Рассказы об оружии. Винтовки Первой мировой. Винтовка "Ли-Энфилд" образца 1895 года

Первая модель «Ли‑Энфилд», или SMLE, появилась в 1895 г. Её создали на основе винтовки «Ли‑Метфорд» образца 1888 г.Аббревиатура SMLE расшифровывается следующим образом: S — short («короткая»), М — magazine («магазинная»), L — Lee (имя конструктора Джеймса Ли) и Е — Enfield (Энфилд — название города, в котором располагалась Королевская фабрика стрелкового оружия).При принятии на вооружение этот образец получил обозначение Lee‑Enfield Мk.I. Боевое крещение эта винтовка получила во время второй англо‑бурской войны, и показала ряд серьезных недостатков в сравнении с «Маузером» образца 1888 года, использовавшимися бурами.Британцы учли опыт боевого применения, и в 1903 г. на вооружение британской армии приняли новую винтовку SMLE Мk.II. Главная ее особенность — промежуточный между коротким кавалерийским карабином и полноценной пехотной винтовкой того времени размер.В 1907 г. на вооружение была принята винтовка SMLE Мk.III, основное отличие которой — возможность зарядки с помощью обоймы, то есть, пачки из 5 патронов. До этого магазин винтовки заряжался по одному патрону.Аналогично модифицировали и более ранние образцы «Ли‑Энфилд». В 1916 году, во время Первой мировой войны, был принят упрощенный вариант винтовки, в котором отказались от таких явно избыточных и устаревших деталей как отсечка магазина и прицел для залпового огня.Винтовка SMLE Mk.III оставалась основным оружием английской армии, а также армий стран-членов Британского содружества (Австралия, Индия, Канада, Новая Зеландия) вплоть до начала Второй мировой войны.Винтовки Lee-Enfield представляют собой магазинные винтовки с ручным перезаряжанием и продольно-скользящим поворотным затвором.Магазин конструкции Ли — одна их характерных особенностей данной винтовки. Это коробчатый отъемный магазин, в который помещается 10 патронов в шахматном порядке.При этом магазин может снаряжаться только будучи примкнутым к оружию, а отсоединяется для чистки, обслуживания и ремонта. На ранних Ли-Энфилдах магазины даже крепились к ложе цепочкой.Снаряжение магазинов — через верхнее окно в ствольной коробке при открытом затворе, по одному патрону или с помощью двух обойм на 5 патронов. Направляющие для обойм выполнены в виде специального «моста» в задней части ствольной коробки.К винтовке прилагается штык с тесачным клинком, рукоять сделана из дерева.Длина клинка 430 мм. Штык крепится к массивному наконечнику цевья (не к стволу), носится отдельно от винтовки, весит 510 г, ножны для него — 205 г. В более поздних модификациях мог применяться и игольчатый штык.Всего было выпущено более 17 миллионов винтовок, которые получили распространение по всему миру.Винтовка обладала неплохой точностью, но основным достоинством считался 10-ти зарядный магазин. Во многих странах винтовка получила прозвище «одиннадцатизарядка», так как конструкция позволяла снарядить магазин и одиннадцатый патрон вручную достать в казенник.Говорить об удобности и ухватистости может только фанат британского стрелкового оружия. Перепробовав все винтовки из коллекции нашего эксперта, хочу сказать, что «Ли-Энфилд» — самое своеобразное оружие из всех винтовок, о которых мы рассказывали или будем рассказывать.Тяжелая, толстая и вся какая-то неудобная, если честно. И балансировка не очень. Но это частное мнение, весь мир воевал с этой винтовкой, а уж англичане и подавно. С вооружения «Ли-Энфилд» была снята только в середине 50-х годов прошлого века, когда ей на смену пришла самозарядная винтовка.Кстати, повоевали «Ли-Энфилды» и в наших краях.Винтовки достались СССР от британской армии после Гражданской войны весьма в изрядных количествах со складов в Мурманской и Архангельской областях, а также из республик Средней Азии, где британцы активно вооружали басмачей.Также большое количество этих винтовок попало в РККА из арсеналов присоединенных прибалтийских государств в 1940 году.После потерь 1941 года, «Ли-Энфилды» стали поступать в действующие части Красной Армии и ополчение. Известно о выдаче Ли-Энфилдов в сентябре 1941 в Ленинграде подразделениям, готовившимся к боям на Невском пятачке.Об устройстве винтовки расскажет Андрей Бондарь из клуба военной исторической реконструкции "Инфантерия".Другие статьи этого цикла: