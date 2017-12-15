США требуют от Афганистана отказаться от 50 тыс. автоматов Калашникова

Помимо вопросов, которые возникают, куда эти 50 тысяч автоматов денутся, мы уже такой вопрос, афганцам задали. Возникает и другой вопрос – чем объясняется такое желание подорвать по сути дела способность афганской армии пользоваться тем вооружением, к которому она привыкла, и навязать новое, к которому ещё надо привыкать? Нет на это ответов, кроме того, что американцы пытаются нам чинить препятствия просто из любви к этому "искусству".

В Совете Федерации ФС РФ выступает министр иностранных дел страны. Одна из тем его доклада связана с поставками российских вооружений за рубеж. При этом Сергей Лавров заявил об участившихся случаях недобросовестной конкуренции. В частности, речь зашла о попытках со стороны США воспрепятствовать поставкам российской военной техники и оружия в Афганистан.Сергей Лавров заявил, что Вашингтон оказывает давление на Кабул ещё и в плане «необходимости отказа от ранее поставленного российского оружия». В частности, США ранее потребовали от афганских силовых структур отказаться от использования 50 тысяч автоматов Калашникова. РИА Новости приводит заявление министра иностранных дел России:Как хорошо известно, упомянутое "искусство" США заключается ещё и в принятии таких санкций, которые ставили бы в приоритетное экономическое положение американские компании. Включая и те компании, которые занимаются торговлей оружием.