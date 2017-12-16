Арсенал на чужбине

Сингапур является уникальным городом-островом-государством. Он, имея микроскопические размеры и относительно малое население, обладает мощной экономикой и серьезными вооруженными силами. По милитаризации в пересчете на территорию и число жителей эта страна, по-видимому, превосходит даже Израиль.В Сингапуре также действует закон о всеобщей воинской обязанности, исключающий какие-либо отсрочки и альтернативы службе и подразумевающий ежегодные двухнедельные сборы до достижения 40-летнего возраста. При этом первую символическую повестку на призывной пункт мальчик получает сразу после появления на свет вместе со свидетельством о рождении.Часть техники, особенно авиационной, просто не помещается в стране и постоянно дислоцируется за рубежом. Вооружение страна покупает в основном в США, Израиле и Великобритании, при этом быстро развивается собственный ВПК. Хотя 75 процентов населения составляют этнические китайцы, никаких военных связей с КНР у Сингапура нет.Сухопутные войска включают 5 дивизий – 3-ю (в составе 8-й бронетанковой и 3, 5, 24, 30-й пехотных бригад), 6-ю (54-я бронетанковая, 2, 9, 76-я пехотные бригады), 9-ю (56-я бронетанковая, 10, 12-я пехотные бригады), 21-ю (7, 13, 15-я пехотные бригады), 25-ю резервную (11, 14, 63, 65-я пехотные бригады). Плюс 6 пехотных бригад (21, 22, 26, 27, 29, 32-я), группа ССО, полк гуркхов, который формально числится в полиции, и ряд вспомогательных подразделений.Основа танкового парка – 152 немецких «Леопард-2А4», часть которых находится в Германии и используется для обучения сингапурских экипажей. Остаются на вооружении 340 устаревших легких французских танков АМХ-13SM1. Из 44 французских БМП АМХ-10Р половина в варианте БМТВ AMX-10PAC90. Есть БМП местного производства – 135 AV-81 «Террекс», 250–300 IFV-25 «Бионикс», 200 «Бионикс-2». БТР – американские (945 М113А1/2, 50 V-200, 15 MaxxPro) и свои (более 400 «Бронко», 300 IFV-40/50). Ствольная артиллерия только собственного производства: 54 САУ SSPH-1 «Примус» и 124 буксируемых орудия (18 FH-2000, 54 «Пегас», 52 FH-88). На хранении находится 121 буксируемое орудие – 22 английских LG1, израильские М-68 и М-71 (45 и 38 соответственно), 16 американских М114А1. Имеется 500 81-мм минометов и 90 120-мм самоходных (40 на «Бронко», 50 на М113). РСЗО – 18 новейших американских HIMARS.ПТРК – 30 новейших израильских «Спайков» и столько же старых французских «Миланов».ВВС имеют в составе 100 американских истребителей четвертого поколения – 40 F-15SG и 60 F-16 (20 C, 40 D). Как было сказано, самолеты не помещаются на территории Сингапура, поэтому базируются в США. Остаются на вооружении 41 старый американский истребитель F-5 (32 S, 9 учебно-боевых Т) и до 25 еще более старых штурмовиков А-4SU (в том числе до 21 учебно-боевого TA-4SU). Последние базируются во Франции и используются как учебные. На территории Сингапура дислоцированы лишь F-5, прошедшие здесь серьезную модернизацию. Имеется 5 голландских базовых патрульных «Фоккер-50», 4 американских самолета ДРЛО «Гольфстрим» G550, 9 заправщиков того же производства (4 KC-135R, 5 КС-130), 9 транспортников (5 С-130Н, 4 «Фоккер-50»). Из 33 учебных самолетов 19 швейцарских РС-21 дислоцированы в Австралии, 12 новейших итальянских Т-346 – во Франции. Еще два – новозеландские СТ/4Е.На вооружении 19 американских боевых AH-64D «Апач» и 6 противолодочных вертолетов S-70В, а также до 48 транспортных (16 американских СН-47 «Чинук», французские AS332M и AS532UL). «Апачи» и часть «Чинуков» дислоцированы в США, французские машины – в Австралии. В качестве учебных используется 5 европейских вертолетов ЕС120В.Наземная ПВО включает 2 батареи американского ЗРК «Усовершенствованный Хок» (12 ПУ), 24 ЗРК малой дальности (по 12 израильских «Спайдеров» и английских «Рапир»), 555 ПЗРК (500 французских «Мистралей», 30 российских «Игл» (в самоходном варианте – по 6 ПУ на 5 БТР М113), 25 шведских RBS-70), 58 швейцарских зенитных орудий (34 GDF-001, 24 GDF-002).ВМС имеют в составе по 2 ПЛ «Арчер» (шведские «Вестергетланд») и «Челленджер» (шведские «Шеормен»), 6 фрегатов «Формидебл» (французские «Лафайет»), 6 ракетных корветов типа «Виктори» (немецкий проект), 1 патрульный корабль «Индепенденс» (будет построено еще 7), 11 сторожевых катеров «Фирлесс», 4 тральщика «Бедок» (шведский проект), 4 ДТД «Эндюранс». Подлодки переданы Сингапуру из состава ВМС Швеции, все надводные корабли и катера построены на своих верфях.ВМБ «Чанги» постоянно используется военно-морскими силами США. Кроме того, в стране дислоцированы контингенты Великобритании и Новой Зеландии. В то же время подразделения сухопутных войск Сингапура находятся в Таиланде и на Тайване.Непосредственной внешней угрозы для страны в данный момент нет, однако в регионе возможны войны любого масштаба. В связи с этим мизерные размеры территории и размещение большой части ВС за пределами Сингапура могут создать проблемы для обеспечения обороны.