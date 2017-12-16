Представлено число украинских потерь на Донбассе за ноябрь-декабрь
Украинские волонтёры в очередной раз подтвердили информацию о существенном занижении военным командованием числа потерь силовиков Украины на Донбассе. Один из волонтёров (Дима Чёрный) в социальной сети публикует список погибших украинских военных в зоне боевых действий за сентябрь и ноябрь, сопровождая его вопросом к генеральному штабу ВСУ.
Из заметки (перевод с украинского):
Непосредственно список с фамилиями и позывными погибших украинских военных:
Ноябрь - 2017
Сиротенко Сергей Васильевич (Третий) 1977 г.р.
Курбатов Станислав Викторович (Адвокат) 1980 г.р.
Кочемазов Сергей (Камаз)
Кореновский Сергей Васильевич 1979 г.р.
Нестеренко Валерий Анатольевич 1964 г.р.
Тюренко Юрий Владимирович 1969 г.р.
Пащенко Игорь Иванович 1974 г.р.
Ничвидюк Валентин Николаевич 1989 г.р.
Мишко Антон Васильевич (Тоха) 1985 г.р.
Данилов Ростислав Алексеевич 1990 г.р.
Поваляев Николай Витальевич
Иоргов Алексей Георгиевич 1985 г.р.
Николаев Сергей
Макаревич Владислав Янович 1981 г.р.
Добровольский Андрей 1996 г.р.
Корольков Павел 1986 г.р.
Яроцкий Александр Викторович 1984 г.р.
Михаил Калихалин 1988 г.р.
Виталий Пасечник 1993 г.р.
Александр Кузьменко 1980 г.р.
Гаврилюк Юрий Олегович
Смурага Александр Петрович (Смурфик) 1989 г.р.
Заяц Олег 1975 г.р.
Мотишен Виктор 1983 г.р.
Левицкий Богдан Владимирович
Кривенко Денис Викторович (Ниндзя) 1981 г.р.
Шевченко Сергей Павлович (Шева) 1974 г.р.
Сухинин Александр Витальевич (Баня) 1972 г.р.
Тюменцев Александр (Тюмень) 1978 г.р.
Виталий Ефимов
Павлов Илья
Литвинчук Дмитрий Юрьевич 1992 г.р.
Перепелица Максим Олегович 1990 г.р.
Маслов Виктор Олегович 1968 г.р.
Декабрь - 2017
Виктор Матюхин (Казах) 51
Конокеенко Дмитрий 1991 г.р.
Александр Горный 1995 г.р.
Сергей Сатановский 1993 г.о.
Юрий Рудик 1971 г.р.
арбуз Андрей
Есюк Руслан 42
Иван Дубей 29
Андрей Павленко
Анатолий Твердола 1970 г.р.
Прошкин Александр "Проха"
Парасочка Геннадий "Колобок" 1975 г.р.
Каракостантин Федор 1994 г.р.
Зельманович Виктор Игоревич 1992 г.р.
Зубченко Александр 1990 г.р.
Официально озвучено 22 потери, а "волонтёрами" вывезено 49 тел погибших украинских силовиков из зоны вооружённого конфликта.
Из заметки (перевод с украинского):
Я не понимаю, что мешает Генеральному штабу говорить правду? Исходя из официальных заявлений, с 1 по 13 декабря всего 7 погибших! И это откровенная ложь. Лично я с ребятами с 1 по 4 декабря вывёз на нашем бусе 5 – «двухсотых», и это только из-под Горловки. Зачем эта ложь?
Украина должна знать своих Героев.
По данным Штаба АТО, в ноябре и декабре среди наших собратьев погибли 21 человек, и были ранены 69 человек.
А вот список ребят, погибших в ноябре и декабре 2017, по моим данным.
Этот список гораздо шире, чем подает Штаб АТО официально.
Украина должна знать своих Героев.
По данным Штаба АТО, в ноябре и декабре среди наших собратьев погибли 21 человек, и были ранены 69 человек.
А вот список ребят, погибших в ноябре и декабре 2017, по моим данным.
Этот список гораздо шире, чем подает Штаб АТО официально.
Непосредственно список с фамилиями и позывными погибших украинских военных:
Ноябрь - 2017
Сиротенко Сергей Васильевич (Третий) 1977 г.р.
Курбатов Станислав Викторович (Адвокат) 1980 г.р.
Кочемазов Сергей (Камаз)
Кореновский Сергей Васильевич 1979 г.р.
Нестеренко Валерий Анатольевич 1964 г.р.
Тюренко Юрий Владимирович 1969 г.р.
Пащенко Игорь Иванович 1974 г.р.
Ничвидюк Валентин Николаевич 1989 г.р.
Мишко Антон Васильевич (Тоха) 1985 г.р.
Данилов Ростислав Алексеевич 1990 г.р.
Поваляев Николай Витальевич
Иоргов Алексей Георгиевич 1985 г.р.
Николаев Сергей
Макаревич Владислав Янович 1981 г.р.
Добровольский Андрей 1996 г.р.
Корольков Павел 1986 г.р.
Яроцкий Александр Викторович 1984 г.р.
Михаил Калихалин 1988 г.р.
Виталий Пасечник 1993 г.р.
Александр Кузьменко 1980 г.р.
Гаврилюк Юрий Олегович
Смурага Александр Петрович (Смурфик) 1989 г.р.
Заяц Олег 1975 г.р.
Мотишен Виктор 1983 г.р.
Левицкий Богдан Владимирович
Кривенко Денис Викторович (Ниндзя) 1981 г.р.
Шевченко Сергей Павлович (Шева) 1974 г.р.
Сухинин Александр Витальевич (Баня) 1972 г.р.
Тюменцев Александр (Тюмень) 1978 г.р.
Виталий Ефимов
Павлов Илья
Литвинчук Дмитрий Юрьевич 1992 г.р.
Перепелица Максим Олегович 1990 г.р.
Маслов Виктор Олегович 1968 г.р.
Декабрь - 2017
Виктор Матюхин (Казах) 51
Конокеенко Дмитрий 1991 г.р.
Александр Горный 1995 г.р.
Сергей Сатановский 1993 г.о.
Юрий Рудик 1971 г.р.
арбуз Андрей
Есюк Руслан 42
Иван Дубей 29
Андрей Павленко
Анатолий Твердола 1970 г.р.
Прошкин Александр "Проха"
Парасочка Геннадий "Колобок" 1975 г.р.
Каракостантин Федор 1994 г.р.
Зельманович Виктор Игоревич 1992 г.р.
Зубченко Александр 1990 г.р.
Официально озвучено 22 потери, а "волонтёрами" вывезено 49 тел погибших украинских силовиков из зоны вооружённого конфликта.
Использованы фотографии: ВКонтакте
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