Тиллерсон: Наша армия готова к военному конфликту с Северной Кореей

Президент ясно дал понять, что мы сейчас находимся в состоянии военной готовности. Наша армия к этому готова.

Мы не собираемся хоть как-то ослаблять санкционный режим. Мы не готовы рассматривать вопросы поставок гуманитарной помощи в качестве одного из условий для переговоров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что США готовы к военному конфликту с Северной Кореей. По словам главы американского Госдепартамента, президент страны Трамп рассматривает «все возможности» и «учитывает вариант военного конфликта, если что-то пойдёт не так».Тиллерсон:Далее Тиллерсон прокомментировал ранее поступившее предложение от России и Китая, предусматривающее вариант снижения градуса напряжённости вокруг корейского вопроса. Напомним, что Москва и Пекин разработали совместную программу деэскалации. Заключается она в том, что КНДР и США идут на взаимные меры по снятию напряжённости. Так, КНДР отказывается от ракетно-ядерных испытаний, а США в то же время отменяют военные учения (совместные с Южной Кореей) у границ КНДР.По словам главы Госдепа, США в двойном замораживании не заинтересованы.Тиллерсон:Другими словами, США не собираются отказываться от эскалации конфликта, и это говорит человек, должность которого изначально предполагает поиск дипломатических решений для выхода из любого конфликта. Весь вопрос в том, остались ли в современных США дипломаты?..