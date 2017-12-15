17:40 15 декабря

В Литве выявили процент потенциальных "пророссийских партизан"

Литовский информационный портал BaltNews.lt провёл примечательный опрос среди жителей городов Литвы. Участников опроса просили прокомментировать, смотрели ли они пресс-конференцию президента России Владимира Путина, и какое отношение к выступлению российского лидера демонстрируют.

Выяснилось, что пристально следили за ответами Владимира Путина 13% литовцев, заявив, что «это было очень интересно». Ещё 32% ответили, что прямой эфир пресс-конференции не смотрели, но познакомились с ответами президента России из СМИ после завершения мероприятия.

Лишь 9% опрошенных однозначно заявили, что интереса к пресс-конференции не проявили, так как политика их вообще не интересует.


Интересный ответ дали 46% опрошенных:
О событии не знали, но сейчас считаем его важным, так как если не слушать Путина, то кого вообще слушать?


В Литве уже прокомментировали результаты опроса, заявив, что при всей активности в стране сил НАТО, на одного натовского военнослужащего в стране «приходится три пророссийских партизана».

Напомним, ранее в Литве проводился опрос на предмет интереса населения к местным политическим деятелям.

В Литве выявили процент потенциальных "пророссийских партизан"


Тогда около 15% литовских граждан заявили, что постоянно следят за выступлениями главы государства Дали Грибаускайте. Как видно, по медийному рейтингу в Литве Грибаускайте недалеко «оторвалась» от президента России.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite
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Комментарии 20

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 16:51
    В Литве выявили процент потенциальных "пророссийских партизан
    belay я- один процент..а второй-бухает сёдня...Днюха у "ЗЛОГО ПАРТИЗАНА"-поздравляем товарищи, в личку и наличку!))))))))
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 16:59
      Кстати года четыре назад то же говорили и на Украине.Однако оголтелая пропаганда сделала свое дело..
      210окв
      1. zed042 Сегодня, 17:29
        Мой брат живёт в Киеве. Недавно общались по скайпу. Обыкновенные люди там вообще живут своей жизнью и положительно относятся к России. Особенно те, кто мало смотрит телевидение. Пропаганда есть пропаганда.
        zed042
        1. LSA57 Сегодня, 17:33
          Цитата: zed042
          . Особенно те, кто мало смотрит телевидение. Пропаганда есть пропаганда.

          ну ведь не зря его зовут зомбоящик
          LSA57
    2. Хантер Сегодня, 17:01
      Все проценты считают на западе...? А Россия загадочная страна , ведь могут проснуться утром прибалты и хоп , а они уже "россияне" ... laughing
      Хантер
      1. Фрол 7525 Сегодня, 17:06
        Не трогайте Далю!!!Спать идите.
        Фрол 7525
        1. Хантер Сегодня, 17:13
          Цитата: Фрол 7525
          Не трогайте Далю!!!Спать идите.

          Ну почему же , если противогаз одеть , то один раз можно..)))
          Хантер
          1. Safer Сегодня, 17:25
            Цитата: Хантер
            Цитата: Фрол 7525
            Не трогайте Далю!!!Спать идите.

            Ну почему же , если противогаз одеть , то один раз можно..)))

            Завидую вашему хладнокровию! Я трижды на препарировании присутствовал, из них дважды участвовал, но подобное выше моих сил! xD
            Safer
            1. LSA57 Сегодня, 17:37
              Цитата: Safer
              Я трижды на препарировании присутствовал, из них дважды участвовал,

              а слабО третий раз? далю laughing
              LSA57
          2. LSA57 Сегодня, 17:35
            Цитата: Хантер
            Ну почему же , если противогаз одеть , то один раз можно

            и глаза закрыть? laughing
            LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 17:34
        Цитата: Хантер
        ведь могут проснуться утром прибалты и хоп , а они уже "россияне" ...

        а вторая, меньшая часть, "лесные братья" laughing
        LSA57
        1. Хантер Сегодня, 17:39
          Цитата: LSA57
          Цитата: Хантер
          ведь могут проснуться утром прибалты и хоп , а они уже "россияне" ...

          а вторая, меньшая часть, "лесные братья" laughing

          Если уж прямо говорить, то прибалты вечные "лесные братья" их как мячик перекидывают ..
          Хотя во времена СССР , они жили припеваючи , столько мы в них вложили и все напрасно..Теперь пусть с\х занимаются и "шпроты" ловят и сами их жрут!
          Хантер
    3. Андрей К Сегодня, 17:07

      андрей юрьевич
      belay я- один процент..а второй-бухает сёдня...Днюха у "ЗЛОГО ПАРТИЗАНА"-поздравляем товарищи, в личку и наличку!))))))))

      Злого с Днюхой drinks
      ...на одного натовского военнослужащего в стране «приходится три пророссийских партизана»...

      Тут про трёх партизан речь, третьим возьмёте laughing
      Андрей К
    4. Геркулесыч Сегодня, 17:20
      Юрьич hi "бойцу невидимого фронта "респект drinks и пущщай как следует изучает ТВД -ему там сопротивление возглавлять придется soldier drinks good -сайт ему доверяет это важное задание! !! soldier drinks И с Днем рождения его!!!! drinks hi soldier drinks good
      Геркулесыч
  2. tihonmarine Сегодня, 16:51
    Далю слушать, Далю !
    tihonmarine
    1. LSA57 Сегодня, 17:37
      Цитата: tihonmarine
      Далю слушать, Далю

      но не смотреть laughing
      LSA57
  3. HAM Сегодня, 16:54
    Интересно,маловато желающих слушать мемуары старой пр..комсомолки!
    HAM
  4. pvv113 Сегодня, 16:58
    на одного натовского военнослужащего в стране «приходится три пророссийских партизана»

    Пусть в НАТО об этом знают и чувствуют себя неуютно
    pvv113
  5. tchoni Сегодня, 17:01
    Нам то с того не жарко не холодно.
    tchoni
  6. assa67 Сегодня, 17:29
    партизаны пророссийские-это все так называемые "не граждане"...
    assa67
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