Президент олигархов?

Президент РФ Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию. Общее впечатление - Путин уверенно себя чувствовал в вопросах международной безопасности России. В первую очередь потому, что есть конкретный результат в Сирии.



Однако, вопросы, касающиеся внутренних социально-экономических проблем, остались без конкретных ответов.



К примеру, журналисты предлагали взять по контроль и наблюдение Центробанк РФ, который, как многие считают, служит интересам западного мира. Ведь пока Банк России и все наши резервы находятся в руках нашего геополитического противника, Россия не будет независимой.





Генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов считает, что современная российская власть, устройство которой берет свое начало в 90-х годах, неспособна работать на благо обычного россиянина.









