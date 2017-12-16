11:20 16 декабря

Представлено число украинских потерь на Донбассе за ноябрь-декабрь

Украинские волонтёры в очередной раз подтвердили информацию о существенном занижении военным командованием числа потерь силовиков Украины на Донбассе. Один из волонтёров (Дима Чёрный) в социальной сети публикует список погибших украинских военных в зоне боевых действий за сентябрь и ноябрь, сопровождая его вопросом к генеральному штабу ВСУ.

Из заметки (перевод с украинского):
Я не понимаю, что мешает Генеральному штабу говорить правду? Исходя из официальных заявлений, с 1 по 13 декабря всего 7 погибших! И это откровенная ложь. Лично я с ребятами с 1 по 4 декабря вывёз на нашем бусе 5 – «двухсотых», и это только из-под Горловки. Зачем эта ложь?

Украина должна знать своих Героев.

По данным Штаба АТО, в ноябре и декабре среди наших собратьев погибли 21 человек, и были ранены 69 человек.

А вот список ребят, погибших в ноябре и декабре 2017, по моим данным.
Этот список гораздо шире, чем подает Штаб АТО официально.


Непосредственно список с фамилиями и позывными погибших украинских военных:

Ноябрь - 2017

Сиротенко Сергей Васильевич (Третий) 1977 г.р.
Курбатов Станислав Викторович (Адвокат) 1980 г.р.
Кочемазов Сергей (Камаз)
Кореновский Сергей Васильевич 1979 г.р.
Нестеренко Валерий Анатольевич 1964 г.р.
Тюренко Юрий Владимирович 1969 г.р.
Пащенко Игорь Иванович 1974 г.р.
Ничвидюк Валентин Николаевич 1989 г.р.
Мишко Антон Васильевич (Тоха) 1985 г.р.
Данилов Ростислав Алексеевич 1990 г.р.
Поваляев Николай Витальевич
Иоргов Алексей Георгиевич 1985 г.р.
Николаев Сергей
Макаревич Владислав Янович 1981 г.р.
Добровольский Андрей 1996 г.р.
Корольков Павел 1986 г.р.
Яроцкий Александр Викторович 1984 г.р.
Михаил Калихалин 1988 г.р.
Виталий Пасечник 1993 г.р.
Александр Кузьменко 1980 г.р.
Гаврилюк Юрий Олегович
Смурага Александр Петрович (Смурфик) 1989 г.р.
Заяц Олег 1975 г.р.
Мотишен Виктор 1983 г.р.
Левицкий Богдан Владимирович
Кривенко Денис Викторович (Ниндзя) 1981 г.р.
Шевченко Сергей Павлович (Шева) 1974 г.р.
Сухинин Александр Витальевич (Баня) 1972 г.р.
Тюменцев Александр (Тюмень) 1978 г.р.
Виталий Ефимов
Павлов Илья
Литвинчук Дмитрий Юрьевич 1992 г.р.
Перепелица Максим Олегович 1990 г.р.
Маслов Виктор Олегович 1968 г.р.

Декабрь - 2017

Виктор Матюхин (Казах) 51
Конокеенко Дмитрий 1991 г.р.
Александр Горный 1995 г.р.
Сергей Сатановский 1993 г.о.
Юрий Рудик 1971 г.р.
арбуз Андрей
Есюк Руслан 42
Иван Дубей 29
Андрей Павленко
Анатолий Твердола 1970 г.р.
Прошкин Александр "Проха"
Парасочка Геннадий "Колобок" 1975 г.р.
Каракостантин Федор 1994 г.р.
Зельманович Виктор Игоревич 1992 г.р.
Зубченко Александр 1990 г.р.

Официально озвучено 22 потери, а "волонтёрами" вывезено 49 тел погибших украинских силовиков из зоны вооружённого конфликта.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. Филат Сегодня, 07:49
    Когда же это всё закончится?Не бывает же ужаса без конца..?
    Филат
    1. Тралл Сегодня, 07:50
      И это декабрь ещё не закончился...
      Тралл
      1. volodya Сегодня, 07:56
        Вот где геноцид украинского народа, а то всё" голодомор,голодомор"!
        volodya
    2. сибиралт Сегодня, 08:06
      Вна Украине похоронный бизнес поставлен на поток.
      сибиралт
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:29
      Надо уничтожать организаторов войн , а не убивать славянам друг друга .
      Spartanez300
      1. Попович Сегодня, 08:41
        хохло-дебилоиды (гейропейцы) не славяне, они передали остатки той крови .. (1R1) продавшись жыдо-бандеровцам! и эта мразь подлежит полному уничтожению. Не успел сделать Сталин!
        Попович
      2. sergevonsohrn Сегодня, 10:38
        да, дорого обходятся америкосские ставленики-узурпаторы народу украины! и конца-края не видно этой кровавой вакханалиии! а за океаном довольно потирают руки- славян становится все меньше и меньше....
        sergevonsohrn
    4. Vard Сегодня, 10:10
      Не мудрено.. С украинской стороны ... По их же информации... Алкоглики и тунеядцы... А с другой профессиональные военные...
      Vard
      1. Попович Сегодня, 10:25
        Цитата: Vard
        А с другой профессиональные военные...
        *
        Методичка, стр.165

        - через 3года войны, поневоле становишься профессиональным военным...
        Попович
    5. Ныробский Сегодня, 10:44
      Цитата: Филат
      Когда же это всё закончится?Не бывает же ужаса без конца..?

      Тогда, когда главных действующих лиц уркаины переведут в горизонтальное состояние.
      Ныробский
  2. Sergey53 Сегодня, 07:53
    Реальные потери озвучат по окончании всего этого. Да и-то не факт. Скроют чтобы не будоражить общество и не выпячивать масштабы своей низости и дурости.
    Sergey53
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    А чему удивляться. Они (ВСУ, нацбаты) и из котлов "геройски" выходили бросая своих на произвол судьбы, и с "минимальными" потерями исчисляемыми сотнями погибших.
    rotmistr60
    1. Тралл Сегодня, 07:59
      Враньё, трусость и продажность - вот три кита, на которых стоит руководство ВСУ.
      Тралл
    2. Джедай Сегодня, 08:07
      Зато сами себе генералы ВСУ кажутся офигенными стратегами. Как гроссмейстер на шахматной доске не жалеет пешек для достижения своей цели - так и эти "стратеги". И абсолютно пофиг что пешки - живые. Такое впечатление что укрогенералы не в военных ВУЗах учились, а свиньям хвосты крутили. Я не жалею погибших "киборгов", просто подлость по отношению к своим же бесит, пусть это и происходит у противника.
      Джедай
      1. Тралл Сегодня, 08:10
        В том то и дело, что заканчивали они те же самые военные училища, что и мы с вами...
        Тралл
        1. Джедай Сегодня, 08:16
          Получается что переходя на стандарты НАТО они "забыли" всё, чему их учили? Или один из этих самых стандартов - относиться к своим бойцам как к пушечному мясу? fool
          Джедай
          1. роман66 Сегодня, 09:05
            добрейшего :hi мне думается, честные и умные оттуда свалили, а оставшиеся бухаают не просыхая
            роман66
            1. Джедай Сегодня, 09:09
              Рома, взаимно! hi Не только бухают, но и барыжат всем подряд ради своего кармана.
              Джедай
              1. роман66 Сегодня, 09:22
                Макс , так либо воевать либо торговать - по-моему, мозги разные нужны request
                роман66
                1. Джедай Сегодня, 09:26
                  Ну так это же потомки протоукров - умеют делать всё одновременно (как они думают).
                  Джедай
                  1. роман66 Сегодня, 09:34
                    да уж, обгадиться сразу по всем направлениям - чисто их фишка laughing
                    роман66
                    1. Джедай Сегодня, 09:35
                      Забыли пословицу о погоне за двумя зайцами. wink
                      Джедай
        2. Viking_Fill Сегодня, 10:13
          Такое впечатление, что все забыли наших генералов в Чечне.Сколько ребят бездарно положили? А ошибки в Осетии? Выпускники тех же Вузов? Хорошо, если теперь все будет не так. Тут все амеров поносят кому не лень, но у них таких потерь со Вьетнама нет. ИМХО
          Viking_Fill
          1. gavrila2984 Сегодня, 11:11
            Со времен Вьетнама наши военинструктроры не обучали никого кто Амерам противостоит. Только сейчас в Сирии продолжили, и (кто бы мог подумать) у амеров и у тех кого они обучают очень даже потери. Другое дело что после Ирака они сами особо никуда не лезут, больше инструктируют, Как на Украине, в Грузии или той же Сирии.
            gavrila2984
        3. sergevonsohrn Сегодня, 10:47
          шли в армию не по велению сердца, а за чины и звания, и за длинным рублем.... хотя огульно нельзя всех судить- из украины было много честных офицеров, не изменивших присяге....
          sergevonsohrn
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:58
    ЭХ...Бестолковая молодь...Как-же надо им было так мозги запудрить...И всё
    ВЕРЕСК
    1. Blue Fox Сегодня, 08:58
      Не уверен,что молодь.Большинство made in USSR. Т.е. на правильный детский патриотизм пионеров и октябрят в прошлом наложили несущую смерть своим же сородичам на Донбассе идею.
      Blue Fox
  5. Кот_Кузя Сегодня, 07:58
    Отличная новость! Чем больше этих нацистов сдохнет, тем быстрее закончится эта война!
    Кот_Кузя
    1. Хантер Сегодня, 08:23
      Цитата: Кот_Кузя
      Чем больше этих нацистов сдохнет, тем быстрее закончится эта война!

      Нацики как раз опять выживут и в схронах(в Канаде и т.д.) отсидятся, как уже было в ВОВ
      Хантер
  6. Хантер Сегодня, 07:58
    Эх славяне, не ведаем что творим друг друга убивая на радость некоторым..
    Хантер
    1. Тралл Сегодня, 08:01
      Цитата: Хантер
      Эх славяне, не ведаем что творим друг друга убивая на радость некоторым..

      Гражданские войны в неславянских регионах поболее выкашивают народа.
      Тралл
      1. Хантер Сегодня, 08:25
        Цитата: Тралл
        Цитата: Хантер
        Эх славяне, не ведаем что творим друг друга убивая на радость некоторым..

        Гражданские войны в неславянских регионах поболее выкашивают народа.

        Все верно конечно, вот только размножаются они быстро , а наши погибают образованные воспитанные и чаще всего единственные в семье..Вот что страшно!
        Хантер
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 08:03
      ну тут мы сами виноваты коль позволили задурить себе головы(причём виноваты начиная ещё с развала ссср), хорошо ещё что удалось избежать втягивания крупных сил.
      ProkletyiPirat
      1. Тралл Сегодня, 08:06
        Цитата: ProkletyiPirat
        ну тут мы сами виноваты коль позволили задурить себе головы(причём виноваты начиная ещё с развала ссср), хорошо ещё что удалось избежать втягивания крупных сил.

        Ну лично вы или я, ну или наши родители виноваты? Нет конечно! Трусливая зажравшаяся партэлита сдала страну.
        Тралл
        1. роман66 Сегодня, 09:13
          даже военные не смогли. я, честно говоря, ждал какого-нибудь Пиночета, для наведения порядка - а даже и не мелькнуло
          роман66
        2. ProkletyiPirat Сегодня, 10:51
          ну я точно не виноват в развале ссср, ибо родился в 89 году, хотяяяя.... даже мне можно приписать вину развала ссср аргументируя тем что "если бы не было тебя родители могли бы начать революцию а так ты им помешал", бредово конечно но тоже вина. Ибо те кто ничего не делал и жил тогда то же виноваты, виноваты так-как бездействовали или сделали слишком мало для сохранения целостности страны. Хотя большинству для личного успокоения проще всё сваливать на других.
          ProkletyiPirat
      2. sergevonsohrn Сегодня, 11:04
        полностью согласен! это все "отклики" развала союза! и в этом и наша вина- позволили либерастам запудрить нам мозги.... вывод: союз, конечно не восстановить в полном объеме, но надо упорно продолжать интеграционные процессы на постсоветском пространстве! этим и занимается путин, вызывая ярость заокеанских "ястребов".... а ставленников запада- в шею!!!
        sergevonsohrn
    3. gavrila2984 Сегодня, 11:14
      Это точно. Много русских фамилий.
      gavrila2984
  7. федоров Сегодня, 08:09
    Мой дружбан,офицер украинский, из под пинка. Когда вьехал в Изварино - рыгал, трупы трактором грузили.И кто их там считал ? Теперь тихонько бумашки перебирает юристом. Тем более тогда Стрелок был, нефиг на него гнать,щас модно. Сам я там боком был немного..и отвечаю за свои слова.
    федоров
    1. просто экспл Сегодня, 08:25
      Стрелок это Стрелков ?
      если да , то там ничего удивительного не было . просто матрасы буйных с майдана утилизировали . их там пара тыся была и среди них около 800 были особо буйные и им еще до захвата власти в случае успеха обещали кучу ништяков . и вот "пабеда" майдаунов , и голодных ртов много , нишятков мало . а если учесть что ништяки это хлебные должности на которые претендовали организаторы среди местных , то буйные которым уже ничего не доставалось становились не только ненужными , но и опасными .
      поэтому их как мясо и отправили в Славянск на утилизацию . именно этим и объяснялась не только их тупость , но и безответственность , там каклов умышленно под огонь большими массами подставляли . как только утилизация закончилась , Славянск взяли довольно быстро .
      так что насколько помню успехи Стрелкова это не от его талантов , а от сложившейся ситуации (хотя могу ошибаться , но у меня есть данные от непосредственных участников боев , и которые видели то что официально не озвучивается , и я лично уверен в том что именно РФ не только спасла республики , но и сломала хребет натовской армии (там кроме каклов еще чуть ли не все страны наты собрались . пшеков с приболтами и грызунами было ой как немало , а были еще шведы , немцы , англичане и прочие)) .
      просто экспл
      1. LiSiCyn Сегодня, 09:25
        Приветствую hi Хотелось бы поинтересоваться, реальные доки (трупы, документы) участия ЧВК под Славянском есть ? Сам помню мониторил сеть... Но кроме рассказов, ничего не было..
        LiSiCyn
  8. Геркулесыч Сегодня, 08:51
    Так и волонтеры тоже небось, не везде были. А врать укроинская власть горазда, доказано сотни раз! Не нужна им правда , чтобы не произошел социальный взрыв, чтобы не снес народ всю власть по всей укроине. !
    Геркулесыч
  9. Симон Сегодня, 09:06
    Цитата: Попович
    хохло-дебилоиды (гейропейцы) не славяне, они передали остатки той крови .. (1R1) продавшись жыдо-бандеровцам! и эта мразь подлежит полному уничтожению. Не успел сделать Сталин!

    Да! Сталин хотел сделать добро, а получилось наоборот! recourse
    Симон
  10. Симон Сегодня, 09:08
    Цитата: федоров
    Мой дружбан,офицер украинский, из под пинка. Когда вьехал в Изварино - рыгал, трупы трактором грузили.И кто их там считал ? Теперь тихонько бумашки перебирает юристом. Тем более тогда Стрелок был, нефиг на него гнать,щас модно. Сам я там боком был немного..и отвечаю за свои слова.

    Верю! Я тебе друг. yes
    Симон
  11. Симон Сегодня, 09:14
    Цитата: ProkletyiPirat
    ну тут мы сами виноваты коль позволили задурить себе головы(причём виноваты начиная ещё с развала ссср), хорошо ещё что удалось избежать втягивания крупных сил.

    Виноваты в том, что поверили Горбачу и Ельцину, и в их политику. Из-за этого все и произошло. Развалили Союз, а американцы тут- как тут. Потом майдан и поставили своих крыс, до сих пор грызутся за власть. request
    Симон
  12. Горный стрелок Сегодня, 09:29
    Цифры то страшненькие! А как они эти потери проводят? Как не боевые, санитарные, или как?
    Горный стрелок
  13. фа2998 Сегодня, 09:30
    Цитата: Blue Fox
    Не уверен,что молодь.Большинство made in USSR. Т.е. на правильный детский патриотизм пионеров и октябрят в прошлом наложили несущую смерть своим же сородичам на Донбассе идею.

    Там среди погибших г.р.64-69, да и наверное есть и постарше! Это уже возраст за 50 лет.ВСУ уже "партизанов"призывает? request hi
    фа2998
  14. armourer Сегодня, 10:08
    Цитата: Spartanez300
    Надо уничтожать организаторов войн , а не убивать славянам друг друга .

    Золотые слова!
    armourer
  15. п-к Опарышев Сегодня, 10:17
    Нам,что смаковать эти потери?
    п-к Опарышев
  16. мичман Сегодня, 10:32
    Вот меченый и алкаш итог вашей работы. А еще сотни предприятий ликвидированы. Из 19 подчиненных моему ГУ МРП СССР ликвидированы все. А это 90 тыс. работавших специалистов. А если взять с членами их семей, это около 400 тысяч человек лишились средств к существованию. Честь имею.
    мичман
  17. Bronevick Сегодня, 10:40
    Столько молодняка полегло. Капец просто.
    Bronevick
  18. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:42
    Украинская армия должна уйти из Донецкой и Луганской области, народ в этих республиках сделал свой выбор - это независимость от Украины, точно такой выбор сделала сама Украина 26 лет назад, их за это никто не бомбил и не расстреливал...
    Донбасс никто западным наместникам на Украине и батальонам бандеровцев не отдаст... Не уйдут сами живыми - вывезут мертвыми...
    Ratmir_Ryazan
  19. yorik9 Сегодня, 10:54
    Тупой вброс из-за поребрика. Размещение сообщения в сети vk говорит само за себя. Так для инфы в контакте и одноглазники официально запрещены в Украине. Поэтому обращаться в данных сетях к МО не имеет смысла. Есть фейсбук. Но на фейсбуке вме погибшие упоминаются как погибшие так и умершие в результате ранений. И как ни странно но количество сходится с данными МО. Так что тупой вброс для поднятия своего ЧСВ россиян :(
    yorik9
  20. Yoshi Сегодня, 11:12
    Во власти бесы.
    Под бесами гавномуты.
    Под гавномутами дурогоны.
    Под дурогонами гавномёты.
    и где-то далеко внизу - народ.
    Yoshi
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