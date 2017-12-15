Минобороны Израиля объяснило активизацию обстрелов с территории Газы

Последние обстрелы Сдерота из сектора Газа не имеют никакого отношения к израильской силе сдерживания, а связаны с внутренней борьбой между различными палестинскими группировками. Мы знаем, что, как и когда нужно делать,

Я надеюсь, что жители Газы заставят свое руководство вкладывать все свои усилия и средства в улучшение экономики в секторе, а не в рытье туннелей, создание ракет и обстрелы Израиля. Так они только подвергают опасности все население сектора Газа. Однако в любом случае я дал указание армии быть готовой к любому развитию событий,