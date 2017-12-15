Испытания автоматов для экипировки «Ратник» завершены

Испытания завершены. Все ждут подведения итогов,

Не будет такого – один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы – и завода имени Дегтярева, и "Калашникова",

Автоматы – разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное – внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос",