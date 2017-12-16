11:15 16 декабря

Русские подлодки оставят Британские острова без связи

Глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании заявил об обнаружении российских подводных кораблей в непосредственной близости от глубоководных кабелей, которые связывают Британские острова с материковой Европой, и имеют огромное стратегическое значение. По словам начгенштаба, Россия продолжает развивать нетрадиционные методы ведения войны, а значит новой "жертвой" Кремля могут стать средства связи, такие как интернет.

Военный чиновник отметил, что повреждение такого рода коммуникаций может иметь катастрофичные последствия для страны. Он подчеркнул, что российские корабли постоянно прочесывают Атлантический океан, возможно с целью перерезать эти кабели. И как это часто бывает, подобным предостережениям сопутствуют идеи о том, как уменьшить риски.

Однако предназначение этих подводных кабелей не ограничивается лишь доступом во всемирную Сеть.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:01
    Фантазии британцев перекрыли им всю голову.Какие кабели?Сами же и выдаёте свои секреты.Да и лодки им явно привидились.
    п-к Опарышев
  2. Vard Сегодня, 10:02
    А хорошая идея.. Поставил рядом типа мину с дистанционным управлением и в случае чего... Бах! Сами могли бы и не додуматься... Так что спасибо...
    Vard
  3. кедр Сегодня, 10:05
    За один только Тависток, с его бесчеловечными пакостями, им надо сделать обрезание всего и всех...
    кедр
    1. п-к Опарышев Сегодня, 10:08
      А ,что это? Лайкнул на всякий случай.
      п-к Опарышев
Картина дня