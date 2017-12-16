Глава Пентагона прокомментировал инцидент с Су35С и F-22 в Сирии

Мы с этим обязательно разберёмся. Пока я не могу дать точный ответ, идёт ли речь о небезопасном пилотировании, раздражительности пилота или лицах, которые пытаются делать неблагоразумные вещи.

Продолжается обсуждение инцидента с участием самолётов ВКС РФ и ВВС США в небе над Сирией. Несколько дней назад «Военное обозрение» опубликовало материал, в котором сообщалось о том, что российский истребитель Су-35 буквально отогнал от штурмовиков Су-25 в небе над САР американский самолёт F-22. Самолёт ВВС США пытался препятствовать действиям российских «Сушек» по выполнению антитеррористической в районе Евфрата.F-22 приближался к российским штурмовикам на небезопасное расстояние, отстреливал тепловые ловушки, что могло спровоцировать крушение самолётов. Как только Су-35С появился в этом районе, американский самолёт поспешил удалиться.Теперь это происшествие в сирийском небе комментируют и в России, и в США. С инцидентом пообещал «разобраться» министр обороны США Джеймс Мэттис.Из его заявления:Нужно отметить, что США обвиняют Россию в нарушении «воздушной границы», разделяющей зоны воздушного влияния в небе Сирии. Договорённости о таких границах якобы ранее были достигнуты. Минобороны РФ сообщает, что никаких «красных линий» Су-25 не пересекали, а действия американских лётчиков стали провокацией, которая умело пресечена с помощью Су-35.Кроме того, в Минобороны России подчеркнули, что в Сирии по определению не может быть никаких «зон американского воздушного влияния», так как войска США находятся в САР незаконно.