11:15 16 декабря

США формируют "Новую сирийскую армию" из недобитых боевиков ИГ

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает публиковать данные о действиях США, направленных на свержения законной сирийской власти. Сегодня «Военное обозрение» публиковало материал, в котором МО РФ обвинило США в продолжении осуществления контактов с боевиками в Сирии. Теперь Координационный центр конкретизирует действия США по созданию так называемой «Новой сирийской армии», костяк которой состоит из недобитых боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) в САР. Лагерь располагается северо-востоку от города Джизр-эш-Шаддади.

В сообщении говорится, что американские инструктору работают над создание близ лагеря беженцев в провинции Хасеке боеспособных формирований. Из сообщения Координационного центра:
Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооружённые формирования, именуемые "Новая сирийская армия" (НСА). Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками. По информации возвращающихся в освобожденные от ИГИЛ* районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии.


США формируют "Новую сирийскую армию" из недобитых боевиков ИГ



В материале сообщается, в районе лагеря сосредоточено около 750 боевиков из Абу-Кемаля, Ракки, Дейр-эз-Зора и других городов САР, находившихся ранее под контролем ИГИЛ*.

Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ*, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре.

Использованы фотографии: https://www.m24.ru
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Комментарии 19

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  1. Мар.Тира Сегодня, 10:47
    Так это с самого начала попыток свержения Асада было ясно.Пока США в Сирии, гидра террора будет существовать вновь и вновь вместо отрубленных.Не дать им развиться как в случае с ИГил,вот главная задача противостояния США и России в Сирии.Народ Сирии для США не в счёт.Не их же убивают.
    Мар.Тира
    1. Pirogov Сегодня, 10:55
      Цитата: Мар.Тира
      Не их же убивают.

      Вот пока матрасов не убивают эти танцы на костях бесконечны........
      Pirogov
      1. Хантер Сегодня, 11:03
        Цитата: Pirogov
        Вот пока матрасов не убивают эти танцы на костях бесконечны........

        Увы именно так все в мире!
        Но пока будем мочить ..! Аллах акбар им всем в печень..
        Работаем дальше мужики! И никто нас не остановит..

        Очень нравится это клип.. good
        Хантер
        1. Татьяна Сегодня, 11:14
          Эти боевики больше ничего не умеют, кроме как убивать людей - за деньги! Другой жизни они себе не представляют.
          Вдарить бы по этому их лагерю, пока они там сгруппировались, как это делают израильтяне!
          Татьяна
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:49
    Словами тут дело не исправишь, тем более если это касается американцев. Понятно, что лупить по этому лагерю не будут, чтобы не было международного конфликта. А вот при начале переброски раздолбать в пух и прах даже при наличии в колоннах американских инструкторов.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 10:55
      США продолжают наглеть, пользуясь безнаказанностью, которая порождает беззаконие. Можно подумать, на Западе кто-то обратит внимание на разоблачения МО РФ. Разоблачать их нужно не словами, а действиями.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 11:00
        Лагерь располагается северо-востоку от города Джизр-эш-Шаддади.

        Представил себе лагерь, как унитаз, в который стекается все дерьмо, созданное США
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 11:03
          Весьма меткое сравнение. good Дождаться бы когда унитаз забьётся и всё дерьмо хлынет через край прямо к создателю. yes
          Джедай
        2. Соломон Кейн Сегодня, 11:11
          как унитаз, в который стекается все дерьмо, созданное США

          Спасает вантуз в в виде Калибров. При чем процедуру очистки осуществлять днём и ночью....
          И вообще - больше трех басмачам не собираться , в противном случае ШВАХ....
          Соломон Кейн
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:49
    Полк. В поле против регулярной армии - полсуток не продержится, но если расползутся на территориях - гоняться за ними придется долго... am
    Горный стрелок
  4. keeper03 Сегодня, 10:51
    Так откалибруйте уже эту шайку-лейку раз и на всегда !!! angry yes Сколько можно с ними сюсюкаться !?! request
    keeper03
  5. п-к Опарышев Сегодня, 10:54
    США такое не трудно,им лишь бы гадить всем вокруг и перевоспитать их можно только силой.
    п-к Опарышев
  6. SNEAKY Сегодня, 10:55
    США все правильно делают.Собирают нечисть в кучу,дабы не беспределили бандами.Да и помирать им будет веселее толпой.
    SNEAKY
  7. aleksey.svalov Сегодня, 10:57
    Тоже что ли промахнуться, как янки, так нечаянно. а потом сказать, что ошибочка вышла.
    aleksey.svalov
  8. rocket757 Сегодня, 10:58
    "Партнёр" - враг?
    Для нас и сирийцев всё понятно.
    Только от этого не легче . ребята "исключительные" положили на всех и на все .... впрочем посмотрим на сколько им хватит?
    rocket757
  9. Мар.Тира Сегодня, 11:01
    Цитата: rotmistr60
    Словами тут дело не исправишь, тем более если это касается американцев. Понятно, что лупить по этому лагерю не будут, чтобы не было международного конфликта. А вот при начале переброски раздолбать в пух и прах даже при наличии в колоннах американских инструкторов.

    Приветствую.Ну почему же,у нас есть опыт борьбы со спецназами США ещё с Вьетнамской войны?Просто надо поднять архивы,и проработать операции.Они не бессмертны.Одно плохо мы не СССР,не потянем.
    Мар.Тира
  10. Теренин Сегодня, 11:01
    Да все логично развивается и предсказуемо. Этап воздушных ударов по инфраструктурам боевиков закончен, следующая фаза "легкие" мобильные отряды боевиков. В борьбе с ними тоже опыта нужно набираться. А там, в будущем, еще диверсии и теракты. Не даром же существуют разные виды подразделений.
    Теренин
  11. Hariton Laptev Сегодня, 11:06
    а может у пары тройки наших калибров ПО ошибку выдаст и туда залетит???
    Hariton Laptev
  12. Hariton Laptev Сегодня, 11:14
    а до этого они чем занимались??? А ну да они оппозицию поддерживали. Ну чисто демократические действия.
    Hariton Laptev
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