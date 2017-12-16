Представлено число украинских потерь на Донбассе за ноябрь-декабрь

Я не понимаю, что мешает Генеральному штабу говорить правду? Исходя из официальных заявлений, с 1 по 13 декабря всего 7 погибших! И это откровенная ложь. Лично я с ребятами с 1 по 4 декабря вывёз на нашем бусе 5 – «двухсотых», и это только из-под Горловки. Зачем эта ложь?



Украина должна знать своих Героев.



По данным Штаба АТО, в ноябре и декабре среди наших собратьев погибли 21 человек, и были ранены 69 человек.



А вот список ребят, погибших в ноябре и декабре 2017, по моим данным.

Этот список гораздо шире, чем подает Штаб АТО официально.

Украинские волонтёры в очередной раз подтвердили информацию о существенном занижении военным командованием числа потерь силовиков Украины на Донбассе. Один из волонтёров (Дима Чёрный) в социальной сети публикует список погибших украинских военных в зоне боевых действий за сентябрь и ноябрь, сопровождая его вопросом к генеральному штабу ВСУ.Из заметки (перевод с украинского):Непосредственно список с фамилиями и позывными погибших украинских военных:Сиротенко Сергей Васильевич (Третий) 1977 г.р.Курбатов Станислав Викторович (Адвокат) 1980 г.р.Кочемазов Сергей (Камаз)Кореновский Сергей Васильевич 1979 г.р.Нестеренко Валерий Анатольевич 1964 г.р.Тюренко Юрий Владимирович 1969 г.р.Пащенко Игорь Иванович 1974 г.р.Ничвидюк Валентин Николаевич 1989 г.р.Мишко Антон Васильевич (Тоха) 1985 г.р.Данилов Ростислав Алексеевич 1990 г.р.Поваляев Николай ВитальевичИоргов Алексей Георгиевич 1985 г.р.Николаев СергейМакаревич Владислав Янович 1981 г.р.Добровольский Андрей 1996 г.р.Корольков Павел 1986 г.р.Яроцкий Александр Викторович 1984 г.р.Михаил Калихалин 1988 г.р.Виталий Пасечник 1993 г.р.Александр Кузьменко 1980 г.р.Гаврилюк Юрий ОлеговичСмурага Александр Петрович (Смурфик) 1989 г.р.Заяц Олег 1975 г.р.Мотишен Виктор 1983 г.р.Левицкий Богдан ВладимировичКривенко Денис Викторович (Ниндзя) 1981 г.р.Шевченко Сергей Павлович (Шева) 1974 г.р.Сухинин Александр Витальевич (Баня) 1972 г.р.Тюменцев Александр (Тюмень) 1978 г.р.Виталий ЕфимовПавлов ИльяЛитвинчук Дмитрий Юрьевич 1992 г.р.Перепелица Максим Олегович 1990 г.р.Маслов Виктор Олегович 1968 г.р.Виктор Матюхин (Казах) 51Конокеенко Дмитрий 1991 г.р.Александр Горный 1995 г.р.Сергей Сатановский 1993 г.о.Юрий Рудик 1971 г.р.арбуз АндрейЕсюк Руслан 42Иван Дубей 29Андрей ПавленкоАнатолий Твердола 1970 г.р.Прошкин Александр "Проха"Парасочка Геннадий "Колобок" 1975 г.р.Каракостантин Федор 1994 г.р.Зельманович Виктор Игоревич 1992 г.р.Зубченко Александр 1990 г.р.Официально озвучено 22 потери, а "волонтёрами" вывезено 49 тел погибших украинских силовиков из зоны вооружённого конфликта.