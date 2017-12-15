Западная коалиция обвинила власти САР в свободном перемещении террористов
В западной коалиции утверждают, что террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) свободно перемещаются в областях, которые контролируются режимом Асада, передает РИА Новости.
Сообщается, что партнерские силы коалиции, а именно группа "Магавир Эс-Саура" (MaT), уничтожила более 20 террористов 13 декабря вблизи Эт-Танфа, когда «конвой террористов ИГ во второй раз в течение одного месяца проходил через контролируемую режимом территорию».
По словам представителя коалиции, МаТ, «обнаружил конвой противника… и быстро и профессионально провел операцию по предотвращению их дальнейшего вторжения».
Он отметил также, что США продолжат «работать вместе с партнерскими силами для препятствия возможностям террористов перегруппироваться и реорганизоваться».
В пресс-службе добавили, что «несмотря на то, что ИГ потеряло более 98% территории», боевики этой группировки «по-прежнему представляет угрозу для жителей Сирии».
В то же время, напоминает агентство, МИД Сирии направил письма в СБ ООН и генсеку организации, в которых осуждает очередную бомбардировку западной коалиции во главе с США мирных граждан в провинции Дейр-эз-Зор и обвиняет силы коалиции в том, что они прикрывают отход террористов ИГ.
Террористы ИГ свободно перемещались по территории, контролируемой силами просирийского режима,говорится в релизе, поступившем в агентство.
Сообщается, что партнерские силы коалиции, а именно группа "Магавир Эс-Саура" (MaT), уничтожила более 20 террористов 13 декабря вблизи Эт-Танфа, когда «конвой террористов ИГ во второй раз в течение одного месяца проходил через контролируемую режимом территорию».
По словам представителя коалиции, МаТ, «обнаружил конвой противника… и быстро и профессионально провел операцию по предотвращению их дальнейшего вторжения».
Несмотря на присутствие поддерживаемых Россией сил просирийского режима в этом районе, ИГ все еще находит способы свободно передвигаться по границам, где находятся силы режима, и представлять угрозу,цитирует пресс-служба генерала Джонатана Браги.
Он отметил также, что США продолжат «работать вместе с партнерскими силами для препятствия возможностям террористов перегруппироваться и реорганизоваться».
В пресс-службе добавили, что «несмотря на то, что ИГ потеряло более 98% территории», боевики этой группировки «по-прежнему представляет угрозу для жителей Сирии».
Коалиция по-прежнему привержена идее поддержке своих партнерских сил для окончательного поражения ИГ,следует из заявления.
В то же время, напоминает агентство, МИД Сирии направил письма в СБ ООН и генсеку организации, в которых осуждает очередную бомбардировку западной коалиции во главе с США мирных граждан в провинции Дейр-эз-Зор и обвиняет силы коалиции в том, что они прикрывают отход террористов ИГ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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