15:11 15 декабря

Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. Планка снижена ещё на 0,5 процентных пункта и теперь составляет 7,75%. Официально решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ вступает в силу с понедельника 18 декабря.

Из заявления пресс-службы ЦБ России:
Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых.


Предыдущий показатель по ключевой ставке (указанные 8,25%) «держался» с 30 октября текущего года.


Центробанк снизил ключевую ставку


На такое решение, как снижение базовой ставки на 0,5%, совет директоров Банка России пошёл в связи с тем, что показатели по уровню инфляции существенно ниже целевых. Если верить отчётам всё того же Центробанка, то уровень инфляции на данный момент в годовом выражении составляет около 2,5%. При этом в качестве целевого показателя в начале года определяли 4%.

По итогам заседания совета директоров Банка России пресс-конференцию проводит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 7

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Фрол 7525 Сегодня, 15:04
    Не ведитесь,люди!!!У меня знакомых полно,кто никак не может рассчитаться за долги банкам этим всем!!!
    Фрол 7525
  2. Муссаси Сегодня, 15:05
    Ох новогодние подарки повалили от гаранта, то улюкаев теперь это . winked
    Муссаси
  3. Sergey53 Сегодня, 15:05
    Ставку надо делать 2% для банков и не более 3% для предприятий. Для населения не более 5%. Сбербанк для чужого населения, кстати, так и делает. А Свой народ для него чужой.
    Sergey53
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:08
      Ну,так и всем ясно,что это филиал ФРС))
      Отделенный от государства..(
      Но,как ни крути- новость хорошая), в в условиях действительности
      Сибирский цирюльник
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:10
        Сегодня,в страну , пришел Санта-Клаус)))
        ...или Дед Мороз???)
        Сибирский цирюльник
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:06
    Резко! Достаточно большой "шаг"применили... Если рубль не отреагирует - значит, все оправдано...
    Горный стрелок
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:08
    Жаль выборы в президенты редко проходят. А вообще что так мало? 7,75% Если инфляция 2.5%.И нефть дороже чем когда рубль 33 к баксу был?Жадюги.Этож не вооружённым взглядом видно.
    Наблюдатель2014
Картина дня