15:11 15 декабря

Испытания автоматов для экипировки «Ратник» завершены

Испытания новейший российских автоматов для экипировки «Ратник» завершены, передает Интерфакс сообщение главы концерна "Калашников" Алексея Криворучко.

Испытания автоматов для экипировки «Ратник» завершены


Испытания завершены. Все ждут подведения итогов,
сказал Криворучко агентству.


В марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что решение о принятии на вооружение новых автоматов ожидается в этом году.

Не будет такого – один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы – и завода имени Дегтярева, и "Калашникова",
сказал тогда Рогозин.

Напомним, испытания для «Ратника» проходили три автомата: АЕК-971 (завод им. Дегтярева), АК-12 и АК-15 («Калашников»).

По словам Рогозина, АК-12 может стать армейским автоматом, а АЕК-971 – пойти на вооружение спецподразделений.

Автоматы – разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное – внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос",
сказал вице-премьер.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 44

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 12:50
    Стрелять нужно не высовываясь под снайпера.А такого не наблюдается.Опять по старинке.А где перископы?Достаточно ли их в войсках?
    п-к Опарышев
    1. татарин 174 Сегодня, 12:55
      Тогда надо подземные танки делать, но и оттуда ведь придётся высунуться... А на фото автомат красив good Это он АК-12?
      татарин 174
      1. п-к Опарышев Сегодня, 12:58
        Такой вид для страйкболла идеален,а боевой годится для прошлой войны.В современной лучше стрелять не высовываясь,с хорошим обзором и умным прицелом.
        п-к Опарышев
        1. Mestny Сегодня, 13:06
          Хотя бы один пример, в любой армии мира - чтоб со всеми указанными фишками, и чтоб применялся массово.
          Приведите.
          Mestny
        2. Варяг_0711 Сегодня, 13:07
          п-к Опарышев Сегодня, 12:58 ↑
          В современной лучше стрелять не высовываясь,с хорошим обзором и умным прицелом.
          Ага, с пивком на диване, не отсвечивая из-за экрана монитора... laughing laughing laughing Оптимальный вариант будет если ему еще и искривляющийся ствол присобачить. Причем искривляться он должен по желанию геймера в нужную сторону и под нужным углом. fool
          О какой "современной" войне вы тут толкуете? belay Не о "конр-страйке" часом? request
          Варяг_0711
          1. п-к Опарышев Сегодня, 13:30
            Я о фронте на Донбассе.Высунувшись на 1 сек получают пулю в лоб.Снайпера в 50 метрах в нейтралке.А Вам,ну не Вам конечно,Вы приросли к дивану.А бойцу нужно ещё найти цель,прицелиться и выстрелить.Тут не одной сек пахнет.Но Вам диванным не понять.
            п-к Опарышев
            1. Андрей К Сегодня, 14:07
              Слава Богу, Вам, не "диванному", не пришлось высовываться на 1 сек. и не отправиться к праотцам. И наше сообщество, имеет счастье слышать рассуждения о снайперах в нейтралке, в 50-ти метрах...
              Любезнейший, если бы мой боец прошляпил снайпера в 50-ти метрах, то и я не читал бы Ваш пересказ пингвиньих фильмов о доблестных снайперах, снующих под самым носом...
              Андрей К
              1. п-к Опарышев Сегодня, 14:21
                Ну и чем вам не понраву прицелы на стекловолоконной оптике.Пусть будут.Кто желает дистанционно целить,пусть целят.А вы желаете подольше светиться в оптике противника,ваше право.
                п-к Опарышев
            2. Topotun Сегодня, 14:18
              Получить пулю за одну секунду тем более в лоб можно только в том случае если снайпер караулит лично Вас. И то сомневаюсь. Если же снайпер отслеживает полосу, то прицелиться ему времени надо много больше...
              Topotun
        3. Vlad.by Сегодня, 13:35
          Лучше вообще не стрелять.
          А то ненароком бонбу бросят. Еще убьют...
          Vlad.by
          1. п-к Опарышев Сегодня, 13:39
            Бонба пишется как бомба,не коверкайте русский язык,если взялись на нём изъясняться.
            Данная тема,не о браваде и показном героизме,а о выполнении поставленной задачи.Если ваших бойцов перещёлкают и вы останетесь в гордом одиночестве,то вы явно диванный стратег.
            п-к Опарышев
      2. фигвам Сегодня, 13:11
        Наверно решили внести минимум изменений.
        фигвам
        1. Кент0001 Сегодня, 14:18
          Чета как-то от много отказались. Денег нет на дорогой солдатский автомат. Отказались, а жаль.
          Кент0001
      3. Kosmotoga Сегодня, 14:01
        а ещё и подлодки которые на дне моря в скальные породы прячутся чтобы не дай бог торпедой не попали)
        Kosmotoga
      4. vomag Сегодня, 14:34
        Цитата: татарин 174
        Это он АК-12?

        Нее обычный акм в новомодном ЧуненгЕ....
        vomag
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:05
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Джедай Сегодня, 12:56
    Испытания завершены. Все ждут подведения итогов,
    сказал Криворучко агентству.

    Твою же дивизию! А подведение итогов сколько будет длиться? Уже второе поколение Ратника вовсю используется, третье на подходе, а с автоматами всё телятся! am
    Джедай
    1. новичок Сегодня, 13:03
      Макс, они муссолят тот вывод, который мы на ВО обозначили уже как больше года.
      новичок
      1. Джедай Сегодня, 13:08
        Так и есть, уже сколько копий сломано на эту тему...
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:14
          Максим , добрый день! hi и пока конца и края не видно.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:17
            Подозреваю что кое-кто очень хочет быть монополистом по автомату для Ратника, отсюда и вся тягомотина. sad
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 13:19
              Опять деньги , опять откаты и борьба кланов.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 13:22
                Как в той басне: "А воз и ныне там..."
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 13:23
                  Пора бы и власть применить.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 13:26
                    Я не понимаю почему до сих пор этого не сделано. Или ответственный Рогозин нехило "на лапу" получил?
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 13:30
                      Видимо , он скоро получит по другому месту.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 13:32
                        Давно пора этому радетелю за ВПК мозги вправить.
                        Джедай
        2. Идущий Сегодня, 13:36
          Цитата: Джедай
          Давно пора этому радетелю за ВПК мозги вправить.


          Все делается через одно место. lol
          Идущий
    2. Sergey53 Сегодня, 13:09
      Здесь как с Улюкаевым , кто кого.
      Sergey53
      1. Джедай Сегодня, 13:12
        И это при том, что у "Концерна Калашников" и ковровцев разные весовые категории.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:15
          Конкуренция конечно хорошо , но пора уже и решать.
          Идущий
    3. Устин Сегодня, 13:45
      Цитата: Джедай
      Испытания завершены. Все ждут подведения итогов,
      сказал Криворучко агентству.

      Твою же дивизию! А подведение итогов сколько будет длиться? Уже второе поколение Ратника вовсю используется, третье на подходе, а с автоматами всё телятся! am
      Пока не выберут АКА.
      Устин
      1. Джедай Сегодня, 13:47
        "Концерн Калашников" именно этого и добивается.
        Джедай
  3. Romka47 Сегодня, 12:57
    Автомат должен быть в первую очередь надежный!!! Какая разница что в нем, что на нем, если он заклинил..
    Romka47
  4. Sergey53 Сегодня, 13:02
    Во первых: на испытания выдвигали только АЕК-971. Но упросили МО взять ещё и АК-12. Взяли. По требованию МО у автоматов должны быть сменные стволы с другим калибром, тут и появляется АК-15 , а у АЕК-971 просто сменный ствол. Ну а слова Д. Рогозина и подводят черту под испытаниями и цель взятия АК-12 на испытания. Его слова: "Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы." Всё встало на свои места. Всё остальное от лукавого.
    Sergey53
  5. senima56 Сегодня, 13:32
    "Все ждут подведения итогов." И что? Все уже несколько лет ждут "подведения итогов"! Скажите прямо : "В настоящий момент нет денег на перевооружеия армии на новый автомат!" А то за дурачкоч держат: "испытания закончены, ждем подтверждения итогов!" Достали уже!
    senima56
  6. AlexSam Сегодня, 13:40
    1. исходя из видео, в новой версии АК-12 не стали заморачиваться с затворной задержкой, чтобы не изобретать и не налаживать выпуск новых магазинов, но зато весь в планках! интересно, солдатам-срочникам кто-нибудь навеску на эти планки даст?
    2. исходя из статьи, по словам Рогозина АК-12 пойдет для солдат-срочников...

    у наших "двигателей" армейского прогресса солдаты-срочники это безмозглое пушечное мясо? и концерн "Калашников" вновь из *овна отлил пулю и хочет ЭТО продвигать, став монополистом и подняв на ЭТОМ кучу бабла? за Рогозина я уже молчу, у него ребенок...
    AlexSam
    1. Topotun Сегодня, 14:15
      Простите, мне доводилось стрелять из АКМ, АК-74 и честно говоря необходимости в затворной задержки как-то не испытывал. Что касается преимущества АК-12 и АЕК? Не знаю, АЕК не пользовал, но он несколько более сложен в производстве, насколько я понял из описания. Поэтому делать его массовым - в первую очередь большая нагрузка на экономику. Поэтому вполне логично - для спецназа.
      Topotun
  7. 16112014nk Сегодня, 13:48
    на такие надо уже переходить.
    16112014nk
    1. д^Амир Сегодня, 14:03
      так уже...

      пистолет Марголина... так на всякий случай...
      д^Амир
    2. Topotun Сегодня, 14:15
      А Вы потаскайте ЭТО на марше километров хотя бы 5.... Да еще с боекомплектом хотя бы полуторным...
      Topotun
  8. коноправ Сегодня, 14:25
    Как хорошо, что я сейчас не служу, и не вижу всей энтой бредятины.
    коноправ
  9. av58 Сегодня, 14:32
    "Для солдата" нужен АКМ. Я его не променяю ни на какой другой. Лучше немного больше веса на патроны, можно пережить.
    av58
  10. Теренин Сегодня, 14:38
    Цитата: коноправ
    Как хорошо, что я сейчас не служу, и не вижу всей энтой бредятины.

    Вот бретяина и пошла от того, что спецы ушли, как в той поговорке:
    До службы в армии спал хорошо, потому что знал, что меня охраняют. Во время службы спал плохо, так как сам охранял. После службы вообще не сплю, так как знаю, как охраняют...
    Теренин
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