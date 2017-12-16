Возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом

В ходе визита главы Минавиации Шерифа Фатхи в Москву был подписан специальный протокол о возобновлении авиасообщения. На встрече достигнута договоренность о том, что правительства двух стран дают "зелёный свет" авиакомпаниям запускать полёты между Москвой и Каиром с 1 февраля. Каждая авиакомпания будет принимать решение о своих коммерческих действиях в соответствии с существующими требованиями.

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что известна дата возобновления ранее прерванного авиасообщения между Египтом и Россией. Напомним, что Россия прервала авиасообщение с Египтом в связи с терактом на борту авиалайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Самолёт был взорван террористами над Синайским полуостровом. С того времени ситуация с безопасностью для российских туристов в аэропортах Египта, как заявлено, существенно улучшилась, что подтверждают и российские специалисты.Первые самолёты из Москвы в Каир и обратно после длительного перерыва полетят 1 февраля 2018 года. Из сообщения ТАСС Также отмечается, что продолжается работа по повышению уровня безопасности в аэропортах курортных городов Египта, в частности упомянутого Шарм-эль-Шейха. В материале говорится о том, что вопрос возобновления авиасообщения между этими египетскими аэропортами и аэропортами городов России будет поднят не ранее апреля следующего года.