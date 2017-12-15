В Литве выявили процент потенциальных "пророссийских партизан"
Литовский информационный портал BaltNews.lt провёл примечательный опрос среди жителей городов Литвы. Участников опроса просили прокомментировать, смотрели ли они пресс-конференцию президента России Владимира Путина, и какое отношение к выступлению российского лидера демонстрируют.
Выяснилось, что пристально следили за ответами Владимира Путина 13% литовцев, заявив, что «это было очень интересно». Ещё 32% ответили, что прямой эфир пресс-конференции не смотрели, но познакомились с ответами президента России из СМИ после завершения мероприятия.
Лишь 9% опрошенных однозначно заявили, что интереса к пресс-конференции не проявили, так как политика их вообще не интересует.
Интересный ответ дали 46% опрошенных:
В Литве уже прокомментировали результаты опроса, заявив, что при всей активности в стране сил НАТО, на одного натовского военнослужащего в стране «приходится три пророссийских партизана».
Напомним, ранее в Литве проводился опрос на предмет интереса населения к местным политическим деятелям.
Тогда около 15% литовских граждан заявили, что постоянно следят за выступлениями главы государства Дали Грибаускайте. Как видно, по медийному рейтингу в Литве Грибаускайте недалеко «оторвалась» от президента России.
Выяснилось, что пристально следили за ответами Владимира Путина 13% литовцев, заявив, что «это было очень интересно». Ещё 32% ответили, что прямой эфир пресс-конференции не смотрели, но познакомились с ответами президента России из СМИ после завершения мероприятия.
Лишь 9% опрошенных однозначно заявили, что интереса к пресс-конференции не проявили, так как политика их вообще не интересует.
Интересный ответ дали 46% опрошенных:
О событии не знали, но сейчас считаем его важным, так как если не слушать Путина, то кого вообще слушать?
В Литве уже прокомментировали результаты опроса, заявив, что при всей активности в стране сил НАТО, на одного натовского военнослужащего в стране «приходится три пророссийских партизана».
Напомним, ранее в Литве проводился опрос на предмет интереса населения к местным политическим деятелям.
Тогда около 15% литовских граждан заявили, что постоянно следят за выступлениями главы государства Дали Грибаускайте. Как видно, по медийному рейтингу в Литве Грибаускайте недалеко «оторвалась» от президента России.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти