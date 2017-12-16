Сирийская кампания и китайский опыт

Операция в Сирии, проводившаяся Вооруженными силами РФ по просьбе сирийского правительства, позволяет сделать ряд выводов. Один из них касается дальнейшего развития отечественных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Да, имеющиеся сегодня на вооружении самолеты А-50У и проходящий испытания новейший А-100 во многом задают планку для подобных авиационных комплексов в мире, но их немного. Так, в период операции в Сирии на авиабазе Хмеймим развертывались только одиночные А-50У, которые, естественно, не могли обеспечивать круглосуточное дежурство в воздухе над районом боевых действий. Поэтому для наших ВС сейчас как никогда актуальна задача создания сравнительно недорогого оперативно-тактического комплекса ДРЛОиУ. И здесь нам может помочь опыт Китая.В 90-е годы прошлого века Пекин взял курс на кардинальную модернизацию своих ВС. Растущая экономика и повышение роли страны в мировой политике требовали новых качественных подходов в военном строительстве. Одним из направлений модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стало создание и принятие на вооружение авиационных комплексов ДРЛОиУ.Результат развернутых в этом направлении работ оказался более чем впечатляющим – китайской авиационной и радиоэлектронной промышленности удалось создать целое семейство самолетов ДРЛОиУ различного типа. В итоге Поднебесная вошла в число стран, способных самостоятельно создавать современные авиационные комплексы ДРЛОиУ, сравнимые с американскими, российскими и европейскими аналогами.К настоящему времени китайскими специалистами созданы четыре варианта самолетов ДРЛОиУ, получивших наименование «Кун Цзин» (Kong Jing, дословно – «небесное око») и отличающихся по самолету-носителю и установленному на борту радиотехническому комплексу (РТК).Первым в этой линейке как по времени поступления на вооружение, так и по возможностям РТК и значению стал KJ-2000, оснащенный РТК с РЛС большой мощности. Базой для его создания на платформе Ил-76 послужил разработанный и построенный в 1997–2000 годы, согласно заключенному между Россией, Израилем и КНР контракту, комплекс ДРЛОиУ «АИ» (А-50И). Основой комплекса стала разработанная израильской компанией Elta многофункциональная импульсно-доплеровская РЛС EL/M-205. В ее состав входят три активные фазированные антенные решетки (АФАР), образующие треугольник и расположенные над фюзеляжем в неподвижном грибовидном обтекателе диаметром 11,5 м (больше, чем у E-3 и А-50).Несмотря на то что под давлением США, Израиль вышел из программы, руководство КНР приняло решение продолжать работы по программе самостоятельно, оснастив полученный ею самолет «АИ» радиотехническим комплексом с АФАР, а также средствами связи и передачи данных национальной разработки. ВВС НОАК в течение 2005–2007 годов было поставлено четыре серийных KJ-2000, переоборудованных из имевшихся в Китае транспортных Ил-76МД.Параллельно с созданием KJ-2000 в КНР в конце 90-х годов стартовала программа создания еще одного комплекса ДРЛОиУ – с более скромными возможностями на базе планера транспортного самолета Y-8 (китайский «клон» Ан-12), оснащенного РТК на базе РЛС с АФАР. Два плоских полотна АФАР в неподвижном прямоугольном обтекателе монтировались на фюзеляже по образу и подобию шведского самолета ДРЛОиУ Saab-340 AEW «Аргус».Предполагалось, что оперативно-тактический комплекс KJ-200 станет дополнением к более дорогому и сложному KJ-2000, обеспечив тем самым боевую устойчивость и более гибкое применение самолетов ДРЛОиУ ВВС НОАК.Первый прототип, изготовленный на базе опытного транспортного Y-8F-200 и оснащенный полноразмерной антенной системой, но еще не полностью укомплектованный аппаратурой РТК, поднялся в воздух 8 ноября 2001 года. Первый серийный KJ-200 был выпущен в 2004 году. Всего, судя по имеющимся данным, было выпущено 11 KJ-200. Все они введены в состав 76-го авиаполка самолетов ДРЛО 26-й авиадивизии спецназначения ВВС НОАК, где они эксплуатируются совместно со своими «старшими братьями» KJ-2000.При этом находящиеся в строю KJ-200 модернизируются. В конце 2016 года были опубликованы фотографии новой модификации KJ-200 (в некоторых источниках обозначена как KJ-200A). Ее основное внешнее отличие – новый большой радиопрозрачный обтекатель в носовой части (подобно KJ-500), очевидно призванный улучшить радиолокационный обзор РТК в передней полусфере. Возможно, все используемые в строевых частях KJ-200 будут модернизированы до стандарта KJ-200A.На базе самолета KJ-200 китайскими специалистами в соответствии с требованиями пакистанских ВВС был разработан экспортный вариант, получивший обозначение ZDK-03. Данная модификация создана на основе планера военно-транспортного самолета Y-9. Основное видимое отличие ZDK-03 от KJ-200 заключается в размещении антенной системы РТК в «классическом» вращающемся дисковом обтекателе над фюзеляжем. Первый самолет этого типа был торжественно передан ВВС Пакистана 13 ноября 2010 года, после чего начались его интенсивные испытания с пакистанским экипажем. Всего пакистанские ВВС в 2011–2015 годы получили четыре такие машины.Развитием авиационных комплексов KJ-200 и ZDK-03 стал самолет ДРЛОиУ KJ-500. Он создан на платформе транспортного самолета Y-9. По всей видимости, всесторонние испытания и опыт эксплуатации комплексов ДРЛОиУ с различными типами антенн привели китайских специалистов к отказу от шведско-бразильского варианта размещения двух плоских АФАР в неподвижном обтекателе над фюзеляжем (как на KJ-200). Поэтому внешне KJ-500 похож на пакистанский ZDK-03, однако важной отличительной чертой нового комплекса является то, что радиопрозрачный обтекатель – «тарелка» – выполнен неподвижным (на ZDK-03 он вращающийся), а внутри него находятся три АФАР, образующие треугольник для обеспечения кругового обзора. Дополнительные антенные системы размещены в обтекателях в носу фюзеляжа и хвостовой части, а также по его бортам.Вероятно, бортовое оборудование KJ-500 представляет собой некий «симбиоз» из систем, использованных на KJ-200 и KJ-2000, а по возможностям комплекса БРЭО новый самолет занимает промежуточное положение между своими «старшим» и «младшим» братьями.Первые серийные самолеты KJ-500 приняты в боевой состав ВВС НОАК в конце 2014-го – начале 2015 года. Известно, что две машины поступили в авиаполк самолетов ДРЛО авиадивизии спецназначения, в котором служат KJ-2000 и KJ-200. Еще два KJ-500 вошли в состав морской авиации.По всей видимости, оба типа оперативно-тактических комплексов ДРЛОиУ KJ-200 и KJ-500 будут эксплуатироваться в Китае параллельно. Вероятно, в будущем KJ-500 станет основным комплексом ДРЛОиУ ВВС НОАК подобного класса.С учетом того, что в Поднебесной реализуется амбициозная программа строительства полноценных авианосцев, ВМС НОАК остро необходим самолет ДРЛОиУ палубного базирования. Программа разработки китайского аналога американского «Хокая» предположительно была начата в 2005 году. Официальное признание существования такой программы было сделано только в январе 2012 года, а летом того же года стали доступны фотографии опытного самолета ДРЛОиУ JZY-01. Эта машина, созданная на базе транспортного Y-7 («клон» Ан-26), предназначена для отработки РТК и конструктивных решений.В начале 2017 года стали доступны не слишком качественные фотографии полномасштабного макета перспективного палубного самолета ДРЛОиУ, получившего обозначение KJ-600 и предназначенного для базирования на перспективных китайских авианосцах проекта 002, оборудованных катапультами. Китайские специалисты не стали, что называется, изобретать велосипед, выбрав в качестве образца для подражания классику жанра – американский палубный самолет ДРЛОиУ E-2C. Судя по имеющимся фотографиям, радиопрозрачный обтекатель антенны РЛС также весьма напоминает американский аналог.Однако, по мнению некоторых экспертов, он выполнен не вращающимся, а неподвижным, и внутри него (как у KJ-2000 и KJ-500) треугольником размещены три АФАР, обеспечивая тем самым круговой обзор.Есть информация о создании в КНР перспективного самолета ДРЛОиУ на базе нового китайского тяжелого транспортного самолета Y-20. Озвучено и его обозначение – KJ-3000. По сравнению с KJ-2000 установленный на его борту новый РТК, в котором будут реализованы последние достижения китайской радиоэлектронной промышленности, должен обеспечить бОльшие дальность обнаружения и количество сопровождаемых воздушных целей.На дальнюю перспективу роль авиационной платформы для комплекса ДРЛОиУ примеряется для перспективного китайского среднемагистрального пассажирского лайнера С919 и совместного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета ШФДМС (CR929).Таким образом, КНР уверенно демонстрирует достигнутые успехи собственной научно-производственной базы и технологий, необходимых для создания различных типов самолетов ДРЛОиУ. Кроме того, это недвусмысленная заявка на выход китайских самолетов ДРЛОиУ на международный рынок, где они вполне способны составить конкуренцию американским, европейским и израильским аналогам, прежде всего по финансово-экономическим и политическим причинам.Следует отметить, что в Китае одновременно с созданием тяжелых и дорогих авиационных комплексов на базе Ил-76МД и Y-20 делается упор на строительство относительно экономичных «средних» самолетов ДРЛОиУ. При этом оперативно-тактические KJ-200 и KJ-500 при необходимости способны выполнять и стратегические задачи. И что немаловажно, построить такие комплексы при сопоставимых затратах можно куда больше.Опыт ВВС НОАК, обладающих целой линейкой комплексов ДРЛОиУ различного класса, должен послужить примером для российских ВКС, поскольку вопрос создания отечественного авиационного комплекса ДРЛОиУ, аналогичного по назначению KJ-200 и KJ-500, не просто назрел, а уже, что называется, перезрел. Такие самолеты необходимы нашим ВКС «еще вчера».