Столкновения в сирийском небе: Россия оставляет С-400 для возможного ответа США

Как сообщили американские СМИ, в сирийском небе участились инциденты с участием российских и американских самолетов. Так, в конце ноября произошел случай, который ставит под вопрос безопасность полетов в воздушном пространстве Сирии как для ВКС РФ, так и для авиации НАТО.



Согласно сообщениям CNN, российский штурмовик Су-25 якобы залетел в зону, которая контролируется истребителями США. На его перехват было направлено два истребителя 5-го поколения F-22. Приблизившись к штурмовику, они выпустили несколько тепловых ловушек и вынудили Су-25 покинуть "запретную" зону.



В свою очередь, издание The Independent заявляет об имевшем место предупредительном огне в сторону российского самолета. Хотя эта информация не нашла подтверждений, сам факт подобных перехватов весьма настораживает.





В этой связи российское командование приняло решение, что не смотря на частичных вывод группировки ВКС с авиабазы Хмеймим, системы ПВО, прикрывающие саму базу, а также действующие в небе самолеты РФ, остаются в Сирии.









