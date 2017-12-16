20:22 16 декабря

Американский профессор назвал места, где может начаться Третья мировая война

Американский профессор, специалист по вопросам обороны и безопасности Роберт Фарли в статье, опубликованной на страницах издания The National Interest, перечислил пять регионов, в которых, по его мнению, в 2018 году может разразиться масштабный вооруженный конфликт, сопоставимый с Третьей мировой войной.

Первой страной в списке Фарли стала КНДР, ситуацию вокруг которой он считает самым серьезным внешнеполитическим кризисом современности. По его словам, просчеты как со стороны Пхеньяна, так и со стороны Вашингтона могут легко обернуться войной, в которую окажутся втянуты Япония и Китай.

Американский профессор назвал места, где может начаться Третья мировая война



Вторым регионом, где может разгореться крупный конфликт, он называет Тайвань. Совсем недавно китайский дипломат Ли Кексин заявил, что Пекин "объединит Тайвань" с помощью военной силы в тот день, когда к острову причалят американские военные корабли. При этом КНР усилила военную активность в регионе, против которой неоднократно выступали США. Кроме того, Вашингтон наращивает поставки оружия в Тайвань.

Далее в его списке идет Украина, ситуация в которой, по его словам, остается напряженной: перемирие на востоке постоянно нарушается, а протесты в Киеве и "дикая история" вокруг Михаила Саакашвили ставят под вопрос стабильность работы нынешнего украинского правительства. С точки зрения Фарли, правительственный кризис может привести к ряду последствий, чреватых обострением кризиса — в частности, к власти могут прийти представители ультраправых сил, из-за которых конфликт в Донбассе может вспыхнуть с новой силой.

Профессор также рассматривает сценарий, при котором Москва якобы усиливает свое присутствие на Украине в случае краха нынешней власти, что, в свою очередь, может привести к полномасштабному военному противостоянию между Россией и Западом.

Четвертым регионом, способным стать очагом Третьей мировой, Фарли называет южный фланг НАТО — в частности, Турцию. По его словам, отдаление Анкары от ЕС и США и ее сближение с Москвой является предвестником существенного изменения баланса сил в регионе. Ни Турция, ни Россия, ни США не считают войну разумным способом разрешить сложившуюся дипломатическую ситуацию, подчеркивает автор. Однако изменение в балансе сил может повлиять на то, как будут развиваться события в Сирии, Ираке, Иране, на Балканах и на Кавказе.

Замыкает список Фарли Персидский залив. Он предлагает обратить внимание на конфронтацию между Саудовской Аравией и Ираном. Профессор отмечает, что в этом регионе и раньше были конфликты, но в мировые войны они не перетекали. Однако Эр-Рияд четко дал понять, что готов строить дипломатическую и военную коалицию против Ирана и, возможно, даже включить в нее Израиль.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. Идущий Сегодня, 18:03
    Американский профессор назвал места, где может начаться Третья мировая война


    Она уже идет , лишь бы не перешла в катастрофу.
    Идущий
    1. 210окв Сегодня, 18:07
      К этой войне мир подводили заштатники последние лет десять как минимум.
      Цитата: Идущий
      Американский профессор назвал места, где может начаться Третья мировая война


      Она уже идет , лишь бы не перешла в катастрофу.
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 18:10
        Так, я не понял, Эбола уже победили или нет? smile
        Тралл
        1. 210окв Сегодня, 18:12
          Как же её победить...Если "победители" скорее всего её и создали...
          Цитата: Тралл
          Так, я не понял, Эбола уже победили или нет? smile
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 18:18
            Эбола оставили на закуску для Обамы.
            Идущий
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:27
          Цитата: Тралл
          Так, я не понял, Эбола уже победили или нет?

          во всем виноват Путин
          Angel_and_Demon
    2. Chertt Сегодня, 18:18
      специалист по вопросам обороны и безопасности Роберт Фарли
      Когда я вижу не знакомого автора, я сначала интересуюсь, кто это. В данном случае ответ был однозначным
      Chertt
      1. sogdy Сегодня, 19:04
        Цитата: Chertt
        Когда я вижу не знакомого автора


        выразите ваше отношение к деятельности Фарли Роберта
        Прогноз не сбылся
        Франция продаст российские "Мистрали" Бразилии
        95% Рейтинг доверия

        Таки ДА УЖ.
        sogdy
        1. Chertt Сегодня, 19:10
          Цитата: sogdy
          Таки ДА УЖ

          Вы правы, потратить 10 минут. это не много. Но взгляд на вопрос уже, куда более осмысленный
          Chertt
      2. БМП-2 Сегодня, 19:14
        А этот "американский профессор" точно не "британский учёный"? Исследования уж больно бессмысленные и результаты никому не нужные! laughing Нет чтобы прямо сказать: где иСШАкландия захочет начать третью мировую войну - там она и начнётся!
        БМП-2
        1. Pirogov Сегодня, 19:50
          Цитата: БМП-2
          А этот "американский профессор" точно не "британский учёный"? Исследования уж больно бессмысленные и результаты никому не нужные! laughing Нет чтобы прямо сказать: где иСШАкландия захочет начать третью мировую войну - там она и начнётся!

          А что между британскими учёными и американскими есть разница ?
          Pirogov
    3. Хантер Сегодня, 18:24
      У нас тут на сайте есть Профессор..Все тоже пишет! hi
      Хантер
    4. п-к Опарышев Сегодня, 18:30
      А чего мы боимся?Из за трусости?Ну да русские всегда были трусами.
      п-к Опарышев
      1. Chertt Сегодня, 19:18
        Цитата: п-к Опарышев
        Ну да русские всегда были трусами.

        Ладно, все уже поняли, что это ваше "провокационное" Ego. А в генеральском погоне, вы кто?
        Chertt
    5. BlombiRus Сегодня, 18:40
      Место, где начинается третья мировая, находится в белом доме. Это место и есть концентрацией мирового зла на планете.
      BlombiRus
  2. 210окв Сегодня, 18:03
    Этих вангующих за последний год расплодилось....Тема хлебная наверно..Лучше бы варианты подсказали как все это избежать
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 18:19
      Ну так страшилки всегда в цене.
      Идущий
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:29
      Цитата: 210окв
      Этих вангующих за последний год расплодилось....Тема хлебная наверно..

      и притом очень, а вариант покажешь - на чем ванговать то? денюшку больше не дадут
      Angel_and_Demon
  3. п-к Опарышев Сегодня, 18:06
    Культяпку этому проффессору на воротник.Война начнётся ударом гастробайтеров,потом КИДР,КНР и после США.В это время будет удар в спину Украиной,с которыми мы не братья.
    п-к Опарышев
    1. dorz Сегодня, 18:13
      Известный политолог Яков Кедми недавно заявил, что война на Украине в 2018 г. закончится и остановит ее Россия.
      dorz
      1. 210окв Сегодня, 18:17
        Дай то Бог..Решение этой проблемы в Кремле..Посмотрим насколько наши "кремлевские"прислушаются к чаянию народа и покончат с этим злом.
        Цитата: dorz
        Известный политолог Яков Кедми недавно заявил, что война на Украине в 2018 г. закончится и остановит ее Россия.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 18:21
          Только Кедми не политолог , он "бывший" разведчик , а сейчас эксперт.
          Идущий
          1. катана Сегодня, 19:54
            Цитата: Идущий
            Только Кедми не политолог , он "бывший" разведчик , а сейчас эксперт.

            Война в Украине не закончится еще долгое время,не то ,что в 2018 году.Яков Кедми все время удивляет меня - я был более высокого мнения о евреях.
            катана
      2. п-к Опарышев Сегодня, 18:31
        Всех евреев Вам в ваши уши.
        п-к Опарышев
  4. pvv113 Сегодня, 18:07
    Первой страной в списке Фарли стала КНДР

    Видать профессор не шибко умный. В списке отсутствуют США. А ведь война с КНДР может именно с американской территории начаться. Или штаты опять думают на том берегу отсидеться?
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 18:21
      Или штаты опять думают на том берегу отсидеться?


      Им все кажется , что они не досягаемые.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 18:26
        Даже не кажется, а они зациклились на этом
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 18:42
          Видимо очень хотят это проверить.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 19:13
            Виктор, ты же знаешь - веру запретить нельзя lol
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 19:32
              Да её можно только усилить или углубить , пусть выбирают , что им больше нравится.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 19:38
                А еще веру можно убить, истребив все население wink
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 19:42
                  Мы не такие , пусть сами этим занимаются , как говорит молодежь - об стену.
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 19:47
                    Цитата: Идущий
                    Мы не такие

                    Вот они этим и пользуются
                    pvv113
                    1. Идущий Сегодня, 19:57
                      Мы мудрее и думаем о душе , и о будущем , а они о задницах и деньгах.
                      Идущий
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:32
      Цитата: pvv113
      Видать профессор не шибко умный. В списке отсутствуют США

      ну он так завуалированно - КНДР, Украина, Ближний Восток, Тайвань, и заметьте - везде полосатые, а не Россия - оплот мирового зла laughing
      Angel_and_Demon
      1. pvv113 Сегодня, 19:14
        Это точно, Россия такая злая, что со злости ни на кого не нападет wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 19:33
          Это точно , а придет пожалеет , по головке погладит и накормит , за свой счет.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 19:39
            Россия - щедрая душа wink
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 19:42
              А они придут и опять пол порог нагадят.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 19:54
                Приходили такие, гадили, а потом за собой по несколько лет на субботниках убирали
                pvv113
  5. Masya Masya Сегодня, 18:10
    правильнее сказать..."Американский профессор назвал места, где штаты могут начать Третью мировую войну"...
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 18:23
      Повторюсь , они её уже давно начали с Ирака.
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 18:32
        в моем понимании... Третья мировая война- весь мир в труху... в общем хана шарику и движемся к этому семимильными шагами...
        Masya Masya
        1. Идущий Сегодня, 18:43
          Только об этом мы не сможем поделиться друг с другом.
          Идущий
  6. Горный стрелок Сегодня, 18:13
    Профессор - просто "дерево"... за что ему только зарплату платят? Америка уже не в состоянии контролировать хотя бы пару регионов одновременно... Какая война? Из-за Украины? Кого с кем?
    Кленси на ночь начитался?
    Горный стрелок
  7. Геркулесыч Сегодня, 18:27
    Я буду рад, если гораздо раньше в сша начнется гражданская война, или взорвется Йеллстоун! Такие варианты почему-то сей "эксберддд " не учел, а зря! !!!!!
    Геркулесыч
  8. BLADFROST Сегодня, 18:28
    ГДЕ США -ТАМ СМЕРТЬ И ФАШИЗМ!
    BLADFROST
  9. WildFox Сегодня, 18:28
    А профессор 3-ю мировую от локальных конфликтов отличить может? В персидском заливе с 93 года не утихает и ниче Германия чето танки не ввела в бой.
    Бахнуть может по моему в КНДР под олимпиаду. Прикроют ся олимпийцами в Сеуле и начнут терзать Ына, пойди ответь, удар по Сеулу = удар по олимпийцам= кровавый режим убивает мирных спортсменов. hi
    WildFox
  10. solzh Сегодня, 18:28
    Фарли назвал регионы, где может начаться военный конфликт, но ни как не третья мировая. Третья мировая начнётся с нападения НАТО на Россию. Запад выставит какие-то претензии России, которые мы отвергнем и тогда НАТО начнёт вторжение для установления в нашей стране "подлинной геймократии". Это моё видение начала третьей мировой. hi
    solzh
    1. SNEAKY Сегодня, 18:40
      Цитата: solzh
      Фарли назвал регионы, где может начаться военный конфликт, но ни как не третья мировая. Третья мировая начнётся с нападения НАТО на Россию. Запад выставит какие-то претензии России, которые мы отвергнем и тогда НАТО начнёт вторжение для установления в нашей стране "подлинной геймократии". Это моё видение начала третьей мировой. hi

      НАТО на Россию,ОДКБ? what Вас этот американский профессор укусил чтоль?США деньги нужны как прибыль из войн,а не чтоб историю свою с чистого листа начинать,в прямом смысле.
      SNEAKY
  11. mih_sergeev92 Сегодня, 18:29
    Наличие сил ядерного сдерживания у всех ведущих стран в мировой геополитике не даст разразиться масштабной войне, как известно. А вот наличие ядерного оружия у небольших стран гарантирует им безопасность от агрессии крупной державы, дабы не повторить судьбу Ирака, Ливии и других стран, в которых неожиданно оказалась американская нефть.
    mih_sergeev92
  12. Волька Сегодня, 18:31
    а этот профессор не сказал главного, кто главный провокатор нестабильности в мире...
    Волька
    1. Идущий Сегодня, 18:44
      Тогда профессор останется без работы.
      Идущий
  13. Теренин Сегодня, 18:52
    Я понял заголовок так "американский профессор назвал места в которые США уже завезли оружие возмездия в случае Третьей мировой войны"
    Теренин
  14. APASUS Сегодня, 19:19
    Я вот даже не сомневался ,что США начнут войну с С Кореей,не взирая на жертвы и разрушения Ю Кореи ,Японии или Китая с Россией. Им это как раз на руку,уничтожение прямых конкурентов,а если Ын применит ядерное оружие,то это заказы для США еще лет на 30 !
    APASUS
  15. Krasnodar Сегодня, 19:48
    Такой анализ может 80% десятиклассников написать, порывшись часа два в интернете.
    Krasnodar
  16. MOSKVITYANIN Сегодня, 19:49
    Дядька "молодец" какой, чтоб написать такой прогноз нужно быть профессором?
    MOSKVITYANIN
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