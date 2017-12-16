17:37 16 декабря

Россия увеличила инвестиции в ценные бумаги США

Россия в октябре увеличила вложения в ценные бумаги правительства Соединенных Штатов со 103, 9 млрд долларов до 105 млрд, следует из данных минфина США.

Россия увеличила инвестиции в ценные бумаги США


В августе вложения России в гособлигации США составляли 105,4 миллиарда долларов, в сентябре эта сумма снизилась до 103,9 миллиарда долларов, но уже в октябре данный показатель достиг 105 миллиардов долларов. Это одна из самых значительных цифр за весь 2017 год. Больше всего средств в американских ценных бумагах РФ хранила в мае - 108,7 миллиарда долларов.


РФ сейчас находится на 15 месте среди других государств по инвестициям в облигации американского правительства. Первое место занимает КНР, вложившая в эти активы 1,189 триллиона долларов. Второе место у Японии - 1,093 триллиона долларов. На третью позицию поднялась Ирландия - 312,4 миллиарда долларов.

Иностранные государства владели в октябре ценными бумагами Соединенных Штатов на сумму в 6,349 триллиона долларов.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 64

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:07
    Это какой то хитрый ход нашего правительства what . Ассиметричный ответ request
    Аристарх Людвигович
    1. Desine sperare qui hic intras Сегодня, 16:13

      Спите спокойно,люди......... wink
      Desine sperare qui hic intras
      1. Татьяна Сегодня, 16:47
        Иностранные государства владели в октябре ценными бумагами Соединенных Штатов на сумму в 6,349 триллиона долларов.
        Сейчас финансовые спекулянты раскрутят пирамиду из биткойн - и полетят к Чёрту - к нулевой стоимости - все эти ценные бумаги США на мировом рынке! При этом мировой долг США другим странам превратиться реально в ноль!
        Для этого эта многоходовочка с биткойнами и сделана мировыми ростовщическими умниками из США!
        Татьяна
        1. хрыч Сегодня, 17:07
          Цитата: Татьяна
          Для этого эта многоходовочка и сделана мировыми ростовщическими умниками из США!

          Для начала ценные бумаги правительства Соединенных Штатов таки приносят прибыль в виде уплаты процентов. У РФ внешний госдолг 51 с половиной миллиард, по которому мы уже выплачиваем процент кредитору. Просто держать валютные активы одно, а поменять зелень на облигации иное, сие доходное дело. Поэтому просто успокойтесь и оставьте правительству и минфину эти вопросы laughing Китайцы и японцы, вложились в 10 раз больше и не парятся, а наши блогеры возбудились wassat "Молодой коммунист" болгарский пояснит сейчас предательскую политику режима... wassat
          хрыч
          1. Татьяна Сегодня, 17:17
            хрыч
            Просто держать валютные активы одно, а поменять зелень на облигации иное, сие доходное дело.
            С облигациями не всё так просто. Их стоимость может быть спекулятивно завышена от прохождения из одних рук в другие. Если пирамида этой виртуально накрученной стоимости облигаций рухнет, то Вы не вернёте свои деньги, а %%, полученные от вложений Вашего капитала в эти бумаги, будут намного меньше, чем Вы вложили денег в их стоимость. Это та же пирамида Мавроди "МММ" пока $ держится на плаву.
            Татьяна
          2. dorz Сегодня, 17:35
            Цитата: хрыч
            Поэтому просто успокойтесь и оставьте правительству и минфину эти вопросы laughing Китайцы и японцы, вложились в 10 раз больше и не парятся, а наши блогеры возбудились wassat

            Иран тоже не парился, когда США заморозили около $100 млрд. на 30 лет, причем американцы никаких репутационных издержек не понесли.
            dorz
        2. катана Сегодня, 17:12
          Цитата: Татьяна
          Иностранные государства владели в октябре ценными бумагами Соединенных Штатов на сумму в 6,349 триллиона долларов.
          Сейчас финансовые спекулянты раскрутят пирамиду из биткойн - и полетят к Чёрту - к нулевой стоимости - все эти ценные бумаги США на мировом рынке! При этом мировой долг США другим странам превратиться реально в ноль!
          Для этого эта многоходовочка с биткойнами и сделана мировыми ростовщическими умниками из США!

          Татьяна - а вы сами верите в то,что пишете ?
          катана
          1. Татьяна Сегодня, 17:29
            катана
            Татьяна - а вы сами верите в то,что пишете ?
            Конечно, верю! А чего зря языком молоть-то? Если Вы не согласны, то меня поправьте! Изложите свою точку зрения! Делов-то! Для уточнения различных мнений и поиска истины мы здесь и полемизируем.
            Татьяна
      2. Chertt Сегодня, 16:57
        Desine sperare qui hic intras
        Спасибо, нет слов, от души. Вы имеете отношение к НацБолам?
        Chertt
    2. Геркулесыч Сегодня, 16:15
      За подобный хитрый ход, один библейский персонаж тридцатку срубил, как вы помните. ...
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 16:20
        ВВП в денежном выражении вырос,хотя объем производства не изменен..Деньги то надо куда девать?Не на медицину на селе или в образовании порядок навести(они то убогие отдачи не дадут).Самое верное-это Штаты..Там и выкормыши рядом..
        Цитата: Геркулесыч
        За подобный хитрый ход, один библейский персонаж тридцатку срубил, как вы помните. ...
        210окв
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:25
          Цитата: 210окв
          Деньги то надо куда девать?

          Да, в экономике все путем. Товарищи, Вы не в курсе армию Паулюса уже выбили из Сталинграда или еще бои идут?﻿
          Аристарх Людвигович
          1. частное лицо Сегодня, 16:53
            Ну правильно купим за нефтедоллары у китайцев или белорусов.
            частное лицо
        2. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:28
          Цитата: 210окв
          ВВП в денежном выражении вырос,хотя объем производства не изменен.

          Не ВВП вырос, а рубь обесценился и его объм увеличился. У Мугабе ВВП вобще в квадриллионах местной валюты выражался, а толку-то?

          Молодой_Коммунист
    3. Глядя Петрович Сегодня, 16:21
      У России объем торговли с США растет: за первое полугодие 2017 на 22 %. Развиваются с ними отношения - вот и не снижают вложения.
      Глядя Петрович
    4. Хантер Сегодня, 16:26
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Это какой то хитрый ход нашего правительства what . Ассиметричный ответ request

      Именно так кошак..хе хе мартовские котики начнут выть 18 марта!
      Хантер
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:32
        Цитата: Хантер
        Именно так кошак..хе хе

        Виталий, Вы бы аватарку сменили. А то ведь опять в баню пойдете. Не, ну я понимаю, что Вы здесь живете. Но тем не менее.
        Аристарх Людвигович
    5. Chertt Сегодня, 16:54
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Это какой то хитрый ход нашего правительства . Ассиметричный ответ

      Вот вот... Я смысл, в "экономических решениях правительства" перестал искать, уже лет десять....мозг перегревается и требует пива
      Chertt
      1. п-к Опарышев Сегодня, 17:25
        Лично вам: к пиву добавляйте вотки и обретёте счастия.Алкаш вы наш конченный.
        п-к Опарышев
        1. Chertt Сегодня, 17:32
          п-к Опарышев Рад вас опять, видеть, Вижу попытки запустить интеллект. провалились....вы пробуйте...пробуйте
          Chertt
    6. g1v2 Сегодня, 16:55
      Никакого хитрого хода. Все банально. Ценные бумаги Казначейства США(трежерис) - ЭТО НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ США. Доллары - это деньги по сути ФРС. Тч минфин держит деньги в самых популярных платежных средствах мира - долларах, евро, золоте , юанях и трежерис. Покупаются трежерис на вторичном рынке, то есть деньги мы платим за них не США, тч сказка про наши великие вложения в американскую экономику - обычная распиаренная байка, на которой модно спекулировать. Почему то про то , что мы держим деньги еще и в долларах и евро забывают . Еще финансисты любят вкладываться в трежерис, потому что их легко продать и можно спекулировать на их курсе , особенно если есть какой-то инсайд. request
      Китайцы в трежерис держат больше всех денег и чего-то их никто не обвиняет в этом. Китайцы глупые по мнению наших "экспертов"? belay
      g1v2
    7. Вас Влад Сегодня, 17:24
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Это какой то хитрый ход нашего правительства . Ассиметричный ответ

      Нет,это мировая финансовая система yes Хочешь чувствовать себя уверенно и всегда иметь оборотные средства в мировой финансовой системе? Будь любезен покупай высоколиквидные бумаги США yes
      РФ сейчас находится на 15 месте среди других государств по инвестициям в облигации американского правительства
      .Ай,яй,яй, как не престижно, даже в десятку не вошли lol
      Вас Влад
  2. Muvka Сегодня, 16:10
    Т.е. с августа ничего не изменилось? А заголовок громкий.
    Muvka
  3. п-к Опарышев Сегодня, 16:11
    Что такое 6 трилликов,если штаты потратили уже 70.Наши платят видимо для того,что бы не будить зверя.И ради стабильности.
    п-к Опарышев
    1. kepmor Сегодня, 16:29
      дело не в стабильности...ну вернут деньги в РФ и что толку????...сколько новых захарченков с хорошавинами сразу же появятся????...ведь вороют-сссс, сволочи немеренно...система-сссс...САМ же её и породил...
      kepmor
      1. п-к Опарышев Сегодня, 17:15
        Воруют!!Но главное,что воруют не олигархи,а воруют работяги,тянут всё,что ценно.
        По поводу Захарченко.Вы в курсе,что самыми богатыми в старой России были Староверы?
        На фальшивых деньгах.Думаете,что их деньги испарились?Возможно.
        п-к Опарышев
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:11
    Большая сумма. И они финансируют дефицит американского бюджета... А почему не Российского?
    Когда же эта либерастия кончится? wassat
    Горный стрелок
    1. kepmor Сегодня, 16:21
      при Путине никогда...
      kepmor
      1. volodya Сегодня, 16:32
        Цитата: kepmor
        при Путине никогда...

        При собчачке кончится?
        volodya
        1. kepmor Сегодня, 16:44
          а что она уже 17 годков президент РФ???...одного поля ягодки...либерастического...
          kepmor
      2. частное лицо Сегодня, 16:58
        Ваша кандидат ? Это не Путин это система против которой президент не попрёт не хватит сил ему просто не дадут.
        частное лицо
        1. volodya Сегодня, 17:02
          Цитата: частное лицо
          Ваша кандидат ? Это не Путин это система против которой президент не попрёт не хватит сил ему просто не дадут.

          В том то и дело,что система! А при собчачке вообще в девяностые вернёмся!
          volodya
      3. п-к Опарышев Сегодня, 17:17
        Уверены?А я нет.
        п-к Опарышев
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Это не Россия -это чиновники от минфина и центобанка, народ к подкормке америки Российскими финансами отношения не имеет -народ просто никто не спрашивает, как его, народа средствами распоряжатся нужно! Вот и кормят, и спасают экономику врага за счет нас с вами !
    Геркулесыч
    1. Desine sperare qui hic intras Сегодня, 16:17
      "Партнёров",не врагов,Вам же с зомбоящика ясно и понятно говорят. laughing
      Desine sperare qui hic intras
  6. Korsar4 Сегодня, 16:14
    Китай знает, что хочет. А вот знаем ли мы?
    Korsar4
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:17
      Мы-то власть, или же мы -это народ, которому эта власть якобы должна служить? ????
      Геркулесыч
      1. kepmor Сегодня, 16:23
        вы знаете страны, где власть служит народу?????
        kepmor
        1. Desine sperare qui hic intras Сегодня, 16:34
          Я знаю такую страну-РСФСР!
          Desine sperare qui hic intras
          1. kepmor Сегодня, 16:49
            вы ещё СССР вспомните...кстати,намните мне, а кто собственно и развалил СССР????...не рабочие с колхозниками случаем?????
            kepmor
    2. Идущий Сегодня, 16:19
      Китаю без этого нельзя , да и куда девать излишки.
      Идущий
    3. п-к Опарышев Сегодня, 17:18
      Китай загадил свою Землю ,Природу,ради чего?Вы не знаете,а я знаю.
      п-к Опарышев
  7. Идущий Сегодня, 16:17
    Россия в октябре увеличила вложения в ценные бумаги правительства Соединенных Штатов со 103, 9 млрд долларов до 105 млрд, следует из данных минфина США.


    Мы сами лезем в мышеловку.
    Идущий
    1. тол100в Сегодня, 16:35
      Цитата: Идущий
      Мы сами лезем в мышеловку.

      Или Раскладываем Сыр!
      тол100в
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:50
        Цитата: тол100в
        Или Раскладываем Сыр!

        а если дефолт? или мы упрямо поддерживаем экономику полосатых?
        http://webdiscover.ru/v/22301
        Angel_and_Demon
        1. п-к Опарышев Сегодня, 17:19
          Не дефолт страшен,а изымание наличных денег.
          п-к Опарышев
  8. Monster_Fat Сегодня, 16:17
    Инвестировать в бумаги с доходностью 2,5% максимум и продавать свои бумаги с доходностью 7,5%....это как бы....но, как сказал ВВП на "пресс-конференции": у него к ЦБ РФ нет вопросов"..... winked

    PS: https://publizist.ru/blogs/6/20708/- what
    Monster_Fat
    1. kepmor Сегодня, 16:37
      так к "своим" какие могут быть вопросы...
      kepmor
  9. Грац Сегодня, 16:20
    надо законодательно запретить финансировать американскую экономику госсредствами, у нас что некуда 105 млрд. долларов инвестировать внутри страны?
    хотя бы на треть можно было бы купить новые производства с нуля за рубежом там где отстаем и которые необходимы стране для развития, инфраструктура в регионах во многом очень старая и сыпется
    Грац
  10. Ierarh Сегодня, 16:23
    А кто нибуть знает как это говно у власти убрать на лесоповал? Желательно пожизненно. Она там короткая для них будет...
    Ierarh
    1. Макаров Сегодня, 16:32
      Без крови - конституционная реформа, или с кровью -
      мятеж.
      Макаров
  11. Гардамир Сегодня, 16:26
    Вот он хитрый план, завалить Америку...
    Гардамир
  12. ВладГашек Сегодня, 16:29
    Все в духе времени. Деньги как залог. Раньше заложниками были дети русских князей в Орде, чтобы она не лезла на Русь, а князья вовремя вносили ясак в ханскую казну. Теперь изменилась форма - чтобы американская орда не гнобила Россию, ей дается заложник (денежки). А новые княжата властвуют над РФ, получив соответствующий "ярлык на княжение" от америко-ордынских ханов.
    ВладГашек
  13. andrej-shironov Сегодня, 16:30
    Все вассалы обязаны платить своему господину.
    andrej-shironov
  14. Макаров Сегодня, 16:32
    Дань заплатили - спите спокойно...
    Макаров
  15. кедр Сегодня, 16:33
    105 Гигабаксов - дань победителю в ХВ от побеждённого... Законы войны неумолимы.
    На эти деньги США могут создать своё супероружие или новый ИГИЛ, снарядить украинские батальоны смерти, профинансировать пятую колонну в РФ, а если потребуется то и сделать переворот, и т.д.
    Как каркал русофоб Бжезинский - "Новый мировой порядок создаётся против России, за счет России и на обломках России"...
    Зрим в корень, уважаемые.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 17:10
      Суверенитет!.Россия!...третий-лишний
      ДЕДПИХТО
  16. Monster_Fat Сегодня, 16:35
    Ну, вообще-то если так вдуматься то все же есть в этом резон и именно, во-время санкций. Дело в том, что для внешнеторговой деятельности необходимо зарезервировать залоговый кредит в нужном западном банке, а в виду санкций кредиты России не дают, значит придется идти по другому пути-использовать в качестве залога уже купленные расходные ценные бумаги-конечно, это некоторая потеря в стоимости, но все же лучше-"чем ничего" когда надо действительно что-то очень нужное купить.
    Monster_Fat
  17. seacap Сегодня, 16:38
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Это какой то хитрый ход нашего правительства . Ассиметричный ответ

    Это,просто,колониальная экономика,метрополия сосет из колонии,а наш(вернее не наш)ЦБ во главе с выпускницей Йельской учебки и помощничком из Сбербанка ее обслуживают.Поэтому вопрос о развитии собственной экономики и средств производства не актуален,колонии это не позволено.
    seacap
  18. Голован Джек Сегодня, 16:40
    В августе вложения России в гособлигации США составляли 105,4 миллиарда долларов, в сентябре эта сумма снизилась до 103,9 миллиарда долларов, но уже в октябре данный показатель достиг 105 миллиардов долларов

    Ни-о-чем...
    "С августа по сентябрь бла-бла-бла стало меньше на один процент. А с сентября по декабрь оно стало больше на один процент.
    Итого в декабре бла-бла-бла стало столько же, сколько было в августе".
    Кстати, самые главные вредители сидят в ЦК КПК - ишь, сколько амерских бумажонок понакупили!!!
    К стенке всех, однозначно laughing
    Голован Джек
  19. tchoni Сегодня, 16:47
    105 ярдов вечнозеленых это , примерно, 6,3 трил. постыднодеревянных. Бюджет Россиюшки на 18 год (доходная часть) - 16,5 трил. того же дерева (в стабильность которого мы ежегодно верим)... При дюфсите бюджета в 1,7 трил деревом (прогнозы)... Может бездюфситный бюджет лучше сделать? Как считаете?
    Или это такой хитрый ход правительства - обесценим рубль еще раза в два и все - у нас второй бюджет в резерве... А нигеры - пусть будут нигерами - неча к хорошему привыкать....
    tchoni
  20. GUSAR Сегодня, 17:04
    Надо президенту позвонить, уж он их!!! Бояр этих... Эх жалко не скоро линия-то будет...
    GUSAR
  21. Великанов Сегодня, 17:10
    Это всё, что нужно знать:
    Дефицит бюджета США оплачивают другие страны, используя доллар в качестве международной валюты. Такое мнение высказал вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на международном форуме в Ялте. Поэтому самый дорогой в мире товар - это не газ, не нефть - это бюджетный дефицит США.
    - Всему миру необходимо экономическое развитие этой страны, необходимо, чтобы американская экономика оставалась сильной, и мы за это платим. Платим высокую цену, - заявил Дворкович.
    Великанов
  22. vfqjh Сегодня, 17:28
    Или я м ...к , или лыжи не катят ??? Ничего не могу понять в действиях нашего ЦБ . Мы вообще кто и где ???
    vfqjh
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