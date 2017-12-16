Ракетный щит Земли обетованной
На сегодня ракетный щит Израиля признан уникальной многофункциональной системой по перехвату различного рода управляемых и неуправляемых ракет и мин. В большинстве случаев израильская противоракетная оборона базируется на мобильных комплексах, легко перебрасываемых с одного района в другой и осуществляющих перехват любых целей.
ДУБЛИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ
Израильская система ПРО характеризуется не только многофункциональностью и несколькими уровнями обороны, но и многовекторностью, а также определенной степенью дублирования. Действительно, руководству страны необходимо учитывать вероятность одновременного удара всех потенциальных противников и прежде всего армий таких государств, как Иран, Сирия, Ливан, Ирак и Турция. Нельзя исключить и создание коалиции Ирана с боевиками ХАМАСа и «Хезболлы». Более того, Иерусалим не может быть уверен в том, что в случае возникновения большой ближневосточной войны Каир и Амман останутся приверженцами мирных договоров.
Согласно расчетам иностранных военных экспертов, израильские системы ПРО в случае совместных ракетных атак противостоящих государств и террористических группировок проявят свою максимальную эффективность только в течение двух недель. Далее оборонительные возможности противоракетного щита ЦАХАЛа, остaваясь достаточно мощными, все-таки могут пойти на спад. Поэтому стратегические и тактические задачи в плане обороны страны у израильских ПРО совмещаются.
Иерусалиму необходимо так выстроить свою противоракетную оборону, чтобы с первого же дня войны сбивалось практически 100% ракет, нацеленных на территорию страны.
Тем не менее до недавнего времени в многоуровневой израильской ПРО отсутствовал «нулевой рубеж» обороны. Теоретически «нулевка» устраняет угрозу ракетных и минометных обстрелов на расстоянии до 4 км. В условиях крошечной площади государства обеспечить полную безопасность приграничной территории от обстрелов из ракетных установок и минометов, расположенных едва ли не в считаных метрах от границы, особенно трудно. И эти трудности в определенной степени были устранены в 2015 году, когда на дежурство была поставлена тактическая израильская система ПРО «Железный луч» («Керен барзель, «ЖЛ»). Она предназначена для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 км. Военный эксперт Амир Рапопорт писал в местной газете «Маарив»: «ЖЛ», сбивающий ракеты с помощью высокоэнергетичного лазера, стал ответом израильского концерна Rafael на просьбу Министерства обороны Израиля создать тактическую систему для защиты зон, в которых бессильна батарея «Железный купол» («Кипат барзель», «ЖК») – система ПРО, также разработанная концерном Rafael, прекрасно проявившая себя при защите от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров».
Система «ЖЛ», использующая в качестве поражающего фактора действующий в течение 4–5 секунд луч мощного лазера, предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «ЖК». Кроме того, «ЖЛ» может уничтожать и беспилотники, относящиеся к разряду «малых».
Главные преимущества лазерного «выстрела» перед ракетами-перехватчиками – более низкая стоимость и неограниченный боезапас. Комплекс включает в себя радиолокатор, две лазерные установки, смонтированные внутри стандартных грузовых контейнеров, и пункт управления.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ЛУЧШЕ «ЗОЛОТОГО»
Лучше в том смысле, что «ЖК», хотя и не сверкает, но защищает. Функции первого уровня национальной ПРО (и дублирования в определенной степени нулевого) выполняют именно батареи «ЖК». Авторитетный израильский военный эксперт Давид Шарп в статье «Ракетный щит Израиля», опубликованной в русскоязычной газете «Новости недели» 26 января 2017 года, указывает: «...фактически «ЖК» способен эффективно уничтожать цели, выпущенные с расстояний на десятки километров большие, чем указанные».
Каждая батарея «ЖК» защищает территорию площадью более 150 кв. км. Шарп также отмечает, что этот комплекс вполне годен к использованию в качестве ПВО ближнего рубежа. На боевое дежурство первая батарея «ЖК» заступила в марте 2011 года, а к концу 2014 года на счету этого комплекса было 1200 сбитых ракет. Израильтянам удалось существенно снизить эксплуатационные расходы «ЖК»: если раньше навстречу каждой запущенной террористами ракете комплекс «выстреливал» две ракеты-перехватчика «Тамир» стоимостью по 50 тыс. долл. каждая, то сейчас выпускается только одна ракета. Проявившие свою высокую эффективность батареи «ЖК» закуплены США, Южной Кореей, Азербайджаном и, вероятно, Сингапуром.
До недавнего времени все батареи «ЖК», прикрывающие территорию Израиля, входили в состав 947-го дивизиона (батальона) ПВО. В сентябре нынешнего года командующий силами ПВО и ПРО ЦАХАЛа бригадный генерал Цвика Хаймович объявил, во-первых, об увеличении количества батарей в этом дивизионе и, во-вторых, одновременно о формировании дополнительно 137-го дивизиона «ЖК». Замечу, что Хаймович, назначенный на высокую армейскую должность в 2015 году, считается одним из самых образованных израильских военных. Он получил степень бакалавра по ближневосточным исследованиям в Ивритском (Еврейском) университете в Иерусалиме, диплом выпускника Школы ВВС США и степени магистра Национального колледжа безопасности в Иерусалиме и в Хайфском университете.
Основная задача нового 137-го дивизиона – оборонять север страны. Кроме того, по словам его командира подполковника Йони Гринбойма, именно его подразделению поручена установка «ЖК» на корветы ВМС. Фактически в рамках этого дивизиона было создано «плуга ха – йамит» («морское подразделение»), которое при необходимости может стать плавучей батареей «ЖК», защищающей морское побережье и морские газодобывающие платформы.
Интересно, что конструкторское бюро Мордехая (Моти) Шефера, одного из ведущих в стране специалистов по ракетной баллистике, предложило в качестве альтернативы «ЖК» систему ПРО «Паамон» («Колокол»), которая не была принята на вооружение. И это при том, что Шефер, разработавший и усовершенствовавший ракету «Хец» («Стрела»), был удостоен премии Израиля за разработку системы наведения ракеты «Питон-3» класса «воздух–воздух», предназначенной для поражения целей в ближнем воздушном бою.
ИЗ «ПРАЩИ» ПО РАКЕТАМ И СНАРЯДАМ
«И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина... так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю». Благодаря именно этой победе над Голиафом, сильнейшим воином врагов израильтян, рассказывается в «Первой книге царств» Ветхого Завета, Давид стал вторым царем израильского народа, а позже двух царств – Иудеи и Израиля. Но это древняя история.
В наши дни ЦАХАЛ оснащен «Пращой Давида» (на иврите «Кела Давид», «ПД»), именуемой также «Волшебной палочкой» («Шарвит ксамим»). Эта система ПРО представляет второй уровень ракетной обороны страны. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска 70–300 км и дозвуковых крылатых ракет. «ПД» также разрабатывается израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon, разработчиком ЗРК «Пэтриот». Raytheon производит также «Томагавки» – семейство многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения. «ПД» в отличие от «ЖК» осуществляет перехват со значительных расстояний. Поэтому ее можно не устанавливать близко к защищаемым объектам.
Предполагается, что «ПД» будет способна перехватывать самолеты и вертолеты, а также низколетящие крылатые ракеты. Способность «ПД» осуществлять функции ПВО очень важна, так как крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования получают в современных армиях широкое распространение. В установку вертикального пуска «ПД» заряжается 12 ракет. Данных о цене одной ракеты-перехватчика пока нет. В основном озвучиваются цифры в диапазоне от 800 тыс. до 1 млн долл. за ракету. Для сравнения: перехватчик «ЖК» стоит, согласно большинству источников, около 50 тыс. долл. Высокая цена – это, конечно же, серьезная проблема: например, для создания условного запаса в тысячу перехватчиков (а ведь на вооружении противника имеются тысячи ракет – потенциальных целей для «ПД») потребуется, если указанные цифры верны, около 1 млрд долл. И это не говоря уже о времени, необходимом для их производства.
Несомненно, Израиль будет экспортировать «ПД». Но, вероятно, не в самое ближайшее время. Дело в том, что для американцев, а конкретно для той же компании Raytheon, как отмечалось выше, производителя ЗРК «Пэтриот», в специальном противоракетном варианте PAC-3 (Рatriot Advanced Capability – 3), составляющем основу тактической ПВО Армии США и их союзников, новая израильская система является серьезным конкурентом. При этом из-за непосредственного участия американцев в проекте они имеют что-то вроде права вето. Понятно, что израильтяне наступать на любимые заокеанские мозоли все-таки поостерегутся. Тем более что PAC-3 – один из последних вариантов модернизации ЗРК «Пэтриот», предназначенный для перехвата самолетов, тактических баллистических и крылатых ракет. Также заметим, что РАС-3, как и российский комплекс С-400, функционируя в условиях активного радиоэлектронного противодействия, призван решать задачи защиты военных и гражданских объектов с воздуха, а также перехвата боеголовок баллистических ракет. Страховкой же для системы второго уровня можно считать вариацию американского ЗРК «Пэтриот» РАС-2.
«СТРЕЛЫ», КОТОРЫЕ ПУЩЕ ЯДЕР РАЗЯТ
Израильские системы ПРО «Хец» можно считать универсальными и одновременно осуществляющими страховку. В 1988 году израильская государственная компания «Авиационная промышленность Израиля» (ха-Таасия ха-авирит ле-Исраэль», «ТАИ») получила заказ на создание прототипа системы ПРО, способной перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3000 км и летящие со скоростью до 4,5 км/с. Вначале в Технологическом институте в Хайфе создали макеты – прототипы ракеты, получившие название «Хец-1». К 1994 году «Хец-1» успешно прошли испытания и тут же начали модернизироваться. В ЦАХАЛ поступили уже модифицированные противоракеты «Хец-2». Эта система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно, а также наводить на одну из них до двух противоракет. Первая батарея «Хец-2» была развернута 14 марта 2000 года на авиабазе в районе города Ришон Ле-Цион, южнее Тель-Авива. В октябре 2002 года на севере Израиля в районе города Хадера была поставлена на дежурство вторая батарея «Хец-2».
Давид Шарп пишет в вышеупомянутой статье: «Фактически «Хец-2» еще до принятия на вооружение «Пращи Давида» приобрела способность перехватывать часть целей, относящихся ко второму эшелону обороны». В данном случае имеется в виду возможность использования «Хец-2» против семейства иранских ракет «Зильзаль-2» (в переводе с персидского – «Землетрясение») и «Фатех-110» («Завоеватель») с дальностью 20–300 км, которыми оснащены сирийская армия и «Хезболла».
Согласно сведениям, поступающим из разных источников, израильские военные уже получили противоракеты «Хец-3», осуществляющие перехват на заатмосферных высотах, фактически в космосе. «Хец-3» cущественно отличается от предшествующих версий: в них нет «боевой части» («БЧ») – взрывчатки. Этот тип ракеты нацелен на поражение объекта прямым попаданием. Что же касается «Хец-2», то эта модель противоракеты поражает цель взрывом и осколками при пролете вблизи нее. Отсутствие «БЧ» в «Хец-3» уменьшает вес и соответственно увеличивает скорость, дальность и высоту полета этой версии ракеты, способной перехватывать цели, выпущенные в диапазоне 400–3000 км, а по некоторым источникам и более.
В настоящее время концерн «ТАИ» разрабатывает версию противоракеты «Хец-4». Технические сведения об этой ракете засекречены, но Моше Патель, начальник отдела по развитию оружия и технологической инфраструктуры в Министерстве обороны Израиля в беседе с журналистами сказал: «Нет никаких сомнений в надежности системы ПРО Израиля. Однако мы всегда должны быть на шаг впереди по отношению к противнику».
«ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ» НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Упоминавшийся выше военный эксперт Амир Рапопорт писал на сайте NRG 12 июля 2016 года: «Скорее всего «Хезболла» начнет войну с массированного ракетного обстрела такой мощи, которой не знал прежде израильский тыл. «Хезболла» может посылать 1500 ракет в день (по сравнению с 250 ракетами в наиболее тяжелые дни второй ливанской войны). Параллельно будут осуществляться атаки тыла с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников».
Рапопорт высоко оценивает возможности эшелонированной израильской противоракетной обороны. Но, по его мнению, системы противоракетной защиты будут прежде всего прикрывать стратегические объекты и «таких систем будет недостаточно для каждого населенного пункта». Тем не менее «Хезболла» должна крепко задуматься, прежде чем предпринимать атаку на Израиль, ибо мощь ответного удара ЦАХАЛа будет исключительной. «На ливанской стороне будет твориться настоящий ад, – продолжает свою мысль Амир Рапопорт. – За десять лет, прошедшие с окончания второй ливанской войны, израильская военная индустрия разработала для ЦАХАЛа новейшие системы, способные с предельной точностью отслеживать все, что творится на территории Ливана. В течение считаных секунд по любому объекту на ливанской территории будет наноситься мощный огневой удар, любой участок территории соседней страны в считаные секунды будет браться в огненное кольцо. Огневая мощь израильской армии превышает возможности противника на тысячи процентов – как с земли, так и с воздуха. В основном с воздуха».
При всем при том следует помнить, что, несмотря на огромные научные достижения и военно-технические возможности, обеспечить стопроцентную защиту в случае конфликта от вражеских ракет не сможет ни одна армия мира. Даже та, которая заведомо будет победительницей в этом конфликте.
Иерусалим
ДУБЛИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ
Израильская система ПРО характеризуется не только многофункциональностью и несколькими уровнями обороны, но и многовекторностью, а также определенной степенью дублирования. Действительно, руководству страны необходимо учитывать вероятность одновременного удара всех потенциальных противников и прежде всего армий таких государств, как Иран, Сирия, Ливан, Ирак и Турция. Нельзя исключить и создание коалиции Ирана с боевиками ХАМАСа и «Хезболлы». Более того, Иерусалим не может быть уверен в том, что в случае возникновения большой ближневосточной войны Каир и Амман останутся приверженцами мирных договоров.
Согласно расчетам иностранных военных экспертов, израильские системы ПРО в случае совместных ракетных атак противостоящих государств и террористических группировок проявят свою максимальную эффективность только в течение двух недель. Далее оборонительные возможности противоракетного щита ЦАХАЛа, остaваясь достаточно мощными, все-таки могут пойти на спад. Поэтому стратегические и тактические задачи в плане обороны страны у израильских ПРО совмещаются.
Иерусалиму необходимо так выстроить свою противоракетную оборону, чтобы с первого же дня войны сбивалось практически 100% ракет, нацеленных на территорию страны.
Тем не менее до недавнего времени в многоуровневой израильской ПРО отсутствовал «нулевой рубеж» обороны. Теоретически «нулевка» устраняет угрозу ракетных и минометных обстрелов на расстоянии до 4 км. В условиях крошечной площади государства обеспечить полную безопасность приграничной территории от обстрелов из ракетных установок и минометов, расположенных едва ли не в считаных метрах от границы, особенно трудно. И эти трудности в определенной степени были устранены в 2015 году, когда на дежурство была поставлена тактическая израильская система ПРО «Железный луч» («Керен барзель, «ЖЛ»). Она предназначена для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 км. Военный эксперт Амир Рапопорт писал в местной газете «Маарив»: «ЖЛ», сбивающий ракеты с помощью высокоэнергетичного лазера, стал ответом израильского концерна Rafael на просьбу Министерства обороны Израиля создать тактическую систему для защиты зон, в которых бессильна батарея «Железный купол» («Кипат барзель», «ЖК») – система ПРО, также разработанная концерном Rafael, прекрасно проявившая себя при защите от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров».
Система «ЖЛ», использующая в качестве поражающего фактора действующий в течение 4–5 секунд луч мощного лазера, предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «ЖК». Кроме того, «ЖЛ» может уничтожать и беспилотники, относящиеся к разряду «малых».
Главные преимущества лазерного «выстрела» перед ракетами-перехватчиками – более низкая стоимость и неограниченный боезапас. Комплекс включает в себя радиолокатор, две лазерные установки, смонтированные внутри стандартных грузовых контейнеров, и пункт управления.
«ЖЕЛЕЗНЫЙ» ЛУЧШЕ «ЗОЛОТОГО»
Лучше в том смысле, что «ЖК», хотя и не сверкает, но защищает. Функции первого уровня национальной ПРО (и дублирования в определенной степени нулевого) выполняют именно батареи «ЖК». Авторитетный израильский военный эксперт Давид Шарп в статье «Ракетный щит Израиля», опубликованной в русскоязычной газете «Новости недели» 26 января 2017 года, указывает: «...фактически «ЖК» способен эффективно уничтожать цели, выпущенные с расстояний на десятки километров большие, чем указанные».
Каждая батарея «ЖК» защищает территорию площадью более 150 кв. км. Шарп также отмечает, что этот комплекс вполне годен к использованию в качестве ПВО ближнего рубежа. На боевое дежурство первая батарея «ЖК» заступила в марте 2011 года, а к концу 2014 года на счету этого комплекса было 1200 сбитых ракет. Израильтянам удалось существенно снизить эксплуатационные расходы «ЖК»: если раньше навстречу каждой запущенной террористами ракете комплекс «выстреливал» две ракеты-перехватчика «Тамир» стоимостью по 50 тыс. долл. каждая, то сейчас выпускается только одна ракета. Проявившие свою высокую эффективность батареи «ЖК» закуплены США, Южной Кореей, Азербайджаном и, вероятно, Сингапуром.
До недавнего времени все батареи «ЖК», прикрывающие территорию Израиля, входили в состав 947-го дивизиона (батальона) ПВО. В сентябре нынешнего года командующий силами ПВО и ПРО ЦАХАЛа бригадный генерал Цвика Хаймович объявил, во-первых, об увеличении количества батарей в этом дивизионе и, во-вторых, одновременно о формировании дополнительно 137-го дивизиона «ЖК». Замечу, что Хаймович, назначенный на высокую армейскую должность в 2015 году, считается одним из самых образованных израильских военных. Он получил степень бакалавра по ближневосточным исследованиям в Ивритском (Еврейском) университете в Иерусалиме, диплом выпускника Школы ВВС США и степени магистра Национального колледжа безопасности в Иерусалиме и в Хайфском университете.
Основная задача нового 137-го дивизиона – оборонять север страны. Кроме того, по словам его командира подполковника Йони Гринбойма, именно его подразделению поручена установка «ЖК» на корветы ВМС. Фактически в рамках этого дивизиона было создано «плуга ха – йамит» («морское подразделение»), которое при необходимости может стать плавучей батареей «ЖК», защищающей морское побережье и морские газодобывающие платформы.
Интересно, что конструкторское бюро Мордехая (Моти) Шефера, одного из ведущих в стране специалистов по ракетной баллистике, предложило в качестве альтернативы «ЖК» систему ПРО «Паамон» («Колокол»), которая не была принята на вооружение. И это при том, что Шефер, разработавший и усовершенствовавший ракету «Хец» («Стрела»), был удостоен премии Израиля за разработку системы наведения ракеты «Питон-3» класса «воздух–воздух», предназначенной для поражения целей в ближнем воздушном бою.
ИЗ «ПРАЩИ» ПО РАКЕТАМ И СНАРЯДАМ
«И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень, и бросил из пращи и поразил Филистимлянина... так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицем на землю». Благодаря именно этой победе над Голиафом, сильнейшим воином врагов израильтян, рассказывается в «Первой книге царств» Ветхого Завета, Давид стал вторым царем израильского народа, а позже двух царств – Иудеи и Израиля. Но это древняя история.
В наши дни ЦАХАЛ оснащен «Пращой Давида» (на иврите «Кела Давид», «ПД»), именуемой также «Волшебной палочкой» («Шарвит ксамим»). Эта система ПРО представляет второй уровень ракетной обороны страны. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска 70–300 км и дозвуковых крылатых ракет. «ПД» также разрабатывается израильской компанией Rafael совместно с американской компанией Raytheon, разработчиком ЗРК «Пэтриот». Raytheon производит также «Томагавки» – семейство многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения. «ПД» в отличие от «ЖК» осуществляет перехват со значительных расстояний. Поэтому ее можно не устанавливать близко к защищаемым объектам.
Предполагается, что «ПД» будет способна перехватывать самолеты и вертолеты, а также низколетящие крылатые ракеты. Способность «ПД» осуществлять функции ПВО очень важна, так как крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования получают в современных армиях широкое распространение. В установку вертикального пуска «ПД» заряжается 12 ракет. Данных о цене одной ракеты-перехватчика пока нет. В основном озвучиваются цифры в диапазоне от 800 тыс. до 1 млн долл. за ракету. Для сравнения: перехватчик «ЖК» стоит, согласно большинству источников, около 50 тыс. долл. Высокая цена – это, конечно же, серьезная проблема: например, для создания условного запаса в тысячу перехватчиков (а ведь на вооружении противника имеются тысячи ракет – потенциальных целей для «ПД») потребуется, если указанные цифры верны, около 1 млрд долл. И это не говоря уже о времени, необходимом для их производства.
Несомненно, Израиль будет экспортировать «ПД». Но, вероятно, не в самое ближайшее время. Дело в том, что для американцев, а конкретно для той же компании Raytheon, как отмечалось выше, производителя ЗРК «Пэтриот», в специальном противоракетном варианте PAC-3 (Рatriot Advanced Capability – 3), составляющем основу тактической ПВО Армии США и их союзников, новая израильская система является серьезным конкурентом. При этом из-за непосредственного участия американцев в проекте они имеют что-то вроде права вето. Понятно, что израильтяне наступать на любимые заокеанские мозоли все-таки поостерегутся. Тем более что PAC-3 – один из последних вариантов модернизации ЗРК «Пэтриот», предназначенный для перехвата самолетов, тактических баллистических и крылатых ракет. Также заметим, что РАС-3, как и российский комплекс С-400, функционируя в условиях активного радиоэлектронного противодействия, призван решать задачи защиты военных и гражданских объектов с воздуха, а также перехвата боеголовок баллистических ракет. Страховкой же для системы второго уровня можно считать вариацию американского ЗРК «Пэтриот» РАС-2.
«СТРЕЛЫ», КОТОРЫЕ ПУЩЕ ЯДЕР РАЗЯТ
Израильские системы ПРО «Хец» можно считать универсальными и одновременно осуществляющими страховку. В 1988 году израильская государственная компания «Авиационная промышленность Израиля» (ха-Таасия ха-авирит ле-Исраэль», «ТАИ») получила заказ на создание прототипа системы ПРО, способной перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3000 км и летящие со скоростью до 4,5 км/с. Вначале в Технологическом институте в Хайфе создали макеты – прототипы ракеты, получившие название «Хец-1». К 1994 году «Хец-1» успешно прошли испытания и тут же начали модернизироваться. В ЦАХАЛ поступили уже модифицированные противоракеты «Хец-2». Эта система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно, а также наводить на одну из них до двух противоракет. Первая батарея «Хец-2» была развернута 14 марта 2000 года на авиабазе в районе города Ришон Ле-Цион, южнее Тель-Авива. В октябре 2002 года на севере Израиля в районе города Хадера была поставлена на дежурство вторая батарея «Хец-2».
Давид Шарп пишет в вышеупомянутой статье: «Фактически «Хец-2» еще до принятия на вооружение «Пращи Давида» приобрела способность перехватывать часть целей, относящихся ко второму эшелону обороны». В данном случае имеется в виду возможность использования «Хец-2» против семейства иранских ракет «Зильзаль-2» (в переводе с персидского – «Землетрясение») и «Фатех-110» («Завоеватель») с дальностью 20–300 км, которыми оснащены сирийская армия и «Хезболла».
Согласно сведениям, поступающим из разных источников, израильские военные уже получили противоракеты «Хец-3», осуществляющие перехват на заатмосферных высотах, фактически в космосе. «Хец-3» cущественно отличается от предшествующих версий: в них нет «боевой части» («БЧ») – взрывчатки. Этот тип ракеты нацелен на поражение объекта прямым попаданием. Что же касается «Хец-2», то эта модель противоракеты поражает цель взрывом и осколками при пролете вблизи нее. Отсутствие «БЧ» в «Хец-3» уменьшает вес и соответственно увеличивает скорость, дальность и высоту полета этой версии ракеты, способной перехватывать цели, выпущенные в диапазоне 400–3000 км, а по некоторым источникам и более.
В настоящее время концерн «ТАИ» разрабатывает версию противоракеты «Хец-4». Технические сведения об этой ракете засекречены, но Моше Патель, начальник отдела по развитию оружия и технологической инфраструктуры в Министерстве обороны Израиля в беседе с журналистами сказал: «Нет никаких сомнений в надежности системы ПРО Израиля. Однако мы всегда должны быть на шаг впереди по отношению к противнику».
«ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ» НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Упоминавшийся выше военный эксперт Амир Рапопорт писал на сайте NRG 12 июля 2016 года: «Скорее всего «Хезболла» начнет войну с массированного ракетного обстрела такой мощи, которой не знал прежде израильский тыл. «Хезболла» может посылать 1500 ракет в день (по сравнению с 250 ракетами в наиболее тяжелые дни второй ливанской войны). Параллельно будут осуществляться атаки тыла с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников».
Рапопорт высоко оценивает возможности эшелонированной израильской противоракетной обороны. Но, по его мнению, системы противоракетной защиты будут прежде всего прикрывать стратегические объекты и «таких систем будет недостаточно для каждого населенного пункта». Тем не менее «Хезболла» должна крепко задуматься, прежде чем предпринимать атаку на Израиль, ибо мощь ответного удара ЦАХАЛа будет исключительной. «На ливанской стороне будет твориться настоящий ад, – продолжает свою мысль Амир Рапопорт. – За десять лет, прошедшие с окончания второй ливанской войны, израильская военная индустрия разработала для ЦАХАЛа новейшие системы, способные с предельной точностью отслеживать все, что творится на территории Ливана. В течение считаных секунд по любому объекту на ливанской территории будет наноситься мощный огневой удар, любой участок территории соседней страны в считаные секунды будет браться в огненное кольцо. Огневая мощь израильской армии превышает возможности противника на тысячи процентов – как с земли, так и с воздуха. В основном с воздуха».
При всем при том следует помнить, что, несмотря на огромные научные достижения и военно-технические возможности, обеспечить стопроцентную защиту в случае конфликта от вражеских ракет не сможет ни одна армия мира. Даже та, которая заведомо будет победительницей в этом конфликте.
Иерусалим
Автор: Захар ГельманПервоисточник: http://nvo.ng.ru/armament/2017-12-15/1_977_israel.html
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