Испытания автоматов для экипировки «Ратник» завершены
Испытания новейший российских автоматов для экипировки «Ратник» завершены, передает Интерфакс сообщение главы концерна "Калашников" Алексея Криворучко.
В марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что решение о принятии на вооружение новых автоматов ожидается в этом году.
Напомним, испытания для «Ратника» проходили три автомата: АЕК-971 (завод им. Дегтярева), АК-12 и АК-15 («Калашников»).
По словам Рогозина, АК-12 может стать армейским автоматом, а АЕК-971 – пойти на вооружение спецподразделений.
Испытания завершены. Все ждут подведения итогов,сказал Криворучко агентству.
В марте вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что решение о принятии на вооружение новых автоматов ожидается в этом году.
Не будет такого – один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы – и завода имени Дегтярева, и "Калашникова",сказал тогда Рогозин.
Напомним, испытания для «Ратника» проходили три автомата: АЕК-971 (завод им. Дегтярева), АК-12 и АК-15 («Калашников»).
По словам Рогозина, АК-12 может стать армейским автоматом, а АЕК-971 – пойти на вооружение спецподразделений.
Автоматы – разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное – внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос",сказал вице-премьер.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти