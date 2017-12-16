США формируют "Новую сирийскую армию" из недобитых боевиков ИГ

Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооружённые формирования, именуемые "Новая сирийская армия" (НСА). Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками. По информации возвращающихся в освобожденные от ИГИЛ* районы местных жителей, данный лагерь уже более полугода используется международной коалицией в качестве базы подготовки боевиков, стекающихся туда из различных районов Сирии.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает публиковать данные о действиях США, направленных на свержения законной сирийской власти. Сегодня «Военное обозрение» публиковало материал, в котором МО РФ обвинило США в продолжении осуществления контактов с боевиками в Сирии. Теперь Координационный центр конкретизирует действия США по созданию так называемой «Новой сирийской армии», костяк которой состоит из недобитых боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) в САР. Лагерь располагается северо-востоку от города Джизр-эш-Шаддади.В сообщении говорится, что американские инструктору работают над создание близ лагеря беженцев в провинции Хасеке боеспособных формирований. Из сообщения Координационного центра:В материале сообщается, в районе лагеря сосредоточено около 750 боевиков из Абу-Кемаля, Ракки, Дейр-эз-Зора и других городов САР, находившихся ранее под контролем ИГИЛ*.Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ*, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре.