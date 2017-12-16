20:25 16 декабря

ОБСЕ: Россия намерена отозвать своих офицеров из СЦКК

Россия уведомила Украину о намерении отозвать своих офицеров из Совместного центре контроля и координации (СЦКК) по разведению сил и средств на линии разграничения, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Донбассе.

14 декабря представитель ВСУ при Совместном центре контроля и координации в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г.Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК
- сказано в отчете миссии за 14 декабря.

ОБСЕ: Россия намерена отозвать своих офицеров из СЦКК



Ранее на этой неделе в Минобороны РФ заявили о значительном усложнении условий пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК.

Складывается впечатление, что украинская сторона, таким образом, намеренно пытается исключить российских военнослужащих в составе СЦКК из процесса мониторинга выполнения Минских соглашений на юге-востоке Украины
- заявил представитель Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины полковник Андрей Коротков журналистам в Москве 13 декабря. По словам офицера, "в течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК усилиями украинской стороны значительно осложнились".

По его словам, через Трехстороннюю контактную группу в Минске, по линии ОБСЕ в Вене и другим каналам российская сторона неоднократно доводила информацию "о неприемлемых действиях украинской стороны", передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: Федеральное агентство новостей / Олег Никитин
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Комментарии 63

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  1. dr.star75 Сегодня, 18:36
    А мы в этой фигне ещё и участвовали?
    dr.star75
    1. Кот Всапогах Сегодня, 18:45
      по ходу запахло чем то не хорошим laughing
      Кот Всапогах
      1. Идущий Сегодня, 18:48
        Не исключено , что скоро мирить начнем ? Мое мнение , только после вступления в должность Президента - это май - июнь 2018 года.
        Идущий
        1. 210окв Сегодня, 18:52
          Давно пора прекращать этот кровавый цирк.Российские миротврцы-ВС России...Ваш выход!
          Цитата: Идущий
          Не исключено , что скоро мирить начнем ? Мое мнение , только после вступления в должность Президента - это май - июнь 2018 года.
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 18:56
            Пока не разрулим с США не могли этого делать , но похоже почти договорились.
            Идущий
            1. 210окв Сегодня, 19:27
              Все внимание к Мишке..Точнее его реакции.Начнет ли затариться галантереей этот стреляный,но не добитый воробей..
              Цитата: Идущий
              Пока не разрулим с США не могли этого делать , но похоже почти договорились.
              210окв
        2. Кот Всапогах Сегодня, 18:56
          полностью согласен, но думаю апрель- май hi , вот только мирить надо так, чтоб искры из глаз, чтоб надолго запомнили чем это безобразие оборачивается!!! hi
          Кот Всапогах
          1. Идущий Сегодня, 18:58
            Не просто искры их глаз , а что бы долго присесть не смогли и трудились стоя. lol
            Идущий
        3. den3080 Сегодня, 19:04
          раньше окончания ЧМ по футболу ничего не будет
          den3080
          1. Идущий Сегодня, 19:36
            Да , что то я не учел , мы не рискнем .
            Идущий
            1. Logall Сегодня, 19:38
              Как всегда - престиж государства важнее человеческих жизней!
              Виктор, приветствую!
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 19:46
                Приветствую Александр! hi есть такой грех , но здесь ещё и практический расчет на будущее , не создать лишних проблем , которые тоже исчисляются жизнями людей.
                Идущий
            2. sabakina Сегодня, 19:51
              Вить, Мишико научил на, что можно, на открытии Олимпиады, так что будем посмотреть.
              sabakina
              1. Идущий Сегодня, 20:00
                Если только ему дадут этой ситуацией рулить , там он был при власти , а здесь в оппозиции .
                Идущий
              2. LSA57 Сегодня, 20:05
                Цитата: sabakina
                Вить, Мишико научил на, что можно, на открытии Олимпиады,

                я вот только одного не пойму, почему на него собрано масса документов и дело до сих пор не передано в международный суд. ведь он убийца миротворцев, не говоря уже о мирных жителей Осетии
                LSA57
                1. Идущий Сегодня, 20:14
                  Потому что он сукин сын , самых главных убийц в мире , но рано или поздно они его сольют.
                  Идущий
            3. Монос Сегодня, 20:16
              Цитата: Идущий
              Да , что то я не учел , мы не рискнем .

              Зато укропы рискнут! Более того,обязательно это сделают. В два этапа: к выборам и к чемпионату. Вот к этому и идёт подготовка.
              Монос
              1. Идущий Сегодня, 20:21
                Они исполнители , хотя Петя " по трезвости " может дров наломать.
                Идущий
          2. Ныробский Сегодня, 19:49
            Цитата: den3080
            раньше окончания ЧМ по футболу ничего не будет

            "Раньше"- наверное нет, а вот во время проведения ЧМ, вполне возможно. Матрасы любители начинать свои паскудные дела во время спортивных мероприятий.
            Ныробский
            1. Идущий Сегодня, 20:04
              От них можно ждать в любой момент , они давно берега и ориентиры потеряли.
              Идущий
        4. тол100в Сегодня, 19:05
          Цитата: Идущий
          это май - июнь 2018 года.

          Не обязательно! Мирить можно всегда. А если мирить СИЛЬНО, то это будет не очень долго!
          тол100в
      2. LSA57 Сегодня, 18:50
        Цитата: Кот Всапогах
        по ходу запахло чем то не хорошим

        потенциальных свидетелей убирают
        LSA57
        1. тол100в Сегодня, 19:07
          Цитата: LSA57
          потенциальных свидетелей убирают

          Все свидетели в правительстве Укропии, а заказчики в Госдепе!
          тол100в
          1. LSA57 Сегодня, 19:13
            Цитата: тол100в
            Все свидетели в правительстве Укропии,

            это не свидетели, это будущие подсудимые
            LSA57
    2. сибиралт Сегодня, 20:12
      Наконец то избавили офицеров от ежедневных унижений.
      сибиралт
  2. avt Сегодня, 18:41
    what Убирают потенциальных заложников ???
    avt
    1. антивирус Сегодня, 18:46
      уходят и освобождают место для мухобойки Шойгу
      весной 18 г будет понятно и с СП2, и с др транзитами- ж\д, нефть,авто, Молдавия( как то будет).
      кохлы стараются макс быстро нагадить, а мы наоборот до определенности во внутр политике не хотели ломать.
      Все ли определилось в России?
      антивирус
    2. Идущий Сегодня, 18:49
      Очень похоже и за ранее пока не началось.
      Идущий
      1. MOSKVITYANIN Сегодня, 19:17
        Цитата: Идущий
        Очень похоже и за ранее пока не началось.

        По старой традиции все начнется либо при открытии ОИ или в ходе их действий....
        MOSKVITYANIN
        1. Идущий Сегодня, 19:37
          А ещё есть Ч.М. по футболу.
          Идущий
  3. assa67 Сегодня, 18:41
    "складывается впечатление"...вот ведь дипломатия! так и сказали бы-гнобят,работать не дают......уберем наших из СЦК-это подтверждение конца Минских соглашений.....
    assa67
    1. LSA57 Сегодня, 18:52
      Цитата: assa67
      уберем наших из СЦК-это подтверждение конца Минских соглашений...

      так им давно кирдык пришёл
      LSA57
      1. assa67 Сегодня, 19:03
        это мнение авакова....и старание полпреда матрасного.....как по Вашему проблему решить?..укропам большое наступление разрешить,с поддержкой натовской авиацией?
        assa67
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:55
    А может быть, пора сказать честно, что минские соглосовища нужны были только укроине, и именно для наращивания вооруженной группировки на границах с республиками, для дальнейшего усиления военных действий? ???
    Геркулесыч
    1. assa67 Сегодня, 19:04
      Цитата: assa67
      это мнение авакова....и старание полпреда матрасного.....как по Вашему проблему решить?..укропам большое наступление разрешить,с поддержкой натовской авиацией?
      assa67
  5. петька слесарь Сегодня, 18:59
    понятно - наших офицеров убирают с линии огня
    08 08 2008 в украинской вариации
    петька слесарь
    1. тол100в Сегодня, 19:14
      Цитата: петька слесарь
      понятно - наших офицеров убирают с линии огня
      08 08 2008 в украинской вариации

      Запомните раз и навсегда! Наши офицеры не уходят!
      тол100в
      1. петька слесарь Сегодня, 19:19
        а слова уходят не было
        наверное, просто возникла необходимость вывести наших офицеров из под удара - зачем заведомо рисковать их жизнями -
        это просто тактический прием
        а 08 08 2008 упомянуто как напоминание об успешной операции российских войск по принуждении грузии к миру
        петька слесарь
        1. Logall Сегодня, 19:40
          Скорее всего, что инфу раздобыли о готовящейся провокации...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 19:48
            Там может быть все что угодно.
            Идущий
  6. Masya Masya Сегодня, 19:01
    из процесса мониторинга выполнения Минских соглашений на юге-востоке Украины

    а чего там мониторить, если Минские соглашения как не выполнялись, так и не выполняются...
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 19:16
      Цитата: Masya Masya
      Минские соглашения как не выполнялись, так и не выполняются...


      hi , Марина. И не будут выполняться, о чём Чугункин прямо и громогласно заявил от имени киевских властей. Но западные "гаранты" залепили уши воском и продолжают плясать хабанеру под названием "санкции к России" за невыполнение этих самых минских соглашений. Эквилибристика, однако.
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 19:32
        Лев, приветик! love
        Цитата: Лелёк
        Эквилибристика, однако

        там ещё и акробатика с гуттаперчивостью... wink
        Masya Masya
  7. tchoni Сегодня, 19:07
    Ох, боюсь украинские ребята допросятся и государь-ампяратор расставит точки над и. В донбас просто войдет российский миротворческий контингент - и все. Хохлы, безусловно, получат некоторое моральное право кричать об окупации - но они и так это делают.
    tchoni
  8. Теренин Сегодня, 19:09
    Теперь то, без русских, парни из центра контроля и координации...свои отчеты могут делать не вставая с дивана feel
    Теренин
  9. APASUS Сегодня, 19:16
    Порошенко хочет разменять Украину ради своих миллионов,да тут еще Саакашвили в затылок дышит.Судя по всему кресло президента страны все же ему нравиться и бежать он не собирается.Просто очередной раз кинет Украину и украинцев !?
    APASUS
  10. pvv113 Сегодня, 19:18
    условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК усилиями украинской стороны значительно осложнились

    Надо в ответ создать аналогичные условия украинским демагогам на российском телевидении
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 19:38
      Нет нет , эти пусть говорят , дабы дурь была видна. Они работают на нас.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 19:41
        Если им создать условия - они еще интереснее заговорят laughing
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 19:48
          Так и я про то , особенно когда разговеются.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 20:00
            Ну тогда пусть поют, но тиски я бы затянул
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 20:07
              Мне кажется , что их всех давно за Фаберже уже прихватили , а у кого они отсутствуют , то за соответствующий орган.
              Идущий
      2. Кот Всапогах Сегодня, 20:10
        это не дурь, а разжигание розни!! hi
        Кот Всапогах
      3. LSA57 Сегодня, 20:14
        Цитата: Идущий
        Нет нет , эти пусть говорят , дабы дурь была видна. Они работают на нас

        а я давно говорил, для этого и приглашают. там сейчас ещё один такооооооой чудик появился laughing один все вместе взятых стОит laughing они сами над ним ржут laughing
        LSA57
        1. Идущий Сегодня, 20:23
          Всех собираем , ничего не делаем , просто даем им трибуну всё...это же мечта и минимум затрат.
          Идущий
    2. LSA57 Сегодня, 20:12
      Цитата: pvv113
      Надо в ответ создать аналогичные условия украинским демагогам на российском телевидении

      один уже создал
      LSA57
  11. demo Сегодня, 19:19
    По словам офицера, "в течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава СЦКК усилиями украинской стороны значительно осложнились".

    Думаю что можно ожидать, в самое ближайшее время развития ситуации, где в результате определенных событий реально усложнятся условия пребывания украинских офицеров. В лучшем случае - камеры предварительного заключения. Для выяснения причастности. В худшем -2.000 уровня почвы.
    Это звонок.
    Первый.
    demo
  12. Стройбат запаса Сегодня, 19:23
    Этого матрасы и добиваются. Не будет в СЦКК русских - всё будет хорошо и тихо. Уничтожение населения Донбасса хоть химическим, хоть каким оружием. И безнаказанно. ОБСЕ ничего не видело.
    Стройбат запаса
    1. LSA57 Сегодня, 20:16
      Цитата: Стройбат запаса
      ОБСЕ ничего не видело.

      бееееедненькие
      LSA57
  13. bmv04636 Сегодня, 19:27
    Ребята Вагнера видать из Сирии тоже возвращаются
    bmv04636
  14. Romanych.by Сегодня, 19:55
    По результатам действий ОБСЕ видно,что даже наличие представителей Российских ВС в своём составе,не мешало находиться на линии разграничения с широко закрытыми глазами.Когда уже они все захлебнутся своим лицемерием и ненавистью??А самое печальное,что до сих пор страдают и гибнут мирные жители...
    Romanych.by
  15. Romanych.by Сегодня, 19:58
    Цитата: Геркулесыч
    А может быть, пора сказать честно, что минские соглосовища нужны были только укроине, и именно для наращивания вооруженной группировки на границах с республиками, для дальнейшего усиления военных действий? ???

    Полностью поддерживаю Вашу мысль.
    Romanych.by
  16. AwaZ Сегодня, 20:15
    в этой фигне российские офицеры давно должны прекратить участвовать. Их надо приписать лучше к подразделениям ВС Луганска и Донецка. Все больше будет пользы и порядка.
    AwaZ
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