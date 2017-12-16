Бондарев: Россия не позволит США вновь дестабилизировать Сирию

Сирию они (американцы — прим.) так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации. Со своей стороны Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе, превращая его в полноценную военно-морскую базу

Подготовкой боевиков в Сирии США готовят новый плацдарм для её дестабилизации, но Россия поможет сирийским властям не допустить этого, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.— отметил сенатор, выразив уверенность в готовности президента САР Башара Асада противостоять попыткам раскачать ситуацию в стране.По мнению сенатора, Вашингтон недоволен серьёзными геополитическими успехами России на Ближнем Востоке, поэтому вновь пробует обратиться к тактике использования террористов для разжигания нового конфликта.Он отметил, что американцы уже не первый раз поддерживают террористов и другие деструктивные силы. По словам сенатора, Вашингтону "не дает покоя" успех России в Сирии (и военный, и геополитический), а также нормализация обстановки в этой стране, "которую они, как Ливию, пытались развалить".Ранее в СМИ появилась информация, что в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили о создании инструкторами США из разрозненных групп боевиков вооружённого формирования «Новая сирийская армия» для борьбы с правительственными силами.Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что поддержкой террористов Вашингтон обращается к стратегии 1980-х годов, когда поддерживал афганских моджахедов оружием и финансами в их борьбе против Советской армии.