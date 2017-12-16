11:13 16 декабря

Режим КТО в Кабардино-Балкарии продолжал действовать до утра 16 декабря

В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщают о промежуточных результатах спецоперации в регионе. Накануне в республике был введён режим контртеррористической операции. Силовики попытались остановить автомобиль, вызвавший подозрения. Находившиеся в автомашины лица открыли по силовикам огонь. Один из преступников бросил гранату.

Двое правоохранителей в результате нападения получили ранения (контузию). Ответным огнём сотрудники органов безопасности ликвидировали одного из боевиков. Второму удалось уйти. По некоторым данным, он легко ранен.

События развернулись с Урванском районе Кабардино-Балкарии.


Режим КТО в Кабардино-Балкарии продолжал действовать до утра 16 декабря


На сегодняшний день личность одного из преступников установлена. Это Аслан Урусов, 1988 года рождения. Личность второго боевика (а преступников, как заявлено, в автомобиле было двое) устанавливается.

Местные СМИ сообщают о том, что Урусов был причастен к серии преступлений на территории республики, осуществлял контакты с представителями террористических ячеек за пределами Кабардино-Балкарии.

На территории КБР действует план «Перехват». Судя по отсутствию официальных данных на этот момент, второго боевика задержать пока не удалось.

Примерно в 9:45 (мск) поступило сообщение о том, что режим КТО в КБР отменён.

Использованы фотографии: http://nac.gov.ru
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Комментарии 17

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  1. ВЛКСМ Сегодня, 09:34
    На территории КБР действует план «Перехват». Судя по отсутствию официальных данных на этот момент, второго боевика задержать пока не удалось.
    Этот план,"перехват"который,судя по информации телевизионных передач никогда успешным не был. laughing
    ВЛКСМ
    1. Хантер Сегодня, 09:51
      Всех мочить (можно допросить главного)...Работаем братья! ВКС здесь конечно не применишь хе хе..
      Молодцы мужики, работают четко !
      Хантер
  2. Logall Сегодня, 09:35
    Видимо жителей кабардино-балкарии не научил чеченский опыт! Ведь только при помощи местных жителей террористическая угроза в этом регионе остаётся актуальной...
    Совсем с дуба рухнули, Скоро у нас появится вторая Ингушетия, куда русским будет вход заказан...
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 09:38
      Судя по отсутствию официальных данных на этот момент, второго боевика задержать пока не удалось

      Заныкался у "собратьев по разуму", гад.
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 09:45
        Макс, там, скорее всего, ещё не один у родственников отсиживается!
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 09:46
          Цитата: Logall
          там, скорее всего, ещё не один у родственников отсиживается!

          Бесспорно.
          Джедай
    2. Pirogov Сегодня, 10:31
      Цитата: Logall
      Совсем с дуба рухнули, Скоро у нас появится вторая Ингушетия, куда русским будет вход заказан.

      А власти куда смотрят ?
      Pirogov
  3. Million Сегодня, 09:42
    Надо ввести смертную казнь за терроризм. Но гарант у нас на это не пойдет.Наверное потому что не выгодно..
    Million
    1. ВЛКСМ Сегодня, 09:49
      Надо перенять опыт наработанный и действенный...
      ВЛКСМ
      1. Million Сегодня, 09:50
        да,так будет правильно!
        Million
    2. Ныробский Сегодня, 10:24
      Цитата: Million
      Надо ввести смертную казнь за терроризм. Но гарант у нас на это не пойдет.Наверное потому что не выгодно..
      В чём может быть выгода, или не выгода при решение вопроса о смертной казни? Вы со своей "аллергией" на гаранта уже такую пургу несёте, что Виталька Кличко просто отдыхает.
      Ныробский
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:53
    Республика неоднородна по населению. Кабардинцы - "титульные", балкарцы - на подхвате. В таких условиях проще "играть" на противоречиях. Абреки - национальная развлекалка всех кавказских народов. Легенды и песни о них слагают. Остается только Подмаскироваться под " народного мстителя"...
    Горный стрелок
  5. Berkut154 Сегодня, 09:57
    Сейчас зима, зеленка опала. Эти отбросы с гор спустились, сбрили бороды и цивилизовались. Ловить их стало сложнее. Так они живут обычной жизнью. Только продолжают свою деятельность в подполье: вербуют молодежь, собирают деньги, достают оружие и т.д. Эти скорее всего вписку проходили. Завербованому молодняку дают задание повязать себя кровью, как правило воорууженное нападение на силовиков ( патруль МВД, ГИБДД) с целью убить и завладеть оружием.
    Berkut154
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:45
      Ловить их стало сложнее
      Да у них в сельской местности практически любой в курсе кто чем дышит и у кого дети по горам бегают. Нет власти, нет порядка. Как на всем Северном Кавказе - к какому клану принадлежишь на таком социальном уровне и находишься.
      rotmistr60
  6. Монархист Сегодня, 10:00
    Ловите быстрее,а то раненый волк опасен.
    На днях по ТВ была информация, что ФСБ раскрыла террористическая группировку выходцев из среднеазиатской региона. Мало нам "Урусовых" так ещё из САР лезут
    Монархист
  7. Мар.Тира Сегодня, 10:16
    Цитата: ВЛКСМ
    Примерно в 9:45 (мск) поступило сообщение о том, что режим КТО в КБР отменён.

    Как я понял второй обезврежен.Убит.или задержан.иначе режим КТО не отменили бы?
    Мар.Тира
  8. Теренин Сегодня, 10:31
    Цитата: Мар.Тира
    Цитата: ВЛКСМ
    Примерно в 9:45 (мск) поступило сообщение о том, что режим КТО в КБР отменён.

    Как я понял второй обезврежен.Убит.или задержан.иначе режим КТО не отменили бы?

    Не обязательно , просто режим КТО отменили, а ввели другой, напр."Перехват". При введении КТО вводятся ограничения для граждан (проход, проезд, связь и т.д.), происходит повышенная система денежных выплат, перерачет выслуги в льготном исчислении (три дня непосредственного участия в КТО и присваивается "Ветеран боевых действий" и пр.пр. Так было, по крайней мере, когда я служил. Может сейчас что то и изменилось. request
    Теренин
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