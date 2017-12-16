14:45 16 декабря

Путин передал Трампу тайное послание

Зачастую, истинный смысл заявлений первых лиц государств остается закрытым для рядовых обывателей.

14 декабря в Москве прошла пресс-конференция главы России Владимира Путина. На ней было задано несколько вопросов об отношениях с Соединенными Штатами в целом и с Дональдом Трампом в частности

Очевидно, что Путину не за что похвалить американского президента. Ведь он не является полновластным хозяином Белого дома и не может выполнить предвыборных обещаний, в частности - нормализовать отношения с нашей страной. И президент РФ с пониманием об этом говорит, упоминая "известные ограничения". Получается, в Кремле знают, что Вашингтон сейчас охвачен подковерными баталиями и нам не стоит ждать каких то фундаментальных изменений.


Но Трамп все равно лучше всех остальных политиков с пластмассовыми глазами и одинаковыми текстами. И ему посылается очень тонкий сигнал.



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