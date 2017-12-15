Страны-участницы ДРСМД подтвердили намерение укреплять договор

Отмечая 30-летие договора, делегации выразили мнение, что ДРСМД продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерном разоружении и нераспространении, и (заявили), что они будут работать над его сохранением и укреплением,

США, Россия, Украина, Беларусь и Казахстан по итогам консультаций в Женеве подтвердили необходимость укрепления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости заявление Госдепа.сообщили в Госдепе по итогам заседания верификационной комиссии договора.Напомним, Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор. Вашингтон предлагал Москве «вернуться к соблюдению» положений документа. Россия отвергала обвинения и, в свою очередь, предлагала США соблюдать Договор о РСМД.В четверг на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что США фактически вышли из договора о РСМД. При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, являвшихся краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке.