Гидроавиация японского подводного флота во Второй мировой войне. Часть III

В стране Восходящего солнца внимательно отслеживали ход экспериментов, проводимых в Европе и США, по созданию самолётов для подводных лодок. Практические работы в этом направлении развернулись в 1923 году, когда в Японию прибыли закупленные в Германии два поплавковых гидросамолёта «Каспар» U-1.После тщательного изучения приобретённых гидросамолётов на Морском арсенале города Йокосука в 1925 году приступили к созданию первого японского самолёта для подводных лодок - «Йокоши» 1-Go. Самолёт внешне был похож на германский «Каспар» U-1, но имел более мощный 80-сильный 9-цилиндровый радиальный двигатель французской фирмы «Рено» и четырёхлопастной деревянный винт. Максимальная скорость полёта японского гидроплана составляла 154 км в час (против 145 км в час U-1).«Йокоши» 1-Go имел смешанную конструкцию: металлический трубчатый каркас, деревянные крылья, дюралевую обшивку капота и поплавков (всё остальное имело полотняную обшивку). Для размещения в цилиндрическом ангаре длиной 7.4 метра и диаметром 1.7 метра крылья и поплавки отстыковывались. По проекту предусматривалось, что на сборку 1-Go командой из пяти человек будет уходить четыре минуты и дополнительно 10–12 минут на подготовку к старту, а разборка – около двух минут.Первый прототип «Йокоши» 1-Go был построен в 1927 году. Для морских испытаний японский флот выделил подводный минный заградитель I-21 с надводным водоизмещением 1380 тонн (подводное 1768 тонн) и скоростью хода в надводном положении 14.5 узлов. Для размещения гидросамолёта за ограждением рубки смонтировали водонепроницаемый цилиндрический ангар «тяжёлого» типа. Спуск 1-Go на воду и подъём его с воды осуществлялся с помощью специального крана.Интенсивные испытания «Йокоши» 1-Go проводились в течение 18 месяцев в 1927–1928 годах. Реальное время, которое уходило на подготовку гидросамолёта к вылету, составляло целых 40 минут (вместо 16 по проекту)! Неудовлетворительной также была низкая скорость полёта и его малая продолжительность (всего два часа). Попутно выяснилось, что подводная лодка с авиационным ангаром должна обладать большим водоизмещением.От принятия на вооружение «Йокоши» 1-Go в качестве гидросамолёта-разведчика подводного базирования японский флот отказался. Был построен всего один прототип. Для продолжения работ в этом направлении, ещё до конца испытаний «Йокоши» 1-Go, в 1928 году японский флот приобрёл английский двухместный поплавковый гидросамолёт «Парнол» «Пэто».На его базе в Военно-морском арсенале в Йокосуке японские инженеры разработали новый проект гидросамолёта - «Йокоши» 2-Go, который внешне напоминал своего прародителя, но имел меньшие размеры и стал одноместным. Металлический трубчатый каркас фюзеляжа и деревянные крылья были обтянуты полотном. Киль хвостового оперения разместили под фюзеляжем, а горизонтальное оперение – в его верхней части. Для размещения в ангаре подводной лодки крылья и поплавки сделали съёмными. Силовая установка «Йокоши» 2-Go представляла собой лицензионную копию английского радиального пятицилиндрового 130-сильного двигателя «Мангуст».Построенный в мае 1929 года первый прототип 2-Go передали флоту для проведения испытаний на подводном минном заградителе I-21, которые продолжались по сентябрь 1931 года. По результатам испытаний было решено поставить на гидросамолёт более мощный семицилиндровый радиальный японский двигатель «Гасудэн Дзимпу» мощностью 160 лошадиных сил. С новой силовой установкой максимальная скорость полёта «Йокоши» 2-Go-Kai (такое название получил второй прототип) возросла до 168 км в час. Продолжительность полёта осталась прежней – 4 часа 24 минуты.В конструкцию 2-Go-Kai внесли небольшие изменения – киль хвостового оперения приобрёл более традиционную форму. Крыльевые стойки биплана получили N-вид. Испытания «Йокоши» 2-Go-Kai проходили вначале всё на той же I-21, а в завершающей стадии на подлодке I-52, которая имела надводное водоизмещение 1500 тонн (подводное – 2500 тонн). В конце 1931 года испытания завершились и были признаны удовлетворительными.В 1932 году одноместный поплавковый разведывательный биплан под обозначением «Йокоши» E6Y1 (Тип 91 модель 1) был принят на вооружение. Флот заказал всего восемь гидросамолётов, которые были построены в 1933–1934 годах фирмой «Каваниши» (под заводским обозначением тип N). Такое малое количество заказанных самолётов объяснялось слабостью конструкции, невысокими лётными характеристиками и отсутствием вооружения.«Йокоши» E6Y1 стал первым серийным разведывательным гидросамолётом для базирования на подводных лодках. В 1932 году во время «Шанхайского инцидента» гидросамолёт E6Y1(2-Go-Kai) выполнил несколько разведывательных полетов в районе Шанхая. В 1933 году на подводной лодке I-52 была установлена экспериментальная пневматическая катапульта и E6Y1(2-Go-Kai) активно участвовал в её испытаниях и доводке. В течение 1937–1938 годов они базировались на подводных лодках I-5, I-6, I-7 и I-8, пока не были заменены более совершенными гидросамолётами «Ватанабэ» E9W. Лётная служба «Йокоши» E6Y1 завершилась в мае 1943 года.В 1932 году фирмой «Айчи» по заказу ВМС Китая был построен прототип разведывательного гидросамолёта корабельного базирования «Айчи» АВ-3, аналогичный по своим размерам и возможностям «Йокоши» E6Y1. Самолёт имел складывающиеся внешние консоли крыла. Испытания прошли успешно, однако заказов на серийное производство от Китая не последовало. Командование японского флота не проявило заинтересованности к данной разработке, так как подобный самолёт уже был принят на вооружение.