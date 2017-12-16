17:37 16 декабря

По сталинскому курсу

Важнейший результат послевоенной денежной реформы – стабилизация и последовавшее повышение платежно-покупательной способности (ППС) советского рубля, что фактически трансформировало его в межгосударственную валюту СССР и народно-демократических стран. Он укреплялся около 10 лет. Но хрущевская денежная реформа 1961 года де-факто привязала рубль к доллару США, сработала на понижение ППС и в итоге на обесценивание национальной валюты, продолжавшееся до последних дней существования СССР.

По сталинскому курсу


Как отмечал Арсений Зверев (1900–1969), нарком (впоследствии министр) финансов СССР в 1938–1960 годах (именно он руководил подготовкой и проведением послевоенной реформы), уже в октябре 1943-го Совнарком поставил вопрос об упорядочении денежного обращения, сдерживании инфляции и долговременной ценовой политике в стране. Прежде всего нужно было, подчеркивал Зверев, тщательно просчитать объемы накопившихся рублевых излишков, их распределение по секторам и социальным группам и реальную стоимость (то есть ППС. – А. Ч.) суммарной денежной массы. Такой анализ помогал определиться с выбором стратегии реформы и, значит, финансово-экономической политики.


«Деньги в военные годы не могли не обесцениваться, хотя государство всячески сдерживало эту тенденцию жестким контролем обеспечения спроса на товары массового потребления в тыловых регионах и ужесточением ценового регулирования в негосударственной торговле (промысловая кооперация, колхозные рынки и т. п.), – констатировал Максим Сабуров («Забитые имена-2»), руководитель Госплана СССР в конце 40-х – середине 50-х. – Все же инфляционное давление, скопление и обращение избытка денежной массы у ряда социальных групп и в ряде регионов угрожало экономике страны серьезной дестабилизацией. А этот сценарий тем более требовалось устранить в канун послевоенного экономического восстановления и соответственно новых пятилетних планов социально-экономического развития страны. Потому потребовалось провести обмен денег с одновременным повышением их покупательной возможности». Как вспоминал Сабуров, на эти и сопутствующие вопросы Сталин обратил внимание еще в преддверии Сталинградской битвы.

Предреформенные исследования проводились в 1943–1947 годах. Комплексным результатом стали постановления ЦК партии «Об отмене карточной системы и денежной реформе» (13 декабря 1947-го) и совместное с Советом министров СССР «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары» (14 декабря 1947-го). Эти документы, подробно обозначившие механизм и параметры денежной реформы, позволили в рекордно короткий срок решить задачи, намеченные советским правительством еще осенью 1942 года.

Социально-экономический эффект планируемой реформы проявился уже в конце 1946 года, когда стали быстро распространяться слухи о ней. Особенно в тыловых регионах, где объемы денежной массы, товарооборота и сберегательных вкладов были минимум в полтора раза выше, чем в прифронтовых и освобожденных от оккупации. Так, по данным МВД и Госконтроля СССР (март – май 1947-го), с декабря 1946 года учащаются изъятия крупных вкладов в сберкассах, идет «обвальная» скупка как дорогостоящей продукции, так и товаров массового спроса. Растут денежные доходы ресторанов, отмечаются случаи крупных хищений со складов, перепродаж/перепоставок отечественных и ленд-лизовских товаров во внутренней торговле. С 16 декабря 1947-го до 1 мая 1948-го органами МВД было выявлено скрытой от учета и похищенной продукции почти на 62 миллиона рублей, изъято незаконных вкладов на 101,3 миллиона рублей. Эти тенденции имеют место на четверти территории страны, но наиболее характерны для тыловых регионов. То есть избыточная наличность все активнее обращалась в покупки и товарно-денежные операции.

Но в середине 1947 года, когда слухи о реформе «укрепились», население стало, образно говоря, массово вкладываться в сберкассы, дабы минимизировать потери от обмена денег. Общая сумма вкладов за май – ноябрь выросла более чем втрое.

С учетом этих факторов и соответственно для предотвращения ажиотажа срок реформы был установлен в две недели. В упомянутых решениях ЦК и правительства (1947 год) также указывалось, что в обращении оказалось значительно больше денег, чем нужно для народного хозяйства, из-за чего их покупательная способность понизилась. Это в свою очередь привело к разрыву между государственными и рыночными ценами и к использованию ситуации спекулятивными элементами в целях наживы за счет населения. Потому требуются комплексные меры по укреплению советского рубля. А именно: обмен находящихся на руках наличных денег на новые производится в пропорции 10 рублей на один; вклады до трех тысяч рублей переоцениваются 1 к 1, то есть без потерь; с трех тысяч до десяти тысяч рублей – с фактическим уменьшением на 20–35 процентов от первоначальной суммы; десять тысяч рублей и выше – с сокращением на 50–60 процентов; для держателей облигаций (имевшихся в тот период у 95% трудоспособного населения страны) устанавливается пересчет 3 к 1, но текущий заем, выпущенный и распространенный в декабре 1946-го – октябре 1947-го, будет погашен по номиналу.

Напомним, что госзаймы подлежали обязательному погашению. И государство выполняло свои обязательства. Но Хрущев в 1961-м заявил, что по «многочисленным просьбам трудящихся» сроки погашения займов сдвигаются минимум на 10 лет. К тому моменту социально-экономическая ситуация в стране уже была далека от стабильности. Волюнтаризм в руководстве народным хозяйством, бездарная внешнеэкономическая политика, когда СССР покупал в развивающихся странах цитрусовые, финики, кофейные зерна и какао-бобы за золото, привели к тяжелым дисбалансам, острому бюджетному дефициту. Кстати, последние госзаймы (середины – конца 50-х) были погашены только в 1990–1991 годах, когда реальная ППС рубля снизилась как минимум в 10 раз…

В социальном плане стратегическим параметром было то, что, во-первых, согласно вышеупомянутым правительственным решениям заработная плата рабочих и служащих, а также доходы крестьян от государственных заготовок и другие трудовые доходы всех слоев населения не затрагиваются реформой и будут выплачиваться в новых деньгах в прежних размерах. Во-вторых, отменялась карточная система на продовольственные и промышленные товары массового спроса. Параллельно в государственной торговле (розничной и оптовой) осуществлялся переход на единые цены. При этом в рознице они были снижены, к примеру, на хлеб и муку – на 12 процентов, крупу и макароны – на 10 процентов, на другие товары повседневного спроса (продовольственные и непродовольственные) – на 10–14 процентов.

Как следствие резко упали коммерческие цены (то есть в рыночной торговле). В результате означенных, подчеркнем, взаимосвязанных мер покупательная активность населения уже к весне 1948 года возросла почти на 25 процентов. Это позволило более чем на треть компенсировать совокупные государственные расходы на реформу.

В дальнейшем ассортимент товаров, на которые снижались цены (это регулярно происходило каждую весну с 1948 по 1954-й), был расширен почти вдвое. А чтобы избежать ажиотажных закупок, союзный Совмин 14 декабря 1947 года ввел «Нормы продажи продовольственных и промышленных товаров в одни руки». Например, хлеб печеный – 2 килограмма, крупа, макароны – 1 килограмм, мясо и мясопродукты – 1 килограмм, колбасные изделия и копчености – 0,5 килограмма, сметана – 0,5 килограмма, молоко – 1 литр, сахар – 0,5 килограмма, хлопчатобумажные ткани – 6 метров, нитки – 1 катушка, чулки-носки – 2 пары, обувь кожаная, текстильная, резиновая – по 1 паре каждой, мыло хозяйственное – 1 кусок, мыло туалетное – 1 кусок, спички – 2 коробка, керосин – 2 литра. Ограничения поэтапно смягчались или отменялись и окончательно упразднены приказом Минторга СССР от 13 августа 1958 года. Но снижение цен к тому времени было прекращено уже как три с половиной года в связи с пересмотром социально-экономической и внешнеторговой политики в послесталинском СССР («1954–1955. Хрущевские полигоны»). По оценке начальника Центрального штатного управления Минфина СССР (в 60-х – начале 70-х) Завена Мосесова (1911–1989), «оперативное сжатие в результате реформы денежной массы повысило покупательную способность рубля в 2,5 раза, а розничные цены в последующие семь лет снизились в целом почти наполовину. Зарубежных оппонентов еще более поразило то, что спустя лишь два года после столь разрушительной войны и неурожаев 1946–1947 годов цены на основные виды продовольствия были не столько удержаны, сколько снижены. В то время как Великобритания, пострадавшая от войны куда меньше, чем СССР, и обладавшая обширными колониями, сохраняла даже в первой половине 50-х карточную систему на массовые продукты и промтовары».

Известно мнение о реформе-47 министра финансов Китая (в 30-х – середине 40-х) Кун Сянси: «Руководство СССР проявило наивысшую компетентность по регулированию цен и денежного обращения в годы войны. В результате сравнительно невысокий уровень обесценивания денег был важной стартовой площадкой для проведения денежной реформы и снижения цен. Большое значение имело и то, что в тыловых районах государство, поощряя рыночную торговлю продовольствием и предметами обихода, особенно в промысловой кооперации, отнюдь не отказалось от своего участия в снабжении тех же районов. Что предотвратило скачки цен и неудовлетворенного спроса. Словом, была создана всесторонняя база для послевоенной денежной реформы в СССР, укрепившей его финансово-экономическую систему».

Канадский экономист Том Рэнсфилд отмечал: «Если бы не было в СССР управляемой финансово-экономической ситуации в войну и в первые годы после нее, власти не решились бы на столь масштабную денежную реформу. Судя по снижению цен, которое планируется проводить ежегодно, и другим решениям, реформа имеет и очевидный социальный аспект. Тем более важный в условиях внутренних займов военных и послевоенных лет. Снижение цен также укрепляет товарную стоимость новых советских денег».

«Удаление» Арсения Зверева началось уже 5 марта 1953 года, когда его вывели из кандидатов в члены Президиума ЦК партии. На эту позицию он был избран по предложению Сталина на пленуме ЦК в октябре 1952-го, вскоре после XIX съезда партии («Осенний вождь»). Зверев активно возражал против экономического авантюризма Хрущева, настаивавшего в 1960 году на «одномоментной» конфискационной денежной реформе (проведенной в 1961-м), на повышении цен на товары и услуги, на прекращении погашения госзаймов 40–50-х. В результате Зверев с мая 1960 года стал пенсионером и профессором Всесоюзного заочного финансового института. Опала сохранялась и в брежневский период. Правда, экс-министра все же позволили похоронить на Новодевичьем кладбище…

Все, против чего решительно возражал Арсений Григорьевич, осуществили уже в 1960–1962 годах. Хрущевская экономическая и финансовая политика создала благодатную почву для разрушения соцсодружества и СССР.
Автор: Алексей Чичкин
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40381


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Комментарии 19

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  1. кипеж Сегодня, 15:57
    По уму было
    Не уберегли...
    кипеж
    1. Pancir026 Сегодня, 16:46
      Цитата: кипеж
      Не уберегли...

      Сомнительное спасибо надо сказать кукурузному вождю,который ныне в авторитетах у либералов.
      https://marafonec.livejournal.com/697675.html
      Pancir026
  2. п-к Опарышев Сегодня, 16:08
    Люди матрасцами сжигали деньги.В каждой семье были пачки облигаций которые навязывали родителям на предприятиях.Дети часто играли с ними как с игрушечными деньгами.Бывали кантики,приносили в школу и раздавали,разбрасывали облигации.Получить деньги по ним было невозможно.Позже был небольшой ажиотаж,кто то получил,но не многие.Так и пропало большинство вкладов.
    п-к Опарышев
    1. Pancir026 Сегодня, 16:51
      Цитата: п-к Опарышев
      Люди матрасцами сжигали деньги

      Ну прям кошмар какой то..как же вы выжили на пару с ольговичем..у одного матрацы денег у второго хлеба ни грамма?
      Сегодняшние демократы и их средства массовой информации обвиняют Сталина в низком уровне жизни народа. Выйдя из тяжелейшей войны, развязанной фашистской Германией против СССР 61 год назад, СССР был, однако, независим, так как практически не имел внешнего долга. При этом СССР не продавал капиталистическим странам ни нефти, ни газа, ни алмазов (ни, тем более, человеческих органов в клиники или молодых женщин в капиталистические бордели).

      Давайте же посмотрим на цены того времени. Самым низким после 1921-1922 гг. уровень жизни в СССР был в 1946-1947 гг. Какие цены были в 1947 году (год денежной реформы) на основные продукты питания и товары народного потребления, и какими они стали через шесть лет (в год смерти Сталина), явствует из приведенной таблицы.

      Необходимо иметь в виду, что продовольственная корзина, разработанная в 1950 году советскими учеными, была значительно "тяжелее" той, которую предложили в 1994 г. ученые-"демократы". Цены на колхозных рынках в 1953-1955 гг. почти не отличались от розничных государственных. Те потребители, которые не хотели стоять в очереди за дешевыми продуктами, могли с небольшой переплатой приобрести продукты на колхозном рынке (а иногда рыночные товары были дешевле), причем продукты высококачественные, не испорченные нитратами, не замороженные, а свежие.

      Такой была картина вплоть до рокового решения H. С. Хрущева о сокращении у колхозников приусадебных участков в 1959 году. Однако и после этого возросшие на колхозных рынках цены не превышали государственные более чем в 1,5-2 раза. Шахтеры и металлурги-стахановцы получали в то время до 8000 руб. в месяц. Заработная плата молодого специалиста-инженера составляла 900-1000 рублей, старшего инженера - 1200-1300 рублей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей в месяц. Оклад союзного министра не превышал 5000 рублей. Покупательная способность 10 рублей по продуктам питания и товарам народного потребления была выше покупательной способности американского доллара в 1,58 раза (и это при практически бесплатных жилье, лечении, домах отдыха и т.д.). http://www.rospisatel.ru/ess.htm
      Наименование продуктов и товаров / цены в сталинских рублях 1947 г. / 1953 г.

      Хлеб белый и хлебобулочные изделия (1 кг) … 5, 5 руб. / 3 руб.
      Хлеб чёрный … 3 руб. / 1 руб. Мясо (говядина) … 30 руб. / 12, 5 руб.
      Рыба (судак) … 12 руб. / 7, 1 руб.
      Молоко (1 л) … 3 руб. / 2, 24 руб.
      Масло сливочное … 64 руб. / 27, 8 руб.
      Яйца (десяток) … 12 руб. / 8, 35 руб.
      Сахар-рафинад … 15 руб. / 9, 4 руб.
      Масло растительное … 30 руб. / 17 руб.
      Водка … 60 руб. / 22, 8 руб.
      Пиво (0, 6 л) … 5 руб. / 2, 96 руб.
      Банка крабов … 20 руб. / 4, 3 руб.
      Автомобиль «Победа» … - / 16000 руб.
      Автомобиль «Москвич» … - / 9000 руб.
      Обувь (пара, в среднем) … 260 руб. / 188, 5 руб.
      Ситец (1 м) … 10, 1 руб. / 6, 1 руб.
      Шерстяная ткань (1 м) … 269 руб. / 113 руб.
      Шёлк натуральный … 137 руб. / 100 руб.
      СТОИМОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОРЗИНЫ в МЕСЯЦ … 1130 руб. / 510 руб.

      Продовольственная корзина, разработанная советскими учёными в 1950 году, была существенно тяжелее той, которую предложили «либеральные учёные» в 1994. Например, норма хлеба была в 1953 году выше в 1, 7 раза, овощей и бахчевых - в 1, 28, фруктов - в 2, 2, мяса и мясных продуктов - в 1, 25, рыбы - в 1, 4, молока - в 1, 47, яиц - в 2, 5 раза.
      «Цены на колхозных рынках почти не отличались от розничных государственных. Те потребители, которые не хотели стоять в очереди за дешёвыми продуктами, могли с небольшой переплатой приобрести продукты на колхозном рынке (а иногда рыночные товары были дешевле) , причём продукты высококачественные, … свежие».
      Pancir026
      1. п-к Опарышев Сегодня, 17:02
        Что вы тут бурчите?!я передаю слова живущих в то время бабушек и дедушек.А ваши писюльки для лукавого.
        п-к Опарышев
        1. avt Сегодня, 17:18
          Цитата: п-к Опарышев
          Что вы тут бурчите?!

          Свистун с приплясом .Мои предки вполне себе сталинские облигации согранили и брежневские времена родители с учётом деноминации обналичили . Правда в отличии от ваших
          Цитата: п-к Опарышев
          живущих в то время бабушек и дедушек.

          У них их для набивания матрасов столько не было.
          Цитата: п-к Опарышев
          Люди матрасцами сжигали деньги.
          Типа когда к ним пришли с вопросом - ,,Где эта Люда?" Жечь начали , дабы не отвечать на вопрос -
          А ну-ка, покажи-ка свои ручонки!
          Больно они у тебя интересные.
          А чего вы такого интересного в моих ручонках нашли?
          Смотри, Копчёный.
          Ты же не профессор?
          Не профессор.
          Не писатель и не учёный?
          Не писатель и не учёный.
          А ручки у тебя белые, нежные и гладкие.
          Почему, спрашивается?
          Молчишь?
          Ну, так я отвечу.
          Потому, что отродясь ничего путного этими руками ты не делал.
          Прожил ты свои 30 лет и всё время чего-то жрал!
          Крепко пил, сладко спал.
          А в это время целый народ на тебя горбил, обувал тебя, одевал.
          Воевал за тебя!
          Пока ты со своей грыжей липовой в тылу гужевался.
          Откуда после войны матрасы деньгами набитые ?
          avt
          1. п-к Опарышев Сегодня, 17:22
            не юродствуй над памятью предков,иноземец засланный,плохо кончишь и не раз
            п-к Опарышев
            1. avt Сегодня, 17:25
              Цитата: п-к Опарышев
              не юродствуй над памятью предков,

              Таоих матрасы , даже не наволочки ,деньгами набивавших во время войны в обмен на продукты ворованные?
              Цитата: п-к Опарышев
              иноземец засланный,плохо кончишь и не раз

              bully Эк приплющило то ! Знать не в бровь , а прямиком в глаз ! bully
              avt
  3. Ольгович Сегодня, 16:26
    При этом в рознице они были снижены, к примеру, на хлеб и муку – на 12 процентов, крупу и макароны – на 10 процентов, на другие товары повседневного спроса (продовольственные и непродовольственные) – на 10–14 процентов.

    Все "снижения" происходили за счет "внутренней колонии"-русского крестьянства.Закупочные цены на продукцию колхозов держались неизменными с 30-х годов, в то время как стоимость товаров для колхозников-возростала постоянно, выросла в несколько раз.
    Почти в 10 раз розничная цена в магазинах на продтовары была выше цен, по которым оно покупало их у крестьян.
    Уж понятно, что можно было при этом и на 10% цены понизить. Но-при этом колбасы ,на которые цены "понижались" исчезали, а повлялись ""новые" сорта-по новым ценам-старый трюк.
    Беудержно росли налоги на крестьян: если в 1940 г. колхозники и единоличники выплатили государству 2,4 млрд руб. сельскохозяйственного налога, то в 1952 г. - уже 8,7 млрд. Этот налог повышался в 1948 г. (на 30 % по сравнению с 1947 г.), в 1950 г. (в 2,5 раза) и 1952 г. (еще на 15,6 %)63. Если в 1940 г. средняя сумма налога со двора составляла 112 руб., то спустя десять лет - уже 431, в 1951 г. - 471, в 1952 г. -528 руб.

    Причем обдирали именно РУССКИХ крестьян: 40% колхозов Нечерноземья не платилии денег по трдодням ВООБЩЕ, 30%-4о коп. В то время как в Закавказье, Прибалтике, Средней Азии-во много раз больше (напр, Таджикистан, по трудодням-10 рублей 40 ков.
    Русский крестьянин , чтобы купить 1 кг сливочного масла, должен был отработать 60 трудодней!
    Карточная система, отмененная в 1947 г, не касалась основного населения страны-крестьян: они карточек-НЕ имели вообще и их питание никого не заботило.

    Вот такая была "стабильность"-за счет безудержной эксплуатации русского крестьянства: "Мужик-наш должник" (С)
    Ольгович
    1. Pancir026 Сегодня, 16:42
      Цитата: Ольгович
      Все "снижения" происходили за счет "внутренней колонии"-русского крестьянства.

      Ха..Ольгович взгромоздился на очередного буриданова осла и принялся ниспровергать бывшее со стонами о якобы " ужасной участи" кремстьянства.
      У крестьян спрашивали, ольгович,али по асфальтовой принадлежности квазикрестьянина все охаете ахаете ужасам что сами придумали?
      О современном сельскоком хозяйстве-НЕ АГРОХОЛДИНГАХ,поговорить нет желания?Посмотреть на исчезнувшие фермы.деревни ,нивы.нет желания?
      Генеральная прокуратура (ГП) выявила более 73 тыс. нарушений закона в сфере землепользования с 2014 по 2016 год. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, больше всего нарушений — в работе региональных чиновников и представителей местного самоуправления, которые отвечают за передачу земельных участков сельхозназначения в собственность или аренду. Претензии ГП коснулись и федеральных ведомств — Россельхознадзора, Росреестра, Росимущества, которые осуществляют государственный надзор за использованием и сохранностью сельскохозяйственных земель.

      Прокуроры уже внесли 16,2 тыс. представлений для устранения нарушений, в суды направили более 11 тыс. исков и заявлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 12 тыс. должностных лиц, возбудили 146 уголовных дел, сообщили «Известиям» в ГП. https://iz.ru/news/659472
      А за это ответить,нет желания,г-н асфальтовый печальник крестьянства,сомнительные лавры Солженицына покоя не дают?
      По данным Министерства регионального развития РФ, с 1990 года в стране исчезло 23000 тысячи насёленных пунктов, 20000 из этого числа — деревни и посёлки.

      Сокращение численности деревень и поселений городского типа началось в 1989 году. В период с 1989 по 2002 годы число поселений уменьшилось с 3230 до 2940. После 2002 года поселения городского типа продолжали исчезать. К 2005 году их число сократилось ещё на 380 населённых пунктов.

      Количество сёл и деревень без населения выросла с 13000 в 2002 году до 19000 в 2010 году. Наиболее высокая их доля зафиксирована в Костромской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Кировской и Магаданской областях.https://svpressa.ru/society/article/4678
      8/
      Pancir026
      1. Оператор Сегодня, 16:52
        Слава тебе, Господи, что класс крестьянства (носитель идиотизма сельской жизни), наконец-то сходит на нет и в России.
        Оператор
        1. п-к Опарышев Сегодня, 17:05
          Главное рабочий класс ,как носитель революции,уничтожен на корню.
          п-к Опарышев
    2. Boris55 Сегодня, 16:43
      Цитата: Ольгович
      в то время как стоимость товаров для колхозников-возростала постоянно

      Вы хотите сказать, что крестьян при Сталине не пускали в городские магазины?

      Цитата: Ольгович
      40% колхозов Нечерноземья не платилии денег по трудодням ВООБЩЕ

      Вы хотите сказать, что 40% крестьян при Сталине ходили голыми т.к. неначто было даже трусы купить?
      Boris55
  4. parusnik Сегодня, 16:28
    В 1942 году Звереву поручили курировать выдачу радия и платины для начала работ в атомной отрасли, и к созданию ядреного щита руку приложил...
    parusnik
  5. Монархист Сегодня, 16:31
    Вообще-то советский рубль к долору привязывал Павлов и было это при "меченом",а до этого существовал " оборотный рубль" как денежная единица СЭВ
    Монархист
    1. Голован Джек Сегодня, 16:50
      Цитата: Монархист
      существовал " оборотный рубль" как денежная единица СЭВ

      Переводной рубль.
      Умер вместе с СЭВ.
      Голован Джек
    2. Pancir026 Сегодня, 16:59
      28 февраля 1950 г вышло историческое постановление Совета Министров СССР, поставившее крест на привязке советского рубля к заокеанской валюте, как это было с июля 1937 г. Его перевели на «более устойчивую – золотую основу». 0,222168 грамма чистого золота за 1 руб. Драгоценного металла к тому времени в стране много накопили! Постановление спешно готовили по личному указанию Сталина. Накануне выхода документа в свет Иосиф Виссарионович собственноручно установил новый валютный курс нашего «золотого» к зеленому баксу. «Самое большее - 4 рубля». Так прямо и написал на проекте. В присутствии китайского премьера Чжоу Эньлая и лидера Албании Энвера Ходжи.

      Уже на следующий день, 1 марта, новый валютный и золотой курс вступили в силу.http://poslednie-news.ru/blog/43518273173/66
      -let-nazad-Stalin-otvyazal-rubl-ot-dollara-Mozhno
      -li-segodnya-
      Pancir026
      1. avt Сегодня, 17:23
        Цитата: Pancir026
        28 февраля 1950 г вышло историческое постановление Совета Министров СССР, поставившее крест на привязке советского рубля к заокеанской валюте, как это было с июля 1937 г. Его перевели на «более устойчивую – золотую основу». 0,222168 грамма чистого золота за 1 руб.

        Этого Сталину не простили и никогда не простят, в отличии от Ленина м его ,,гвардии" , как Муамору и поддержавшему его египетскому соседу его -,,золотой динар"
        avt
  6. polpot Сегодня, 17:19
    Зверев был талантливый экономист это правда но самое главное что власть была заинтересована в собственном народе а не в Улюкаеве и Керимове
    polpot
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