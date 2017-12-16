11:16 16 декабря

Возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что известна дата возобновления ранее прерванного авиасообщения между Египтом и Россией. Напомним, что Россия прервала авиасообщение с Египтом в связи с терактом на борту авиалайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Самолёт был взорван террористами над Синайским полуостровом. С того времени ситуация с безопасностью для российских туристов в аэропортах Египта, как заявлено, существенно улучшилась, что подтверждают и российские специалисты.

Первые самолёты из Москвы в Каир и обратно после длительного перерыва полетят 1 февраля 2018 года. Из сообщения ТАСС:
В ходе визита главы Минавиации Шерифа Фатхи в Москву был подписан специальный протокол о возобновлении авиасообщения. На встрече достигнута договоренность о том, что правительства двух стран дают "зелёный свет" авиакомпаниям запускать полёты между Москвой и Каиром с 1 февраля. Каждая авиакомпания будет принимать решение о своих коммерческих действиях в соответствии с существующими требованиями.


Возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом



Также отмечается, что продолжается работа по повышению уровня безопасности в аэропортах курортных городов Египта, в частности упомянутого Шарм-эль-Шейха. В материале говорится о том, что вопрос возобновления авиасообщения между этими египетскими аэропортами и аэропортами городов России будет поднят не ранее апреля следующего года.

Использованы фотографии: http://www.cairo-airport.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. новичок Сегодня, 07:32
    хрошая новость для любителей пирамид.
    новичок
    1. 210окв Сегодня, 07:33
      Главное что бы это новость не вылилась в очередные похороны...Египетская сторона гарантирует безопасность?
      210окв
      1. новичок Сегодня, 07:38
        ну так наверное уже дали добро на допуск нашего ФСБ непосредственно на проверку к рейсам именно в Египте. помнится, это было главной загвоздкой в переговорах. а так, скажу честно: там не был и не тянет. после всего этого, я б посоветовал нашим туристам немножко полумать перед решением.
        новичок
        1. Pivot Сегодня, 08:59
          Все стремятся туда за спиртным по системе все включено. Ну его нафиг такой отдых.
          Pivot
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:38
        .Египетская сторона гарантирует безопасность? Безопасность будет обеспечиваться и Российскими спецами.Серьёзно взялись за это дело.В частности-самолёты наших авиакомпаний будут обслуживать только наши.Но-даже и при таком раскладе-я лучше на Байкал.Даже зимой. Или на Сахалин с Камчаткой.Тыва и Алтай-милое дело.
        ВЕРЕСК
        1. новичок Сегодня, 07:41
          а вот на Байкале я был и всем советую.
          новичок
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:43
            а вот на Байкале я был и всем советую. Родина моя!
            ВЕРЕСК
            1. новичок Сегодня, 07:46
              круто. завидую белоснежной завистью.
              новичок
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:48
                Это-живее и лучше чем пески истории. Нажмите-и наслаждайтесь видео.Когда сами тут будете-всё поймёте!
                ВЕРЕСК
                1. Bosch Сегодня, 08:21
                  Байкал - супер!
                  Bosch
        2. donavi49 Сегодня, 09:54
          К каждому туристу по ФСБшнику приставим? Там есть проверки на дорогах. Когда материализуются несколько Тойот с бабахми и стопит транспорт.

          Есть регулярные теракты - когда подрывают полицейские участки, вот мечеть не так давно подорвали с рекордным количеством жертв, ибо после подрыва подлетели рейдеры на тойотах и добивали выживших.

          Есть регулярные убийства. Месяца два назад главу антитеррористического центра Синай - застрелили на рынке.
          donavi49
          1. новичок Сегодня, 10:09
            нет. речь идёт о допуске спецов РФ непосредственно к проверкам пассажиров и самого воздушного судна.
            новичок
      3. Sergey53 Сегодня, 07:59
        Цитата: 210окв
        Главное что бы это новость не вылилась в очередные похороны...Египетская сторона гарантирует безопасность?

        Отдых на курортах пока не рассматривался вообще.
        Sergey53
    2. Тралл Сегодня, 07:34
      Цитата: новичок
      хрошая новость для любителей пирамид.

      6 часов по жаре до пирамид на автобусе с неисправным кондеем? Ну уж нет. Мы на Минском море лучше позагораем bully

      (На фото видны мои тапочки smile )
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 07:37
        И это верно.На худой случай можно на Кубань слетать..Или в Крым(автомобильный мост к осени надеюсь сдадут)
        Цитата: Тралл
        Цитата: новичок
        хрошая новость для любителей пирамид.

        6 часов по жаре до пирамид на автобусе с неисправным кондеем? Ну уж нет. Мы на Минском море лучше позагораем bully
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 07:41
          Я в Карелию каждый год мотаюсь на озёра. Нет ничего красивее северной природы smile

          Тралл
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 07:45
        (На фото видны мои тапочки smile ) Не хило она тебя...... crying
        ВЕРЕСК
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:35
      Никакие меры безопасности не смогут предотвратить трагедию если кто то сильно захочет ее устроить , а Египет уже проторенная дорожка . Лично у меня нет особого желания летать , тем более в Египет и я не стал бы рисковать жизнями своих родных .
      Spartanez300
    4. Svarog Сегодня, 07:59
      Цитата: новичок
      хрошая новость для любителей пирамид.

      И дайвинга)) Но я с годик подожду. Египтяне к безопасности относятся не важно..
      Svarog
    5. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:58
      Сдается мне,что это плохая новость для жителей Крыма.
      ДЕДПИХТО
  2. Тралл Сегодня, 07:32
    Остаётся только плюнуть три раза через левое плечо...
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 07:35
      Своих мест для отдыха нет что ли?
      210окв
  3. Филат Сегодня, 07:32

    У нас желающих много будет,и детей потащат с собой.
    Филат
    1. 210окв Сегодня, 07:40
      Неумные люди..Потом будут скулить и требовать самолет для эвакуации..
      Цитата: Филат

      У нас желающих много будет,и детей потащат с собой.
      210окв
  4. Комментарий был удален.
  5. Sergey53 Сегодня, 07:35
    Курортная зона остаётся пока заблокированной.Хорошо и одновременно плохо. Оксюморон.
    Sergey53
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:40
    Там война под боком, игил и прочие банды, свои доморощенные террористы, а наши олу-хи туда сейчас вовсю попрут fool Жду оттуда только неготивных сообщений, ибо и мы похоже, только и научились что по граблям скакать!
    Геркулесыч
    1. Филат Сегодня, 07:44
      Это да...А ещё над хохлами любим потешаться тут... smile
      Филат
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:45
    Возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом
    Так и хочется спросить - до очередного теракта (не приведи Господи). Закрываем, возобновляем и в обоих случаях чешем репу с мыслью, что дальше? Пора на своих курортах навести порядок с сервисом и ценами, а не отдавать деньги туристов в зарубежный лабаз.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 07:53
      Гена, приветствую! hi Большая геополитика. Россия Египту - туристов, Египет России - военные аэродромы.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:56
        Привет, Максим! hi То, что политика понятно, а вот с аэродромами еще не совсем.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 08:01
          У меня в этом нет сомнений, но не будем торопить события и посмотрим. В любом случае не просто так авиасообщение возобновляется.
          Джедай
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:05
          а вот с аэродромами еще не совсем. Парни!Привет.Извините,что вмешиваюсь.Египет нам аэродромов не даст.На основе контракта наши ИЛ-78 базируются там на временной основе лет 5 уже.Пролонгация будет.Но-базы небудет. Денюшки у нас маловато.С Суданом-непонятки.Наши инструктора там есть.С базой-неплохо было-бы.Но-неуравновешенная страна.Воюет север с югом.Мечутся между штатами и нами.Кто больше нальёт.Это пока не про нас.Стабилизировать политику в Судане мы может и сможем.Но-нам не всё говорят.Многое за печатями секретности.
          ВЕРЕСК
          1. rotmistr60 Сегодня, 08:08
            Согласен с вами, поэтому и высказываю сомнения. hi
            rotmistr60
  8. фа2998 Сегодня, 07:45
    Цитата: новичок
    хрошая новость для любителей пирамид.

    Вот только сократились ряды туристов, денег нет, но вы держитесь! Несмотря на оптимичтические рапорты правительства,зарубежный туризм (в том числе египетский) сократится в разы. hi
    фа2998
  9. Хантер Сегодня, 07:54
    Если уж отдыхать то только так...

    Я в детстве помнится в Батуми отдыхал , так вот лежишь на пляже , а на горизонте в ряд дежурят военные корабли..Охраняют советских граждан, такая гордость за страну была!
    Хантер
  10. Гардамир Сегодня, 08:08
    Ну наконец-то, а то ишь придумали, крымнаш, молодец президент, рейтинг приподнял теперь можно и в Египет вернуться..
    Гардамир
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:07
      Такая ,,радостная,, новость жителям Крыма точно не понравится..соответственно с рейтингом будет корректировка. hi
      ДЕДПИХТО
  11. Комментарий был удален.
  12. Bronevick Сегодня, 10:42
    Зачем нам эти пляжи египетские? У нас что нет хороших мест где можно отдохнуть не хуже чем за бугром?
    Bronevick
  13. R.L. Сегодня, 10:51
    Цитата Ель-Мюрид:"С февраля возобновляется регулярное авиасобщение между Москвой и Каиром. Однако туристические маршруты продолжают оставаться закрытыми, и переговоры по ним продолжатся в течение 2018 года. По всей видимости, Кремль не получил достаточных гарантий и согласия по всем вопросам о размещении военной базы в Египте и пропуска военных и транспортных кораблей в Судан. А может, хочет иметь инструмент давления на Каир. Война - дело непростое, а потому нужно обезопасить себя от любых нежиданностей со стороны "союзника". Лучше всего делать это, держа его на коротком поводке.

    Туристы из России очень важны для Каира, поэтому Кремль будет придерживать окончательное решение до согласования всех узких моментов и окончательного решения проблемы, ради чего всё и затевается. По всей видимости, если Путин решит воевать в Ливии, война должна будет начаться в течение 18 года. При этом расчет, по всей видимости, на короткую кампанию - от силы несколько месяцев. Правда, в Сирию тоже входили буквально на минутку, но вот не срослось.

    В случае, если подготовка к войне войдет в решающую фазу, это можно будет заметить по контактам Кремля с ливийским фюрером Хафтером (в союзниках у Путина сплошь какие-то туземные диктаторы и каудильо). По всей видимости, и пропаганда получит указание на более частое упоминание Ливии в контексте страданий ливийского народа, которому нужно кровь из носа помочь и спасти его от чего-нибудь. От чего - придумают, сомнений нет."
    R.L.
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