Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России пошёл на очередное снижение ключевой ставки. Планка снижена ещё на 0,5 процентных пункта и теперь составляет 7,75%. Официально решение о снижении ключевой ставки ЦБ РФ вступает в силу с понедельника 18 декабря.
Из заявления пресс-службы ЦБ России:
Предыдущий показатель по ключевой ставке (указанные 8,25%) «держался» с 30 октября текущего года.
На такое решение, как снижение базовой ставки на 0,5%, совет директоров Банка России пошёл в связи с тем, что показатели по уровню инфляции существенно ниже целевых. Если верить отчётам всё того же Центробанка, то уровень инфляции на данный момент в годовом выражении составляет около 2,5%. При этом в качестве целевого показателя в начале года определяли 4%.
По итогам заседания совета директоров Банка России пресс-конференцию проводит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Из заявления пресс-службы ЦБ России:
Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых.
Предыдущий показатель по ключевой ставке (указанные 8,25%) «держался» с 30 октября текущего года.
На такое решение, как снижение базовой ставки на 0,5%, совет директоров Банка России пошёл в связи с тем, что показатели по уровню инфляции существенно ниже целевых. Если верить отчётам всё того же Центробанка, то уровень инфляции на данный момент в годовом выражении составляет около 2,5%. При этом в качестве целевого показателя в начале года определяли 4%.
По итогам заседания совета директоров Банка России пресс-конференцию проводит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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