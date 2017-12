Те же патроны только в профиль

Использованы материалы:

В связи с тем, что любой переход от широко распространенных типов боеприпасов для существующего стрелкового оружия, например, 9x19 мм, 5.56x45 мм и 7.62x51, связан с огромными затратами на закупки и логистику, в кратко- и среднесрочной перспективе мало какие вооруженные силы отважатся далеко отойти от существующих стандартов НАТО.Например, за последние пару лет в мире было реализовано множество программ закупок в сфере стрелкового оружия, со всей очевидностью иллюстрирующих, что армии придерживаются этих калибров стандарта НАТО в своих требованиях к штурмовой винтовке следующего поколения.Среди них и французская армия, которая в сентябре 2016 года объявила о контракте с компанией Heckler & Koch (H&K) стоимостью 168 миллионов евро, предусматривающем замену штатных штурмовых винтовок FAMAS F1 винтовками HK416F калибра 5.56x45 мм в рамках программы Arme Individuelle Future (AIF).В апреле 2017 года немецкие вооруженные силы выпустили запрос предложений по программе System Sturmgewehr Bundeswehr (SSB), в соответствии с которой предусматривается замена штурмовых винтовок H&K G36 5.56x45 мм системой такого же калибра. Согласно официальным документам, в период с 2019 по 2026 год должно быть закуплено до 120000 винтовок, что свидетельствует о безоблачном будущем этого калибра.Наконец, в июле 2017 года Эстония объявила о своих планах на программу по закупке стрелкового оружия калибров 5.56x45 мм и 7.62x51 мм для пехотных бригад, а также сил правопорядка стоимостью 75 миллионов евро.Между тем, всё внимание направлено на любые действия Соединенных Штатов, связанные с отходом от стандартных боеприпасов НАТО, хотя этот процесс в настоящее время ограничивается только деятельностью американского Командования силами специальных операций (USSOCOM).Согласно директиве заместителя начальника штаба сухопутных войск генерала Дэниела Эллина, армия должна начать рассмотрение возможности закупки на постоянной основе (а не на закрепившейся практике закупок по временным неотложным требованиям) снайперской винтовки калибра 7.62x51 мм следующего поколения для взводов и отделений ближнего боя.Подобный переход был затеян британской армией в последние годы операций в Афганистане, когда понадобилась комбинация штурмовой винтовки и снайперской винтовки калибров 5.56x45 мм и 7.62x51 мм с тем, чтобы можно было работать по противнику, как на больших, так и на малых дальностях. В результате было принято решение закупить снайперскую винтовку L129A1 Sharpshooter Rifle, оборудованную оптическим прицелом 6x48 Trijicon Advanced Combat Optical Gunsight (ACOG).Впрочем, это не означает, что признанные калибры, включая стандартные патроны НАТО, не обновляются и не модернизируются.По данным компании ВАЕ Systems, в июне 2016 года был представлен первый патрон из серии патронов следующего поколения с улучшенными характеристиками High Performance (HP), HP 7.62x51 мм, который был принят на вооружение британского спецназа в 2015 году. Патрон в настоящее время доступен для зарубежных заказчиков.Руководитель программ по наземным системам в компании ВАЕ Systems Крейг Феннел пояснил: «По сравнению со стандартными патронами НАТО этот патрон значительно повышает возможность поражения защищенных целей, например, легкобронированных транспортных средств и летательных аппаратов, на увеличенных дальностях. Патрон HP был разработан с целью соответствия новым требованиям, определенным британским министерством обороны. В рамках соглашения о сотрудничестве между Минобороны и ВАЕ Systems над ним работали инженеры с нового патронного производства в Редвей Грин, где патрон в настоящее время производятся серийно. Он совместим со всем другим натовским оружием калибра 7.62 мм».По данным компании ВАЕ Systems, патрон HP 7.62x51 мм отличается упрочненным заостренным кончиком, более длинным профилем пули и новым пороховым зарядом, что обеспечивает улучшенную бронепробиваемость и точность при обстреле «укрепленных» целей, включая лист стали толщиной 3,5 мм.Феннел заявил, что вариант HP имеет «вдвое большую дальность» чем общий стандартный 7,62-мм патрон, что, по некоторым данным, позволило увеличить возможности поражения с 500 до 1000 метров.Кроме того, Феннел отметил, что компания ВАЕ Systems также разрабатывает «изделие со сниженной стоимостью», получившее обозначение Improved Ball Round 7.62 мм; no его мнению, патрон сможет предложить «значительное улучшение по сравнению со стандартными боеприпасами».Наконец, компания ВАЕ Systems также готова представить еще одного члена этого семейства, патрон Enhanced Performance (EP) 5.56x45 мм. Эта разработка появилась, в том числе и благодаря инвестициям 200 миллионов фунтов стерлингов в завод Редвей Грин, что позволяет компании реагировать на возникающие потребности театров военных действий в «очень сжатые сроки».Вариант 5.56 мм, уже доступный на мировом рынке, был создан с целью повышения возможностей в борьбе с легкобронированными целями. Новый патрон компании ВАЕ Systems, разработанный в сотрудничестве с британской оборонной академией, имеет упрочненный стальной сердечник в противоположность существующим вариантам с заостренным кончиком и свинцовым сердечником. Впрочем, по словам Феннела, патрон имеет такой же двухосновной пороховой заряд и капсюль типа «Боксер», как и предыдущие варианты.Пуля патрона ЕР 5.56x45 мм пробивает стальной лист толщиной 3,5 мм с дистанции примерно 500-800 метров; этот патрон также может пробить и «более прочные объекты», например, 8-мм стальной лист и 5-мм лист из катаной броневой стали, но с гораздо меньшего расстояния, 350 и 250 метров соответственно.Рынок стрелкового оружия становится свидетелем распространения альтернативных калибров помимо стандартных калибров НАТО 5.56x45 мм и 7.62x51 мм. Одной из таких альтернатив, завоевывающих все большую популярность на мировом рынке, является патрон .300 Blackout (300BLK), который представляет собой эквивалент патрона 7.62x35 мм.В ноябре 2016 года голландские силы специального назначения приняли важное решение заменить свой существующий арсенал карабинов НК416 калибра 5.56x45 мм карабинами SIG Sauer MCX калибра 300BLK.В первую очередь новое оружие получит голландский морской спецназ - один из первых известных приверженцев боеприпаса этого типа, доступного в нескольких вариантах: общего назначения, бессвинцовом тонкостенном и дозвуковом. Это решение также побудило армейский спецназ (Korps Commandotroepen) начать подобный процесс перевооружения, стимулируемый новыми потребностями современного оперативного пространства в повышенной летальности, как при ведении ближнего боя, так и в боевых столкновениях на больших дистанциях.Эти довольно значительные изменения позднее были подкреплены решением USSOCOM, принятым в марте 2017 года, о поиске комплекта модернизации индивидуального оружия самообороны Personal Defense Weapon (PDW), который позволил бы без проблем переделать карабин Colt Defense M4A1 калибра 5.56x45 мм под патрон 300BLK.(Стоит отметить что PDW - используемый в западных странах термин, обозначающий легкое и компактное оружие, предназначенное для вооружения военнослужащих «второй линии» [экипажи боевых машин, расчеты артиллерийских орудий и других], которым по роду службы не положено полноразмерное оружие, но которым может понадобиться огневая мощь, которую не могут обеспечить пистолеты).Согласно требованию, USSOCOM стремится «...определить потенциальные источники внутри национальной технологии и промышленной базы, способные предоставить комплект для трансформации М4А1 и создания системы PDW».В комплект войдут верхняя ствольная коробка и приклад, а также любые специальные инструменты необходимые для конвертации карабина предпочтительно в полевых условиях. Требование также предусматривает наличие легкого глушителя способного встраиваться в пламегаситель.В требовании говорится, что «комплект должен быть адаптирован к нижней ствольной коробке стандартного карабина М4А1, любая модификация нижней ствольной коробки должна быть обратимой в любой момент. Комплект должен быть в картридже 300BLK; общая масса системы, включая нижнюю ствольную коробку от М4А1, не должна превышать 2.5 кг Длина с выдвинутым прикладом не должна превышать 66 см, а со сложенным или задвинутым прикладом 43 см, высота не должна превышать 19 см. Оружие должно не терять функциональность со сложенным или задвинутым прикладом. Комплект должен включать ствол калибра 5.56 мм; время, затрачиваемое на замену ствола под патрон 300BLК стволом под патрон 5.56 мм, должно составлять менее трех минут».USSOCOM хочет купить в общей сложности 550 модернизационных комплектов, что позволит провести испытания и оценку технологии в реальных условиях. Принятие решения было обусловлено новыми неотложными требованиями сил специального назначения, которые хотят в полевых условиях быстро переключаться между сверхзвуковыми и дозвуковыми патронами. Ожидается, что программа вызовет интерес таких известных компаний, как Colt Defense, FN USA, Heckler & Koch, LWRC International и Sig Sauer.По мнению специалистов, боеприпасы 300BLK являются настоящим шедевром: они практически обеспечивают терминальную баллистику калибра 7.62x39 мм и эффективность калибра 5,56 мм. Среди его вариантов можно отметить патрон 300 AAC BLK компании Advanced Armament Corporation, который был оптимизирован для стрельбы из карабинов с короткими стволами длиной 9 дюймов, предназначенных для ведения ближнего боя.Двигаясь в сторону увеличения калибра, мы встречаем патрон .338 Norma Magnum (300NM), к которому пристально приглядываются в сообществе сил специальных операции. В апреле 2017 года USSOCOM выпустило запрос предложении по своему требованию к современной снайперской винтовке Advanced Sniper Rifle (ASR) - обновленной концепции, ведущей свое начало с отмененной в 2009 году программы по высокоточной снайперской винтовке Precision Sniper Rifle (PSR).Новым требованием ASR предусматривается поиск единого оружия для снайпера, которое за минимальное время можно переделать под любой из трех калибров: патрон 338NM наряду с более привычными патронами 7.62x51 мм и .300NM.«Американское правительство проводит изучение рынка с целью определения надежных источников в национальной промышленно-технологической базе, имеющих квалификацию, опыт и знания, необходимые для успешного производства системы ASR. Полученная информация позволит определить наилучшую стратегию закупок и наличие ответственных источников, способных к конкурентной борьбе».Эта новость последовала сразу за предыдущим объявлением, опубликованным в марте 2017 года, которым предусматривалась разработка стволов для современной снайперской винтовки ASR в конфигурациях 300WIN и .300NM.По имеющимся сведениям, USSOCOM помимо всего прочего также будет искать варианты патронов калибра .338NM на полимерной основе с тем, чтобы уменьшить нагрузку на бойцов и соответственно повысить их мобильность.Патрон 338NM также начинает набирать популярность в системах вооружения других типов, включая требование USSOCOM по легкому пулемету Lightweight Medium Machine Gun (LWMMG), которым предусматривается поставка 5000 таких систем для войсковых испытаний и оценки.В запросе предложений по LWMMG, опубликованном в мае 2017 года, предусматривается разработка среднего пулемета с ленточным питанием патронами 338NM, представляющего собой легкую альтернативу крупнокалиберным пулеметам калибра .50-cal (12.7x99 мм), включая М2А1 от General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOTS).По данным официального требования, LWMMG должен быть способен вести огонь «...патроном 338NM с полимерной гильзой и весить менее 24 фунтов при длине ствола 24 дюйма. Темп огня пулемета LWMMG должен составлять от 500 до 600 выстрелов в минуту. Оружие будет совместимо с нынешними прицельными системами, устанавливаемыми на рельсовые направляющие, с возможностью интеграции более продвинутой технологии управления огнем. Система должна включать ствол с интегрированным глушителем и ствол без глушителя, которые можно было бы быстро менять местами. Пулемет LWMMG должен иметь легкую треногу и обеспечивать стабильность и точность, необходимую для поражения целей на экстремальных дальностях. LWMMG должен устанавливаться в существующие пулеметные опоры, предназначенные для М240В/С. Оружие должно иметь достаточную точность для поражения площадных целей и транспортных средств на дистанции 2000 метров».Свое предложение на запрос по LWMMG подала и компания GDOTS. По ее данным, вероятный кандидат обеспечивает меньшую отдачу по сравнению с традиционными пулеметами калибра 7.62x51 мм. Впрочем, более крупный калибр позволяет пробить бронежилет с уровнем защиты Level III на дистанции более 1000 метров, он способен также вывести из строя небронированную технику, доставив до цели количество энергии более 2,5 килоджоулей, что «в четыре раза превышает терминальное воздействие 7,62-мм боеприпасов».Как пояснил источник в компании GDOTS, «LWMMG следующего поколения даст солдатам явное преимущество в ближнем и дистанционном бою. Средний пулемет LWMMG, ведущий огонь высокоэффективным патроном 338NM, заполняет брешь между оружием калибров 7.62 мм и .50 и предлагает несравнимую точность и летальность, при этом расширяя свое пространство до невероятных 1700 метров».Этот процесс является частью более обширного плана USSOCOM и, в частности объединенного Командования силами специальных операций, по снижению нагрузки на боевые группы за счет разработки более легких боеприпасов.«Командование ищет боеприпасы, которые весили бы, по крайней мере, на 30 процентов меньше, чем нынешние общие патроны калибров от 5.56 мм до 12.7x99 мм, - заявил его представитель, указав также на требование по нетоксичному патрону. - Командование также ищет бессвинцовую и нетоксичную альтернативу нынешним запасам учебных боеприпасов, включая полимерный учебный патрон ближнего действия, холостой патрон и маркирующие патроны».Подобная стратегия определяется процессами, происходящими во всей промышленности стрелкового оружия, включая компанию Textron Systems. В рамках концепции Lightweight Small Arms Technology (LSAT) она активно стремится инвестировать в более легкие системы вооружения и боеприпасы, включая телескопические варианты.Компания настолько уверена в будущем этих решений, что представила на выставке SOFIC 2017 семейство телескопических систем с целью дальнейшего продвижения модульности и масштабируемости более легких систем в сфере стрелкового оружия.Представитель компании Textron рассказал о новых легких и средних пулеметах с телескопическим патронами Cased Telescoped (CT) 5.56x45 мм и 7.62x51 мм (фото ниже), а о также карабине под патрон СТ 6.5 мм. «Когда речь идет об оптимальной экипировке военнослужащего, то определенно «меньше - значит лучше». Вооружение и боеприпасы подобного типа следующего поколения имеют вес на 40 процентов меньше, позволяют улучшить мобильность, повысить уровень живучести и уменьшить объем снабжения. Недавно была проведены оценка применимости и возможностей нашего 5,56-мм легкого пулемета и патронов к нему, она подтвердила технологическую готовность, характеристики и преимущества, связанные с меньшей массой этой системы, а также возможность переноса технических решений на систему калибра 7,62 мм».Полевые испытания включают отстрел более 100 тысяч 5,56-мм телескопических (СТ) патронов, которые на данный момент находятся на седьмом уровне технологической готовности (разработка опытного образца). Серия испытаний проводится лабораторией боевых действий в Форт Беннинге, а также армейским Центром по интеграции боевых возможностей. Кроме того, USSOCOM провело боевые стрельбы во Флориде, к которым особый интерес проявило Командование силами специального назначения ВМС.Эта система вооружения также была продемонстрирована в шведском Центре разработки принципов наземных боевых действий, где новый пулемет соревновался с пулеметом М249 Squad Automatic Weapon (SAW) калибра 5.56x45 мм в точности, мобильности и эксплуатационной надежности.Как пояснил представитель Textron, «Результаты показали, что для выполнения огневой задачи 5,56-мм пулемету с телескопическими патронами необходимо на 30% патронов меньше; он показал лучшую на 20% кучность и вызвал одобрение солдат за простоту обслуживания, работу спускового крючка, снижение отдачи и контроль очереди выстрелов».Легкий пулемет СТ Light Machine Gun также испытывался в подразделениях Командования морским спецназом. СТ Light Machine Gun и соответствующие боеприпасы весят на 40 процентов меньше по сравнению с М249 и существующими патронами, в то время как средний пулемет СТ Medium Machine Gun весит на 37 процентов меньше, чем существующий вариант M240L.В компании Textron также подтвердили, что 7.62-мм пулемет СТ Medium Machine Gun, в настоящее время находящийся на пятом уровне технологической готовности, примет участие в эксперименте «Экспедиционный воин американской армии 2018».«Наше намерение состоит в том, чтобы сделать оружие максимально легким и улучшить его возможности - эти испытания и постоянное совершенствование подтверждают, что мы добьемся этих целей», - отметил в заключение представитель компании Textron.6,5-мм СТ-карабин от компании Textron, который был показан впервые на дне морской пехоты Modern Day Marine 2016, также представляет собой потенциал расширения концепции СТ с дальнейшим принятием на вооружение альтернативных калибров.После изучения в 2014 году этой концепции компания пришла к следующим выводам: 6.5-мм СТ-карабин имеет общий вес до 4 кг и может снаряжаться магазином на 20 патронов. Также вес его СТ-боеприпасов уменьшился на 40 процентов, как в случае с патронами калибров 5.56-мм и 7.62-мм.В компании Textron заявили, что патрон СТ 6.5mm имеет в три раза большую начальную скорость по сравнению с существующим общими боеприпасами 5.56x45 мм, включая М855А1, тем самым, «обеспечивая спецназ и подразделения, ведущие ближний бой, существенной повышенной летальностью при минимальном увеличении массы».Все эти показатели были подтверждены на расширенных испытаниях, проведенных Командованием научно-исследовательскими разработками (RDECOM) в апреле 2016 года, во время которых была определена летальность патронов калибра 6.5 мм разных вариантов, включая общий и СТ.Официальные результаты показали, что патрон 6.5 мм сохраняет свои оптимальные баллистические характеристики, включая скорость 370 м/с на дистанции 1000 метров. Согласно этим данным, характеристики патрона превысили характеристики патрона более крупного калибра 7.62x51 мм примерно на 10 процентов. Также полученные данные показывают, что патроны СТ 6.5mm превзошли характеристики патрона М855А1 5.56x45 мм касательно скоростей на дистанциях до 1200 метров.Тем временем, промышленность предлагает патрон калибра 6.8 мм в качестве альтернативы патрону 5.56x45 мм стандарта НАТО. Схожий с альтернативным патроном калибра 6.5 мм, патрон 6.8x43 мм слегка повышает боевую нагрузку касательно массы, но при этом дает соответствующее повышение дальности и могущества действия.Варианты включают 6,8-мм патрон Remington Special Purpose Cartridge (SPC), разработанный компанией Remington Arms в качестве промежуточного решения между натовскими стандартными патронами 5.56 мм и 7.62 мм. Представитель компании отметил, что существующие винтовки штурмовые калибра 5.56 мм могут быть легко модернизированы для стрельбы патроном 6.8 мм, а это позволит существенно уменьшить огромные логистические расходы, связанные с закупками дополнительной системы вооружения.Патрон 6.8 мм, разработанный в сотрудничестве с USSOCOM, обеспечивает оптимальный баланс между скоростью на конечном участке траектории и баллистическими характеристиками. По данным компании Remington, патрон имеет начальную скорость 800 м/с, пуля весит 7,45 грамма. Это достигнуто за счет снаряжения более короткой гильзы большим запасом пороха по сравнению с существующими боеприпасами 5.56x45 мм. Баллистические испытания также показали, что до максимальной дальности 500 метров баллистические характеристики сравнимы с баллистическими характеристиками патрона 7.62x51 мм, но при этом сила отдачи меньше.Однако, эксперименты показали, что на дальностях более 500 метров баллистическое воздействие и скорость начинают резко снижаться, особенно при стрельбе из коротких стволов карабинов, предназначенных для ближнего боя. Впрочем, представитель компании сказал, что патрон SPC также был принят на вооружение сил специального назначения Иордании и Саудовской Аравии.Альтернативные решения включают 6.8-мм патрон от сербской Prvi Partisan; 6.8 SPC от Barrett; 6.8 Bison Subsonic Platform от Bison Armoury; и 6.8-мм патрон от Federal Ammunition, первоначально разработанный для штурмовой винтовки SIX8 от LWRC International, которая была разработана в тесном сотрудничестве с USSOCOM. По данным компании LWRC International, штурмовые винтовки серии SIX8 с коротким ходом поршня, действующие отводом газов, были специально спроектированы для стрельбы патроном 6.8x43 мм, разработанным в рамках программы по улучшенному винтовочному патрону.«Ее основная цель заключалась в устранении недостатков патрона НАТО 5.5x45 мм касательно характеристик на конечном участке при минимальной прибавке в весе. И это получилось, поскольку в патроне использована более тяжелая пуля с превосходной точностью, которая доставляет больше энергии на всех эффективных дальностях, - сообщил представитель компании. - До настоящего момента главный недостаток применения патрона 6.8x43 мм в оружии типа М4 заключался в отсутствии надежных магазинов. Поэтому, когда мы создавали семейство оружия SIX8, мы начали с магазина. В сотрудничестве с компанией Magpul мы создали первый полимерный магазин под патрон 6.8 мм. Основываясь на магазине, мы спроектировали платформу SIX8 с максимальной надежностью и улучшенной эргономикой. Верхняя и нижняя ствольные коробки разрабатывались так, чтобы они могли принять несколько больший полимерный магазин с улучшенной геометрией подачи патрона 6.8 мм. Кроме того, мы попросили компанию Federal Ammunition разработать новую линейку недорогих патронов 6.8 с хорошими характеристиками для коммерческой сферы, военных структур и правоохранительных органов, в результате получился превосходный патрон 6.8x43 мм средней дальности».Будущее патрона 9x19 мм - предпочтительный калибр для короткостволов и оружия класса PDW, а также оружия ближнего боя - теперь вполне прояснилось после затянувшейся подачи заявок на запрос по модульному пистолету Modular Handgun System (MHS), который датируется еще сентябрем 2014 года.В рамках этой отдельной программы по замене пистолетов Beretta M9 9x19 мм рассматривалось несколько альтернативных калибров, включая .40 и .45, пока позднее не было принято решение продолжать с патроном калибра .45.В январе 2017 года контрактное управление американской армии выдало компании SIG Sauer контракт стоимостью до 80,2 миллиарда долларов на разработку и представление концепции MHS. В контракт вошли пистолет, получивший обозначение ХМ17, а также все принадлежности и боеприпасы.Согласно первоначальному требованию, MHS представляет собой «...полноразмерный и компактный пистолет или только один пистолет, который должен заменить существующие модели ручного огнестрельного оружия в арсенале американской армии. В нем должны использоваться коммерческие технологии для ликвидации брешей и недостатков нынешнего оружия, он должен быть способен противодействовать современным и будущим угрозам».Несмотря на заявления представителей армии, включая начальника штаба сухопутных войск, подчеркивавших, что программа MHS должна принести качественные изменения в наземные боевые действия, на эту программу «положило глаз» ФБР, где подтвердили, что 9 мм это также их будущий выбор, который был сделан исходя из результатов расширенных испытаний оружия разных калибров.Перспективы калибра 9x19 мм также вполне радужные, на что указывает, например, желание датской армии, которая хочет заменить существующие модели ручным оружием следующего поколения под патрон 9x19 мм. По данным датской Организации оборонных закупок, вооруженные силы страны хотят получить полуавтоматический пистолет под патрон 9x19 мм и заменить стоящие на вооружении пистолеты М/49 (с 1949 года). Победитель должен быть объявлен в ноябре 2018 года.Немецкая компания по выпуску боеприпасов MEN представила всю свою линейку боеприпасов для ручного оружия на нескольких выставках, например, TeutoDefence Defence Days и DSEI. Компания MEN разработала бессвинцовый патрон калибра 5.56 мм стандарта НАТО для стрельбы внутри помещений. Патрон LFI, изготовленный из латуни и бронзы, имеет характеристики схожие с характеристиками стандартного патрона, но при этом он наносит существенно меньший ущерб оборудованию стрельбищ и тиров.Наконец, необходимо обратить особое внимание на боеприпасы к стрелковому оружию, созданные в России, где такие компании, как Концерн «Калашников», периодически представляют системы вооружения следующего поколения, предназначенные для спецназа.В конце 2016 года компания представила несколько вариантов штурмовой винтовки под стандартный патрон 5.45x39 мм с целью соответствия требованиям российского командования специальных операций и концепции перспективного комплекта боевой экипировки «Ратник».Прежде всего, это автомат АК-12, который также доступен под патрон 7.62x39 мм, что значительно повышает поражающее действие оружия. Автомат АК-12 также доступен в варианте под натовский патрон 5.56x45 мм, что говорит о намерении компании продвигать его и в западные страны.Автомат АК-15, который также рассматривался подразделениями спецназа, представляет собой, как и АК-12, систему вооружения под патрон 7.62x39 мм, но отличается свободно вывешенным стволом для повышения точности. Также спецназу и другим боевым подразделениям доступно оружие класса PDW калибра 5.45x39 мм, а также двухсредный автомат АПС калибра 5.66x39 мм разработки компании КБП, способный стрелять также и под водой.За исключением сил специальных операций со своими специальными требованиями вооруженные силы многих стран неохотно будут переходить на альтернативные боеприпасы для стрелкового оружия, не соответствующие стандарту НАТО, пока США не возьмут на себя инициативу.Огромные расходы, связанные с закупками большого количества пистолетов, винтовок, карабинов, аксессуаров и боеприпасов, - это огромная ответственность правительственных структур, особенно в современных условиях, когда существуют проблемы с финансированием.Впрочем, развитие телескопических боеприпасов и других альтернативных калибров позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе существенно снизить стоимость стрелкового оружия и упростить жизнь государственным чиновникам, ответственным за его закупки.