15:17 15 декабря

СМИ: В Минске решают судьбу Саакашвили

Как сообщает грузинский телеканал Рустави-2. в Белоруссии якобы проходят тайные переговоры по экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию

СМИ: В Минске решают судьбу Саакашвили


По информации, представленной телеканалом, глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури и представители украинской стороны приехали в Минск для обсуждения вопроса выдачи Саакашвили. При этом, кто представляет Киев, не уточняется.


По официальной же версии, Гомелаури приехал в Белоруссию на празднование 100-летия создания органов местной госбезопасности.

Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря за попытку организации государственного переворота, но через три дня он был освобожден. Прокуратура ходатайствовала о заключении Саакашвили под домашний арест, однако суд оставил его на свободе под поручительство народных депутатов. На Украине политик подозревается, в том числе, в финансировании акций протеста в Киеве на деньги соратников бывшего главы государства Виктора Януковича.

Грузия трижды запрашивала у Киева экстрадицию Саакашвили, на родине на него заведено четыре уголовных дела.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:06
    Он должен выполнить свою миссию отведённую ему до конца.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 13:12
      У США иногда планы меняются .
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 13:14
        Виктор, доброго дня! hi Похоже на грузинскую "утку". yes
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:20
          Приветствую! hi , вполне может быть и утка , но Мишико не позавидуешь.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:24
            Цитата: Идущий
            Мишико не позавидуешь

            Но и не горюет он особо, я думаю. Его будущее решается не в Киеве и уж тем более не в Минске, а в Вашингтоне.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 13:27
              Они его и порешат , ради их целей.
              Идущий
            2. катана Сегодня, 13:46
              Цитата: Джедай
              Цитата: Идущий
              Мишико не позавидуешь

              Но и не горюет он особо, я думаю. Его будущее решается не в Киеве и уж тем более не в Минске, а в Вашингтоне.

              Его судьбу решил украинский народ.В отличии от ряда стран,от украинского народа зависит многое,чего я не могу сказать о моей стране.О других странах я предпочитаю промолчать.
              катана
              1. Хагалаз Сегодня, 14:33
                Цитата: катана

                Его судьбу решил украинский народ.....

                А вы не поведаете нам, каким образом вы в этом убедились?
                Хагалаз
                1. катана Сегодня, 14:43
                  Цитата: Хагалаз
                  Цитата: катана

                  Его судьбу решил украинский народ.....

                  А вы не поведаете нам, каким образом вы в этом убедились?

                  А смысл вам что то ведать,если вы до сих пор считаете,что украинцы с утра встают по окрику из Вашингтона(список довольно обширный - сюда можно включить Берлин,Париж,Лондон,Брюссель и т. д.) и получив свои пресловутые печеньки ,идут ,к примеру ,на "майдан" или в зону АТО.Прям как заводные " зайчики " с барабаном из рекламного ролика о батарейках Энерджайзер wassat - подзаправили печеньками "госдеповскими " и вперед!
                  катана
                  1. Хагалаз Сегодня, 14:58
                    А какой смысл вам тогда вообще тут появляться, вообще и подавать свой голос? Молчите себе в тряпочку.
                    И словосочетание до сих пор вы поосторожней применяйте, его ик вашему мышлению обернуть можно.
                    Хагалаз
              2. Moskovit Сегодня, 14:36
                Что вы врете. Ему незаконно присвоили гражданство, потом незаконно отобрали. Потом незаконно не пускали на Украину и незаконно пустили. Потом цирк с арестом и отбиванием. Какой украинский народ.
                Moskovit
                1. катана Сегодня, 14:55
                  Цитата: Moskovit
                  Что вы врете. Ему незаконно присвоили гражданство, потом незаконно отобрали. Потом незаконно не пускали на Украину и незаконно пустили. Потом цирк с арестом и отбиванием. Какой украинский народ.

                  Незаконно присвоили Саакашвили украинское гражданство и незаконно его же отобрали - это как вас понять - сейчас решения о присвоении и отнимании гражданства принимаются в Украине ,Украина давно не Малая Русь и если хотите исправить и наказать власти Украины за незаконное присвоение украинского гражданства господину Саакашвили,то обратитесь в тот же Печорский суд города Киева.Сейчас не времена СССР и РИ ,когда у вас разрешали или не разшешали давать гражданство.Украина на данный момент не в составе РФ .
                  катана
      2. катана Сегодня, 13:42
        Цитата: Идущий
        У США иногда планы меняются .

        Вы серьезно считаете,что на планете Земля все решают США?
        Что это США вырвали из автозака СБУ Саакашвили ?Что эти же США в день ,когда Печерскому суду Киева нужно было принять решение о заключении Саакашвили под стражу, организовали митинг в центре Киева ,выведя на улицы столицы десятки тысяч демонстрантов и тем самым надавив на Печорский суд города Киева,который под давлением освободил Саакашвили из - под стражи в зале суда?Все делает США ,украинский народ тут не при чем.Он проходил мимо.
        катана
        1. Идущий Сегодня, 13:44
          Украинский народ , мне его жалко , это всего лишь инструмент.
          Идущий
          1. катана Сегодня, 13:59
            Цитата: Идущий
            Украинский народ , мне его жалко , это всего лишь инструмент.

            Жалейте себя ,уважаемый.
            катана
        2. Хагалаз Сегодня, 14:37
          Катана, такое впечатление, что о таком понятии как политтехнологии слыхом не слыхивали.
          Хагалаз
  2. assa67 Сегодня, 13:10
    "кто представляет киев не уточняется"....порох хочет от биджука избавится,понятно...ну а что этот швили прямо в куев не приехал?
    assa67
  3. Витас Сегодня, 13:11
    Хотели бы отправить, давно бы сделали. Но, старший брат бдит, не дает Мишку в обиду!
    Витас
  4. Не служил Сегодня, 14:29
    Если б действительно захотели избавиться, давно бы уже его осетинам бандеролью отправили и списали бы всё на нас как всегда.
    Не служил
  5. 23424636 Сегодня, 14:30
    если хотят экстродировать то нужно встречаться в Бресте -Литовском ,там много доброго натворили что Бронштейн что его подельник Ельчин со мудаками . Там борца с иудейскими нуворишами и приговорили бы . Но не случилось поэтому Михо будет рысачить и жрать карпов раньше чем закончится праздник Ханука
    23424636
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