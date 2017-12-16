Русские подлодки оставят Британские острова без связи

Глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании заявил об обнаружении российских подводных кораблей в непосредственной близости от глубоководных кабелей, которые связывают Британские острова с материковой Европой, и имеют огромное стратегическое значение. По словам начгенштаба, Россия продолжает развивать нетрадиционные методы ведения войны, а значит новой "жертвой" Кремля могут стать средства связи, такие как интернет.



Военный чиновник отметил, что повреждение такого рода коммуникаций может иметь катастрофичные последствия для страны. Он подчеркнул, что российские корабли постоянно прочесывают Атлантический океан, возможно с целью перерезать эти кабели. И как это часто бывает, подобным предостережениям сопутствуют идеи о том, как уменьшить риски.



Однако предназначение этих подводных кабелей не ограничивается лишь доступом во всемирную Сеть.











