Бориса Джонсона предупредили о медведях на улицах Москвы
Посольство России в Великобритании отреагировало на слова лейбориста Криса Брайанта, который предупредил Бориса Джонсона, собирающегося с визитом в Москву на встречу с Сергеем Лавровым, об опасностях визита в российскую столицу. Заявление парламентария опубликовано в пятницу в The Times.
По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров, попыток испортить сон и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал.
Российские дипломаты ответили политику в Twitter диппредставительства.
Крис Брайант возглавляет в парламенте комитет по российском-британским отношениям. Он написал Борису Джонсону открытое письмо, где рассказал о подозрительных вещах, которые якобы происходили с ним во время визита в Москву и Нижний Новгород в 2010 году.
Политик также посоветовал с особой бдительностью относиться к еде и напиткам. По его словам, нельзя "опрокидывать каждую рюмку водки и участвовать в соревнованиях по распитию алкоголя со своими противниками".
Парламентарий убежден, что в России лучше не ездить в лифте одному и не заводить новые знакомства, поскольку есть риск попасться в "сексуальную ловушку агентов Кремля".
По словам Брайанта, главе МИД следует остерегаться отравленной пищи, хакеров, попыток испортить сон и уловок, которые могут спровоцировать сексуальный скандал.
Российские дипломаты ответили политику в Twitter диппредставительства.
В первую очередь берегитесь медведей на московских улицах (Почему Брайант упустил этот пункт?)— иронизируют сотрудники посольства.
Крис Брайант возглавляет в парламенте комитет по российском-британским отношениям. Он написал Борису Джонсону открытое письмо, где рассказал о подозрительных вещах, которые якобы происходили с ним во время визита в Москву и Нижний Новгород в 2010 году.
В отеле мой телефон звонил ежечасно, а когда я поднимал трубку, никто не отвечал— заявил Брайант в парламенте в среду. —
Мне сообщили, что это стандартная процедура, которая мешает британским министрам спать
Политик также посоветовал с особой бдительностью относиться к еде и напиткам. По его словам, нельзя "опрокидывать каждую рюмку водки и участвовать в соревнованиях по распитию алкоголя со своими противниками".
Технику нужно оставлять дома, чтобы ее не прослушивало ФСБ— подчеркнул он.
Парламентарий убежден, что в России лучше не ездить в лифте одному и не заводить новые знакомства, поскольку есть риск попасться в "сексуальную ловушку агентов Кремля".
Если Вы будете ковырять в носу или начнете гримасничать, это сфотографируют и сохранят на черный день— подытожил Брайант.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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