Россия увеличила инвестиции в ценные бумаги США

Россия в октябре увеличила вложения в ценные бумаги правительства Соединенных Штатов со 103, 9 млрд долларов до 105 млрд, следует из данных минфина США.В августе вложения России в гособлигации США составляли 105,4 миллиарда долларов, в сентябре эта сумма снизилась до 103,9 миллиарда долларов, но уже в октябре данный показатель достиг 105 миллиардов долларов. Это одна из самых значительных цифр за весь 2017 год. Больше всего средств в американских ценных бумагах РФ хранила в мае - 108,7 миллиарда долларов.РФ сейчас находится на 15 месте среди других государств по инвестициям в облигации американского правительства. Первое место занимает КНР, вложившая в эти активы 1,189 триллиона долларов. Второе место у Японии - 1,093 триллиона долларов. На третью позицию поднялась Ирландия - 312,4 миллиарда долларов.Иностранные государства владели в октябре ценными бумагами Соединенных Штатов на сумму в 6,349 триллиона долларов.