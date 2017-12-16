17:44 16 декабря

Киев планирует расширить телевещание на Крым

Киев собирается расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым, сообщил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской
— написал он на своей странице в Facebook.

Киев планирует расширить телевещание на Крым



По его словам, для этого планируется увеличить высоту телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс, который будет транслировать пять первых украинских каналов на Армянск и Красноперекопск, а также организовать аналоговое вещание еще двух телеканалов и семи радиостанций.

Как заявил Костинский, сигнал из Чаплинской башни будет охватывать Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма.

С сентября Украина объявила о начале вещания на Крым пяти телеканалов через башню в Чонгаре. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, на полуострове украинского ТВ "как не было, так и нет". В Общественной палате Крыма назвали проект провальным. Как отметил ее глава Григорий Иоффе, даже если бы он удался, этот контент крымчан бы не заинтересовал, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: https://arhano.ru/
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Комментарии 29

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  1. Тралл Сегодня, 16:53
    Глупо. Молодежь не смотрит телевизор, а поколение, заставшее СССР, уже не обманешь.
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 17:04
      А чего они с ведром полезли?!Резонатор вещающему который повыше одеть?
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 17:10
        Цитата: 210окв
        А чего они с ведром полезли?

        репродуктор такой, не? recourse
        Masya Masya
        1. 210окв Сегодня, 17:13
          Марина loveМодернизация майданной кастрюли..А если честно,то инструмент у них там.."Разгрузки"для монтажников для них неведомы..
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: 210окв
          А чего они с ведром полезли?

          репродуктор такой, не? recourse
          210окв
    2. 210окв Сегодня, 17:08
      К сожалению уже задели...Я уже писал про своих сокурсников-выпуск 1986года.Несколько человек волею распределения оказались там,есть одноклассники.Кто после службы там остался,есть пару девчат вышедших в свое время замуж и живущих там.Так вот.Они родившиеся в РСФСР,получившие советское образование такую чушь мне пару лет назад несли..Я честно говоря к ним потом и не обращался по скайпу,так же как и они ко мне..
      Цитата: Тралл
      Глупо. Молодежь не смотрит телевизор, а поколение, заставшее СССР, уже не обманешь.
      210окв
      1. Лексус Сегодня, 17:20
        У них теперь "миколайчик" (он же немецкий Николаус, только с оселедцем) вместо Деда Мороза и Нового года...
        Лексус
      2. БМП-2 Сегодня, 17:20
        Люди редко меняются в лучшую сторону так, как того хотелось бы. request Но одно радует: они меняются постоянно! yes
        БМП-2
    3. Chertt Сегодня, 17:11
      Цитата: Тралл
      Глупо. Молодежь не смотрит телевизор,

      Трамп хочет осваивать, то ли Луну, то ли Марс. Порошенко вещать на Крым.... Интересно, но бессмысленно. Какая страна, такие проекты
      Chertt
    4. Васян1971 Сегодня, 17:17
      Цитата: Тралл
      а поколение, заставшее СССР, уже не обманешь.

      К сожелению опыт бывших "братских" республик, да и самой России говорит о другом. sad
      Васян1971
      1. Лопатов Сегодня, 17:21
        Эт мозги десятилетиями промывать надо при полном отсутствии информационного противодействия.
        Лопатов
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:54
    Украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской
    а если в ответ средства РЭБ поставить?
    Angel_and_Demon
    1. Перейра Сегодня, 17:00
      Зачем деньги впустую переводить? Кто из нормальных людей смотреть ЭТО будет? А тратить деньги ради ненормальных - выкинуть на ветер.
      Перейра
    2. neri73-r Сегодня, 17:03
      Пусть балуются, лишь бы с оружием не лезли, никто их слушать и смотреть не будет!
      neri73-r
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:08
        Цитата: neri73-r
        Пусть балуются, лишь бы с оружием не лезли, никто их слушать и смотреть не будет!

        есть канал - будет и аудитория, недовольных везде хватает, но они, по большому счету в своей массе недалекие, а здесь профессионалы им будут материалы давать, или пример раша-тудэй не показатель?
        Angel_and_Demon
        1. Лопатов Сегодня, 17:26
          Есть аудитория- она всегда найдёт лазейку.
          С другой стороны, "глушилки" заставят вкладывать больше средств в организацию такого вещания.
          Хотя... гнетут меня думки, что организаторам этого вещания глубоко побарабанно, увидят крымчане украинское ТВ, или нет. Они бюджетные средства "осваивают".
          Лопатов
    3. тол100в Сегодня, 17:11
      Цитата: Angel_and_Demon
      а если в ответ средства РЭБ поставить?

      Это из пушки по воробьям! Нужно подавать иск к Укропии в Международный суд от имени всех Российских юмористических передач (проектов) о нарушении прав на ЮМОР!
      тол100в
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:13
        Цитата: тол100в
        ужно подавать иск к Укропии в Международный суд от имени всех Российских юмористических

        цирки уже подавали - непрокатило request
        Angel_and_Demon
      2. БМП-2 Сегодня, 17:23
        К стати, да: Украина по сути украла идею передачи "Кривое зеркало"! laughing
        БМП-2
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:56
    Осваивают бюджет "на борьбу с агрессором" ?
    Ну это пускай. У них денег много laughing
    Горный стрелок
  4. Masya Masya Сегодня, 17:13
    С сентября Украина объявила о начале вещания на Крым пяти телеканалов через башню в Чонгаре. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, на полуострове украинского ТВ "как не было, так и нет"

    хотят количеством компенсировать качество? так две маловато будет... wink
    Masya Masya
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:15
    Результат у них будет, когда они радиоволны смогут красить в цвета своего флага, и такими радио и телесигналами они и сумеют влезть в эфир Крыма! wassat
    Геркулесыч
  6. razved Сегодня, 17:21
    Что значит расширить? У них же, вроде, с первого раза не получилось совсем...
    razved
    1. Смог Сегодня, 17:34
      Цитата: razved
      не получилось совсем...

      Вот это СОВСЕМ и расширят laughing
      Смог
  7. assa67 Сегодня, 17:23
    при "метраже" Крымской границы с укропией надо пару станций РЭБ подвинуть по-ближе...все устаканится...не выход строить вышки "длинней" ...меры принимать надо, такие чтобы и в куеве только шум слышали
    assa67
  8. БМП-2 Сегодня, 17:25
    Думаю, это операция прикрытия! yes На самом деле им вышки нужны не для того, чтобы что-то транслировать, а для того, чтобы смотреть, что в Крыму делается! laughing laughing laughing
    БМП-2
    1. Ныробский Сегодня, 17:42
      Цитата: БМП-2
      Думаю, это операция прикрытия! На самом деле им вышки нужны не для того, чтобы что-то транслировать, а для того, чтобы смотреть, что в Крыму делается!

      Смех смехом, но вполне возможно, что функционал этих вышек двойного назначения и "телебаченье" всего лишь прикрытие истинных целей. Было бы не плохо узнать кто осуществляет общее руководство монтажными работами и чьё оборудование устанавливается на эти вышки.
      Ныробский
  9. Егоза Сегодня, 17:32
    "Киев планирует...." ой! Чего только Киев не планирует!
    Егоза
  10. san4es Сегодня, 17:35
    планируется увеличить высоту телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров

    belay...всего-лишь прибавить 13-ти этажный дом...А -что не сразу в космос?

    ...370 км fellow
    san4es
  11. BLADFROST Сегодня, 17:43
    Хохлостан, неужели вы уверены, что в Крыму сидят глупые и наивные дурачки, готовые, раскрыв рты, внимать вашей гопоте!? Дураков у себя лучше ищите, тем более это вам удается с лихвой!
    BLADFROST
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