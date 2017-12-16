11:20 16 декабря

МО РФ: США продолжают контактировать с террористами в Сирии

Министерство обороны России публикует материал, в котором говорится о наличии данных по фактам продолжающихся контактов между США и террористами в Сирии. Российский центр по примирению враждующих сторон в САР делает заявление следующего характера (цитата РИА Новости):
Международная коалиция продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии. Такое взаимодействие продолжается, несмотря на заявления американской стороны о безусловной приверженности к уничтожению террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в РФ).


МО РФ: США продолжают контактировать с террористами в Сирии


Напомним, что, по данным МО РФ, американские военнослужащие на военной базе Эт-Танф ранее контактировали с игиловцами, стараясь сохранить костяк группировки. В российском оборонном ведомстве считают, что такие действия США направлены на то, чтобы в дальнейшем снова попытаться реализовать план по свержению законных властей Сирийской Арабской Республики.


Чтобы скрыть свои намерения, в США несколько дней назад заявили, что до 2021 года Асад точно останется у руля Сирии в качестве президента. Если так, тогда с какой целью контакты американских инструкторов и представителей спецслужб с ИГИЛ (*) в Сирии не прекращаются по сей день?

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 35

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  1. ВЛКСМ Сегодня, 09:03
    Продолжают?А когда прекращали? wink
    ВЛКСМ
    1. Татьяна Сегодня, 10:23
      Давно пора на весь мир заявить, что США - это террористическое государство!
      США - МИРОВОЙ ТЕРРОРИСТ!

      Татьяна
  2. Хантер Сегодня, 09:04
    Многие уже трупы ..С кем они там будут контактировать? Русские работали и после себя никого не оставляют в живых!
    Хантер
    1. Джедай Сегодня, 09:07
      с какой целью контакты американских инструкторов и представителей спецслужб с ИГИЛ (*) в Сирии не прекращаются по сей день?

      Странный вопрос. Целей - уйма: от свержения Асада и сохранения денег, вложенных в бармалеев, до поддержания напряжённости на БВ. Список может быть продолжен.
      Джедай
      1. Pivot Сегодня, 09:14
        Средняя Азия тоже как вариант.
        Pivot
        1. Джедай Сегодня, 09:31
          Не исключено. Почему не воспользоваться и не устроить бурлящий котёл вблизи российских границ?
          Джедай
      2. Logall Сегодня, 09:21
        Макс, привет!
        Тут целью, скорее всего, - партизанская война! Когда-то братья Кастро с товарищем Че Гевара таким образом правительство свергли...
        Вот только забывают янки, что лидеров кубинской революции поддерживал народ, в отличие от террористов...
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 09:30
          Саша, доброе утро! hi Вполне и такое может быть, а уроки истории американцы предпочитают забывать.
          Джедай
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:36
            Они же историю постоянно переписывают,чего они могут помнить кроме всехпобедили?
            ДЕДПИХТО
        2. Sergey53 Сегодня, 09:35
          Помогая ИГ они хотят продлить происходящее как можно дольше. А заодно сохранить возможность убрать Асада, оправдать своё нахождение там. Уйти попозже якобы сохранив своё лицо.
          Sergey53
      3. pvv113 Сегодня, 10:45
        Интерес штатов к Ближнему Востоку не уменьшился, они будут искать любые пути и средства восстановления своего влияния, поэтому и продолжат подкармливать басмачей
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:52
          Как уже было много раз сказано: пока в Сирии присутствует США - о мире и речи быть не может.
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:56
            Я бы даже шире сказал: пока в мире существуют США - о мире в мире и речи быть не может yes
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 11:01
              Ну если в глобальном смысле - то да. Эти "голуби мира" только и умеют, что гадить.
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 11:15
                И это у них получается отлично
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 11:17
                  Ещё бы - многолетний опыт, помноженный на талант. wassat
                  Джедай
    2. donavi49 Сегодня, 09:33
      На Юге Джейш Ислам и Южный фронт последний год практически не воевали, только пополнялись солдатами и техники. У них уже 15-20 тысяч бойцов и до 30 танков.

      В Идлибе ХТШ и ТИП отлично себя чувствуют, контролируя полностью провинцию.

      Поэтому контактировать еще есть с кем.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 09:34
        А вот бойцы SOF с бойцами Южного Фронта.
        donavi49
      2. Околоточный Сегодня, 09:39
        Жёлтый цвет курды? Карту имею в виду.
        Околоточный
        1. donavi49 Сегодня, 09:42
          Да, курды. Но они сами не едины. Курды в Арфине (те что на западе и в анклаве) - за Асада. Ибо иначе их уничтожат. А так хоть мааленький шанс есть.

          Курды на востоке (где красным выделен Анклав сирийской армии - Хасаке) - уже не раз поднимали оружие против Асада и при любом удобном случае повернут его вновь.
          donavi49
    3. Ныробский Сегодня, 10:29
      Цитата: Хантер
      С кем они там будут контактировать? Русские работали и после себя никого не оставляют в живых!
      А с кем они там раньше контактировали? Там на 10 бандитов, приходилось всего два этнических сирийца, остальные восемь наёмники из сопредельных государств. Набрать пушечного мяса матрасам не составит труда. Просто это мясо надо мало мальски обучить и вооружить, для чего они и пытаются сохранить там свои базы.
      Ныробский
  3. Геркулесыч Сегодня, 09:04
    А мы свои войска вывели из Сирии, оставив там слабовооруженную армию против сша и их боевиков из игла и нусры! Как бы не пришлось заново всю страну назад нам отвоевывать у американотеррористического сброда.
    Геркулесыч
    1. ВЛКСМ Сегодня, 09:08
      Дальше Асад сам пусть справляется,и так уже что-то из разряда "невозможное" сделали там наши.
      ВЛКСМ
      1. Logall Сегодня, 09:26
        Цитата: ВЛКСМ
        разряда "невозможное" сделали там наши.

        Из разряда невозможное - не уничтожение террористов, опыт в этом деле у нас большой! Но противопоставить себя интересам Соединенных Штатов! - когда-то это считалось смерти подобным... Немыслимым как для Запада, так и для остального мира! Но это было раньше...
        Logall
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:30
      А мы свои войска вывели из Сирии, оставив там слабовооруженную армию против сша и их боевиков
      Как я понимаю вывели то, что в течении суток может быть возвращено (авиация) или нескольких дней (саперы, медики). Все просчитывалось и конечно то, что возможно потребуется крупномасштабное вмешательство.
      rotmistr60
  4. BLADFROST Сегодня, 09:10
    АЛЬ-КАИДА, КАК И ИГИЛ - СОЗДАНО США! вот только ленивый уже этого не знает! Значит надо громить их и дальше!
    BLADFROST
  5. федоров Сегодня, 09:12
    Типа большой секрет. request там долго еще возня будет. И Путин "забыл" про караваны с нефтью в Турцию. , то бомбили, потом нет.
    К стати, а почему Дамаск обстреливают из минометов ? Всех победили ?
    федоров
    1. donavi49 Сегодня, 09:48
      Потому как в Дамаске сидят бабахи.

      На Юге ИГ - контролирует целый район. Рядом другие ее несколько.
      На северо-востоке - бабахи контролируют фактически 3 района Дамаса + город саттелит на 100к населения.


      С другой стороны выбора нет. Там город. Внутри районов живут тысячи людей. Причем в отличии от Алеппо - в бабахских районах Дамаска собрались те, кто против Асада и за бабахов. Еще в 14 году. Оттуда убежали все лояльные Асаду - так как им головы резали. В то же время, с остального Дамаска туда сбежались все кто против Асада - так как к ним полиция с зачисткой приходила и в тюрячку отправляла. Вот такой вот обмен вышел.

      Сил их блокировать - еще найти можно. Сил их штурмовать - только если бросить туда все. То есть отдать другим всю страну. Остаться без нефтянки Хомса, без ДеЗ, без трассы Евфрат, без Алеппо - зато с чистым Дамаском. Плюс - вони было столько, что даже на гуманитарные бомбежки хватило бы. Ибо мирняк бы там помирал сотнями и без всяких постановок.
      donavi49
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:25
    Ну так и наши вывели оттуда только ЧАСТЬ войск. И НЕ ВСЕМ самолеты и вертолеты. wassat
    И в случае чего очень быстро все прилетит ОБРАТНО!
    Горный стрелок
  7. Aleksandr21 Сегодня, 09:27
    США не просто контактируют а создают новую армию боевиков, против Асада:

    "Новые вооруженные формирования «Новая сирийская армия» создаются неподалеку от лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов, сообщили в российском Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия», - передает РИА «Новости» сообщение центра.

    По словам возващающихся в свои дома беженцев, американцы объявили, что после завершения подготовки новые войска отправятся на юг Сирии для борьбы с правительственными силами."
    Aleksandr21
  8. citizen242 Сегодня, 09:30
    Штатам нужно что б наши деньги шли на вооружение. При таком условии ж.па у нас наступит быстрее. И они всячески будут стараться что б Россия там еще воевала, истощая свой бюджет. Нас облагали налогами, и недовольство росло.
    А выйти уже ни как нельзя, что бы ВВП не говорил, если мы выйдем Асаду к...нты. Но и серьезно воевать там длительное время роскошь, которую мы наверное не можем себе позволить,при нынешнем положении дел.
    citizen242
  9. Хантер Сегодня, 09:37
    Мы русские всегда за справедливость были и будем ..! Хотя многие нас не понимают, типо выгоду ищут нашу..
    Не нужно нам ничего, мы мира хотим и справедливости , такова наша сущность !

    А воевать мы не разучились и наши предки думаю на нас "непутевых" сейчас смотрят с одобрением ..Все еще впереди!
    Хантер
  10. Million Сегодня, 09:39
    Разве кто то предполагал,что будет иначе?
    Million
  11. zulusuluz Сегодня, 09:40
    Может нужно объявить США, что Сирия и ВКС России будет бомбить бармалеев не территории американской базы АтТанфа через 2 часа ввиду того, что там обнаружено химическое оружие? Ведь полосатые, не смотря на договоренности пускали "томагавки" по Сирийскому аэродрому.
    zulusuluz
    1. Хантер Сегодня, 10:38
      Цитата: zulusuluz
      Может нужно объявить США, что Сирия и ВКС России будет бомбить бармалеев не территории американской базы АтТанфа через 2 часа ввиду того, что там обнаружено химическое оружие?

      Это все в перспективе ..А пока работаем молча !
      Хантер
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