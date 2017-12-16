Киев планирует расширить телевещание на Крым
Киев собирается расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым, сообщил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
По его словам, для этого планируется увеличить высоту телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс, который будет транслировать пять первых украинских каналов на Армянск и Красноперекопск, а также организовать аналоговое вещание еще двух телеканалов и семи радиостанций.
Как заявил Костинский, сигнал из Чаплинской башни будет охватывать Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма.
С сентября Украина объявила о начале вещания на Крым пяти телеканалов через башню в Чонгаре. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, на полуострове украинского ТВ "как не было, так и нет". В Общественной палате Крыма назвали проект провальным. Как отметил ее глава Григорий Иоффе, даже если бы он удался, этот контент крымчан бы не заинтересовал, передает РИА Новости.
Украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской— написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, для этого планируется увеличить высоту телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс, который будет транслировать пять первых украинских каналов на Армянск и Красноперекопск, а также организовать аналоговое вещание еще двух телеканалов и семи радиостанций.
Как заявил Костинский, сигнал из Чаплинской башни будет охватывать Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма.
С сентября Украина объявила о начале вещания на Крым пяти телеканалов через башню в Чонгаре. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, на полуострове украинского ТВ "как не было, так и нет". В Общественной палате Крыма назвали проект провальным. Как отметил ее глава Григорий Иоффе, даже если бы он удался, этот контент крымчан бы не заинтересовал, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: https://arhano.ru/
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