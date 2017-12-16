11:21 16 декабря

Президент олигархов?

Президент РФ Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию. Общее впечатление - Путин уверенно себя чувствовал в вопросах международной безопасности России. В первую очередь потому, что есть конкретный результат в Сирии.

Однако, вопросы, касающиеся внутренних социально-экономических проблем, остались без конкретных ответов.

К примеру, журналисты предлагали взять по контроль и наблюдение Центробанк РФ, который, как многие считают, служит интересам западного мира. Ведь пока Банк России и все наши резервы находятся в руках нашего геополитического противника, Россия не будет независимой.


Генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов считает, что современная российская власть, устройство которой берет свое начало в 90-х годах, неспособна работать на благо обычного россиянина.



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Комментарии 3

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:42
    Те кто советует взять под контроль ЦБ не рискуют своими жизнями.Потому,что за такой шаг,вполне могут и пристрелить как Кеннеди.Это серьёзно.
    п-к Опарышев
    1. Lantau Сегодня, 11:10
      А что Вы предлагаете?
      Lantau
  2. Евродав Сегодня, 11:16
    Цитата: п-к Опарышев
    Те кто советует взять под контроль ЦБ не рискуют своими жизнями.Потому,что за такой шаг,вполне могут и пристрелить как Кеннеди.Это серьёзно.

    Еще как серьёзно! Для начала с Конституцией надо решать референдумом, убирать статью о неподчинении ЦБ государству, а потом уж... Но смелых политиков не найти... А все что на голубом глазу вертится- мякина!!!
    Евродав
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