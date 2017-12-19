19:07 19 декабря

Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Винтовка "Ли-Энфилд" образца 1895 года



Первая модель «Ли‑Энфилд», или SMLE, появилась в 1895 г. Её создали на основе винтовки «Ли‑Метфорд» образца 1888 г.

Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Винтовка "Ли-Энфилд" образца 1895 года



Аббревиатура SMLE расшифровывается следующим образом: S — short («короткая»), М — magazine («магазинная»), L — Lee (имя конструктора Джеймса Ли) и Е — Enfield (Энфилд — название города, в котором располагалась Королевская фабрика стрелкового оружия).

При принятии на вооружение этот образец получил обозначение Lee‑Enfield Мk.I. Боевое крещение эта винтовка получила во время второй англо‑бурской войны, и показала ряд серьезных недостатков в сравнении с «Маузером» образца 1888 года, использовавшимися бурами.

Британцы учли опыт боевого применения, и в 1903 г. на вооружение британской армии приняли новую винтовку SMLE Мk.II. Главная ее особенность — промежуточный между коротким кавалерийским карабином и полноценной пехотной винтовкой того времени размер.

В 1907 г. на вооружение была принята винтовка SMLE Мk.III, основное отличие которой — возможность зарядки с помощью обоймы, то есть, пачки из 5 патронов. До этого магазин винтовки заряжался по одному патрону.



Аналогично модифицировали и более ранние образцы «Ли‑Энфилд». В 1916 году, во время Первой мировой войны, был принят упрощенный вариант винтовки, в котором отказались от таких явно избыточных и устаревших деталей как отсечка магазина и прицел для залпового огня.

Винтовка SMLE Mk.III оставалась основным оружием английской армии, а также армий стран-членов Британского содружества (Австралия, Индия, Канада, Новая Зеландия) вплоть до начала Второй мировой войны.



Винтовки Lee-Enfield представляют собой магазинные винтовки с ручным перезаряжанием и продольно-скользящим поворотным затвором.

Магазин конструкции Ли — одна их характерных особенностей данной винтовки. Это коробчатый отъемный магазин, в который помещается 10 патронов в шахматном порядке.



При этом магазин может снаряжаться только будучи примкнутым к оружию, а отсоединяется для чистки, обслуживания и ремонта. На ранних Ли-Энфилдах магазины даже крепились к ложе цепочкой.

Снаряжение магазинов — через верхнее окно в ствольной коробке при открытом затворе, по одному патрону или с помощью двух обойм на 5 патронов. Направляющие для обойм выполнены в виде специального «моста» в задней части ствольной коробки.

К винтовке прилагается штык с тесачным клинком, рукоять сделана из дерева.



Длина клинка 430 мм. Штык крепится к массивному наконечнику цевья (не к стволу), носится отдельно от винтовки, весит 510 г, ножны для него — 205 г. В более поздних модификациях мог применяться и игольчатый штык.



Всего было выпущено более 17 миллионов винтовок, которые получили распространение по всему миру.

Винтовка обладала неплохой точностью, но основным достоинством считался 10-ти зарядный магазин. Во многих странах винтовка получила прозвище «одиннадцатизарядка», так как конструкция позволяла снарядить магазин и одиннадцатый патрон вручную достать в казенник.

Говорить об удобности и ухватистости может только фанат британского стрелкового оружия. Перепробовав все винтовки из коллекции нашего эксперта, хочу сказать, что «Ли-Энфилд» — самое своеобразное оружие из всех винтовок, о которых мы рассказывали или будем рассказывать.

Тяжелая, толстая и вся какая-то неудобная, если честно. И балансировка не очень. Но это частное мнение, весь мир воевал с этой винтовкой, а уж англичане и подавно. С вооружения «Ли-Энфилд» была снята только в середине 50-х годов прошлого века, когда ей на смену пришла самозарядная винтовка.



Кстати, повоевали «Ли-Энфилды» и в наших краях.

Винтовки достались СССР от британской армии после Гражданской войны весьма в изрядных количествах со складов в Мурманской и Архангельской областях, а также из республик Средней Азии, где британцы активно вооружали басмачей.

Также большое количество этих винтовок попало в РККА из арсеналов присоединенных прибалтийских государств в 1940 году.





После потерь 1941 года, «Ли-Энфилды» стали поступать в действующие части Красной Армии и ополчение. Известно о выдаче Ли-Энфилдов в сентябре 1941 в Ленинграде подразделениям, готовившимся к боям на Невском пятачке.

Об устройстве винтовки расскажет Андрей Бондарь из клуба военной исторической реконструкции "Инфантерия".



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Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов


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Комментарии 11

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  1. avt Сегодня, 15:54
    Отличная винтовка ! good
    При этом магазин может снаряжаться только будучи примкнутым к оружию, а отсоединяется для чистки, обслуживания и ремонта. На ранних Ли-Энфилдах магазины даже крепились к ложе цепочкой.
    Но вот порой полёт конструкторской мысли англов .... wassat ....порой вводит в ступор . Казалось бы - вариант сменного магазина ... а вот и нет wassat
    avt
    1. MoJloT Сегодня, 15:57
      Красивая вещь, не маузер конечно, и все же... Как ни странно но в Мексике был разработан интересный вариант "винтовка Мондрагона" (1887)
      MoJloT
    2. Kibb Сегодня, 17:22
      Вот уж да абсолютно!!!, еще бы немного....но нет!!! Хотя нафига сменный магазин "болту" и в общем, и Энфилду в частности. Нафига его вообще делали съёмным
      Kibb
  2. hohol95 Сегодня, 16:25

    В сети вот такое фото нашёл.
    hohol95
  3. hohol95 Сегодня, 16:40
    Фото не в тему. Но оно показывает превратности судьбы оружия!

    "Боец датского сопротивления, вооруженный советской винтовкой СВТ-40, отбитой у немцев, смотрит как латыши из вспомогательного батальона СС сдают американские карабины М1, отбитые у датского сопротивления. Дания, 1945 год".
    hohol95
  4. Kibb Сегодня, 17:34
    Ребята, ну вам не стыдно в конце концов - вам же уже говорили , что на снимке с ополчением винтовка Росса.
    Kibb
  5. Curious Сегодня, 17:51
    Винтовка системы Ли-Энфилд – «Rifle, Short, Magazine, Lee-Enfield, Mark I» (винтовка, короткая, магазинная, системы Ли-Энфилд, образец I) или сокращено «SMLE Mk I» (Short Magazine Lee-Enfield Mark I) была принята на вооружение в 1904 году.
    В 1895 году на вооружение была принята винтовка «Rifle, Magazine, Lee-Enfield Mark I» (винтовка магазинная, системы Ли-Энфилд, образец I) или сокращенно MLE Mk I (Magazine Lee- Enfield Mark I). В 1899 году в конструкции винтовки были произведены незначительные изменения и на вооружение приняли модификацию с обозначением MLE Mk I*.
    Именно винтовка MLE Mk I / Mk I* прошла испытания боем в руках английских войск в ходе Англо-Бурских войн 1899–1902 годов в Южной Африке, и показала ряд серьезных недостатков, особенно в сравнении с винтовками Маузера. Но англичане уже достаточно быстро стали учиться на своих ошибках, и в январе 1904 года приняли на вооружение новую модель винтовки системы Ли-Энфилд – «Rifle, Short, Magazine, Lee-Enfield, Mark I» (винтовка, короткая, магазинная, системы Ли-Энфилд, образец I) или сокращено «SMLE Mk I»
    (Short Magazine Lee-Enfield Mark I).
    "В 1907 г. на вооружение была принята винтовка SMLE Мk.III, основное отличие которой — возможность зарядки с помощью обоймы, то есть, пачки из 5 патронов. До этого магазин винтовки заряжался по одному патрону."
    Питание боеприпасами всех моделей винтовок, начиная с «SMLE Mk I», осуществлялось из отъемного коробчатого двурядного магазина емкостью на 10 патронов, расположенных в шахматном порядке. Снаряжение магазина осуществлялось, через верхнее окно в ствольной коробке при открытом затворе, по одному патрону или из обойм на 5 патронов. Приспособление для наполнения магазина патронами с помощью обойм было весьма своеобразным - левый пазик для установки обоймы находился на стенке ствольной коробки, а правый - на специальной детали, расположенной на затворе и подводимой к левому пазику только при открывании затвора.

    SMLE Mk I при заряжании. Отсекатель магазина открыт.
    Ну и об "ухватистости". Улыбнуло. Вспомнился такой вид старинного оружия, как ухват, применявшийся издревле женщинами на Руси для вразумления мужей.
    Применительно к огнестрельному оружию применяется термин "прикладистость".
    Curious
    1. Kibb Сегодня, 18:05
      Если бы Вас не было, то Вас стоило бы придумать - энциклопедия
      Kibb
    2. алекс-сп Сегодня, 18:14
      Знаете... ухватистость тоже имеет место быть...Прикладистость больше относится к удобству приклада, толщина шейки ложа, высрта гребня, общая длина и тд. А вот ухватистость больше к цевью. например, у старых английских ружей цевье довольно малообъемное и узкое, так, что хват приходится на стволы, что, кстсти при частой стрельбе(на стенде) может привести и к ожогам, это,кстати, и привело к появлению"бобрового хвоста". В тоже время, если вы имели дело с ТОЗ-87, то обратили внимание на его непомерно раздутое цевье, которое невозможно надежно захватить рукой и довольно неудобно удерживать.
      алекс-сп
      1. Curious Сегодня, 18:43
        Прикладистым называется такое оружие, которое при изготовке сразу правильно легло бы в плечо и было бы направлено в точку прицеливания без каких-либо поправок. Таким образом, прикладистое оружие наводится на цель как бы автоматически при вскидке его к плечу стрелком, внимание которого целиком приковано к цели.
        Естественно, что на это качество влияет и ложа, и цевье, и прочие элементы оружия, и при неудобном цевье прикладистым оружие не будет.
        Curious
  6. Какой-то Компот Сегодня, 18:34
    Томми всегда импонировали
    Нравились их "тазики для бритья" и ли-энфилды.
    Нравится и эта серия об оружии ПМВ!
    Отлично good
    Какой-то Компот
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