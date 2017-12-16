ОБСЕ: Россия намерена отозвать своих офицеров из СЦКК

14 декабря представитель ВСУ при Совместном центре контроля и координации в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г.Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК

Складывается впечатление, что украинская сторона, таким образом, намеренно пытается исключить российских военнослужащих в составе СЦКК из процесса мониторинга выполнения Минских соглашений на юге-востоке Украины

Россия уведомила Украину о намерении отозвать своих офицеров из Совместного центре контроля и координации (СЦКК) по разведению сил и средств на линии разграничения, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Донбассе.- сказано в отчете миссии за 14 декабря.Ранее на этой неделе в Минобороны РФ заявили о значительном усложнении условий пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК.- заявил представитель Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины полковник Андрей Коротков журналистам в Москве 13 декабря. По словам офицера, "в течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК усилиями украинской стороны значительно осложнились".По его словам, через Трехстороннюю контактную группу в Минске, по линии ОБСЕ в Вене и другим каналам российская сторона неоднократно доводила информацию "о неприемлемых действиях украинской стороны", передает "Интерфакс"