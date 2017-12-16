22:49 16 декабря

ДНР: ВСУ занижают число потерь в Донбассе

Украинские силовики занижают число потерь в Донбассе, заявил журналистам представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что, по данным разведки ДНР, за ноябрь и декабрь число безвозвратных потерь украинской армии в Донбассе составило не менее 56 человек.

ДНР: ВСУ занижают число потерь в Донбассе



При этом в официальных сводках пресс-центра штаба "АТО" число погибших на сегодняшний день за ноябрь-декабрь составляет 23 военнослужащих, что более чем в два раза занижено относительно реальных цифр
— сказал Басурин.

В начале декабря он сообщил, что в поселках Гладосово и Металлист погибли 17 украинских силовиков и еще 11 получили ранения. Причем, по словам Басурина, все потери ВСУ несут исключительно из-за внутренних противоречий.

Армия ДНР даже не пытается вмешиваться
— сказал он.

Напоминаем, что ранее украинскими волонтёрами было вывезено 49 тел погибших украинских силовиков из зоны вооружённого конфликта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 20:37
    Это все предсказуемо.У них всё в порядке..После нескольких дней ожесточенных боёв несколько "киборгов" отравились горилкой.. am
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 20:47
      Ага , салом подавились.
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 21:25
        Цитата: Идущий
        Ага

        Плитами, Донецкого аэропорта
        Цитата: Идущий
        подавились

        !
        Logall
        1. Идущий Сегодня, 21:32
          Александр , пофиг чем лишь бы сгинули.
          Идущий
      2. Джедай Сегодня, 21:27
        Виктор, Дима - добрый вечер! hi А кровью эти тварюги не захлебнулись? А то, что потери занижают - понятное дело: и так маловато желающих за труселя в кружавчиках голову сложить.
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 21:31
          Приветствую Максим! hi , их откормили , поменяли на новых и теперь будут натравливать.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 21:33
            Ну да , новая серия боевика "Идущие на смерть - приветствуют тебя, о Порось!". negative fool
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 21:38
              Все сошли с ума , мир превратился в скотобойню и конца совсем не видно.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 21:49
                А его и не будет видно, пока условия США диктует. Вывод ты и сам можешь сделать. wink
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 21:56
                  Мы много раз говорили , пока не найдем способа прищемить щупальца США , мы их не выдавим ,тем более Асад.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 22:04
                    Именно так, дружище.
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 22:15
                      И этот клубок , становится центром взаимоотношений США и России.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 22:20
                        Самое интересное в том, что обе стороны знают цели оппонента, но делают вид что просто вышли погулять. yes
                        Джедай
        2. Идущий Сегодня, 22:24
          Цитата: Джедай
          Самое интересное в том, что обе стороны знают цели оппонента, но делают вид что просто вышли погулять. yes

          Да , мы вернулись в конец 70 -х , начало 80-х годов прошлого века.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 22:30
            Не мы этого хотели, заметь... no
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 22:35
              Конечно не мы , это полосатые туда вернулись и с теми технологиями пытаются бодаться.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 22:40
                Вчера в беседе с нашим общим знакомым Егоровичем сказал: в этой войне США точно не удастся себе присвоить победу. wink
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 22:46
                  Это смотря перед какой аудиторией , мир в лице США жестко воюет против нас , мы нашли его слабину в виде RT , они это поняли и теперь мы бодаемся на интернете.
                  Идущий
    2. BlombiRus Сегодня, 21:33
      Любая армия на любой войне занижает собственные потери. Эта инфа является секретной и огласке не подлежит. Так что, можно смело умножать на три укропский список для прессы. Но зная какелов, можно и на пять умножить- ближе к истине будет.
      BlombiRus
  2. Попович Сегодня, 20:41
    Упырей надо считать с 2014года ... где-то так например = 62437.
    Попович
    1. Идущий Сегодня, 20:47
      Откуда у Вас такие точные цифры?
      Идущий
    2. domnich Сегодня, 20:58
      Пытался отслеживать эту тему. Число выходило поменьше, но порядок тот же. Из трех категорий «потерпевших»: 1) ВСУ + нацбаты, 2) ополченцы и 3) мирное население, - первая категория понесла самые тяжелые потери.
      При этом нужно учитывать склонность ВСУ попадать в «котлы», непрекращающиеся вооруженные конфликты между ВСУ и нацбатами, изначальные и постоянные попытки скрыть истинные потери в ВСУ в т.ч. массовыми захоронениями погибших в районе боевых действий и переводом их в категорию дезертировавших.
      domnich
      1. cniza Сегодня, 21:01
        Как бы там ни было цифры катастрофические и это ещё не предел.
        cniza
        1. Logall Сегодня, 21:28
          Витя, hi , это всего лишь начало!
          Новое начало, задолбавшего всех, конфликта!
          Logall
          1. cniza Сегодня, 21:35
            Александр! hi люди это такая скотина , что привыкают ко всему , извини это жестокая действительность и нам её расхлебывать.
            cniza
      2. ШВЕДский_стол Сегодня, 22:45
        В ЛДНР например не считают потери добровольцев. По этому и потери у их 1-2 человека в день.
        ШВЕДский_стол
  3. dr.star75 Сегодня, 20:53
    Басурин конечно хороший человек, но он уж раз пятьдесят атаковал украинцев
    dr.star75
    1. iliitchitch Сегодня, 22:04
      Цитата: dr.star75
      Басурин конечно хороший человек, но он уж раз пятьдесят атаковал украинцев

      Так потому и хороший . Он чего , в хатынку вламывается и последнее сало у нестчЯстного хохла отбирает ? Нет . Или типа "мы , немцы , ни при деле , это всё проклятый адик ?" . Да пошли эти с адиком , а хохлы со своими майданами и парашниками . Работать не пробовали , долбоящеры ?
      iliitchitch
  4. Горный стрелок Сегодня, 21:37
    Жуткие цифры. А как "укроп" списывает погибших? Как дизертиров, без вести пропавших или небоевые потери? Хотя что спрашивать. Страна основана на лжи... Чего ещё ждать!
    Горный стрелок
  5. Горный стрелок Сегодня, 21:37
    Жуткие цифры. А как "укроп" списывает погибших? Как дизертиров, без вести пропавших или небоевые потери? Хотя что спрашивать. Страна основана на лжи... Чего ещё ждать!
    Горный стрелок
  6. федоров Сегодня, 22:11
    Цыфры гораздо жоще, СЛОГА СТРОЧИТЬ ТРУДНО. Сейчас не знаю, но год назад - никто их и не считал. Улицу переименовали к примеру, тот в Афгане погиб,а теперь неизвестно за что.
    федоров
  7. Теренин Сегодня, 22:39
    На вопрос штабного писаря: "Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?", - Суворов А.В. ответил так: "Чего их, басурман, жалеть, пиши больше!".
    Теренин
  8. Jerk Сегодня, 22:44
    Тоже мне новость. Помните, как у них главвоенпрокурор рассказывал про 16 тысяч дезертиров с оружием? Это из 100тысячной группировки на Донбассе, как они тогда говорили, то есть по факту - каждый седьмой... Уже понятно, как у них "потерьнет"
    Jerk
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