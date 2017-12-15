Западная коалиция обвинила власти САР в свободном перемещении террористов

Террористы ИГ свободно перемещались по территории, контролируемой силами просирийского режима,

Несмотря на присутствие поддерживаемых Россией сил просирийского режима в этом районе, ИГ все еще находит способы свободно передвигаться по границам, где находятся силы режима, и представлять угрозу,

Коалиция по-прежнему привержена идее поддержке своих партнерских сил для окончательного поражения ИГ,