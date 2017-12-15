15:13 15 декабря

Минобороны Израиля объяснило активизацию обстрелов с территории Газы

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объяснил активизацию ракетных обстрелов из сектора Газа «внутренней борьбой» различных палестинских группировок, передает РИА Новости.

Результаты ответного удара израильской армии по сектору Газа, 9 декабря 2017 г.

За неделю палестинские боевики выпустили по югу Израиля около полутора десятков ракет, две из которых упали в черте 25-тысячного города Сдерота, а четыре были сбиты системой ПРО «Железный купол».


Напомним, активность боевиков возросла после признания Соединенными Штатами Иерусалима столицей еврейского государства.

Последние обстрелы Сдерота из сектора Газа не имеют никакого отношения к израильской силе сдерживания, а связаны с внутренней борьбой между различными палестинскими группировками. Мы знаем, что, как и когда нужно делать,
сказал Либерман при посещении города Сдерот.

Я надеюсь, что жители Газы заставят свое руководство вкладывать все свои усилия и средства в улучшение экономики в секторе, а не в рытье туннелей, создание ракет и обстрелы Израиля. Так они только подвергают опасности все население сектора Газа. Однако в любом случае я дал указание армии быть готовой к любому развитию событий,
добавил министр.

Как сообщают местные СМИ, за обстрелами стоят мелкие радикальные группировки, враждующие с правящим в секторе Газа движением ХАМАС. Именно руководство ХАМАСа Израиль объявил ответственным за любые агрессивные действия с территории анклава и требует обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими группировками.

На пуски ракет, которые пока обходятся без пострадавших, израильтяне отвечают ударами по объектам, принадлежащим ХАМАС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. katalonec2014 Сегодня, 14:55
    Ну сейчас начнётся.
    katalonec2014
    1. Dym71 Сегодня, 15:01
      Цитата: katalonec2014
      Ну сейчас начнётся.

      Начнём-с! wassat

      " Израильская ,- говорю,- военщина известна всему свету !
      Как мать, - говорю,- и как женщина, требую их к ответу!

      Который год я вдовая,
      Все счастье - мимо,
      Но я стоять готовая
      За дело мира!
      Как мать вам заявляю и как женщина!.."

      Тут отвисла у меня, прямо, челюсть,
      Ведь бывают же такие промашки! -
      Этот сучий сын, пижон-порученец
      Перепутал в суматохе бумажки!

      И не знаю - продолжать или кончить,
      В зале, вроде, ни смешочков, ни вою...
      Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
      А кивает мне своей головою!

      Ну, и дал я тут галопом - по фразам,
      (Слава Богу, завсегда все и то же!)
      А как кончил -
      Все захлопали разом,
      Первый тоже - лично - сдвинул ладоши.

      Опосля зазвал в свою вотчину
      И сказал при всем окружении:
      "Хорошо, брат, ты им дал, по-рабочему!
      Очень верно осветил положение!"...
      Вот такая история!
      Dym71
    2. Фрол 7525 Сегодня, 15:02
      А что начнётся?Антисемитские комментарии?Если тебе соседи ракеты кидают через забор,что остаётся делать..??? wink
      Фрол 7525
  2. Sergey53 Сегодня, 15:09
    А в\на Украине в таких случаях кондиционеры взрываются.
    Sergey53
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