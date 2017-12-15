15:13 15 декабря

ДНР: ОБСЕ не фиксирует последствия обстрелов со стороны силовиков

Два человека погибли и семь получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В результате обстрелов со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) ранения получили четверо мирных жителей. Погибли двое и ранено трое военнослужащих ВС ДНР
— сказал Басурин.

ДНР: ОБСЕ не фиксирует последствия обстрелов со стороны силовиков



По его словам, за неделю зафиксировано около 250 нарушений перемирия со стороны силовиков, повреждены более 50 домов, детский сад и амбулатория.

Одновременно Басурин заявил о нежелании наблюдателей миссии ОБСЕ фиксировать последствия обстрелов со стороны украинских силовиков.

Он призвал замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга обратить внимание на нарушения со стороны украинских силовиков и "принять действенные меры для защиты граждан республики и международного права".

В вашем бездействии, господин Хуг, мы видим откровенные нежелание фиксировать военные преступления действующего украинского режима. По факту, несмотря на наши сообщения и сообщения СЦКК, никто из представителей СММ ОБСЕ на места обстрелов так и не прибыл. А граждане нашей республики продолжают гибнуть и получать ранения от преступных действий
— добавил Басурин.

Использованы фотографии: https://osce.usmission.gov/
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Комментарии 18

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  1. Sergey53 Сегодня, 13:20
    Оно не только не фиксирует последствия обстрелов, но и никуда их не передаёт , если их фиксирует.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 13:22
      А когда они действовали по другому.
      Идущий
      1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:18
        Белые каски №2?
        Vasya_Piterskiy
      2. Лексус Сегодня, 14:35
        Кто же будет показывать свои штаны с "пятнышком"?
        Лексус
  2. Logall Сегодня, 13:21
    Обсе даёт очередной шанс Киеву, чтоб заявить - '' ополчение само обстреливает свои кварталы!''
    Их ещё охранять собрались, силами ООН! am
    Logall
  3. Egorovich Сегодня, 13:31
    Обращение к ОБСЕ - это обращение в пустоту. Представители СММ ОБСЕ никогда не будут дискредитировать фашистскобандеровскую хунту, потому что сами от них далеко не ушли.
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 13:37
      Приветствую! hi Достаточно вспомнить с чьей руки кормится ОБСЕ и всё становится понятным.
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 13:43
        Привет, Макс! Одна организация долбаней другой и у всех один и тот же мотив. Зла не хватает, эмоции зашкаливают.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 13:45
          Это один из элементов их борьбы - проверять наши нервы на прочность. Вот только психологическая проверка может закончится вполне реальными люлями.
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 13:52
            Ну правильно, на войне все средства хороши, но вот каков конец этой войны, пока еще ни кому не ясно, это точно.
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 13:57
              В этой войне США точно не удастся присвоить себе победу.
              Джедай
              1. Egorovich Сегодня, 13:59
                Макс, пишу и смеюсь. Вот это уж точно не удастся.
                Egorovich
                1. Джедай Сегодня, 14:05
                  Я и сам когда писал смеялся. yes
                  Джедай
          2. Лелёк Сегодня, 14:56
            Цитата: Джедай
            Вот только психологическая проверка может закончится вполне реальными люлями


            Максим, hi . Интересная заметка попалась. Поделюсь. Реестры волонтёров и добровольцев-бойцов АТО хитрым путём попали в руки ФСБ.
            Лелёк
  4. 23424636 Сегодня, 14:01
    вышел на 0 блок перед ним МП что то разбирались с перевозчиками и бандой вымогателей в полной экипировке под красно черным флагом .За ним странная картина - 4 ряда машин стараются влезть в коридор из колючки и ежей непрерывно газуя и вдавливая соседа в борт другого В этом потоке из авто странные люди с оклунками протискиваются в жиже грязи к заветным автобусам на горизонте и это в линии шириной 15 метров где справа и слева колючка и знаки мины .Подобные движняки каждый день на майорском блоке И тут стоят в растеренности ОБСЕ Тойоты= или давить людей или ждать когда толпа рассосется. ЭТО стало благодаря тому что редкий и вагинолиз тимошенко -Турчинов дал команду занят серую зону и ОБСЕ тупо не может ни хрена себе даже дорогу пробить .ну ладно эти троли из европы ,почему донецкие -хоть татарин который забрал почти все здесь при енакиевском шофере Януковиче хоть уроженец Горловки Бойко хоть говорящий по русски чухонец Азаров не проблеют про жителей Донбасса, которых они использовали и кинули на эксперимент по выживанию. НО мы выживем ,а вот вы -хрен суда вернетесь.
    23424636
  5. Topotun Сегодня, 14:23
    Они не зафиксируют - даже если их убьет этим снарядом. Ну не видят они...
    Topotun
  6. ваняватный Сегодня, 14:24
    хочется к этим каскам глубоко в них погруженные топоры пририсовать ...
    ваняватный
  7. rodus Сегодня, 15:07
    15.12.17. Комментарий от ополченца Александра Жучковского.

    "Из-за занятости не следил за скандалом с украинским фильмом "Полет пули", показанным в Москве. Сейчас почитал подробнее, история для наших реалий типичная, ничего нового и удивительного не обнаружил. Мы все знаем, как в Российской Федерации потворствуют украинцам и препятствуют русским.

    Итог истории: Игорю Бекетову, который сорвал показ фильма, вчера дали семь суток административного ареста. Фильм "Полет пули" получил главный приз фестиваля документального кино "Артдокфест". Московские власти показу фильма никак не препятствовали, хотя за много дней до этого уже было широко известно, что из себя представляет эта украинская агитка.

    В этой связи нельзя не упомянуть Наталью Владимировну Поклонскую. Которая целый год боролась с "Матильдой", но ни слова не сказала про "Полет пули" и в защиту людей, которые ему препятствовали. Печально, когда даже самые энергичные и принципиальные люди предпочитают обходить стороной вещи, требующее реального физического вмешательства и противодействия.

    Приведу мнения наших военкоров Дмитрия Стешина и Сергея Белоуса.

    Стешин: "Максим Фадеев, один из лучших документалистов нашего времени, обращался на "Артдокфест" с заявкой на показ своего фильма о Донбассе. Ему отказали с формулировкой "нечего популяризировать убийц". Надо полагать, батальон "Айдар", воинское формирование с непонятным статусом и финансированием, раздавал на Донбассе цветы и талоны на повидло".

    Белоус: "Почему лучший документалист в ДНР Максим Фадеев за 4 года войны не получил нормальную аппаратуру и постпродакшн (стоящий огромных денег) делает "на коленке"? А когда фильм готов - его снимают с фестиваля документального военного кино? Ибо поступила команда "сверху" - чтобы не обижать неких "украинских переселенцев"".

    Сразу вспоминается вышедший осенью в прокат фильм "Крым" режиссера Пиманова. Где ни слова о русских и Русской весне (да, в фильме о воссоединении русского народа слово "русские" произносится 0 раз). Причину этого режиссер назвал простую: "не хотел обижать украинцев".

    В истории с "Полетом пули", как и во многих других подобных историях, всё то же самое: не хотят обижать украинцев. Также как в Росфедерации не хотят обижать татар, не хотят обижать чеченцев, не хотят обижать якутов, не хотят обижать никого. Кроме русских."
    rodus
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