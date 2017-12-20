Черноморский судостроительный завод: ролкеры проекта «Атлантика»
60–70-е годы XX века в мировом судостроении были отмечены появлением в торговых флотах новых типов специализированных судов. Разнообразие типов увеличивалось. Среди новинок были корабли с горизонтальной грузообработкой. Всё большую популярность приобретали контейнерные перевозки. ЧСЗ, кроме тяжелых авианесущих крейсеров, строил корабли для нужд народного хозяйства. Среди них такие уникальные суда, как газотурбоходы типа «Капитан Смирнов».
Зарождение контейнерных перевозок
Считается, что возникновение компактного и удобного способа транспортировки различных грузов при помощи контейнеров принадлежит американскому бизнесмену Малкому Маклину. Родившись в 1913 году, этот человек в начале своей карьеры работал водителем грузовика в компании «McLean Trucing», где упомянутый грузовик являлся единственным транспортным средством. В 1937 г. Маклину пришла в голову идея о возможности погрузки и выгрузки с корабля автомобиля с его грузом или прицепом. Позже эта идея выкристаллизовалась в транспортировку морем грузового прицепа-трейлера, который можно было отцепить от тягача.
В середине 50-х гг., когда компания «McLean Trucing» стала крупнейшим автоперевозчиком в США, Малком Маклин, сам уже состоятельный человек, основывает собственную компанию. Бизнесмен приобрел для своих целей судоходную компанию и два бывших флотских танкера, построенных в годы Второй мировой войны.
В компании Маклина, называющейся теперь «Mclean Industries Inc», работал талантливый инженер Кит Тантлингер. Обсудив с ним новую концепцию грузоперевозок, бизнесмен поручил ему разработать металлический контейнер для перевозки грузов длинной 35 футов (10,6 м). Этот контейнер должен был быть универсальным и перевозиться как на корабле, так и на автотрейлере. Кит Тантлингер блестяще справился с поставленной задачей. Он не только воплотил в металле идеи Маклина, но и усовершенствовал их. Всего инженер запатентовал более 70 изобретений, связанных с контейнерами.
На переоборудование танкеров в грузовые суда ушло около трех месяцев, и в апреле 1956 г. один из них совершил рейс из штата Нью-Джерси в Техас. На борту «Идеала X» находилось 58 контейнеров и более сотни чиновников, представителей других фирм-перевозчиков и менеджеров. Новый способ был одобрен, принят и стал стремительно набирать популярность – в первую очередь из-за очевидной экономической выгоды. Расходы на погрузку-разгрузку снижались на порядок. Значительно сокращались трудозатраты и время простоя судна.
Уже в следующем 1957 году «Гетевэй Сити» – первое судно, специализированное для перевозок контейнеров, – начало ходить между Флоридой и Техасом. 4 октября 1957 г. оно доставило первые 226 контейнеров. Рост контейнерных перевозок постепенно набирал обороты: в 1958 году судно «Фаирлэнд» вышло на линию Пуэрто-Рико – порты США.
Бизнес господина Маклина процветал – его компания постепенно обрастала новыми отделениями, дочерними предприятиями и поглощенными фирмами. К концу 60-х годов флот компании насчитывал почти 40 судов-контейнеровозов. Это позволило Маклину и его ведущим менеджерам заказать у судостроительных корпораций 5 больших и быстроходных контейнеровозов для быстрой перевозки грузов на дальние расстояния.
Советские ролкеры-газотурбоходы
Советский Союз, располагающий одним из самых больших торговых флотов в мире, разумеется, был заинтересован в строительстве таких судов для грузоперевозок. В начале 1970-х гг. Николаевское Центральное конструкторское бюро «Черноморсудопроект» получило задание на проектирование большого контейнеровоза с горизонтальной грузообработкой. В 1974 г. этот проект, разрабатываемый под руководством главного конструктора В. К. Ивженко, был создан и получил название «Атлантика».
Итогом работы конструкторов и проектантов стало четырехпалубное двухвинтовое судно с кормовым расположением машинного отделения и надстройкой над ним. Носовая оконечность – бульбообразная для улучшения гидродинамических характеристик. На транцевой корме находилась угловая грузовая рампа. Перспективный контейнеровоз имел водоизмещение 36 тыс. тонн, дедвейт 20 тыс. тонн и был способен перевезти 1231 контейнер. Длина корабля 227,3 метра, ширина – 30 м, осадка – 9,87 м. Высота надводного борта 21 метр. Дальность плавания оставляла 22 тыс. миль при скорости 25 узлов.
Главной особенностью контейнеровозов проекта «Атлантика» являлась их энергетическая установка. Предполагалось оснастить их двумя (по одному на каждый винт) газотурбинными агрегатами «М25» мощностью по 25 тыс. л. с. каждый. Такое техническое решение было изначально заложено в проект: оснастить контейнеровозы мощными двигателями для достижения высокой скорости, сохраняя при этом возможность работы на тяжелых, и следовательно дешевых сортах топлива.
Проектированием энергетической установки для проекта 1609 «Атлантика» занималось расположенное тут же в Николаеве Научно-производственное предприятие «Машпроект», а изготавливались агрегаты на николаевском Южном турбинном заводе «Заря». Предусматривалось дистанционно-автоматизированное управление энергетической установкой из навигационной рубки управления.
Следует заметить, что контейнеровозы проекта «Атлантика» были не первыми газотурбоходами на Черном море. Еще в декабре 1968 г. Херсонский судостроительный завод передал Черноморскому морскому пароходству первый в советском торговом флоте отечественный газотурбоход «Парижская Коммуна». Судно во многом являлось экспериментальным для изучения возможностей газотурбинной установки. «Парижская Коммуна» относилась к судам типа «Ленинский Комсомол», разработанного николаевским «Черноморсудопроектом». Его водоизмещение достигало 22 тыс. тонн, а мощность двигателя составляла 13 тыс. л. с.
Экспериментальная газотурбинная установка ГТУ-20 являлась детищем Кировского завода в Ленинграде. Для достижения лучших скоростных характеристик было решено установить ГТУ-20 на судно с наиболее подходящими обводами корпуса. Выбор пал на сухогруз «Парижская Коммуна». Кроме того, судно впервые в советском торговом флоте было оснащено винтом регулированного шага. «Парижская Коммуна» успешно эксплуатировалась в составе Черноморского пароходства вплоть до сдачи на слом в 1991 году. В качестве питания для ГТУ-2 использовалось дизельное топливо, расход которого оказался повышенным. Поскольку газотурбинный агрегат был изготовлен в Ленинграде в единственном экземпляре, то судно испытывало некоторые трудности с запчастями, которые Кировскому заводу приходилось изготавливать поштучно.
Серийные контейнеровозы решили строить на Черноморском судостроительном заводе. Дополнительным удобным фактором являлось наличие в Николаеве предприятия-изготовителя энергетических установок – ЮТЗ.
5 ноября 1975 года головной контейнеровоз «Капитан Смирнов» был заложен на Черноморском заводе. Как и тяжелые авианесущие крейсера, строящиеся на соседнем нулевом стапеле, корабли типа «Атлантика» являлись сложными и принципиально новыми. Листовой металл для них обрабатывался на машинах «Кристалл» с программным управлением, широко использовались предстапельные площадки для формирования крупногабаритных секций корпуса.
29 июля 1977 г. «Капитан Смирнов» был в торжественной обстановке спущен на воду. Он получил свое название в честь капитана Александра Петровича Смирнова, одного из заслуженных капитанов Балтийского пароходства. В 1941 году, во время знаменитого Таллинского перехода, капитан Смирнов, которому шел уже 67-й год, командовал судном «Иван Папанин». Он погиб от разрыва немецкой авиабомбы на мостике.
Сразу же после спуска «Капитана Смирнова» произошла закладка следующего контейнеровоза – «Капитана Мезенцева». Этот корабль сошел на воду 2 марта 1979 года. Второй корабль серии строился заметно быстрее головного: достройка «Мезенцева» заняла всего 7 месяцев (у «Капитана Смирнова» этот показатель равнялся 17 месяцам), и в конце декабря он был передан заказчику. «Капитан Смирнов» был введен в эксплуатацию в том же 1979 году.
Третий контейнеровоз «Инженер Ермошкин» заложили в марте 1979-го, а спустили 19 апреля 1980 года. Технология строительства судов совершенствовалась: стапельный период постройки «Ермошкина» был на 5 месяцев короче, чем у «Мезенцева». В конце 1980 года его сдали заказчику.
Закладка четвертого контейнеровоза состоялась несколько позже – 1 июля 1983 года. Свое название «Владимир Васляев» он получил в честь первого секретаря николаевского обкома, преподавателя НКИ, участника Великой Отечественной войны Владимира Александровича Васляева. Этот человек, более 9 лет занимавший ответственный пост, много сделал для развития Николаева как города и центра кораблестроения. 5 декабря 1986 года контейнеровоз «Владимир Васляев» был спущен на воду, а к лету 1987-го – достроен.
Все четыре контейнеровоза вошли в состав Черноморского морского пароходства. Их планировалось использовать на дальние рейсы – в Японию и другие государства Восточной Азии. «Капитан Смирнов» после вступления в строй был поставлен на линию Черное море – Вьетнам. За 50 суток он посещал 16 портов. Другие контейнеровозы ходили в Йокогаму, Нагасаки, Владивосток и другие порты.
Корабли вобрали в себя много передовых технологий тех лет. Для удобства швартовки они были оборудованы девятью электрическими автоматическими лебедками. Предусматривалась дистанционная отдача якорей из ходовой рубки. Для маневрирования в акватории порта контейнеровозы были оборудованы специальными подруливающими устройствами. Суда могли перевозить генеральные грузы, колесную технику и контейнеры международного стандарта. Для погрузочно-разгрузочных операций на борту имелось 14–15 высокоманевренных автопогрузчиков производства финской фирмы «Валмет».
Корабли проекта «Атлантика» при всей своей рентабельности отличались большим потреблением топлива на больших скоростях, и борьба за повышение экономических характеристик продолжалась на протяжении всего периода эксплуатации этих контейнеровозов. Был выработан оптимальный режим работы двух газотурбинных турбозубчатых агрегатов: в работе находился газотурбинный двигатель и теплоутилизирующий котел одного борта и паровая турбина другого борта. Подобное решение позволяло поддерживать ход в 19–20 узлов и снизить расход топлива на 25%.
Корабли типа «Капитан Смирнов» успешно справлялись со своими задачами, однако в 1991 году страна, которая создавала их для народного хозяйства, перестала существовать. На всем пространстве бывшего Советского Союза новые власти и сочувствующие начали с азартом делить доставшееся им колоссальное имущество, созидаемое десятилетиями. Некогда огромное Черноморское морское пароходство стремительно разграблялось. Не избежали печальной участи и контейнеровозы, применения которым в новых экономических условиях не нашлось.
В конце 1990-х гг. корабли были проданы по цене металлолома. «Владимир Васляев» ушел за 5 млн. долларов. В начале 2000-х « Капитан Смирнов», «Инженер Ермошкин» и «Капитан Мезенцев» были утилизированы в Индии. Иная судьба ждала контейнеровоз «Владимир Васляев». Новый, в сущности, контейнеровоз заприметило командование военно-морских сил США и приобрело его для своих нужд. Корабль подвергся ремонту и модернизации. В него была врезана дополнительная 36-метровая секция – водоизмещение возросло до 50 тыс. тонн. На палубе установлены дополнительные 60-тонные краны. Корабельная электросеть заменена на американскую – с частотой 60 Гц. В результате переделок скорость снизилась до 20 узлов. Под новым названием «Лэнс-капрал Рой Вит» бывший советский контейнеровоз, а теперь войсковой транспорт Сил Быстрого Реагирования, вступил в состав флота США.
ЧСЗ: реконструкция завода и переход к крупноблочной сборке. ТАКР «Баку»
ЧСЗ: развитие тяжелых авианесущих крейсеров. «Минск» и «Новороссийск»
ЧСЗ: ТАКР «Киев»
ЧСЗ: научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв»
ЧСЗ: китобазы и противолодочные крейсеры
Спуск на воду газотурбохода «Владимир Васляев»
Зарождение контейнерных перевозок
Считается, что возникновение компактного и удобного способа транспортировки различных грузов при помощи контейнеров принадлежит американскому бизнесмену Малкому Маклину. Родившись в 1913 году, этот человек в начале своей карьеры работал водителем грузовика в компании «McLean Trucing», где упомянутый грузовик являлся единственным транспортным средством. В 1937 г. Маклину пришла в голову идея о возможности погрузки и выгрузки с корабля автомобиля с его грузом или прицепом. Позже эта идея выкристаллизовалась в транспортировку морем грузового прицепа-трейлера, который можно было отцепить от тягача.
В середине 50-х гг., когда компания «McLean Trucing» стала крупнейшим автоперевозчиком в США, Малком Маклин, сам уже состоятельный человек, основывает собственную компанию. Бизнесмен приобрел для своих целей судоходную компанию и два бывших флотских танкера, построенных в годы Второй мировой войны.
В компании Маклина, называющейся теперь «Mclean Industries Inc», работал талантливый инженер Кит Тантлингер. Обсудив с ним новую концепцию грузоперевозок, бизнесмен поручил ему разработать металлический контейнер для перевозки грузов длинной 35 футов (10,6 м). Этот контейнер должен был быть универсальным и перевозиться как на корабле, так и на автотрейлере. Кит Тантлингер блестяще справился с поставленной задачей. Он не только воплотил в металле идеи Маклина, но и усовершенствовал их. Всего инженер запатентовал более 70 изобретений, связанных с контейнерами.
На переоборудование танкеров в грузовые суда ушло около трех месяцев, и в апреле 1956 г. один из них совершил рейс из штата Нью-Джерси в Техас. На борту «Идеала X» находилось 58 контейнеров и более сотни чиновников, представителей других фирм-перевозчиков и менеджеров. Новый способ был одобрен, принят и стал стремительно набирать популярность – в первую очередь из-за очевидной экономической выгоды. Расходы на погрузку-разгрузку снижались на порядок. Значительно сокращались трудозатраты и время простоя судна.
Уже в следующем 1957 году «Гетевэй Сити» – первое судно, специализированное для перевозок контейнеров, – начало ходить между Флоридой и Техасом. 4 октября 1957 г. оно доставило первые 226 контейнеров. Рост контейнерных перевозок постепенно набирал обороты: в 1958 году судно «Фаирлэнд» вышло на линию Пуэрто-Рико – порты США.
Бизнес господина Маклина процветал – его компания постепенно обрастала новыми отделениями, дочерними предприятиями и поглощенными фирмами. К концу 60-х годов флот компании насчитывал почти 40 судов-контейнеровозов. Это позволило Маклину и его ведущим менеджерам заказать у судостроительных корпораций 5 больших и быстроходных контейнеровозов для быстрой перевозки грузов на дальние расстояния.
Советские ролкеры-газотурбоходы
Советский Союз, располагающий одним из самых больших торговых флотов в мире, разумеется, был заинтересован в строительстве таких судов для грузоперевозок. В начале 1970-х гг. Николаевское Центральное конструкторское бюро «Черноморсудопроект» получило задание на проектирование большого контейнеровоза с горизонтальной грузообработкой. В 1974 г. этот проект, разрабатываемый под руководством главного конструктора В. К. Ивженко, был создан и получил название «Атлантика».
Итогом работы конструкторов и проектантов стало четырехпалубное двухвинтовое судно с кормовым расположением машинного отделения и надстройкой над ним. Носовая оконечность – бульбообразная для улучшения гидродинамических характеристик. На транцевой корме находилась угловая грузовая рампа. Перспективный контейнеровоз имел водоизмещение 36 тыс. тонн, дедвейт 20 тыс. тонн и был способен перевезти 1231 контейнер. Длина корабля 227,3 метра, ширина – 30 м, осадка – 9,87 м. Высота надводного борта 21 метр. Дальность плавания оставляла 22 тыс. миль при скорости 25 узлов.
Спуск «Владимира Васляева», вид с кормы. Хорошо видна грузовая рампа
Главной особенностью контейнеровозов проекта «Атлантика» являлась их энергетическая установка. Предполагалось оснастить их двумя (по одному на каждый винт) газотурбинными агрегатами «М25» мощностью по 25 тыс. л. с. каждый. Такое техническое решение было изначально заложено в проект: оснастить контейнеровозы мощными двигателями для достижения высокой скорости, сохраняя при этом возможность работы на тяжелых, и следовательно дешевых сортах топлива.
Проектированием энергетической установки для проекта 1609 «Атлантика» занималось расположенное тут же в Николаеве Научно-производственное предприятие «Машпроект», а изготавливались агрегаты на николаевском Южном турбинном заводе «Заря». Предусматривалось дистанционно-автоматизированное управление энергетической установкой из навигационной рубки управления.
Следует заметить, что контейнеровозы проекта «Атлантика» были не первыми газотурбоходами на Черном море. Еще в декабре 1968 г. Херсонский судостроительный завод передал Черноморскому морскому пароходству первый в советском торговом флоте отечественный газотурбоход «Парижская Коммуна». Судно во многом являлось экспериментальным для изучения возможностей газотурбинной установки. «Парижская Коммуна» относилась к судам типа «Ленинский Комсомол», разработанного николаевским «Черноморсудопроектом». Его водоизмещение достигало 22 тыс. тонн, а мощность двигателя составляла 13 тыс. л. с.
Первый отечественный газотурбоход в торговом флоте «Парижская Коммуна»
Экспериментальная газотурбинная установка ГТУ-20 являлась детищем Кировского завода в Ленинграде. Для достижения лучших скоростных характеристик было решено установить ГТУ-20 на судно с наиболее подходящими обводами корпуса. Выбор пал на сухогруз «Парижская Коммуна». Кроме того, судно впервые в советском торговом флоте было оснащено винтом регулированного шага. «Парижская Коммуна» успешно эксплуатировалась в составе Черноморского пароходства вплоть до сдачи на слом в 1991 году. В качестве питания для ГТУ-2 использовалось дизельное топливо, расход которого оказался повышенным. Поскольку газотурбинный агрегат был изготовлен в Ленинграде в единственном экземпляре, то судно испытывало некоторые трудности с запчастями, которые Кировскому заводу приходилось изготавливать поштучно.
Серийные контейнеровозы решили строить на Черноморском судостроительном заводе. Дополнительным удобным фактором являлось наличие в Николаеве предприятия-изготовителя энергетических установок – ЮТЗ.
5 ноября 1975 года головной контейнеровоз «Капитан Смирнов» был заложен на Черноморском заводе. Как и тяжелые авианесущие крейсера, строящиеся на соседнем нулевом стапеле, корабли типа «Атлантика» являлись сложными и принципиально новыми. Листовой металл для них обрабатывался на машинах «Кристалл» с программным управлением, широко использовались предстапельные площадки для формирования крупногабаритных секций корпуса.
«Капитан Смирнов» у причала в Ильичевске
29 июля 1977 г. «Капитан Смирнов» был в торжественной обстановке спущен на воду. Он получил свое название в честь капитана Александра Петровича Смирнова, одного из заслуженных капитанов Балтийского пароходства. В 1941 году, во время знаменитого Таллинского перехода, капитан Смирнов, которому шел уже 67-й год, командовал судном «Иван Папанин». Он погиб от разрыва немецкой авиабомбы на мостике.
Сразу же после спуска «Капитана Смирнова» произошла закладка следующего контейнеровоза – «Капитана Мезенцева». Этот корабль сошел на воду 2 марта 1979 года. Второй корабль серии строился заметно быстрее головного: достройка «Мезенцева» заняла всего 7 месяцев (у «Капитана Смирнова» этот показатель равнялся 17 месяцам), и в конце декабря он был передан заказчику. «Капитан Смирнов» был введен в эксплуатацию в том же 1979 году.
Третий контейнеровоз «Инженер Ермошкин» заложили в марте 1979-го, а спустили 19 апреля 1980 года. Технология строительства судов совершенствовалась: стапельный период постройки «Ермошкина» был на 5 месяцев короче, чем у «Мезенцева». В конце 1980 года его сдали заказчику.
«Инженер Ермошкин»
Закладка четвертого контейнеровоза состоялась несколько позже – 1 июля 1983 года. Свое название «Владимир Васляев» он получил в честь первого секретаря николаевского обкома, преподавателя НКИ, участника Великой Отечественной войны Владимира Александровича Васляева. Этот человек, более 9 лет занимавший ответственный пост, много сделал для развития Николаева как города и центра кораблестроения. 5 декабря 1986 года контейнеровоз «Владимир Васляев» был спущен на воду, а к лету 1987-го – достроен.
«Владимир Васляев» сходит со стапеля
Все четыре контейнеровоза вошли в состав Черноморского морского пароходства. Их планировалось использовать на дальние рейсы – в Японию и другие государства Восточной Азии. «Капитан Смирнов» после вступления в строй был поставлен на линию Черное море – Вьетнам. За 50 суток он посещал 16 портов. Другие контейнеровозы ходили в Йокогаму, Нагасаки, Владивосток и другие порты.
«Капитан Мезенцев» на разгрузке
Корабли вобрали в себя много передовых технологий тех лет. Для удобства швартовки они были оборудованы девятью электрическими автоматическими лебедками. Предусматривалась дистанционная отдача якорей из ходовой рубки. Для маневрирования в акватории порта контейнеровозы были оборудованы специальными подруливающими устройствами. Суда могли перевозить генеральные грузы, колесную технику и контейнеры международного стандарта. Для погрузочно-разгрузочных операций на борту имелось 14–15 высокоманевренных автопогрузчиков производства финской фирмы «Валмет».
Корабли проекта «Атлантика» при всей своей рентабельности отличались большим потреблением топлива на больших скоростях, и борьба за повышение экономических характеристик продолжалась на протяжении всего периода эксплуатации этих контейнеровозов. Был выработан оптимальный режим работы двух газотурбинных турбозубчатых агрегатов: в работе находился газотурбинный двигатель и теплоутилизирующий котел одного борта и паровая турбина другого борта. Подобное решение позволяло поддерживать ход в 19–20 узлов и снизить расход топлива на 25%.
Корабли типа «Капитан Смирнов» успешно справлялись со своими задачами, однако в 1991 году страна, которая создавала их для народного хозяйства, перестала существовать. На всем пространстве бывшего Советского Союза новые власти и сочувствующие начали с азартом делить доставшееся им колоссальное имущество, созидаемое десятилетиями. Некогда огромное Черноморское морское пароходство стремительно разграблялось. Не избежали печальной участи и контейнеровозы, применения которым в новых экономических условиях не нашлось.
«LCPL Roy M. Wheat». Бывший контейнеровоз «Владимир Васляев»
В конце 1990-х гг. корабли были проданы по цене металлолома. «Владимир Васляев» ушел за 5 млн. долларов. В начале 2000-х « Капитан Смирнов», «Инженер Ермошкин» и «Капитан Мезенцев» были утилизированы в Индии. Иная судьба ждала контейнеровоз «Владимир Васляев». Новый, в сущности, контейнеровоз заприметило командование военно-морских сил США и приобрело его для своих нужд. Корабль подвергся ремонту и модернизации. В него была врезана дополнительная 36-метровая секция – водоизмещение возросло до 50 тыс. тонн. На палубе установлены дополнительные 60-тонные краны. Корабельная электросеть заменена на американскую – с частотой 60 Гц. В результате переделок скорость снизилась до 20 узлов. Под новым названием «Лэнс-капрал Рой Вит» бывший советский контейнеровоз, а теперь войсковой транспорт Сил Быстрого Реагирования, вступил в состав флота США.
ЧСЗ: реконструкция завода и переход к крупноблочной сборке. ТАКР «Баку»
ЧСЗ: развитие тяжелых авианесущих крейсеров. «Минск» и «Новороссийск»
ЧСЗ: ТАКР «Киев»
ЧСЗ: научно-исследовательское судно «Академик Сергей Королёв»
ЧСЗ: китобазы и противолодочные крейсеры
Автор: Денис Бриг
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