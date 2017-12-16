11:14 16 декабря

Глава Пентагона прокомментировал инцидент с Су35С и F-22 в Сирии

Продолжается обсуждение инцидента с участием самолётов ВКС РФ и ВВС США в небе над Сирией. Несколько дней назад «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщалось о том, что российский истребитель Су-35 буквально отогнал от штурмовиков Су-25 в небе над САР американский самолёт F-22. Самолёт ВВС США пытался препятствовать действиям российских «Сушек» по выполнению антитеррористической в районе Евфрата.

F-22 приближался к российским штурмовикам на небезопасное расстояние, отстреливал тепловые ловушки, что могло спровоцировать крушение самолётов. Как только Су-35С появился в этом районе, американский самолёт поспешил удалиться.

Теперь это происшествие в сирийском небе комментируют и в России, и в США. С инцидентом пообещал «разобраться» министр обороны США Джеймс Мэттис.


Из его заявления:
Мы с этим обязательно разберёмся. Пока я не могу дать точный ответ, идёт ли речь о небезопасном пилотировании, раздражительности пилота или лицах, которые пытаются делать неблагоразумные вещи.


Глава Пентагона прокомментировал инцидент с Су35С и F-22 в Сирии


Нужно отметить, что США обвиняют Россию в нарушении «воздушной границы», разделяющей зоны воздушного влияния в небе Сирии. Договорённости о таких границах якобы ранее были достигнуты. Минобороны РФ сообщает, что никаких «красных линий» Су-25 не пересекали, а действия американских лётчиков стали провокацией, которая умело пресечена с помощью Су-35.

Кроме того, в Минобороны России подчеркнули, что в Сирии по определению не может быть никаких «зон американского воздушного влияния», так как войска США находятся в САР незаконно.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 51

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  1. ВЛКСМ Сегодня, 09:58
    Пилоту СУ-35С- орден.Ну или медаль хотя-бы...
    ВЛКСМ
    1. Vard Сегодня, 10:06
      Вы совершенно правы... Все дело в прокладке между штурвалом и сиденьем... Какой бы крутой самолёт не был бы... Если скажем так моральный дух пилота ниже плинтуса, то об чем тогда разговор...
      Vard
    2. Зяблицев Сегодня, 10:19
      У американцев патологическая тяга к зонам влияния - хоть над сортиром, но нужно провести красную линию и влиять там, опорожняясь демократией...Поэтому каждому американцу нужно ставить клизму периодически, что бы не случился заворот кишок от переизбытка демократии в организме! Что славно и проделали наши пилоты...Надеюсь, американский летчик облегчился...., навалил полный комбинезон демократии! laughing
      Зяблицев
      1. катана Сегодня, 10:56
        Господину Асаду следует застрелить и это он должен был сделать еще в далеком уже 2011 году.Единую страну он превратил в помойку,разделив ее на сферы влияния империалистических держав и сильных соседей.Сирия как единое государство прекратило свое существование.
        катана
    3. Хантер Сегодня, 10:23
      К Израилю нужно прижиматься ..Это "пупок мировой политики", пальцем надавить(чтобы чуть больно было))) и сразу тишина наступит в "мировой общественности" ! Танковый кулак нужен на границе Израиля с русскими экипажами, иначе никак..
      Хантер
      1. Кроу Сегодня, 10:25
        Цитата: Хантер
        Танковый кулак нужен на границе Израиля, иначе никак..

        КСИР это уже пытается сделать, но получает от авиации Израиля! А прикрыть никто не хочет...
        Кроу
    4. Tusv Сегодня, 10:33
      Цитата: ВЛКСМ
      Пилоту СУ-35С- орден.Ну или медаль хотя-бы...

      А создателям?
      Эх блин. Спалили последний аргумент завалить невидимку без последствий. recourse Теперь янки точно знают, что не только видим, да еще в хвост заходим ящерице не напрягаясь
      Tusv
      1. voyaka uh Сегодня, 11:03
        При визуальном контакте? Конечно, Рэптор, легко сбить. Особенно из пушки.
        voyaka uh
        1. Tusv Сегодня, 11:13
          При визуальном контакте? Конечно, Рэптор, легко сбить. Особенно из пушки.

          А змысл тратить дорогостоищие ракеты на ящерицу, когда локхид гдето не доработал?
          Это вам "бабушка и Юрьев день".. Сушки летают по выше, ПВО зырит снизу и все как на ладони.
          А эйти Локхоиды думают, что блин Русские будут летать на одной высоте fool
          Tusv
  2. Logall Сегодня, 09:58
    Ну, так если в Сирии не могут быть зоны воздушного влияния США, тогда гоните их оттуда! А заявлениями делу не поможешь...
    Logall
    1. Vard Сегодня, 10:07
      Так похоже начали....
      Vard
    2. Chertt Сегодня, 10:19
      в Минобороны России подчеркнули, что в Сирии по определению не может быть никаких «зон американского воздушного влияния», так как войска США находятся в САР незаконно
      Международное право на нашей стороне, Заявление МО правильное, Так надо и действовать в этом ключе. Если столкновения России и США в этом регионе неизбежно, так не будем "терпилами"
      Chertt
      1. Васся Вассин Сегодня, 10:40
        Я прямо удивлен четкости и ясности ответа МО.
        Васся Вассин
      2. weksha50 Сегодня, 11:01
        Цитата: Chertt
        Если столкновения России и США в этом регионе неизбежно, так не будем "терпилами"


        Тут непонятно кто что говорит, и кто является терпилой...
        Разная информация проходит, кроме вышеописанного случая…
        «Истребители США расстреляли российские вертолеты». Так они пытались сорвать операцию в Алеппо и хотели подставить Турцию…
        «недавно российские транспортные самолеты были обстреляны неопознанными вертолетами, и, как передают сирийские журналисты, даже истребителями. О пострадавших неизвестно, и неизвестно, кто это сделал. Но понятно, что это подстроено специально. Возможно, США через своих посредников пытаются создать очередную проблему в отношениях России и Турции»
        Источник: http://svpressa.ru/war21/article/187287/?cba=1

        Или вот 14 декабря… «СМИ: истребители США открыли огонь по российским штурмовикам в Сирии»…
        «…российские боевые самолёты пересекли границу зоны деэскалации, а истребители США якобы подали несколько предупредительных световых сигналов…. истребители F-22 ВВС США в воздушном пространстве Сирии открыли огонь по российским Су-25 после того, как штурмовики РФ нарушили согласованную зону полётов, созданную во избежание непреднамеренных инцидентов. Сразу после инцидента российские самолёты покинули данный район….»…
        ЗАМЕТЬТЕ: истребителИ… открыли огонь… Не один F-22, а два...
        Источник: http://svpressa.ru/war21/news/188596/?cban=1

        Каждый врёт-изгаляется, как может… Я еще не стал мнение австралийцев приплюсовывать… Австралийцы вообще говорят, что приближаются времена корейской войны, когда наши и американцы вовсю сбивали друг друга… hi
        Но, в общем-то, американцы и правда нарываются на то, чтобы получить по наглой рыжей морде... feel wink
        weksha50
        1. Chertt Сегодня, 11:12
          Цитата: weksha50
          Тут непонятно кто что говорит, и кто является терпилой...
          Разная информация проходит, кроме вышеописанного случая…

          Совершенно верно. Поэтому вменяемые люди и не пытаются "давать советы МО" Мы в меру своего образования и ума, пытаемся вычленить реальную информацию, и сделать свой вывод hi
          Chertt
    3. sergevonsohrn Сегодня, 10:26
      видно, решил попугать штурмовики ( мол, без прикрытия), но получив сигнал об атаке из задней полусферы, и сам испугался....
      sergevonsohrn
      1. Кроу Сегодня, 10:30
        Сжалась задняя полусфера! winked
        Кроу
        1. bulvas Сегодня, 10:46
          Цитата: Кроу
          Сжалась задняя полусфера! winked


          good
          Причем, обе половинки
          bulvas
    4. pvv113 Сегодня, 10:34
      Привет, Александр! Если паразиты завелись, то сами никогда не уйдут. Их можно только вытравить
      pvv113
      1. Logall Сегодня, 10:48
        Володя, привет!
        Цитата: pvv113
        вытравить

        Я бы выжигал, вместе с яйцами (игил, джебхат ан-нусра)!
        Logall
        1. pvv113 Сегодня, 10:53
          Для избавления от паразитов все средства хороши. Очистить страну от штатовского присутствия, и сразу все последыши душманские пропадут
          pvv113
  3. Комментарий был удален.
  4. Стройбат запаса Сегодня, 09:59
    Кроме того, в Минобороны России подчеркнули, что в Сирии по определению не может быть никаких «зон американского воздушного влияния», так как войска США находятся в САР незаконно.

    Да неужто? Я даже не ожидал такой смелости от нашего МО. Думал, снова промямлят что-нибудь обтекаемое.
    Стройбат запаса
    1. den3080 Сегодня, 11:14
      МО не мямлило ни разу по Сирии. Постоянно мямлит Лавров, ему образование не позволяет мысли чётко излагать.
      den3080
  5. Злой 55 Сегодня, 10:04
    Какое такое влияние США в Сириии?Гнать весь этот кагал в шею, вместе с их железяками..
    Злой 55
    1. Джедай Сегодня, 10:19
      Не так это просто, как кажется. Они всеми силами будут продолжать гадить где только смогут. Россия им отвесила смачного леща, а эти ушлёпки крайне злопамятны и мстительны.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:37
        Макс, доброе утро! Янки не забудут унижения и будут всячески мстить исподтишка, в том числе и через своих вассалов
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:40
          Володя, привет! hi Совершенно верно, и одной Сирией они не ограничатся. Россия мешает США одним фактом своего существования.
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:43
            Абсолютно согласен. Они будут искать любую точку соприкосновения интересов России и штатов, чтобы в каждой такой точке состряпать очередную подлость
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 10:50
              США всеми силами будут стараться удержать те позиции, которые стремительно теряют, но при этом и не забудут совать свой нос везде, где считают нужным. Как бы не надорвались... feel
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 10:54
                Американцы - это такая нация, у которой без хороших леденцов уходить не принято wink
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 10:57
                  И они так наглеют потому, что уверены что они - неприкосновенные. negative
                  Джедай
      2. Соломон Кейн Сегодня, 10:42
        Макс! Салют! Противостояние в воздухе между США и Россией(СССР) продолжаются более 60-ти лет....
        Самолеты сбивались, часто гибли и их экипажи. Так, 8 апреля 1950 года на Балтике сбили американскую летающую лодку-разведчик PB4Y, 10 человек экипажа погибли. А в июне 1952-го над Японским морем сбили другой американский разведчик, RB-29, вместе с ним погиб и весь экипаж (12 человек).
        18 ноября 1952 года над морем у мыса Гамова (там же, на границе с КНДР) случился настоящий воздушный бой. Американцы утверждают, что советские МиГ-15 атаковали самолеты с авианосца «Орискани», которые вели обычные полеты в нейтральных водах. По советской версии, четверка МиГ-15 из состава 781-го истребительного авиаполка вылетела на перехват американцев, вторгшихся в воздушное пространство СССР. Результат: 12 американских истребителей сбили три советских, один поврежденный сумел дотянуть до аэродрома.
        13 сентября 1987 года летчик 941-го истребительного авиаполка старший лейтенант Василий Цымбал на перехватчике Су-27 контролировал полет норвежского разведчика P-3 Orion над Баренцевым морем. Дальше самолеты начали опасно сближаться, причем каждая из сторон обвиняет в провокациях оппонента. В результате норвежская машина задела пропеллером законцовку одного из килей Су-27 Цымбала, лопасть винта отлетела и пробила обшивку «ориона». Обе машины сумели вернуться на базу..

        Соломон Кейн
        1. Джедай Сегодня, 10:46
          Костя, доброго дня! hi
          Цитата: Соломон Кейн
          Противостояние в воздухе между США и Россией(СССР) продолжаются более 60-ти лет....

          Да, и будет продолжаться.
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 10:56
            Цитата: Джедай
            Да, и будет продолжаться

            Причём везде, не только в воздухе! И на экране...
            Думаю, что даже в литературе! Где они слабы...
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 10:59
              Цитата: Logall
              Причём везде, не только в воздухе! И на экране...
              Думаю, что даже в литературе! Где они слабы...

              Саша, они привыкли брать не качеством, а количеством.
              Джедай
  6. федоров Сегодня, 10:09
    Ф-22 - конкретный самолет. Спориить не стоит.
    НО, Сушка - совсем уникален , приспособен ко всему. .Пусть дальше работают .
    федоров
    1. devis Сегодня, 10:14
      Цитата: федоров
      Ф-22 - конкретный самолет. Спориить не стоит.
      НО, Сушка - совсем уникален , приспособен ко всему. .Пусть дальше работают .

      АН-2 тоже конкретный самолёт.
      devis
      1. pvv113 Сегодня, 10:38
        И уникальность его выше всякой нормы wink
        pvv113
  7. askort154 Сегодня, 10:22
    Согласованность между РФ и США в полётных заданиях авиации в воздушном пространстве Сирии, видимо, подходит к концу. Противостояние будет нарастать, пока США не покинет Сирию.
    Юридически, в воздушном пространстве Сирии два "хозяина" - ВВС СА и ВВС РФ. Пора там объявлять бесполётную зону, для других воздушных судов. yes
    askort154
    1. Tusv Сегодня, 10:41
      Цитата: askort154
      Пора там объявлять бесполётную зону, для других воздушных судов. ￼

      Чё объявлять то..Поставить Антеи 2500 на БД в Алеппо, Пальмиру и Дер Зор, сами свалят bully
      Tusv
  8. Мар.Тира Сегодня, 10:27
    Цитата: devis
    Цитата: федоров
    Ф-22 - конкретный самолет. Спориить не стоит.
    НО, Сушка - совсем уникален , приспособен ко всему. .Пусть дальше работают .

    АН-2 тоже конкретный самолёт.

    Но вы же не ставите его себе на вооружение,и всячески боготворите F-22 и F-35.Так что ирония ни к месту!То что он удрал от Су-35 вы же не станете опровергать?Тем более если он свалился ему как снег на голову с высоты 10 тыс.метров,со стороны задней полусферы,что бы его натянуть(на пушку).А то пилоты ВВС США любят помечтать как они Сушки расстреливать будут из пушек даже не пользуясь ракетами.Вот один "расстрелял"! good
    Мар.Тира
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:31
    "Раптор" неплохая птичка, но наш 35-й - хорош! И пилоты наши хороши.
    А полосатикам пора задуматься о том, что они забыли в Сирийском небе...
    Горный стрелок
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:35
    Незаконно влезли в страну, начертили какие-то "красные линии" и пытаются диктовать свои условия России. Из-за напыженности американцев и нервозности их летчиков запросто может произойти инцидент, который повлечет за собой вооруженный конфликт. Присутствие американцев, которые пытаются вести как хозяева чревато в любой точке планеты.
    rotmistr60
    1. voyaka uh Сегодня, 10:59
      Линия там синяя - река Ефрат. С одной стороны сирийская армия, с другой - курды и арабы- оппозиция. Ни одна сторона не пытается переправится на друоой берег.
      А когда самолеты, помогающие одной стороне, перелетают случайно, их отгоняют самолеты другой стороны. Все согласовано между русским и американским командованием.
      voyaka uh
      1. Не либероид Русский Сегодня, 11:13
        серьезно ? присутствовал при это согласовании ? или ляпнул просто крышу израельскую поддержать ?
        Не либероид Русский
  11. Теренин Сегодня, 10:48
    Цитата: Горный стрелок
    роме того, в Минобороны России подчеркнули, что в Сирии по определению не может быть никаких «зон американского воздушного влияния», так как войска США находятся в САР незаконно.

    В сирийском, как и в других возд.пространствах они знают только о своей исключительности, высоком финансировании и безнаказанности, как в том анекдоте:
    Жена: Никола, ты куда с ружьем собрался идти?
    - Да, пойду москалей немного постреляю,
    Жена: А если тебя подстрелят?
    - А меня то за шо?
    Теренин
    1. rocket757 Сегодня, 11:05
      За шо эт не про них ... они ж ведь думают - Кат это, как это, КАК? И кто посмел???
      rocket757
  12. Старый военрук Сегодня, 10:50
    Припекло гадюк или по крайней мере заставило делать более или менее приличную мину при шулерской игре.
    Старый военрук
  13. Толик_74 Сегодня, 10:52
    Какого стервятники делают в САР, их туда кто нибуль приглашал? Нет, тогда чо плачутся ваяки с пинтагона
    Толик_74
  14. rocket757 Сегодня, 11:03
    Похоже то, что их зон влия\ владения в Сирии нет и быть не может, доказывать придётся долго и упорно .... ребята "исключительные" обнаглели в конец!
    Большие, сильные они и шавок за ними целая свора! Нужен реальный волкодав, а лучше прайд львов!
    А-у-у-у, где они?
    rocket757
  15. Не либероид Русский Сегодня, 11:12
    да короче обгадились, теперь лицо пытаются сохранить
    Не либероид Русский
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