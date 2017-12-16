Киев планирует расширить телевещание на Крым

Украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской

Киев собирается расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым, сообщил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.— написал он на своей странице в Facebook.По его словам, для этого планируется увеличить высоту телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создать дополнительный цифровой мультиплекс, который будет транслировать пять первых украинских каналов на Армянск и Красноперекопск, а также организовать аналоговое вещание еще двух телеканалов и семи радиостанций.Как заявил Костинский, сигнал из Чаплинской башни будет охватывать Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма.С сентября Украина объявила о начале вещания на Крым пяти телеканалов через башню в Чонгаре. Однако, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, на полуострове украинского ТВ "как не было, так и нет". В Общественной палате Крыма назвали проект провальным. Как отметил ее глава Григорий Иоффе, даже если бы он удался, этот контент крымчан бы не заинтересовал, передает РИА Новости