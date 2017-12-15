19:56 15 декабря

Бориса Джонсона предупредили о медведях на улицах Москвы

Посольство России в Великобритании отреагировало на слова лейбориста Криса Брайанта, который предупредил Бориса Джонсона, собирающегося с визитом в Москву на встречу с Сергеем Лавровым, об опасностях визита в российскую столицу. Заявление парламентария опубликовано в пятницу в The Times.

По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров, попыток испортить сон и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал.

Бориса Джонсона предупредили о медведях на улицах Москвы



Российские дипломаты ответили политику в Twitter диппредставительства.

В первую очередь берегитесь медведей на московских улицах (Почему Брайант упустил этот пункт?)
— иронизируют сотрудники посольства.

Крис Брайант возглавляет в парламенте комитет по российском-британским отношениям. Он написал Борису Джонсону открытое письмо, где рассказал о подозрительных вещах, которые якобы происходили с ним во время визита в Москву и Нижний Новгород в 2010 году.

В отеле мой телефон звонил ежечасно, а когда я поднимал трубку, никто не отвечал
— заявил Брайант в парламенте в среду. —
Мне сообщили, что это стандартная процедура, которая мешает британским министрам спать


Политик также посоветовал с особой бдительностью относиться к еде и напиткам. По его словам, нельзя "опрокидывать каждую рюмку водки и участвовать в соревнованиях по распитию алкоголя со своими противниками".

Технику нужно оставлять дома, чтобы ее не прослушивало ФСБ
— подчеркнул он.

Парламентарий убежден, что в России лучше не ездить в лифте одному и не заводить новые знакомства, поскольку есть риск попасться в "сексуальную ловушку агентов Кремля".

Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день
— подытожил Брайант.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. solzh Сегодня, 18:00
    Если Вы будете ковырять в носу

    Хороший способ завербовать человека. Неужели Брайанта завербовало ФСБ через фото на которых он запечатлён ковыряющем в носу? laughing иначе откуда он может знать про данный способ вербовки?
    solzh
    1. Андрей К Сегодня, 18:05
      ...и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал...

      Крис Брайант очень лестного мнения о Борисе Джонсоне... wassat
      Это как же даме надо неуважать себя, что бы "спровоцировать сексуальный скандал" с этим нечёсаным представителем мелкоБритании laughing
      ...нельзя "опрокидывать каждую рюмку водки и участвовать в соревнованиях по распитию алкоголя со своими противниками"...

      Опыт не пропьёшь, Крис Брайант пожил, Крис Брайант знает... laughing
      Андрей К
      1. Лексус Сегодня, 18:21
        Это как же даме надо неуважать себя, что бы "спровоцировать сексуальный скандал" с этим нечёсаным представителем мелкоБритании laughing

        Ещё и "заднеприводным"...
        Лексус
        1. хрыч Сегодня, 18:28
          Цитата: Лексус
          Ещё и "заднеприводным"...

          Борис он мужик, скорей даже босяк, хотя, кто их там разберет laughing
          В Москве он медведЯ вряд ли встретит, но мелкий рогатый, вполне ...
          хрыч
          1. Монос Сегодня, 18:39
            Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день

            Борьке бояться нечего. Его на этом не вербанёшь. Ковыряться прилюдно в носу и даже в попе для него нормально. smile
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:45
              Здрав буде , Витя ! hi drinks Бориска ведь малахольный - поверит и приедет в рыцарских доспехах . Вот тут мы его и запечём как краба в панцире . bully
              bouncyhunter
              1. Iaaa Сегодня, 18:53
                Цитата: bouncyhunter
                поверит и приедет в рыцарских доспехах .

                Лучше в поясе верности что бы не спровоцировать сексуальный скандал. Русские женщины они такие. lol Вдруг изнасилуют Борюську, али медведя на это дело подпишут..... laughing
                Паша, будь здрав братка! drinks soldier
                Iaaa
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
                  Костя , привет ! soldier drinks Да хоть танк пусть на себя наденет - русские они же такие - и танк консервным ножом вскроют , а там - вай , Барыска ! wassat laughing
                  bouncyhunter
                  1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 19:07
                    Я искренне жалею Серёжку Лаврова, ведь это с каким-же: - фигнёй, фриками, фуфлом и прочей подборкой, не совсем вменяемых, но публично узнаваемых лицедеев, ему приходится общаться...
                    Лично у меня, то мозг уже заклинил-бы, и как вариант - с правой в челюсть.
                    Но Серёжка публичный человек - он очень хочет это сделать, но статус не позволяет.
                    А я-бы не задумываясь - в репу... и переходим на другую тему.

                    p.s. Никогда мне не быть президентом...
                    товарищ ШУХЕР
                    1. Iaaa Сегодня, 19:19
                      Цитата: товарищ ШУХЕР
                      p.s. Никогда мне не быть президентом...

                      И даже в МИДе не работать, увы.....(а жаль)..... lol
                      Iaaa
                  2. Iaaa Сегодня, 19:08
                    Цитата: bouncyhunter
                    Да хоть танк пусть на себя наденет

                    Тогда как великий худо....жник павленский . Обернуться колючкой. Точно... никто не пристанет и не завербует.. fool
                    Iaaa
              2. Монос Сегодня, 19:14
                laughing Здравствуй, Паша! hi А Макс тебе, разве, привет не передавал? laughing
                Цитата: bouncyhunter
                Бориска ведь малахольный - поверит и приедет в рыцарских доспехах .

                С него станется.
                Монос
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:32
                  Цитата: Монос
                  А Макс тебе, разве, привет не передавал?

                  А как же , но привет через другого человека - это как обед по телевизору . wink
                  Я бы Джонсона с собой взял в баню - на растопку ! feel
                  bouncyhunter
                  1. Iaaa Сегодня, 19:38
                    Паша!, медведи, баня,водка, девочки..... Фу как мелко..... Пилить надо..., пилить....
                    Генштаб Британии боится, что Россия может оставить НАТО без интернета
                    15.12.2017 - 17:10
                    | Русская весна
                    Россия может создать серьёзную угрозу для Великобритании и других стран НАТО, если она перережет подводные кабели, крайне важные для международной торговли и беспрепятственной работы интернета.

                    Об этом заявил начальник Генерального штаба Великобритании Стюарт Пич, пишет The Guardian.

                    Iaaa
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:42
                      Читал я эти вопли маршала Пича , пусть в окно прыгает , только повыше заберётся - чтобы уж наверняка . soldier
                      bouncyhunter
                      1. Iaaa Сегодня, 19:46
                        Биг- Бен ему в помощь....
                        Iaaa
              3. Лексус Сегодня, 19:35
                Вот тут мы его и запечём как краба в панцире . bully

                Нет уж пусть коллега и тёзка Боря Моисеев его "жарит" и "шкварки" снимает... laughing
                Лексус
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:44
                  У Вас никто из родственников в инквизиции не служил ? Уж больно метод изощрённый для пыток предлагаете . good
                  bouncyhunter
            2. Sergey53 Сегодня, 18:48
              Чем больше ему говорят чего не надо делать, тем более вероятность что всё вышеперечисленное он будет делать. Психология.
              Цитата: Монос
              Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день

              Борьке бояться нечего. Его на этом не вербанёшь. Ковыряться прилюдно в носу и даже в попе для него нормально. smile
              Sergey53
      2. Andy Сегодня, 19:06
        Цитата: Андрей К
        Крис Брайант очень лестного мнения о Борисе Джонсоне... Это как же даме надо неуважать себя, что бы "спровоцировать сексуальный скандал" с этим нечёсаным представителем мелкоБритании

        Господь с вами,Андрей... какая дама?? тут либо пенкин либо боря Моисеев. как уж тут устоять "джентльмену"...
        Andy
    2. Хантер Сегодня, 18:05
      Все это уже старо...Придумали бы что нибудь новенькое( ну русские хакеры , вроде нормально)
      Вот например "русские гены" распространяются по миру , превращая всех в русских ..Звучит?
      Хантер
    3. Teberii Сегодня, 18:07
      Товарищ Борис Джонс в прямом эфире сок из Факусимы пил,а он его водкой и медведями пугает.
      Teberii
      1. Шура пермский Сегодня, 18:17
        Жутегоны из ми6…
        Шура пермский
        1. volodya Сегодня, 18:30
          Цитата: Шура пермский
          Жутегоны из ми6…

          У нас медведи везде, даже в телевизоре!
          volodya
    4. Котище Сегодня, 18:09
      Угу! Так и навеяло картинку, как великобрита ковыряущего в носу домогается медведь по телефону из Московского зоопарка, на спор за бутылку столичной!
      Приезжай убогий к нам на Урал! Если при минус 30 от лимузина до гостиницы до ковыляешь, то без спора и стопарик нальем и у телефона провод перережем!
      Котище
    5. BlombiRus Сегодня, 19:44
      Технику оставляйте дома, что бы ФСБ не прослушали. Штаны тоже лучше оставить дома, что бы ФСБ в них не насрало. Ну, Борису без штанишек не впервой.
      BlombiRus
  2. 210окв Сегодня, 18:00
    Можно я его буду пугать!...Я конечно не бурый медведь,но если одену ватник и ушанку за злобного Ивана сойду.. wassat
    210окв
    1. Котище Сегодня, 18:12
      Ага так он тебе и поверил! Все Ванки так поначалу говорят, а потом водка, балалайка и цигане с медведем! А там в палату лордов иск от мишки за ...... хм сами догадались? wink
      Котище
      1. Iaaa Сегодня, 18:43
        Бог мой! И такой иди от как Крис Брайант
        возглавляет в парламенте комитет по российском-британским отношениям.
        . Аут.............
        Iaaa
        1. dr.star75 Сегодня, 18:57
          Похоже вырождается элита Ёе величества.... request
          dr.star75
          1. Iaaa Сегодня, 19:22
            Однополые браки еще только разрешили..., а уже сказывается.
            Iaaa
            1. dr.star75 Сегодня, 19:42
              Согласен, а там уже смугленьких подданных полно .....
              dr.star75
  3. pvv113 Сегодня, 18:02
    В отеле мой телефон звонил ежечасно, а когда я поднимал трубку, никто не отвечал

    Любой врач скажет, что это слуховые галлюцинации на почве алкоголизма и наркомании
    pvv113
    1. NKT Сегодня, 18:43
      Он сам поставил reminder и забыл....
      NKT
      1. pvv113 Сегодня, 18:50
        Вроде еще не очень старый, а уже склероз.
        pvv113
    2. просто экспл Сегодня, 18:53
      тут он сам своим враньем загнал себя в ловушку признав что Задорнов когда говорил что американцы тупые был неправ , тупые не только американцы , а весь англосаксонский мир .
      В отеле мой телефон звонил ежечасно, а когда я поднимал трубку, никто не отвечал
      — заявил Брайант в парламенте в среду. —
      Мне сообщили, что это стандартная процедура, которая мешает британским министрам спать

      если там целый министр настолько туп что не может снять трубку и положить ее рядом с телефоном и спать спокойно , то что говорить в целом о менее образованном населении Англии ?
      просто экспл
  4. Волька Сегодня, 18:04
    теперь еще чудо чудное новогоднее, теперь аглицкое
    Волька
  5. lis-ik Сегодня, 18:05
    Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день
    Если Британские дипломаты не знают об этикете, то и предупреждать бессмысленно, ведь могут ещё и воздух испортить за столом, а это не фото к делу не пришьёшь.
    lis-ik
    1. kirgiz58 Сегодня, 18:30
      Цитата: lis-ik
      ведь могут ещё и воздух испортить за столом, а это не фото к делу не пришьёшь.

      Мы скрин спектрального анализатора сохраним, не путать с анальным спектролизатором. wassat laughing
      kirgiz58
  6. Симон Сегодня, 18:13
    По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров, попыток испортить сон и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал. А я предложу ему распить пузырь водки за встречу, а закусим обыкновенной русской картошкой! Выпьем и договоримся, обоим хорощшо будет drinks wassat Я же, то же "русский медведь" и люблю ходить по улицам. Дружба народов - превыше всего good
    Симон
    1. Azim77 Сегодня, 18:36
      Поэтому и отношения такие, раз Крис Брайант возглавляет в парламенте комитет по российском-британским отношениям.
      Azim77
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:14
    По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров, попыток испортить сон и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал.
    Ага .Особенно с охлаждёнными курями из ближайшего гипермаркета laughingИбо трудно очень представить чтобы это чудо природы ,что живое на сексуальные отношения уговорил. wassat laughing
    Наблюдатель2014
  8. туц Сегодня, 18:16
    телефон отключать не пробовал ?
    туц
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:21
      У него звонил даже отключенный телефон lol
      Геркулесыч
      1. dr.star75 Сегодня, 19:02
        "У него звонил даже отключенный телефон "- laughing Абонент временно недоступен. Это Путин звонит, извините, минуточку, соединяем...
        dr.star75
    2. просто экспл Сегодня, 18:57
      там не про мобильный , там про стационарный что в комнатах гостиницы стоят . там просто снимается трубка и кладется рядом . и проблема исчезает .
      но видимо в англии такое мудрое население что там даже министр тупой .
      ну или как вариант - он врет .
      просто экспл
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:51
        У него звонит даже включенный выключенный из сети телефон со снятой трубкой! wassat
        Геркулесыч
  9. Антоха Сегодня, 18:17
    Есть ещё одна вещь, которой ему стоит бояться: могут ночью во время сна обстричь.
    Антоха
  10. dzvero Сегодня, 18:18
    Видимо у них ковыряние в носу (особено двумя пальцами) лишь традиционный способ создания извилин в мозгу... раз открыто упомянул... smile
    dzvero
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 18:18
    ... а ещё,мы любим,на завтрак, маленьких деток,английских желательно, на обед, кровь ,на ужин женщин с водкой,и хороним умерших,прямо на улице)
    Казаки с клыками,ждут не дождутся,когда им прикажут ,чтобы напасть на бедную Европу, чтобы полакомиться человеченой((
    Когда-то ,таблоиды Просвещенной,уже пестрели заголовками (
    А потом,русский солдат, отдавал последнюю краюху хлеба,чтоб отдать голодным детям писавших эти страшилки( а сам недоедал((
    Сибирский цирюльник
  12. rruvim Сегодня, 18:18
    В Twitter написал не Крис Брайант, а русские хакеры! drinks
    rruvim
  13. Геркулесыч Сегодня, 18:18
    Нужно жить тогда в сейфе, или на крыше -правда, в последнем случае, есть вероятность что она вдруг внезапно поедет wassat ....
    Геркулесыч
    1. Iaaa Сегодня, 19:00
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно жить тогда в сейфе, или на крыше

      Крыша мишикой занята. Только сейф.
      Iaaa
  14. polpot Сегодня, 18:19
    Вырождение на лицо после великих Питта и Черчиля этот паяц
    polpot
  15. san4es Сегодня, 18:19
    По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров,

    ...Ещё гопников angry
    ...Пусть мобилу прячет bully

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    san4es
    1. dr.star75 Сегодня, 19:04
      Позвонит родченков, покажет пробирку с царапинами. Можно не начинать. hi
      dr.star75
  16. Геркулесыч Сегодня, 18:20
    А Джонсону дам совет -пускай попробует покавырять в носу у медведя wassat
    Геркулесыч
  17. Zubr Сегодня, 18:20
    Парламентарий убежден, что в России лучше не ездить в лифте одному и не заводить новые знакомства, поскольку есть риск попасться в "сексуальную ловушку агентов Кремля".


    Вон он какой рыжий красавец, того и гляди разберут девки на запчасти... laughing
    Zubr
  18. ul_vitalii Сегодня, 18:26
    Фейс-контроль в аэропорту может не пройти.
    ul_vitalii
  19. assa67 Сегодня, 18:30
    Цитата: Котище
    Угу! Так и навеяло картинку, как великобрита ковыряущего в носу домогается медведь по телефону из Московского зоопарка, на спор за бутылку столичной

    видимо такая картинка и отпечатана в грецком орехе,заменяющим браенту мозг....
    assa67
  20. BillGejtz Сегодня, 18:31
    уровень деградации мелкобритов составляет серьёзную конкуренцию амерам
    BillGejtz
    1. lis-ik Сегодня, 19:00
      Цитата: BillGejtz
      уровень деградации мелкобритов составляет серьёзную конкуренцию амерам

      Знаете, а смотря их фильмы, я всё время поражаюсь, как бывшее колонизаторы, потерявшие колонию могут, так искренне питать любовь к колонистам. А ещё говорят, что умом Россию не понять!
      lis-ik
  21. oldzek Сегодня, 18:36
    ничто не вечно под луной?вечно мнение британских политиков о России(страшилки ещё от времён Иоанна Грозного)хотя возможен вариант:этого Борю считают и.д.и.о.т.о.м.
    oldzek
  22. Моонзунд Сегодня, 18:37
    Москва, отец, сын, мать.
    — Семья, садимся есть картошку с селедкой «Иваси»!
    — Выпьем водки!
    — Пап, а можно я пойду посмотрю на Ленина, поиграю на балалайке и помою нашего медведя?
    — Можно, только жарко, сходи выключи ядерный реактор в подвале! Можешь выпить водки! Да, а где твоя сестра?
    — Чистит АК-47.
    Моонзунд
  23. midivan Сегодня, 18:38
    [/quote]В первую очередь берегитесь медведей на московских улицах (Почему Брайант упустил этот пункт?)
    — иронизируют сотрудники посольства.
    А вот ни чего смешного тут нет!
    Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день[quote]
    А вот эта тема чисто американская yes
    midivan
    1. Ванёк Сегодня, 19:45
      Это потрясающе!!!
      Ванёк
  24. rocket757 Сегодня, 18:39
    Предупредил бы что если он пустит газы, то Уайт Холл обвинят в газовом терроризме!
    Или наоборот, что намекают что газу не хватает!
    rocket757
  25. старшина запаса Сегодня, 18:43
    этот расчёской когда -нибудь пользовался ???
    старшина запаса
  26. sergo1914 Сегодня, 18:53
    Создается ощущение, что я неправильно понял значение слова "лейборист". Это же медицинский термин? Нет?
    sergo1914
  27. vinni-puk Сегодня, 18:54
    На какой помойке подобрали этого нечесаного барана?
    vinni-puk
  28. Trouble Сегодня, 19:02
    laughing Нее ..... низзя Бориса в Москву пускать. Он всех медведей перепугает.
    Trouble
  29. pvv113 Сегодня, 19:10
    Цитата: просто экспл
    снять трубку и положить ее

    Не всякий англосакс додумается до такого нестандартного решения lol
    pvv113
  30. mac789 Сегодня, 19:39
    Дырявого Бориса скомпрометировать уже невозможно
    mac789
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