07:26 16 декабря

Тиллерсон: Наша армия готова к военному конфликту с Северной Кореей

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что США готовы к военному конфликту с Северной Кореей. По словам главы американского Госдепартамента, президент страны Трамп рассматривает «все возможности» и «учитывает вариант военного конфликта, если что-то пойдёт не так».

Тиллерсон:
Президент ясно дал понять, что мы сейчас находимся в состоянии военной готовности. Наша армия к этому готова.


Далее Тиллерсон прокомментировал ранее поступившее предложение от России и Китая, предусматривающее вариант снижения градуса напряжённости вокруг корейского вопроса. Напомним, что Москва и Пекин разработали совместную программу деэскалации. Заключается она в том, что КНДР и США идут на взаимные меры по снятию напряжённости. Так, КНДР отказывается от ракетно-ядерных испытаний, а США в то же время отменяют военные учения (совместные с Южной Кореей) у границ КНДР.


Тиллерсон: Наша армия готова к военному конфликту с Северной Кореей


По словам главы Госдепа, США в двойном замораживании не заинтересованы.

Тиллерсон:
Мы не собираемся хоть как-то ослаблять санкционный режим. Мы не готовы рассматривать вопросы поставок гуманитарной помощи в качестве одного из условий для переговоров.


Другими словами, США не собираются отказываться от эскалации конфликта, и это говорит человек, должность которого изначально предполагает поиск дипломатических решений для выхода из любого конфликта. Весь вопрос в том, остались ли в современных США дипломаты?..

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 14

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  1. zzdimk Сегодня, 06:30
    Зря он так в этом уверен. Воевать против страны, где с молоком матери впитывается ненависть к капиталистам... Воевать со страной, где почти 80% населения - военные? Я бы не стал на месте матрасника так словами раскидываться
    zzdimk
    1. Chertt Сегодня, 06:40
      Цитата: zzdimk
      Зря он так в этом уверен

      Тиллерсон , может и готов воевать, а Жители Сеула, находящиеся в зоне обстрела дальнобойной артиллерии КНДР, готовы умереть. Я не говорю про С.Корейские ракеты, собьют их не собьют, вопрос. А артиллерия точно 10 миллионный Сеул превратит в месиво крови, бетона и огня
      Chertt
    2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 06:41
      Наша армия к этому готова.

      Я так понял, что гробы и флаги накрывать гробы, они подвезли в достаточном количестве.
      товарищ ШУХЕР
    3. Megatron Сегодня, 06:43
      Я вот все сижу и думаю, прямо с начала этого ядерного конфликта, КНДР чтобы вошла в состав РФ.

      Кажется безумно, но, если кто помнит историю, ВСЯ Корея целиком, чуть не вошла в состав Российской Империи в 19 веке.
      Megatron
    4. Spartanez300 Сегодня, 06:52
      Борзота так и прет с США уже зашкаливает , ни с кем не хотят считаться . Хотелось бы дожить до того времени когда эти "исключительные " огребутся за все свои пакости , и порадоваться .
      Spartanez300
  2. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:32
    Так готова,что чуть не плачут,обращаясь к России и Китаю-ПОМОГИИТЕЕЕ!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ НАЦИЮ ЗАБИЖАЮЮЮТ!!!
    ДЕДПИХТО
  3. Чичиков Сегодня, 06:38
    Тиллерсон, прямо таки орёл, - награжден "Орденом Дружбы"!
    Не воевали вы еще с достойным противником, Рекс. А получить по соплям, вам уже давно пора.
    Орден отозвать, дружбы с Россией, не получается.
    Чичиков
    1. Chertt Сегодня, 06:45
      Цитата: Чичиков
      Тиллерсон, прямо таки орёл,

      Да они там все из разряда птичьих . Тиллерсон - орел, Маккейн - сбитый сокол, Обама - загорелый голубь мира.
      Chertt
      1. Филат Сегодня, 07:12
        Теллерсон прав,они готовы воевать.Беспилотниками и с бортов Флотских ракеты пуская.Дистанционно...
        Филат
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:10
      Наличие крыльев еще не означает,что птица семейства орлинных..и у бакланов они есть...
      ДЕДПИХТО
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 06:45
    Ну,тут тилерсон заявил,что люди из С.Кореи у нас на ДВ в качестве рабов пашут.И зимой живут в палатках из целофана.
    ВЕРЕСК
  5. Вася Васильев Сегодня, 06:55
    ..........это не те орлы что над горами летают! эти только могут по горам гадить !
    Вася Васильев
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:57
    Говоря о том, что армия США готова "завоевать" КНДР, Тиллерсон просто лжет. Возможно, он сам к чему то и готов. А его "боевые трансгендеры" умирать готовы? Как пойдут гробы - что будет говорить?
    Горный стрелок
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    армия готова к военному конфликту с Северной Кореей

    Американцы всегда "готовы". Вот только потом перекладывают этот конфликт на плечи других, а сами, понеся значительные потери, либо отсиживаются, либо бегут из страны, в которую вторглись.
    rotmistr60
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