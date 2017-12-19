Как Путин внезапно стал «внутренним» лидером и «покорным слугой народа»
Как видят на Западе «обновлённого» Путина? Есть мнение, что Путин готов обратиться наконец ко внутренней политике, стать истинным «слугой народа» и позаботиться об «отчизне». У «народного президента» для всех «найдётся немного денег». Впрочем, западные аналитики просто иронизируют: по их общему мнению, Путин был и остаётся автократом и популистом.
Об «обманчивом смирении Путина» поведал в немецкой газете «Die Welt» Павел Локшин (Pavel Lokshin).
На ежегодной пресс-конференции Путина, отмечает автор, «доминировала внутренняя политика». Ведь «даже автократу» приходится думать о «консолидации» своей власти. Впрочем, это всё равно не означает, что Путин начинает курс сближения с Западом.
«Владетель ядерного арсенала России», иронизирует журналист, представил себя «покорным слугой народа» и в целом вёл себя так, будто конференция не была заранее организованным мероприятием. Нынешняя встреча с народом являлась уже тринадцатой по счёту.
Несмотря на то, что повестка дня, которой придерживаются главные телеканалы, «контролируется Кремлём», даже государственная пропаганда «доходит до своих пределов». В холодильниках граждан пустоты больше, чем обычно, напоминает автор, ведь реальный располагаемый доход падает четвёртый год подряд, и «уже 22 миллиона из 144 миллионов россиян живут за чертой бедности».
Поэтому неудивительно, что на пресс-конференции Путина в этом году доминировала внутренняя политика, делает вывод обозреватель.
После нескольких лет «заграничных приключений» Путин вдруг встал и сказал своему народу, что дело не в мировой политике, а в Родине.
Путин, пишет Локшин, ответил на вопросы о планируемом увеличении пенсионного возраста («чувствительный вопрос!»), об охране окружающей среды» («найти золотую середину между экономикой и природой!»), распределении налоговых поступлений между Москвой и регионами («регионам нужно больше денег!») и системе здравоохранения (снова «больше денег!»).
Путин изобразил себя «народным президентом», у которого найдётся «немножко денег для каждого», смеётся обозреватель. Такой имидж соответствует его заявлению о том, что он не станет выступать от партии «Единая Россия» на президентских выборах в марте 2018 года, а пойдёт в качестве независимого кандидата.
Президент как бы говорит, что его либерально-ориентированное правительство думает только об одном: как бы сэкономить на народе. Дума — вообще цирк. И в России есть только один человек, размышляющий о нуждах людей… Беспартийный «народный президент» даже сделал свой предвыборный подарок: презентовал гражданам пособие в 150 евро, пишет автор. Эту сумму будут выплачивать при рождении первого ребёнка в семье.
Означает ли всё это, что в ближайшем будущем Путин ограничит себя внутрироссийской повесткой дня? По крайней мере, именно это он пытается показать своим избирателям. И неслучайно несколько дней назад он объявил в Сирии о победном уходе оттуда российской армии.
Русские «вздохнули с облегчением», считает Локшин. Многие из них «не понимали, что России нужно было на Ближнем Востоке». Согласно опросам общественного мнения, половина респондентов высказывалась в пользу вывода войск.
Цель Путина, какой её видит Локшин: добиться переизбрания с хорошей явкой, не менее 70 процентов избирателей. «Автократ в Кремле», замечает обозреватель, выступает в амплуа популиста, когда утверждает, что повседневные интересы людей являются его главным приоритетом. «Патриотического ресурса», появившегося после «аннексии Крыма», похоже, «уже не хватает для легитимации власти», считает Локшин. Но это не значит, что сей ресурс полностью исчерпан: как только Путин снова займёт кресло президента, он может «усилить конфронтацию с Западом».
С коллегой по перу соглашается другой обозреватель, Юлиан Ханс, пишущий для немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung». Переизбрание Путина на пользу народу не пойдёт, убеждён он.
Владимир Путин не идёт на выборы от партии, он будет баллотироваться в качестве независимого кандидата, напоминает Ханс. То, что он победит на выборах, «сомнению не подлежит», считает автор. Борьба-то идёт в условиях, когда «не может быть и речи о честной конкуренции».
То, что Путин, в отличие от прошлых выборов, не выдвигается от партии «Единая Россия», показывает: Кремль списал в утиль эту партию. Репутацию этого «собрания коррумпированных придворных» уже не спасти.
В итоге российская система окажется ещё более приспособленной лично к Путину. После восемнадцати лет его руководства «государственные институты находятся в руинах». Журналист поясняет своё мнение: как показывают социологические опросы, «ни парламенту, ни правительству, ни губернаторам сказать народу нечего»; народ их всех «презирает».
Однако такое положение дел «даёт президенту больше власти и упрощает управление». С другой стороны, он не может «заботиться обо всём», даже если и создаётся подобное впечатление.
В будущем встанет и новый сложный вопрос: передача власти. Этот процесс превратится в нечто невообразимо трудное, поскольку уже не будет существовать институтов, которые сохраняли бы страну единой.
Сегодня США остаются «достаточно стабильными, несмотря на Дональда Трампа», иронизирует Ханс. Применимо ли это к России без Путина? У герра Ханса это вызывает сомнения.
Общий посыл немецкоязычных аналитиков очевиден.
1. Путин будет переизбран в марте 2018 года с высокой народной явкой на участки.
2. Путин — единственный, кто выделяет себя из толпы «либералов» и кто «заботится» об интересах народа, однако эти посылы являются обыкновенным «популизмом автократа», цепляющегося за власть.
3. Уже сегодня народ «презирает» региональные власти, думских депутатов и министров. Государственные институты России сейчас находятся в руинах; после шести лет нового правления Путина они обратятся в пыль.
4. Если американская система способна выдержать и переварить даже такого экстравагантного лидера, как Трамп, то России её запаса прочности на очередной срок Путина не хватит. Сам же Путин поделать с этим ничего не сможет: он не в состоянии в одиночку позаботиться «обо всём».
Такие выводы очень похожи, заметим, на предположения, изложенные в других иностранных СМИ другими аналитиками и обозревателями, а также политиками. Сомнений в том, что Путин переизберётся, ни у кого нет. Ставки на К. Собчак в США и Европе не принимают.
Об «обманчивом смирении Путина» поведал в немецкой газете «Die Welt» Павел Локшин (Pavel Lokshin).
На ежегодной пресс-конференции Путина, отмечает автор, «доминировала внутренняя политика». Ведь «даже автократу» приходится думать о «консолидации» своей власти. Впрочем, это всё равно не означает, что Путин начинает курс сближения с Западом.
«Владетель ядерного арсенала России», иронизирует журналист, представил себя «покорным слугой народа» и в целом вёл себя так, будто конференция не была заранее организованным мероприятием. Нынешняя встреча с народом являлась уже тринадцатой по счёту.
Несмотря на то, что повестка дня, которой придерживаются главные телеканалы, «контролируется Кремлём», даже государственная пропаганда «доходит до своих пределов». В холодильниках граждан пустоты больше, чем обычно, напоминает автор, ведь реальный располагаемый доход падает четвёртый год подряд, и «уже 22 миллиона из 144 миллионов россиян живут за чертой бедности».
Поэтому неудивительно, что на пресс-конференции Путина в этом году доминировала внутренняя политика, делает вывод обозреватель.
После нескольких лет «заграничных приключений» Путин вдруг встал и сказал своему народу, что дело не в мировой политике, а в Родине.
Путин, пишет Локшин, ответил на вопросы о планируемом увеличении пенсионного возраста («чувствительный вопрос!»), об охране окружающей среды» («найти золотую середину между экономикой и природой!»), распределении налоговых поступлений между Москвой и регионами («регионам нужно больше денег!») и системе здравоохранения (снова «больше денег!»).
Путин изобразил себя «народным президентом», у которого найдётся «немножко денег для каждого», смеётся обозреватель. Такой имидж соответствует его заявлению о том, что он не станет выступать от партии «Единая Россия» на президентских выборах в марте 2018 года, а пойдёт в качестве независимого кандидата.
Президент как бы говорит, что его либерально-ориентированное правительство думает только об одном: как бы сэкономить на народе. Дума — вообще цирк. И в России есть только один человек, размышляющий о нуждах людей… Беспартийный «народный президент» даже сделал свой предвыборный подарок: презентовал гражданам пособие в 150 евро, пишет автор. Эту сумму будут выплачивать при рождении первого ребёнка в семье.
Означает ли всё это, что в ближайшем будущем Путин ограничит себя внутрироссийской повесткой дня? По крайней мере, именно это он пытается показать своим избирателям. И неслучайно несколько дней назад он объявил в Сирии о победном уходе оттуда российской армии.
Русские «вздохнули с облегчением», считает Локшин. Многие из них «не понимали, что России нужно было на Ближнем Востоке». Согласно опросам общественного мнения, половина респондентов высказывалась в пользу вывода войск.
Цель Путина, какой её видит Локшин: добиться переизбрания с хорошей явкой, не менее 70 процентов избирателей. «Автократ в Кремле», замечает обозреватель, выступает в амплуа популиста, когда утверждает, что повседневные интересы людей являются его главным приоритетом. «Патриотического ресурса», появившегося после «аннексии Крыма», похоже, «уже не хватает для легитимации власти», считает Локшин. Но это не значит, что сей ресурс полностью исчерпан: как только Путин снова займёт кресло президента, он может «усилить конфронтацию с Западом».
С коллегой по перу соглашается другой обозреватель, Юлиан Ханс, пишущий для немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung». Переизбрание Путина на пользу народу не пойдёт, убеждён он.
Владимир Путин не идёт на выборы от партии, он будет баллотироваться в качестве независимого кандидата, напоминает Ханс. То, что он победит на выборах, «сомнению не подлежит», считает автор. Борьба-то идёт в условиях, когда «не может быть и речи о честной конкуренции».
То, что Путин, в отличие от прошлых выборов, не выдвигается от партии «Единая Россия», показывает: Кремль списал в утиль эту партию. Репутацию этого «собрания коррумпированных придворных» уже не спасти.
В итоге российская система окажется ещё более приспособленной лично к Путину. После восемнадцати лет его руководства «государственные институты находятся в руинах». Журналист поясняет своё мнение: как показывают социологические опросы, «ни парламенту, ни правительству, ни губернаторам сказать народу нечего»; народ их всех «презирает».
Однако такое положение дел «даёт президенту больше власти и упрощает управление». С другой стороны, он не может «заботиться обо всём», даже если и создаётся подобное впечатление.
В будущем встанет и новый сложный вопрос: передача власти. Этот процесс превратится в нечто невообразимо трудное, поскольку уже не будет существовать институтов, которые сохраняли бы страну единой.
Сегодня США остаются «достаточно стабильными, несмотря на Дональда Трампа», иронизирует Ханс. Применимо ли это к России без Путина? У герра Ханса это вызывает сомнения.
* * *
Общий посыл немецкоязычных аналитиков очевиден.
1. Путин будет переизбран в марте 2018 года с высокой народной явкой на участки.
2. Путин — единственный, кто выделяет себя из толпы «либералов» и кто «заботится» об интересах народа, однако эти посылы являются обыкновенным «популизмом автократа», цепляющегося за власть.
3. Уже сегодня народ «презирает» региональные власти, думских депутатов и министров. Государственные институты России сейчас находятся в руинах; после шести лет нового правления Путина они обратятся в пыль.
4. Если американская система способна выдержать и переварить даже такого экстравагантного лидера, как Трамп, то России её запаса прочности на очередной срок Путина не хватит. Сам же Путин поделать с этим ничего не сможет: он не в состоянии в одиночку позаботиться «обо всём».
Такие выводы очень похожи, заметим, на предположения, изложенные в других иностранных СМИ другими аналитиками и обозревателями, а также политиками. Сомнений в том, что Путин переизберётся, ни у кого нет. Ставки на К. Собчак в США и Европе не принимают.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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