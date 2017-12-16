МО РФ: США продолжают контактировать с террористами в Сирии

Международная коалиция продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии. Такое взаимодействие продолжается, несмотря на заявления американской стороны о безусловной приверженности к уничтожению террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ).

Министерство обороны России публикует материал, в котором говорится о наличии данных по фактам продолжающихся контактов между США и террористами в Сирии. Российский центр по примирению враждующих сторон в САР делает заявление следующего характера (цитата РИА Новости ):Напомним, что, по данным МО РФ, американские военнослужащие на военной базе Эт-Танф ранее контактировали с игиловцами, стараясь сохранить костяк группировки. В российском оборонном ведомстве считают, что такие действия США направлены на то, чтобы в дальнейшем снова попытаться реализовать план по свержению законных властей Сирийской Арабской Республики.Чтобы скрыть свои намерения, в США несколько дней назад заявили, что до 2021 года Асад точно останется у руля Сирии в качестве президента. Если так, тогда с какой целью контакты американских инструкторов и представителей спецслужб с ИГИЛ (*) в Сирии не прекращаются по сей день?