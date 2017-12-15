Бориса Джонсона предупредили о медведях на улицах Москвы

В первую очередь берегитесь медведей на московских улицах (Почему Брайант упустил этот пункт?)

В отеле мой телефон звонил ежечасно, а когда я поднимал трубку, никто не отвечал

Мне сообщили, что это стандартная процедура, которая мешает британским министрам спать

Технику нужно оставлять дома, чтобы ее не прослушивало ФСБ

Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день

Посольство России в Великобритании отреагировало на слова лейбориста Криса Брайанта, который предупредил Бориса Джонсона, собирающегося с визитом в Москву на встречу с Сергеем Лавровым, об опасностях визита в российскую столицу. Заявление парламентария опубликовано в пятницу в The Times.По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров, попыток испортить сон и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал.Российские дипломаты ответили политику в Twitter диппредставительства.— иронизируют сотрудники посольства.Крис Брайант возглавляет в парламенте комитет по российском-британским отношениям. Он написал Борису Джонсону открытое письмо, где рассказал о подозрительных вещах, которые якобы происходили с ним во время визита в Москву и Нижний Новгород в 2010 году.— заявил Брайант в парламенте в среду. —Политик также посоветовал с особой бдительностью относиться к еде и напиткам. По его словам, нельзя "опрокидывать каждую рюмку водки и участвовать в соревнованиях по распитию алкоголя со своими противниками".— подчеркнул он.Парламентарий убежден, что в России лучше не ездить в лифте одному и не заводить новые знакомства, поскольку есть риск попасться в "сексуальную ловушку агентов Кремля".— подытожил Брайант.