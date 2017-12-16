20:24 16 декабря

Бондарев: Россия не позволит США вновь дестабилизировать Сирию

Подготовкой боевиков в Сирии США готовят новый плацдарм для её дестабилизации, но Россия поможет сирийским властям не допустить этого, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Бондарев: Россия не позволит США вновь дестабилизировать Сирию


Сирию они (американцы — прим.) так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации. Со своей стороны Россия будет помогать. Мы сохраняем свою базу в Хмеймиме, а также собираемся развивать порт в Тартусе, превращая его в полноценную военно-морскую базу
— отметил сенатор, выразив уверенность в готовности президента САР Башара Асада противостоять попыткам раскачать ситуацию в стране.


По мнению сенатора, Вашингтон недоволен серьёзными геополитическими успехами России на Ближнем Востоке, поэтому вновь пробует обратиться к тактике использования террористов для разжигания нового конфликта.

Он отметил, что американцы уже не первый раз поддерживают террористов и другие деструктивные силы. По словам сенатора, Вашингтону "не дает покоя" успех России в Сирии (и военный, и геополитический), а также нормализация обстановки в этой стране, "которую они, как Ливию, пытались развалить".

Ранее в СМИ появилась информация, что в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили о создании инструкторами США из разрозненных групп боевиков вооружённого формирования «Новая сирийская армия» для борьбы с правительственными силами.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что поддержкой террористов Вашингтон обращается к стратегии 1980-х годов, когда поддерживал афганских моджахедов оружием и финансами в их борьбе против Советской армии.

Использованы фотографии: https://www.pnp.ru/
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Комментарии 13

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  1. APASUS Сегодня, 20:02
    Начинать очередную военную авантюру американцы сейчас не будут,но отказать головорезам в снабжении не станут.Тут скорее вопрос о восстановлении страны ,вертикали власти,системы МВД и Судопроизводства. Чем быстрее власти смогут запустить сам процесс восстановления ,тем больше шанс сохранить страну.Американцы сейчас скорее всего будут ставить на внутреннюю оппозицию власти,а вот станет ли эта оппозиция новым началом ИГИЛ зависит уже от Асада
    APASUS
    1. Идущий Сегодня, 20:09
      Мне представляется , что США хотят создать альтернативную Сирию и продолжить войну.
      Идущий
      1. APASUS Сегодня, 20:11
        Цитата: Идущий
        Мне представляется , что США хотят создать альтернативную Сирию и продолжить войну.

        Начинать с пустого места очень трудно,даже для американцев.Это потребует серьёзных вложений,можно попробовать новую авантюру ,например с С Кореей
        APASUS
        1. Идущий Сегодня, 20:19
          А у них совсем не пустое место , база осень даже не плохая и они уже делают это.
          Идущий
          1. APASUS Сегодня, 20:21
            Цитата: Идущий
            А у них совсем не пустое место , база осень даже не плохая и они уже делают это.

            Какая база? У их подопечных из ИГИЛ было под оккупацией 90% Сирии и 70% Ирака,а сейчас одна база ,вы о чем любезный,это просто ноль!
            APASUS
      2. тол100в Сегодня, 20:14
        Цитата: Идущий
        Мне представляется , что США хотят создать альтернативную Сирию и продолжить войну.

        А может не стоит дожидаться "создания новой сирии", а стоит на корню уничтожить зарождение Выродков, и не смотреть на "общественное мнение" западных недоносков!
        тол100в
        1. Идущий Сегодня, 20:17
          Согласен , но для этого надо выдавить США с территории Сирии.
          Идущий
    2. Chertt Сегодня, 20:22
      Опять Бондарев пиарится, Или от уголовного дела петляет, Или в редакции ВО кум или кума сидит
      Chertt
  2. Идущий Сегодня, 20:02
    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что поддержкой террористов Вашингтон обращается к стратегии 1980-х годов, когда поддерживал афганских моджахедов оружием и финансами в их борьбе против Советской армии.


    Будут скакать на граблях , это их право.
    Идущий
    1. катана Сегодня, 20:20
      Цитата: Идущий
      Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, что поддержкой террористов Вашингтон обращается к стратегии 1980-х годов, когда поддерживал афганских моджахедов оружием и финансами в их борьбе против Советской армии.


      Будут скакать на граблях , это их право.

      По граблям будете скакать вы ,русские ,если Штатовцы и компания начнут реализовывать афганский сценарий.Быстро же забываете ,как война в Афгане угробила мощный Союз.Современная РФ рядом с СССР - лишь бледная тень.
      катана
  3. Romanych.by Сегодня, 20:10
    Цитата: APASUS
    Начинать очередную военную авантюру американцы сейчас не будут,но отказать головорезам в снабжении не станут.Тут скорее вопрос о восстановлении страны ,вертикали власти,системы МВД и Судопроизводства. Чем быстрее власти смогут запустить сам процесс восстановления ,тем больше шанс сохранить страну.Американцы сейчас скорее всего будут ставить на внутреннюю оппозицию власти,а вот станет ли эта оппозиция новым началом ИГИЛ зависит уже от Асада

    Точно подмечено.Сейчас от Асада зависит вся ситуация в стране.И мне,почему-то кажется,что он не посмеет "ударить в грязь лицом" после такой коллосальной помощи России.Только вместе и сообща мы сможем противостоять этому сборищу лицемерных и лживых представителей белого дома.
    Romanych.by
    1. катана Сегодня, 20:15
      Цитата: Romanych.by
      Цитата: APASUS
      Начинать очередную военную авантюру американцы сейчас не будут,но отказать головорезам в снабжении не станут.Тут скорее вопрос о восстановлении страны ,вертикали власти,системы МВД и Судопроизводства. Чем быстрее власти смогут запустить сам процесс восстановления ,тем больше шанс сохранить страну.Американцы сейчас скорее всего будут ставить на внутреннюю оппозицию власти,а вот станет ли эта оппозиция новым началом ИГИЛ зависит уже от Асада

      Точно подмечено.Сейчас от Асада зависит вся ситуация в стране.И мне,почему-то кажется,что он не посмеет "ударить в грязь лицом" после такой коллосальной помощи России.Только вместе и сообща мы сможем противостоять этому сборищу лицемерных и лживых представителей белого дома.

      Что ,по вашему ,должен сделать этот трагикомичный персонаж Асад,"после коллосальной помощи России?"Как он должен действовать - человек ,который и привел Сирию к такому состоянию.
      катана
  4. Бензорез Сегодня, 20:21
    Судя по фотографии т. Бондарев- суровый мужчина. А суровым мужчинм я склонен доверять однако. Потому, как у суровых музчин- не забалУеш однако. Это важно!
    Бензорез
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