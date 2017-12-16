Режим КТО в Кабардино-Балкарии продолжал действовать до утра 16 декабря

В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщают о промежуточных результатах спецоперации в регионе. Накануне в республике был введён режим контртеррористической операции. Силовики попытались остановить автомобиль, вызвавший подозрения. Находившиеся в автомашины лица открыли по силовикам огонь. Один из преступников бросил гранату.Двое правоохранителей в результате нападения получили ранения (контузию). Ответным огнём сотрудники органов безопасности ликвидировали одного из боевиков. Второму удалось уйти. По некоторым данным, он легко ранен.События развернулись с Урванском районе Кабардино-Балкарии.На сегодняшний день личность одного из преступников установлена. Это Аслан Урусов, 1988 года рождения. Личность второго боевика (а преступников, как заявлено, в автомобиле было двое) устанавливается.Местные СМИ сообщают о том, что Урусов был причастен к серии преступлений на территории республики, осуществлял контакты с представителями террористических ячеек за пределами Кабардино-Балкарии.На территории КБР действует план «Перехват». Судя по отсутствию официальных данных на этот момент, второго боевика задержать пока не удалось.Примерно в 9:45 (мск) поступило сообщение о том, что режим КТО в КБР отменён.