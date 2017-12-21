Что страшнее для «Арматы»: «Джавелин» или ЕГЭ?

Выступая на военной коллегии и касаясь итогов проверок в военных округах в 2017 году, министр обороны Сергей Шойгу в целом положительно оценил результаты. Однако, в очередной раз министром было отмечено, что медленное освоение современной военной техники личным составом срочной службы – явление, которое никуда не делось, к сожалению.И здесь есть над чем поразмыслить.Шойгу, кстати, уже не единожды говорил, что год – это маловато для нормального обучения современного солдата. И здесь палка о двух концах: с одной стороны – нежелание «терять два года» снова может привести к повальному бегству от армии, с другой – уже понятно, что год достаточен исключительно для подготовки тех бойцов, которые не связаны с сложной современной техникой.Многие резонно возразят: сам, дескать не раз говорил/писал о том, что год срочной службы – это достаточно, чтобы прощупать кандидата на контракт. А дальше – добро пожаловать на контрактную службу, где обучат всему и качественно.Согласен, писал. И считал именно так, но вот посмотрев во время посещения учений на некоторые моменты, призадумался.То, что сегодня молодежь вполне нормальными количествами идет на контрактную службу – это хорошо. И с довольствием сейчас все не так печально, как лет десять тому назад, и красивый бонус в виде жилищного сертификата тоже.Говоря о цифрах, то еще в 2015 году Шойгу констатировал, что количество контрактников превысило количество срочников. И сегодня эти цифры составляют примерно 400-450 тысяч первых и около 300 тысяч вторых.И если с контрактниками все ясно и понятно, то вот проблема срочников есть. Более того, я ее своими собственными глазами наблюдал. Даже через полгода в основной своей массе срочники – это печаль вселенская. Нет, есть исключения, видел, например, в Валуйках, как ребята после 3 месяцев службы уже были способны на весьма осмысленные и четкие действия. Но это действительно исключение было.Профи от контракта. Изучившие и освоившие технику любой сложности, будь то ЗРК, самолет, танк и так далее, благо, во времени они не ограничены. Это те, кто будет на первом рубеже обороны в случае чего. Случай может быть каким угодно: международный терроризм, съехавшие с катушек соседи, вмешательство в локальные конфликты в рамках ОДКБ (самое, кстати, вероятное), «партнеры» с Запада и их амбиции.400 тысяч обученных и грамотных специалистов – это весьма ощутима цифра. Однако, кто первым идет в бой, тот первым несет потери. Доказано давно и прописано кровью.Кто будет их менять – хороший вопрос. И другой, не менее, а, наверное, даже более животрепещущий: кто будет завтра менять тех, кто обеспечивает боевую работу?Для примера приведу аэродромы. Наблюдал за процессом подготовки самолетов на трех аэродромах в ЗВО в этом году. Поразило то, что молодые пилоты есть, а вот среди технического персонала – увы. Из разряда 35-40 встречаются, но очень редко. В основном – за 40.Мы в этом году писали о расширении приема в академии Жуковского и Гагарина. 1612 курсантов. Какая-то часть до финиша не дойдет, понятно, но определенное количество станет техническим персоналом на аэродромах. Хорошо.Наверное, специалисты академии хорошо поработали, отобрав 1612 человек из почти 10 тысяч желающих поступить.Здесь есть, правда, нюанс. Мало кто знает, что то, что называется сегодня ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» представляет собой конгломерат из нескольких составляющих.Помимо академии имени профессора Н. Е. Жуковского и академии имени Ю. А. Гагарина были включены:- Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков имени В. П. Чкалова;- Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище;- Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище;- Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО;- Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники;- Воронежский военный институт радиоэлектроники;- Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности.Итак, две академии, два летных училища, два авиационных инженерных училища и два радиоэлектронных. НИИЦ РЭБ не считаем, это так, до кучи.8 военных ВУЗов объединились для работы в сфере подготовки инженеров для ВКС. Результат – 1612 человек и бывший главком Бондарев не скрывал своего удовлетворения. 12 факультетов – это 130 человек на каждом. Плюс далеко не все закончат обучение, факт.Возможно, все не так уж и плохо.За 10 лет (5 в учении и 5 начальной практики) можно в итоге сделать из человека инженера.За год срочки – вряд ли. Но таких задач и не ставят.Плюс еще не будем сбрасывать со счетов ужасающий уровень нашего среднего образования. Кстати, в интервью тогда Бондарев сказал, что «мы бы и три тысячи набрали, но лучше качество, чем количество».Перевести? Или так понятно, что откровенную жертву ЕГЭ лучше до самолетов не допускать?Но это офицерский состав, будем считать, что выучат. Вернемся к срочникам.Худо-бедно, вроде бы за год можно сделать из гражданского юноши бойца, скажем так, второго сорта. То есть, научить действовать в бою, стрелять из автомата-пулемета-гранатомета. Видел, можно. Стреляют, попадают. Уже неплохо.Более сложные вещи, где требуется уже профильные знания типа артиллерии, которая почему-то без математики не умеет попадать – сложнее. Да, баллистические компьютеры и все прочие полезные гаджеты, это, конечно, да, присутствуют.Про совсем сложные вещи типа ПВО, РХБЗ, РЭБ уже можно беспокоиться. Там электроники навалом, даже в новой РХМ куда головой не приложись – везде экраны сенсорные и блоки многоумные. Про «Армату» просто молчим.И даже не стоит вспоминать про некую повальную компьютерную грамотность. Лайки в соцсетях и работа со сложными (реально сложными) электронными комплексами – это разные вещи.Что получается, у нас есть контрактники, которые готовы по первому зову пойти и показать свои знания и умения. Применить, так скажем, на практике. Но контрактника надо беречь, в него денег и усилий всажено по полной программе и от души. И, главное, кто его сменит в случае чего? Такой же контрактник? А его еще вырастить и выучить надо.То же самое и в плане тех, кто будет обслуживать «Арматы», «Курганцы», «Бумеранги» и все остальное, «неимеющееаналоговвмире».И, получается, как бы две армии, так? Одна – профессионалы, знающие технику до винтика и умеющие все и вторая, из срочников, которые вроде бы все должны уметь пусть и хуже контрактников, но так, чтобы в перспективе заменить.А не получается. Если Шойгу третий год ворчит на тему, что не успевают толком освоить технику, значит, есть у него для этого основания.Выходит, что прошедшие срочную службу, в основном своем большинстве – снова «пушечное мясо», заточенное под АК-74, БМП-3 и БТР-80? Про такие вещи, как связь и РЭБ даже говорить не хочется, там каждый год новое в войска идет.Кто-то скажет, что мы глобально ни с кем воевать вроде бы не собираемся. Ну так-то да, вот только кто спрашивать будет, если что? Тут что вокруг, что внутри страны мест, где может такая борьба за независимость да интересы пойти, только снаряды успевай подносить…Вроде бы резерв у армии есть. Не бегающий от службы, не писающийся по ночам и психически нормальный. С другой стороны, этот резерв чисто номинальный, поскольку за год службы ничему серьезному не наученный. Ну так, в общих чертах.Палка о двух концах. Понимаю Шойгу, с одной стороны, ему хочется, чтобы резерв был реально резервом. Надежным тылом, а не простуженной задницей.Увеличивать срок службы? Да, логичный ход. Техника становится все сложнее, осваивать ее надо, изучать и понимать. Но тут взвоют однозначно все «солдатские матери» и им подобные и снова начнутся пляски вокруг военкоматов и медкомиссий. Взятки и прочее. Даже в наше время, когда мир и спокойствие относительно, в военкоматах очереди из желающих «на юга» скататься стояли, а туда только контрактники и ездили, есть те, кто предпочитает «год не терять».Лично знавал таких. Больных патриотов. То есть, они-то патриоты, и за Родину при необходимости горой прямо встанут, и по воскресеньям на страйкболе сигают не хуже морпехов американских. Но служить – «их бин больной».Увеличить срок службы – увеличится количество «больных» в разы.Но и те, кто идет сегодня в армию, тоже не совсем здоровы. В плане головы. Там сидит такая вредоносная программа по отуплению, ЕГЭ называется. Суть программы все прекрасно знают. Сделать человека как можно тупее, чтобы у него вид современного ПТРК оторопь вызывал. Его же в «контре» и «батле» нет, в результате – полное отторжение от мира и понимания ситуации. Полный коллапс.Сам наблюдал не единожды, к сожалению.Между тем, как опять же подметил министр обороны, в нашу армию потоком идет новая техника. И она действительно идет. И контрактники ее успешно осваивают.Но что будет с теми, кто (не приведи, конечно) вдруг окажется в этой армии, отслужив свое лет десять назад? Нет, понятно, что за пару месяцев, по аналогиям, изученным ранее…А если этих месяцев не будет? Были же и такие ситуации в нашей истории.Год обучения, «галопом по Европам», если первые полгода уходят на то, чтобы из мартышки кривляющейся сделали хотя бы боевого бабуина – роскошь.А ведь приходят сегодня не то что без какого-либо понятия, АК-47 в руках не державши. Про познания в точных науках молчу. И офицеры, которые каждые полгода начинают процесс даже не с нулевого уровня, а с «минус второго» тоже молчат. Преимущественно матерно молчат.О проблемах нашего образования, кстати, лучше всего с офицерами и говорить. Они многое рассказать могут на тему того, какое приходит пополнение. И как с ним приходится сражаться за то, чтобы к исходу этого года они хоть что-то умели и могли.А конфликт разрешается очень просто. И думаю, что тут не открою истины. Возврат к советской системе НВП в средней школе. И предшествующий этому разгром рассадника вредительства, именуемого современной системой образования.Ну ведь бред полнейший, тратить полгода времени и государственных денег на то, чтобы познакомить молодого индивидуума с автоматом, противогазом и ОЗК. Этому всему можно научить и заранее. Не только собирать-разбирать автомат на скорость (хотя тоже полезно), магазин научить снаряжать! ОЗК правильно нацепить на себя.Хорошо, не в каждой школе. В центре первичной подготовки, один на район сделать.Подсмотрел идею на полигоне 20-й армии. Сделали громадный полигон. Привезли туда десяток танков, БТРы, БМП и пушки. И теперь только солдат завозят на обучение.То же самое и в городах. Что нужно такому центру? Десяток старых автоматов, ведро патронов учебных. Пулемет. И старый БТР или БПМ, чтобы учились садиться-высаживаться. Чтобы уже в армии лбы себе не разбивали. И ОЗК. Все. И пару-тройку нормальных отставников.И возможность хотя бы один раз отстрелять пяток патронов. В Курской области так делают, видел.И на выходе получим уже не овощную солянку, которую азам надо учить, а хоть что-то понимающих «рядовых необученных». Но экономия трех месяцев налицо. А это время можно употребить на более нужные вещи.Но для этого надо что-то делать с министерством необразования. И делать надо уже сегодня. Шойгу это явно понимает.Что толку, что у нас есть «Армата» и множество других страшных слов, если для них не будет толковых экипажей и техников? И опять рисуется дурная картина с Т-72 и прочими советскими атрибутами?Не «Джавелин» страшен «Армате», нет. Современному танку страшны выпученные бараньи глаза того, кто по идее должен будет сесть в него и выполнить задачу. Боевую.Кстати, на эти грабли на Донбассе нормально так наступили в свое время. Танков наотбивали, а толку? Танки есть, горючее есть, БК есть. Экипажа нет. Тракторист, конечно, танк с места сдвинет, вопрос – как? Не очень выходило.В целом, если вспомнить фразу Ленина, про то, что учиться военному делу надо настоящим образом, то учить надо. И учиться надо. Заранее, как это было в Советском Союзе.Тогда точно у преемников Сергея Кожугетовича голова будет в разы меньше болеть.