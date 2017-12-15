В Литве выявили процент потенциальных "пророссийских партизан"

О событии не знали, но сейчас считаем его важным, так как если не слушать Путина, то кого вообще слушать?

Литовский информационный портал BaltNews.lt провёл примечательный опрос среди жителей городов Литвы. Участников опроса просили прокомментировать, смотрели ли они пресс-конференцию президента России Владимира Путина, и какое отношение к выступлению российского лидера демонстрируют.Выяснилось, что пристально следили за ответами Владимира Путина 13% литовцев, заявив, что «это было очень интересно». Ещё 32% ответили, что прямой эфир пресс-конференции не смотрели, но познакомились с ответами президента России из СМИ после завершения мероприятия.Лишь 9% опрошенных однозначно заявили, что интереса к пресс-конференции не проявили, так как политика их вообще не интересует.Интересный ответ дали 46% опрошенных:В Литве уже прокомментировали результаты опроса, заявив, что при всей активности в стране сил НАТО, на одного натовского военнослужащего в стране «приходится три пророссийских партизана».Напомним, ранее в Литве проводился опрос на предмет интереса населения к местным политическим деятелям.Тогда около 15% литовских граждан заявили, что постоянно следят за выступлениями главы государства Дали Грибаускайте. Как видно, по медийному рейтингу в Литве Грибаускайте недалеко «оторвалась» от президента России.