Джунгарский погром: как распалась последняя империя кочевников
Мировая история знала зарождение, расцвет и закат не одной империи. Однако было не так уж много государств, цивилизационной основой которых служила конно-кочевая культура. О трагическом конце последнего государства номадов — Джунгарии – рассказывает известный исследователь-ойратовед Марал Томпиев.
Распад Ойратского союза
Политический термин «джунгары» возник в начале XVII века в результате разделения ойратов (переводится как «жители лесов») на северо-западную и юго-восточную группировки.
Согласно тюрко-монгольской традиции, юг был главной и определяющей стороной света. Если смотреть на юг, то юго-восточная группировка под руководством чороса Хара Хулы окажется слева. Левое крыло у монгол всегда называлось джун-гар – левая рука. Поэтому чоросы как главное племя получили свой политоним – джунгары.
Многие историки ошибочно считают, что джунгары – это левое крыло армии Чингисхана. Торгоуты и часть дербетов из северо-западной группировки, по логике, должны были стать барунгарами – правой рукой. Но уйдя на Жаик и Едиль и попав в сферу влияния России, они стали называться калмаками (по-русски – калмыками). Словом «калмак» исламизированные племена тюрков называли кочевников, которых они считали оставшимися в язычестве (тенгрианстве). Лишь в XVIII веке русские путешественники и историки, чтобы отличать своих «нижних» калмыков на Волге от «верхних» в Тарбагатае, стали называть их зюнгорскими калмыками, а сокращенно – джунгарами.
С середины XVI века ойраты, потерпев поражения от восточных и южных монголов, были вынуждены отойти на север и запад, в верховья реки Хобда, и перебраться через Монгольский Алтай. На широкой пустынной равнине между хребтами Алтайских и Тянь-Шанских гор они и обрели свою главную родину – географическую Джунгарию. Таким образом, ойраты вытеснили из Алтая и Тарбагатая разрозненные казахские племена найманов, кереев, жалаиров, уаков и кипчаков, которые рассеялись в Могулистане и Казахском ханстве, а также кыргызов, вынужденных уйти в горы Тянь-Шаня.
Переселение ойратов на запад объяснялось нежеланием повторить походы Чингисхана, а выбором пути наименьшего сопротивления. Таким путем для них оказались земли распавшегося Сибирского ханства, которое состояло в основном из казахских племен. Дербеты и торгоуты, покинув пределы Джунгарии, двумя потоками вдоль Иртыша двинулись на северо-запад, вытесняя дальше на запад и в горную часть Алтая остатки племен кереев, уаков, кипчаков, теленгитов. В итоге западнее Иртыша и южнее линии новых русских городов Тюмень, Тобольск, Тара, Томск обосновалась северо-западная группировка ойратов. Ее возглавили дербетский тайджи Далай Батур (?–1637) и торгоутский тайджи Хо Урлюк (?–1644). Первый был женат на сестре второго, поэтому родственники кочевали вместе и в согласии.
Четыре орды
Внутренние междоусобицы и поражения от Есимхана (1565-1628) привели к разрыву между Далай Батуром и Хо Урлюком. Последний увел своих торгоутов через горы Мугоджары в верховья реки Эмбы и, двигаясь по ее течению, обрушился на ногайские кочевья. Эта война закончилась поражением Ногайской Орды и возникновением в конце 1630-х годов Калмыцкой орды, раскинувшейся от Эмбы до Дона. В Сарыарке же остались дербеты во главе с Далай Батуром и хошоуты во главе с Куйши-тайджи.
В юго-восточной группировке ойратов после смерти Хара Хулы в 1635 году его сын Хото Хоцин принял титул хунтайджи, а Далай-лама присвоил ему девиз Эрдени Батур. Эту дату принято считать рождением Джунгарии как государства. Возможно, это совпадение, но как раз в 1635 году маньчжуры разгромили последнего независимого монгольского хана Ликдена и забрали у него яшмовую печать Чингисхана.
Эрдени Батур продолжил политику своего отца, направленную на объединение ойратов под властью чоросов в одно государство. Началось создание постоянной армии, административного аппарата управления и налогообложения, широко внедрялся буддизм. В южном Тарбагатае, близ современного Чугучака на реке Эмель, Эрдени Батур построил из камня столицу. Вокруг нее он начал развивать земледелие и ремесленное производство, которым стали заниматься сарты и уйгуры. Развалины старой столицы на Эмеле хорошо сохранились – они находятся недалеко от поселка Когвсар (в переводе с ойратского «много оленей») на высоте 1330 метров.
Территория Джунгарии за счет вытеснения разрозненных казахских племен расширилась не только на запад, захватив земли Казахского ханства, но и на восток. Хошоут Туру Байху тайджи со своим улусом в 1636–1637 годах завоевал прилегающие к Тибету земли вокруг озера Кукунор, вытеснив оттуда монголов с тибетцами и создав там отдельное Хошоутское государство.
Таким образом, после 1636 года появились четыре ойратские орды: Калмыцкая на Волге, Джунгарская на Эмеле, Хошоутская на озере Кукунор и Дербето-Хошоутская в Сарыарке. Позже три из них образовали отдельные государства, а вот сарыаркинские ойраты не смогли оформить государственности и были завоеваны Галдан Бошокту ханом.
В это же время маньчжуры завоевали Северный Китай, образовали новую правящую династию Цин и продолжили покорение Монголии. Эрдени Батур перед лицом маньчжурской угрозы начал подготовку общемонгольского хурала, на котором предполагались объединение восточных и западных монгольских племен и принятие общего кодекса наказаний – Ихе Цааж. Хурал состоялся в сентябре 1640 года в урочище Улан бура на юго-востоке Тарбагатайских гор. На него приехало большинство знатных тайджи и нойонов из Джунгарии, Калмыкии, Кукунора, северной Сарыарки и Халха Монголии.
Главной целью Эрдени Батура было прекратить междоусобицы и объединить разные монголоязычные племена для будущей борьбы с общим врагом – Циньским Китаем. Эта цель не была достигнута, и долгосрочного политического объединения халха и ойрат-монголов не произошло. Но в целом принятие законов Ихе Цааж способствовало упорядочиванию социальной структуры общества, более справедливому судопроизводству, усилению милитаризации экономики и дисциплины в войсках, а также укреплению влияния буддизма.
Вторая столица ханства Урдун, основанная Цеван Рабданом, была построена на месте бывшей столицы Чагатайского улуса, под названием Куяш, или Улуг-иф. Сейчас это развалины старой Кульджи, которая находилась между южным берегом Или и Чапчальским рвом и была растянута на 20 км между современными поселками Конохай, Укуршы, Бирушсумул, Алтысумул, Каирсумул и Наймансумул, севернее которого находились ханский дворец и центральная площадь. Летом через Чапчальский ров, который в то время был непроходимым для конницы, бросали с десяток деревянных мостов, которые во время опасности быстро разбирались. Зимой же воду из Чапчала отводили в Или, чтобы по льду не прошла вражеская конница.
Интересный факт: столица Могулистана – Алмалык – раньше была второй столицей Чагатайского улуса. Сын Чагатая – Есу Монке цы перенес ее с юга на северный берег реки (глубоководная и быстрая Или была непроходима для конницы). Там пролегали караванные пути до Каракорума – столицы империи и дальше в Китай и на запад Сарай-Берке – столицу Золотой Орды. Западный путь шел от Алмалыка вдоль северного берега Или и по восточному берегу ее протока Баканаса через городища Акколь, Актам, Карамеген и озеро Балхаш, по реке Токрау в Сарыарку и дальше на Волгу и в Россию. После разгрома ойратами Алмалыка караванный путь и города вдоль Или и Баканаса пришли в упадок, но их развалины хорошо сохранились до наших дней.
По незнанию истории российские власти в 1881 году отдали Китаю Илийский край вместе с четырьмя столицами: Карлукского ханства – Или-балык; Чагатайского улуса – Куяш, Улуг-иф; Могулистана – Алмалык; Джунгарии – Урдун. Это стало причиной амбиций Китая в плане территориальных претензий.
Начало конца
В 1750-х годах на Джунгарию обрушилась череда несчастий, так после смерти Галдан Цэрена среди знати произошел раскол. Некоторые тайджи и нойоны не признали захватившего трон его внебрачного сына – Ламу Доржи. Нойон чоросов Даваци, считавший себя более знатным, в 1751 году со своими сторонниками Амурсаной (1722-1757), нойонами Баньджуром, Батма и Ренже Цэренами бежал от преследований Лама Доржи в казахский Средний жуз к султану Абылаю. А мятежные нойоны дербетов Сарал и Убаши Цэрен ушли к императору Цянь Луню. Таким образом, джунгарская внутренняя междоусобица переросла в международную и послужила для соседних стран сигналом об ослаблении Джунгарии.
Быстрее всех в ситуации сориентировался и повел свою игру по принципу «разделяй и захватывай» глава Среднего жуза султан Абылай. Он не выдал мятежников во главе с Даваци, проигнорировав требования Ламы Доржи. Последний в 1752 году с тремя туменами вторгся в кочевья Среднего жуза в восточной Сарыарке. Однако война приняла затяжной характер, и джунгары, фактически проиграв ее, отступили.
Воспользовавшись сообщениями Толе-би о полном отсутствии джунгарских войск в западном Жетысу (серьезный просчет Лама Доржи), Абылай в декабре 1752 года отправил туда своеобразный десант из 500 казахов и 150 ойратов-сторонников Даваци и Амурсаны. Это войско стремительным марш-броском обошло Балхаш с запада, вдоль южного берега Или, и в начале января 1753 года, не встретив на пути никакого сопротивления, ворвалось в Урдун, где не были разобраны мосты через Чапчальский ров. Лама Доржи попал в плен и 12 января был казнен. При поддержке казахов новым хунтайджи стал Даваци. После этой блестяще проведенной операции Абылай еще больше утвердился в своих планах установить контроль над Джунгарией.
Даваци оказался ограниченным и жадным, что только добавило огня в пожар джунгарских междоусобиц. Претензии Амурсаны на «полцарства» тоже не были удовлетворены. И тогда Амурсана снова обратился за помощью к Абылаю, который безотказно снабдил союзника уже против Даваци необходимым количеством лошадей и даже выделил казахский отряд. В свою очередь Даваци обратился к помощи зайсанов алтайских теленгитов (толенгутов), которые весной 1754 года полностью разбили казахско-джунгарский отряд Амурсаны. Последний с 20 тысячами хойтов бежал в Халку, где, явившись к китайским властям, заявил о желании служить богдыхану Цянь Луну (1711-1799). Его отправили в Пекин. В дальнейшем это обращение с просьбой о помощи послужило беспроигрышным поводом для захвата и уничтожении Джунгарии. Уже с 1753 года Цины начали покорять местных ойратов со стороны Гобийского Алтая и Восточного Тянь-Шаня. Непокорных казнили или выселяли в Южную Монголию (в общей сложности около 40 тысяч семей). Их предки до сих пор живут во Внутренней Монголии Китая под родовым именем Джангар в племенном объединении Чахар.
Учитывая предыдущий военный опыт, весной 1755 года огромная китайская армия численностью в 50 тысяч человек отправилась на окончательное покорение Джунгарии. Состоявшая из 10 тысяч маньчжур, 10 тысяч халха и 20 тысяч южных монголов, она была разделена на две части. Собственно китайцев (ханьцев) было порядка 10 тысяч, но они в боевых действиях не участвовали. Питавшие отвращение к войне и насилию ханьцы составляли лишь тыловые отряды – они должны были заниматься земледелием на захваченных территориях и создавать военно-пахотные поселения для снабжения продовольствием.
Пехота состояла в основном из маньчжурских племен, тогда как кавалерия, по аналогии с русскими казаками и волжскими калмыками, комплектовалась из монголов, позже ойратов. Для покорения Джунгарии был использован план генерала Арана, который предложил по мере продвижения войск в глубь территории противника строить в тылу вдоль караванных путей крепости с постоянными военными гарнизонами – туюнами. Первые крепости были построены в Кумуле и Барколе в восточном Тянь-Шане.
Джунгария была обречена, поскольку численность ее армии даже вместе с отрядами казахов была в два раза меньше. Это не говоря уже о превосходстве наступавшего войска в количестве артиллерии и массового огнестрельного оружия.
Прибывшая из Монголии северная часть в 20 тысяч сабель под командованием монгольского генерала Пан-ти (в ее авангарде были хойты Амурсаны) приступила к захвату Монгольского Алтая и Восточного Тянь-Шаня. Южная часть, пришедшая из Маньчжурии под командованием генерала Юн Чуна (ее проводником и авангардом был другой дербетский нойон – Сарал), захватила Тарбагатай и Джунгарскую равнину. Затем Сарал повел своих воинов южнее озера Эбинор, через хребет Борохор для захвата северной части долины Или. А Амурсана двинулся по южному берегу Или, где Пан-ти практически без боя вошел в Урдун – столицу Джунгарии.
Несмотря на помощь в три тысячи казахских воинов от Абылая, не доверявший им Даваци уклонился от боя в районе Текеса и с небольшим отрядом бежал через перевал Юлдуз в южный Тянь-Шань. Но вскоре был схвачен при помощи уйгурского хакима в Уч Турфане, недалеко от реки Аксу, и отправлен в Пекин. Цянь Лун обошелся с ним гуманно, и в 1759 году он умер своей смертью. Между тем Пан-ти, расположившись в Кульдже в качестве главного китайского наместника, объявил о распаде Джунгарии и назначил новых хунтайджи для каждого из племен Чорос, Дербет, Хошоут и Хойт.
Амурсана, который надеялся, по меньшей мере, на часть Джунгарии, ничего не получил. Чтобы обуздать недовольство бывшего союзника, Пан-ти под конвоем отправил его в Пекин. По дороге Амурсана сбежал в родные кочевья хойтов в Тарбагатае, где при поддержке Абылая вместе с бывшим аманатом аргыном Казак сары поднял восстание против Китая. Собрав остатки войска, осенью 1755 года он ввернулся в Кульджу. Пан-ти, уверенный в победе, неблагоразумно распустил основную часть армии и остался с 500 воинами в полном окружении, был разбит и покончил с собой.
Гибель Джунгарии
После восстановления независимости Джунгарии чоросские тайджи посчитали унизительным для себя подчиняться Амурсане, который был всего лишь хойтским нойоном. Его мать была младшей сестрой Галдан Цэрена, поэтому в глазах Чоросов он считался человеком более низкого происхождения. Из-за этой ошибки правящие чоросы и мятежные хойты почти целиком были истреблены Цинами.
В стане восставших возобновились раздоры и кровавые междоусобицы, которые усугубились опустошительными набегами казахов и кыргызов, почувствовавших слабость бывших тиранов. Дороги Джунгарии были усыпаны трупами, реки краснели от пролитой человеческой крови, а воздух был полон дыма от горевших монастырей и кибиток. В период 1753-1755 годов казахи угнали в плен из Или и Эмиля (Джунгарская равнина) более 10 тысяч семей. Амурсана, став хунтайджи, в отместку за поражение в 1754 году казнил 15 алтайских зайсанов и передал Абылаю еще 7 тысяч семей теленгитов. В общей сложности более 100 тысяч ойратов были распределены между казахскими племенами, где они и ассимилировались.
Киргизы из Алая под предводительством Кубатур-би из рода Кушчу захватили долину Таласа, а сарыбагыши – верховье Чу и Иссык-Куль. Сами джунгары стали откочёвывать из центральных районов: дербеты – в Кобдо Халха Монголии, а часть хошоутов – в Кашгарию. Китайцы же с удовлетворением наблюдали за разбродом в стране заклятого врага, стремясь усилить разногласия, радушно принимая беглецов. Таким образом, предчувствуя бессилие джунгарского волка, китайский дракон начал готовиться к последнему и решающему броску.
Весной 1756-го циньская армия под командованием маньчжурского генерала Чао Хуэйя осадила Урумчи и весной следующего года прошла до Эмиля и Тарбагатая. Маньчжуры вместе с 5 тысячами дербетов нойона Сарала двинулись маршем к Кульдже. Амурсана, пытался организовать сопротивление и даже выиграл несколько маленьких сражений. Но в конце концов маньчжуры, использовав численное преимущество и перегруппировав силы, разбили джунгар. Бросив все, Амурсана снова бежал к казахам. Преследуя его, маньчжуры переправились через Иртыш и вышли на земли Среднего жуза.
Это было концом Джунгарии – последней империи кочевников, которая в 1761 году превратилась в Циньское наместничество под названием Синьцзян (новая граница). Округ Кобдо, Тарбагатай, провинция Или и Урдун (Кульджа) были присоединены к Китаю. Джунгары, особенно мятежные племена Чорос и Хойт (тогда как дербеты вовремя покорились и меньше пострадали), были почти полностью истреблены. В борьбу за джунгарское наследство активно включились казахи и кыргызы.
В 1757-58 годах казахские батыры напали на алтайских куба калмаков. Особенно прославились батыры найман Кокжал Барак и кипчак Кошкарбай. Действуя по заданию султана Абылая, они мстили калмыкам за набеги на Средний жуз и за участие в разгроме отряда Амурсаны и Абылая в 1754 году. Перейдя Иртыш и вторгшись в горный и монгольский Алтай, казахские батыры стали наводить страх, забирая мальчиков в толенгуты, женщин и девушек в токалки, а скот присоединяя к своим стадам. Россия, до этого безучастно наблюдавшая за ситуацией, решила тоже присоединиться к дележу Джунгарии. Царица Елизавета Петровна в мае 1756 года издала указ о приеме беглецов в свое подданство, а в июне – указ о присоединении к России территории Горного Алтая.
В противовес переселению казахов в Джунгарию китайцы стали переселять туда маньчжурские племена лучников – Сибе, Дауров и Солонов, также Чахаров и Халха – монголов, Таранчи-Уйгуров из Кашгарии, Дунган из Ган-Су (Кен-су), а также Урянгхайцев (Сойотов) из Тувы. В 1771 году по инициативе китайцев были переселены Торгоуты из Поволжья, которых разместили к югу и востоку от Кульджы в долине Юлдуза и верхнего течения реки Урунгу на пустующих землях их братьев Чоросов и Хойтов.
В 1757-1758 годах Джунгария, последняя империя кочевников, была полностью уничтожена.
Китайский историк Циньской империи Вэй Юань (1794-1857) писал, что численность джунгар к 1755 году составляла не менее 200 тысяч кибиток. Российский историк С.Скобелев считал, что с учетом среднего коэффициента 4,5 человека на кибитку численность населения Джунгарии составляла около 900 тысяч. Поэтому размеры потерь можно представить следующим образом:
Число дербетов (поддержали китайцев и не участвовали в мятежах) – около 150 тысяч, или 20%.
Спаслось в Сибири, в северной Монголии и в Горном Алтае – 60 тысяч.
Спаслось в самой Джунгарии – 40 тысяч.
Увезено в плен казахами и киргизами – 100 тысяч.
Умерли от голода и эпидемии оспы – 200 тысяч.
Погибли от междоусобиц, набегов казахов и киргизов – 50 тысяч.
Если сложить эти цифры и отнять получившуюся сумму от общей численности в 900 тысяч, то количество джунгар (в основном Чоросов и Хойтов), уничтоженных циньскими войсками, составит около 300 тысяч.
Как за 170 лет до этого ослабленное Сибирское ханство было разделено между Россией и сильной Джунгарией, так и ослабленная Джунгария была поделена между соседями.
(Из книги «Шекара шегін айқындау дауірі. Эпоха обретения границ». [email protected])
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