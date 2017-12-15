17:43 15 декабря

Западная коалиция обвинила власти САР в свободном перемещении террористов

В западной коалиции утверждают, что террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) свободно перемещаются в областях, которые контролируются режимом Асада, передает РИА Новости.



Террористы ИГ свободно перемещались по территории, контролируемой силами просирийского режима,
говорится в релизе, поступившем в агентство.


Сообщается, что партнерские силы коалиции, а именно группа "Магавир Эс-Саура" (MaT), уничтожила более 20 террористов 13 декабря вблизи Эт-Танфа, когда «конвой террористов ИГ во второй раз в течение одного месяца проходил через контролируемую режимом территорию».

По словам представителя коалиции, МаТ, «обнаружил конвой противника… и быстро и профессионально провел операцию по предотвращению их дальнейшего вторжения».

Несмотря на присутствие поддерживаемых Россией сил просирийского режима в этом районе, ИГ все еще находит способы свободно передвигаться по границам, где находятся силы режима, и представлять угрозу,
цитирует пресс-служба генерала Джонатана Браги.

Он отметил также, что США продолжат «работать вместе с партнерскими силами для препятствия возможностям террористов перегруппироваться и реорганизоваться».

В пресс-службе добавили, что «несмотря на то, что ИГ потеряло более 98% территории», боевики этой группировки «по-прежнему представляет угрозу для жителей Сирии».

Коалиция по-прежнему привержена идее поддержке своих партнерских сил для окончательного поражения ИГ,
следует из заявления.

В то же время, напоминает агентство, МИД Сирии направил письма в СБ ООН и генсеку организации, в которых осуждает очередную бомбардировку западной коалиции во главе с США мирных граждан в провинции Дейр-эз-Зор и обвиняет силы коалиции в том, что они прикрывают отход террористов ИГ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Идущий Сегодня, 15:35
    Эх как решили выкрутить , мол вот вам ,это вы , а не мы , совсем берега потеряли.
    Идущий
    1. To be or not to be Сегодня, 15:52
      Кроме как обвинять ни сша ни ЕЕ западная коалиция ничего Не может...С того века несут "Демократию " на БВ ,а воз и ныне там
      To be or not to be
      1. Идущий Сегодня, 15:57
        Почему , ещё могут объявить себя победителями.
        Идущий
    2. Венд Сегодня, 15:53
      Цитата: Идущий
      Эх как решили выкрутить , мол вот вам ,это вы , а не мы , совсем берега потеряли.

      Когда уже наказание последует? Ушатали совсем.
      Венд
      1. Идущий Сегодня, 15:56
        Последует обязательно , по другому быть не может.
        Идущий
    3. федоров Сегодня, 15:59
      Детский сад, ну или школа 4-й класс. Они там действительно вырождаются. Кубики им подарить надо.
      федоров
  2. Самогонщик Сегодня, 15:38
    точно-точно.коалиция уничтожила тех кто вышел из под контроля(своих подопечных). хотели сбежать заразы и не воевать против Асада. И при побеге у инструктора Джона украли жвачку и туалетную бумагу!
    Самогонщик
  3. BerBer Сегодня, 15:44
    Торопятся обвинить,чтобы самих не обвинили. Лучше б убрались к чертям подальше, спокойнее было бы.
    BerBer
  4. Ingvar0401 Сегодня, 15:53
    Свое присутствие и "победу над игиловцами" надо как-то оправдывать. Вот и выпендриваются
    Ingvar0401
  5. assa67 Сегодня, 15:53
    одолели уже эти полосатые маразматики...прикрывают этих же игловцев,и вопят что они могут перемещаться
    assa67
  6. Хантер Сегодня, 16:19
    Я даже знаю ,кто главный обвинитель ..
    Хантер
  7. kartalovkolya Сегодня, 16:40
    "Нет ребята всё не так всё не так как надо"-Великий В.С никогда не ошибался,жаль что этого не знают великие пророки из Фащингтона !
    kartalovkolya
  8. tihonmarine Сегодня, 16:53
    Опять старая пластинка от США !!!
    tihonmarine
  9. sabakina Сегодня, 17:02
    По словам представителя коалиции, МаТ, «обнаружил конвой противника… и быстро и профессионально провел операцию
    Дайте подумать.........спецназ США?
    sabakina
  10. kartalovkolya Сегодня, 17:04
    Господи,Боже мой если ты хочешь наказать кого-то, ты лишаешь его разума,но лишить тех у которых его нет по-моему занятие безперспектитвное! Идиота убедить в том что он не сможет даже самый великий психиатр!
    kartalovkolya
  11. Лексус Сегодня, 17:10
    "Держи вора!"
    Лексус
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