Путин передал Трампу тайное послание

Зачастую, истинный смысл заявлений первых лиц государств остается закрытым для рядовых обывателей.



14 декабря в Москве прошла пресс-конференция главы России Владимира Путина. На ней было задано несколько вопросов об отношениях с Соединенными Штатами в целом и с Дональдом Трампом в частности



Очевидно, что Путину не за что похвалить американского президента. Ведь он не является полновластным хозяином Белого дома и не может выполнить предвыборных обещаний, в частности - нормализовать отношения с нашей страной. И президент РФ с пониманием об этом говорит, упоминая "известные ограничения". Получается, в Кремле знают, что Вашингтон сейчас охвачен подковерными баталиями и нам не стоит ждать каких то фундаментальных изменений.





Но Трамп все равно лучше всех остальных политиков с пластмассовыми глазами и одинаковыми текстами. И ему посылается очень тонкий сигнал.









