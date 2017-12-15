СМИ: В Минске решают судьбу Саакашвили

Как сообщает грузинский телеканал Рустави-2. в Белоруссии якобы проходят тайные переговоры по экстрадиции Михаила Саакашвили в ГрузиюПо информации, представленной телеканалом, глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури и представители украинской стороны приехали в Минск для обсуждения вопроса выдачи Саакашвили. При этом, кто представляет Киев, не уточняется.По официальной же версии, Гомелаури приехал в Белоруссию на празднование 100-летия создания органов местной госбезопасности.Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря за попытку организации государственного переворота, но через три дня он был освобожден. Прокуратура ходатайствовала о заключении Саакашвили под домашний арест, однако суд оставил его на свободе под поручительство народных депутатов. На Украине политик подозревается, в том числе, в финансировании акций протеста в Киеве на деньги соратников бывшего главы государства Виктора Януковича.Грузия трижды запрашивала у Киева экстрадицию Саакашвили, на родине на него заведено четыре уголовных дела.