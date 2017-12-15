15:16 15 декабря

США требуют от Афганистана отказаться от 50 тыс. автоматов Калашникова

В Совете Федерации ФС РФ выступает министр иностранных дел страны. Одна из тем его доклада связана с поставками российских вооружений за рубеж. При этом Сергей Лавров заявил об участившихся случаях недобросовестной конкуренции. В частности, речь зашла о попытках со стороны США воспрепятствовать поставкам российской военной техники и оружия в Афганистан.

Сергей Лавров заявил, что Вашингтон оказывает давление на Кабул ещё и в плане «необходимости отказа от ранее поставленного российского оружия». В частности, США ранее потребовали от афганских силовых структур отказаться от использования 50 тысяч автоматов Калашникова.

США требуют от Афганистана отказаться от 50 тыс. автоматов Калашникова



РИА Новости приводит заявление министра иностранных дел России:
Помимо вопросов, которые возникают, куда эти 50 тысяч автоматов денутся, мы уже такой вопрос, афганцам задали. Возникает и другой вопрос – чем объясняется такое желание подорвать по сути дела способность афганской армии пользоваться тем вооружением, к которому она привыкла, и навязать новое, к которому ещё надо привыкать? Нет на это ответов, кроме того, что американцы пытаются нам чинить препятствия просто из любви к этому "искусству".


Как хорошо известно, упомянутое "искусство" США заключается ещё и в принятии таких санкций, которые ставили бы в приоритетное экономическое положение американские компании. Включая и те компании, которые занимаются торговлей оружием.

Использованы фотографии: Фейсбук/МИД РФ https://kak-eto-sdelano.livejournal.com
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Комментарии 26

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:07
    Надо же своё дерьмецо пристроить куда-то.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 13:10
      И одновременно напакостить России.
      Идущий
      1. Варяг_0711 Сегодня, 13:15
        Насколько я знаю, в Афгане сами американцы с удовольствием пользуют Калаш вместо своих пукалок made in USA.
        Варяг_0711
        1. Идущий Сегодня, 13:17
          Это так , так их ещё за это наказывают.
          Идущий
        2. donavi49 Сегодня, 14:08
          Нет. Проблема местных АК - в том, что они пакистанские или убитые серьезно. Другая проблема - в зачистке может прилететь от своих, на характерный звук. Третья - на местные АК не вешается разное, которое серьезно облегчает жизнь и к которому привыкли американцы.

          Исключение SOF - но они понятно.
          donavi49
          1. san4es Сегодня, 14:38
            Цитата: donavi49
            ... на местные АК не вешается разное, которое серьезно облегчает жизнь и к которому привыкли американцы.
            .

            san4es
      2. Джедай Сегодня, 13:30
        Бизнес - это своего рода война, а на войне, как известно, все средства хороши. Что США и демонстрирует по всему миру.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:33
          Они занимаются крышеванием и бандитизмом , а называют это бизнесом.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:35
            Не мне тебе объяснять насколько США преуспели в подмене понятий и двойных стандартах.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 13:38
              Максим , я не объясняю я подтверждаю , но мы сейчас уйдем на новый круг про этих "исключительных" , надоело ...
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 13:39
                Потому предлагаю закончить обсуждение.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 13:46
                  Тему бы какую то по свежей и интересней подбросили.
                  Идущий
    2. катана Сегодня, 13:55
      Цитата: Sergey53
      Надо же своё дерьмецо пристроить куда-то.

      Афганистан самостоятельно не покупает оружие за границей.Те же вертолеты для них покупали США у России.Ныне же введены экономические санкции и США у вас не покупают оружие.Вот и "Калаши" не будут покупать.Специально для "великих" афганцев laughing Штаты не пойдут на нарушение собственного законодательства.Лавров как будто не знает всех этих нюансов. belay
      катана
  2. Altona Сегодня, 13:13
    Не иначе дехканам хотят очередные "рейлганы" впарить или "неимеющиеаналоговвмире" пулялки М-4. Хотя американцы, те, кто проводит такое лоббирование, не понимают, что правила стрельбы в горах и на равнине несколько разные. И если дать человеку оружие, поведение которого ему не знакомо в данных условиях,это значит заведомо обезоружить его.
    Altona
    1. коноправ Сегодня, 13:31
      Расскажи о разнице в правилах стрельбы ,А ?! Так интересно....
      коноправ
    2. san4es Сегодня, 14:42
      Цитата: Altona
      ... если дать человеку оружие, поведение которого ему не знакомо в данных условиях,это значит заведомо обезоружить его.

      ...он своё не променяет
      san4es
  3. assa67 Сегодня, 13:14
    Цитата: Sergey53
    Надо же своё дерьмецо пристроить куда-то

    Цитата: Идущий
    И одновременно напакостить России

    это любимое занятие залуженцев....постоянно пишу в фашингтон,спрашиваю: какого такого ху..дожника вы из-за лужи приперлись и учите нас как жить?...не отвечают request
    assa67
  4. Фрол 7525 Сегодня, 13:15
    А Лаврову больше заняться нечем,кроме лоббирования интересов концерна "Калашников" на международной арене?Громыко,где ты?Возвращайся к нам,заждались уже тебя...
    Фрол 7525
  5. Копчёный Сегодня, 13:15
    Пока пинка не дашь Калаш никто не бросит и Эмку не подберут.
    Копчёный
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:56
      На поле боя,думаю,и пинок под зад,не поможет,в этом случае))
      В конце концов, лучше получить пинок,чем отказ оружия,в условиях боя))
      Выбор очевиден, однако)
      Сибирский цирюльник
  6. Runoway Сегодня, 13:22
    Почему Макдональдс Cocacolla company до сих пор ведут свою деятельность на нашей территории??? Кто до сих пор не может отказаться от откатов с этих компаний
    Runoway
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:00
      "золотой телец" рулит,увы(
      Тут ,и причины и следствия
      Сибирский цирюльник
  7. Bratyshka Сегодня, 13:39
    Цитата: Фрол 7525
    А Лаврову больше заняться нечем,кроме лоббирования интересов концерна "Калашников" на международной арене?Громыко,где ты?Возвращайся к нам,заждались уже тебя...

    Абсолютно поддержу
    Хватит уже каждый раз рассказывать всем, что нас обижают, что все вокруг плохие
    ВСЕ ВОКРУГ ПЛОХИЕ- да, это так. По другому не будет. Никогда. Как бы мы не хотели понравиться всему миру, и что бы мы не делали
    И хватит слезы лить по этому поводу
    Продажа оружия - это бизнес. Нужно просто делать то, что ВЫГОДО нам.
    Bratyshka
  8. AlexSam Сегодня, 13:58
    матрасы за игиловцев переживают, которые ринулись в Афган, чтобы их из пукалок не могли отстреливать, а то калаш штука опасная для жизни...
    AlexSam
  9. 23424636 Сегодня, 14:15
    когда эта армянская говорящая голова перестанет сетовать а даст команду гадить нигерам во все дырки ,Вот есть такой отрывной хлопец Бондарев он очень вежливо сказал про корейских друзей из северной части полуострова . где русские вспахали не одного нигерлетуна вот и пора ВВП поставить ястреба впереди России а то все дятлы или кашерные карпы
    23424636
  10. ваняватный Сегодня, 14:27
    угу , вы еще по кишлакам излишки соберите ...
    ваняватный
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