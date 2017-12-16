11:17 16 декабря

Константин Сёмин: Завтрак банкира

В мире говорят о новой технологической революции в банковской сфере. Она призвана перевернуть с ног на голову всю нашу жизнь. Уже в ближайшие годы традиционные деньги будут вытеснены криптовалютой.

Посмотрите на сухие цифры: рост котировок экономического центра планеты Уолл-Стрит составляет 18%. Весьма неплохо. Но что это в сравнении с 1800% роста биткоина? Его капитализация уже обогнала рубль и достигла $300 млрд.

Вспоминается тюльпаномания 17 века, когда стоимость одной луковицы этого цветка за несколько лет выросла в 600 раз. Дело кончилось схлопыванием "пузыря" и войной. Вероятно, нынешний ажиотаж вокруг криптовалют ожидает тот же сценарий. "Золотые монеты" рискуют обернуться черепками.


Нужно понимать, что законы капитализма не позволят расти капиталу, возникшему из неоткуда. Ведь биткоин ничем не обеспечен и его высокая стоимость обусловлена лишь диким интересом к нему.



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 10:58
    С изьятием обычных денег и преобладанием электронных денег,наступит полноценное рабство для народов.О чём давно мечтают владельцы денег.
    " Не будете брать лоторейки ,отключим свет!" И всё.
    п-к Опарышев
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