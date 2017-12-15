15:12 15 декабря

Страны-участницы ДРСМД подтвердили намерение укреплять договор

США, Россия, Украина, Беларусь и Казахстан по итогам консультаций в Женеве подтвердили необходимость укрепления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости заявление Госдепа.

Страны-участницы ДРСМД подтвердили намерение укреплять договор


Отмечая 30-летие договора, делегации выразили мнение, что ДРСМД продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерном разоружении и нераспространении, и (заявили), что они будут работать над его сохранением и укреплением,
сообщили в Госдепе по итогам заседания верификационной комиссии договора.


Напомним, Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор. Вашингтон предлагал Москве «вернуться к соблюдению» положений документа. Россия отвергала обвинения и, в свою очередь, предлагала США соблюдать Договор о РСМД.

В четверг на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что США фактически вышли из договора о РСМД. При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, являвшихся краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке.

Использованы фотографии: U.S. State Department
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Комментарии 6

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  1. Астория Сегодня, 14:01
    это какой-то оксимрон
    Астория
  2. Джедай Сегодня, 14:09
    США, Россия, Украина, Беларусь и Казахстан по итогам консультаций в Женеве подтвердили необходимость укрепления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

    Подтвердили? Ну и кто первым начнёт укреплять? wink
    Джедай
    1. Topotun Сегодня, 14:21
      Штаты давно начали, оснастив свои пусковые ПРО ракетами средней дальности. Мы же идем вторыми.
      Topotun
      1. Джедай Сегодня, 14:25
        Я рад что мой намёк понят! drinks hi
        Джедай
    2. Лексус Сегодня, 14:28
      Подтвердили? Ну и кто первым начнёт укреплять? wink

      Пока, видимо, лоперамид smile
      Лексус
  3. assa67 Сегодня, 14:21
    особенно великие ядерные державы
    Цитата: Джедай
    Украина, Беларусь и Казахстан

    .....мерикосов слушать - себя не уважать
    assa67
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