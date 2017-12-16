Американские суперэсминцы дали течь

В начале прошлой недели, 4 декабря 2017 года, американцы, как водится, с помпой и бравурными речами, проводили на заводские ходовые испытания эсминец УРО «Майкл Монсур», второй корабль типа «Зумволт». Однако уже на следующий день этот суперэсминец, похожий на гигантский утюг и названный в честь погибшего в Ираке в 2006 году «морского котика» Майкла Энтони Монсура, вынужден был срочно вернуться обратно на завод.Дело в том, что при попытке дать полный ход в главной энергоустановке корабля произошли поломки, характер которых пока не совсем понятен. Разработчик утверждает, что причина – в неисправности индукционной катушки, что, в свою очередь, привело к отказу другой системы. Как бы то ни было, но устранять поломку решили на верфи, а не в море. Хорошо еще, что эсминец вернулся обратно своим ходом. Когда он сможет вновь выйти в море для продолжения заводских ходовых испытания, пока не ясно, хотя представители ВМС США утверждают, что ремонт никак не отразится на планах сдать корабль флоту в марте 2018 года.Ранее, напомним, серьезные проблемы с главной энергетической установкой возникли и у головного корабля в серии – эсминца УРО «Зумволт», который был принят в боевой состав флота 15 октября 2016 года. Сначала, еще во время его испытаний, произошло обводнение забортной водой масляной системы привода главного движения, после чего на корабле пришлось заменить все четыре маслоохладителя, а через месяц после его ввода в боевой состав ВМС США, 21 ноября 2016 года, во время форсирования Панамского канала при переходе из Атлантического океана в Тихий «встал» его левый гребной винт, после чего забортная вода проникла в два из четырех подшипников гребного вала и в итоге вышел из строя и второй гребной винт. Огромный боевой корабль полностью потерял ход и ударился о стену канала. Такого зрелища местные старожилы припомнить не смогли.Протаскивать суперэсминец через Панамский канал пришлось с помощью буксиров, а затем ставить корабль на ремонт в находящуюся в зоне канала военно-морскую базу «Васко Нуньес де Бальбоа», принадлежащую Национальной воздушной и морской службе Министерства общественной безопасности Панамы. И только затем «Зумволт» своим ходом вернулся в родной Сан-Диего. Там выяснилось, что вода вновь, как и ранее, попала через масляную систему, но выяснить причину этого американцы, как утверждается, так и не смогли.Не помогло головному «кораблю будущего» в его службе даже то, что первым командиром «Зумволта» стал кэптен Джеймс Кирк – однофамилец киношного Джеймса Кирка, командира знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» из киносаги «Звездный путь». Вот что значит спуск на воду без соблюдения всех флотских традиций, включая разбитие бутылки шампанского.В настоящее время на верфи Bath Iron Works в постройке находится третий и последний корабль типа «Зумволт», который получил имя «Линдон Б. Джонсон». Причем изначально к постройке планировалась серия из 32 кораблей, однако по мере роста – причем существенного – расходов на создание нового типа кораблей и их постройку, а также принимая во внимание достаточно существенное изменение видения командования ВМС США относительно ведения войны на море в обозримом будущем, количество кораблей, потребное флоту, сначала сократилось до 24, затем до 7 и, наконец, до 3 единиц.Одновременно с сокращением количества закупаемых кораблей росла их стоимость. По состоянию на апрель 2016 года, закупочная стоимость одного эсминца УРО типа «Зумволт» выросла до беспрецедентных 4,1 млрд долл. (включая расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, без них – 3,96 млрд долл.), а стоимость всей программы превысила 22,5 млрд долл. И это при том, что изначально, в 1998 году, закупочная стоимость одного корабля планировалась «всего» в 1,1 млрд долл. Для сравнения, закупка одной многоцелевой атомной подводной лодки типа «Вирджиния» обходится флотскому бюджету всего в 2,7 млрд долл.К тому же эти суперэсминцы оказались лишены одного из главных ударных средств – корабельной артиллерии: разработку рельсотрона, как стало недавно известно, решено прекратить, а применение 155-мм орудий для стрельбы новейшими высокоточными снарядами типа LRLAP (Long Range Land Attack Projectile) оказалось под вопросом ввиду чрезмерной стоимости последних – под миллион долларов за снаряд! В ноябре 2016 года представители ВМС США высказались за прекращение работ по программе LRLAP ввиду стремительного роста ее бюджета. Американские моряки даже всерьез стали изучать идею разработки для 155-мм пушек вкладышей, обеспечивающих стрельбу имеющимися в достатке 127-мм снарядами корабельной артиллерии. Но в этом случае не может идти и речи о дальности стрельбы в 100 км и более, которую должны были обеспечить 155-мм орудия.В результате становится совершенно непонятно, какие задачи будут теперь решать эти эсминцы-гиганты, у которых из ударного оружия остаются теперь лишь ракеты (изначально эти корабли – далекое эхо концепции «корабля-арсенала» – должны были преимущественно наносить удары по береговым целям и отрядам боевых кораблей противника, а также решать задачи ПВО соединения и, в ограниченном объеме, борьбы с вражескими подлодками). Но если «Зумволт» может принять на борт 80 крылатых ракет «Томагавк» (если не брать другие ракеты), то более многочисленные, существенно более дешевые и отработанные в эксплуатации эсминцы УРО типа «Орли Берк» последней модификации – 96 «томагавков». Впрочем, «Зумволт» может разместить в своих пусковых установках до 320 зенитных управляемых ракет, но корабль ПВО за 4 млрд долл., да еще и всего в трех экземплярах, – это уже чересчур даже для огромного военного бюджета США. Что интересно, изначально речь шла о пусковых установках не с 80, а со 128 ячейками, но, как всегда, что-то пошло не так…Учитывая все выше сказанное, неудивительно, что сегодня главные враги эсминцев УРО типа «Зумволт» находятся не за океаном, а в Вашингтоне: многие представители законодательной и исполнительной власти просто в шоке от такого «чудо-оружия».«Эсминец типа «Зумволт» проекта DDG-1000 – хороший пример того, как программа в итоге выходит за рамки изначально утвержденного бюджета, сроков реализации и заявленных характеристик, – подчеркивает сенатор Джон Маккейн. – Стоимость DDG-1000 выросла настолько, что вместо 32 кораблей мы можем себе позволить приобрести только три».И здесь с сенатором Маккейном не поспоришь. К тому же еще несколько лет назад в прессу просочилась информация о том, что в 15 секретных докладах военной разведки указывалось – гигантские эсминцы серьезно уязвимы перед новыми высокоточными ракетами, создаваемыми в странах, относимых Пентагоном к потенциальным или действующим врагам Америки. Проще говоря, в случае войны на «зумволты» можно будет с легкостью продавать билеты «в один конец».