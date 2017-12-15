ДНР: ОБСЕ не фиксирует последствия обстрелов со стороны силовиков
Два человека погибли и семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, за неделю зафиксировано около 250 нарушений перемирия со стороны силовиков, повреждены более 50 домов, детский сад и амбулатория.
Одновременно Басурин заявил о нежелании наблюдателей миссии ОБСЕ фиксировать последствия обстрелов со стороны украинских силовиков.
Он призвал замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга обратить внимание на нарушения со стороны украинских силовиков и "принять действенные меры для защиты граждан республики и международного права".
В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) ранения получили четверо мирных жителей. Погибли двое и ранено трое военнослужащих ВС ДНР— сказал Басурин.
По его словам, за неделю зафиксировано около 250 нарушений перемирия со стороны силовиков, повреждены более 50 домов, детский сад и амбулатория.
Одновременно Басурин заявил о нежелании наблюдателей миссии ОБСЕ фиксировать последствия обстрелов со стороны украинских силовиков.
Он призвал замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга обратить внимание на нарушения со стороны украинских силовиков и "принять действенные меры для защиты граждан республики и международного права".
В вашем бездействии, господин Хуг, мы видим откровенные нежелание фиксировать военные преступления действующего украинского режима. По факту, несмотря на наши сообщения и сообщения СЦКК, никто из представителей СММ ОБСЕ на места обстрелов так и не прибыл. А граждане нашей республики продолжают гибнуть и получать ранения от преступных действий— добавил Басурин.
Использованы фотографии: https://osce.usmission.gov/
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