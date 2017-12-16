Американский профессор назвал места, где может начаться Третья мировая война

Американский профессор, специалист по вопросам обороны и безопасности Роберт Фарли в статье, опубликованной на страницах издания The National Interest, перечислил пять регионов, в которых, по его мнению, в 2018 году может разразиться масштабный вооруженный конфликт, сопоставимый с Третьей мировой войной.Первой страной в списке Фарли стала КНДР, ситуацию вокруг которой он считает самым серьезным внешнеполитическим кризисом современности. По его словам, просчеты как со стороны Пхеньяна, так и со стороны Вашингтона могут легко обернуться войной, в которую окажутся втянуты Япония и Китай.Вторым регионом, где может разгореться крупный конфликт, он называет Тайвань. Совсем недавно китайский дипломат Ли Кексин заявил, что Пекин "объединит Тайвань" с помощью военной силы в тот день, когда к острову причалят американские военные корабли. При этом КНР усилила военную активность в регионе, против которой неоднократно выступали США. Кроме того, Вашингтон наращивает поставки оружия в Тайвань.Далее в его списке идет Украина, ситуация в которой, по его словам, остается напряженной: перемирие на востоке постоянно нарушается, а протесты в Киеве и "дикая история" вокруг Михаила Саакашвили ставят под вопрос стабильность работы нынешнего украинского правительства. С точки зрения Фарли, правительственный кризис может привести к ряду последствий, чреватых обострением кризиса — в частности, к власти могут прийти представители ультраправых сил, из-за которых конфликт в Донбассе может вспыхнуть с новой силой.Профессор также рассматривает сценарий, при котором Москва якобы усиливает свое присутствие на Украине в случае краха нынешней власти, что, в свою очередь, может привести к полномасштабному военному противостоянию между Россией и Западом.Четвертым регионом, способным стать очагом Третьей мировой, Фарли называет южный фланг НАТО — в частности, Турцию. По его словам, отдаление Анкары от ЕС и США и ее сближение с Москвой является предвестником существенного изменения баланса сил в регионе. Ни Турция, ни Россия, ни США не считают войну разумным способом разрешить сложившуюся дипломатическую ситуацию, подчеркивает автор. Однако изменение в балансе сил может повлиять на то, как будут развиваться события в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и на Кавказе.Замыкает список Фарли Персидский залив. Он предлагает обратить внимание на конфронтацию между Саудовской Аравией и Ираном. Профессор отмечает, что в этом регионе и раньше были конфликты, но в мировые войны они не перетекали. Однако Эр-Рияд четко дал понять, что готов строить дипломатическую и военную коалицию против Ирана и, возможно, даже включить в нее Израиль.