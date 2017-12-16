ДНР: ВСУ занижают число потерь в Донбассе

При этом в официальных сводках пресс-центра штаба "АТО" число погибших на сегодняшний день за ноябрь-декабрь составляет 23 военнослужащих, что более чем в два раза занижено относительно реальных цифр

Армия ДНР даже не пытается вмешиваться

Украинские силовики занижают число потерь в Донбассе, заявил журналистам представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Он отметил, что, по данным разведки ДНР, за ноябрь и декабрь число безвозвратных потерь украинской армии в Донбассе составило не менее 56 человек.— сказал Басурин.В начале декабря он сообщил, что в поселках Гладосово и Металлист погибли 17 украинских силовиков и еще 11 получили ранения. Причем, по словам Басурина, все потери ВСУ несут исключительно из-за внутренних противоречий.— сказал он.Напоминаем, что ранее украинскими волонтёрами было вывезено 49 тел погибших украинских силовиков из зоны вооружённого конфликта.