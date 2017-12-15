Минобороны Израиля объяснило активизацию обстрелов с территории Газы
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объяснил активизацию ракетных обстрелов из сектора Газа «внутренней борьбой» различных палестинских группировок, передает РИА Новости.
За неделю палестинские боевики выпустили по югу Израиля около полутора десятков ракет, две из которых упали в черте 25-тысячного города Сдерота, а четыре были сбиты системой ПРО «Железный купол».
Напомним, активность боевиков возросла после признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей еврейского государства.
Как сообщают местные СМИ, за обстрелами стоят мелкие радикальные группировки, враждующие с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Именно руководство ХАМАСа Израиль объявил ответственным за любые агрессивные действия с территории анклава и требует обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими группировками.
На пуски ракет, которые пока обходятся без пострадавших, израильтяне отвечают ударами по объектам, принадлежащим ХАМАС.
За неделю палестинские боевики выпустили по югу Израиля около полутора десятков ракет, две из которых упали в черте 25-тысячного города Сдерота, а четыре были сбиты системой ПРО «Железный купол».
Напомним, активность боевиков возросла после признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей еврейского государства.
Последние обстрелы Сдерота из сектора Газа не имеют никакого отношения к израильской силе сдерживания, а связаны с внутренней борьбой между различными палестинскими группировками. Мы знаем, что, как и когда нужно делать,сказал Либерман при посещении города Сдерот.
Я надеюсь, что жители Газы заставят свое руководство вкладывать все свои усилия и средства в улучшение экономики в секторе, а не в рытье туннелей, создание ракет и обстрелы Израиля. Так они только подвергают опасности все население сектора Газа. Однако в любом случае я дал указание армии быть готовой к любому развитию событий,добавил министр.
Как сообщают местные СМИ, за обстрелами стоят мелкие радикальные группировки, враждующие с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Именно руководство ХАМАСа Израиль объявил ответственным за любые агрессивные действия с территории анклава и требует обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими группировками.
На пуски ракет, которые пока обходятся без пострадавших, израильтяне отвечают ударами по объектам, принадлежащим ХАМАС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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