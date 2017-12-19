19:06 19 декабря

Биткоин – валюта криминального мира



18 декабря на старейшей сырьевой бирже мира, Чикагской товарной бирже, была запущена торговля биткоиновыми фьючерсами. Неделей ранее аналогичные торги прошли на Чикагской сырьевой бирже. Таким образом, биржи США официально включились в работу с этой величайшей криминальной денежной единицей мира.

Сегодня криптовалюты стали неотъемлемой частью современного мира. Еще недавно они были баловством кучки оригиналов, а сегодня потребность в них выросла настолько, что рост курса первой такой валюты биткоина превысил все воображаемые пределы.


Биткоин – валюта криминального мира


В чем секрет такого роста и чем все это может окончиться? Чтобы ответить на эти вопросы, надо разобраться, а почему криптовалюты стали такими популярными именно сегодня.

Все «теневики» и преступники любят нал. С налом все просто. Отдал товар, получил деньги, и никто у тебя не спрашивает, откуда ты их получил. Главное — не получить меченые деньги, и дело в шляпе. Все стало много труднее, когда мир стал переходить с нала на безнал. Постепенно основные денежные потоки стали переходить именно в безналичное обращение, что позволяло государственным структурам контролировать значительную их часть.



Пока доллар стоил дорого (к золоту), а доходы от преступной деятельности исчислялись миллионами «баксов», все было просто. Курьеры могли перевозить чемоданы денег и расплачиваться ими с клиентами. Все стало много сложнее, когда объемы преступного бизнеса выросли, да и сам он трансформировался и занял новые ниши, где без услуг банков стало уже невозможно обходиться.

Банкиры очень любили «отмывать» деньги для преступного мира. Это было выгодно, и не просто выгодно, а очень выгодно. И это вызывало настоящую ревность у любого государства, которое очень не любило, когда кто-то зарабатывает много и при этом не делится своими доходами.

Или зарабатывал не тот, кому это было положено по статусу.

Именно потому любое государство всегда старалось поставить под свой полный контроль теневые денежные потоки. Причем чем сильнее развивался прогресс в области информационной техники, тем больше у государств становилось способов для такого контроля. Дошло до того, что ведущие мировые страны почти полностью вытеснили нал из оборота, чем сильно затруднили жизнь своим не в меру предприимчивым согражданам.

В общем, причин для появления неподконтрольного никакому государству денежного средства было предостаточно. А потому оно не могло не появиться. Причем вначале это было похоже именно на баловство.

Пицца за 10 000 биткоинов. Ужас, сколько же это по сегодняшнему курсу! И это было всего 7 лет назад.



Я ни разу не верю в сказку, что криптовалюта эмитируется по определенному и очень честному алгоритму. Это все басни для тех, кто должен верить в честность этой структуры и вкладывать туда деньги. Как и в любой денежной системе мира, в ней есть свой эмиссионный центр, который генерирует «коины» и готов менять их на привычные нам валюты. То есть мы получаем деньги из ничего. Мы вам «коины», вы нам деньги, а мы гарантируем, что… В общем, кому надо, мы все гарантируем. Причем гарантируем полную анонимность ваших вкладов и переводов.

Это основная фишка всех криптовалют. Есть отправитель и есть получатель, и между ними нет никакого посредника в лице центробанка.

Да, между прочим, именно криптовалюты и практически бесконтрольный их оборот помогают сегодня чиновникам избежать подозрений в коррупции. Откуда взял миллион, спрашиваете? Да просто вовремя купил биткоины.

И нет тут ничего смешного. Например, некоторые украинские чиновники уже воспользовались этой возможностью легализовать свои нечестно заработанные капиталы.

В общем, как мы уже поняли, биткоин и прочие криптовалюты стали такими популярными отнюдь не случайно. «Мировой» рынок уже созрел для их появления и даже перезрел, а потому они заняли отведенную им нишу.

Кем отведенную… Очень хороший вопрос. Давайте рассуждать логически. Вот вы способны договориться с мировыми биржами и финансовыми структурами, чтобы обменять пустышку на деньги?



Причем речь идет о десятках миллиардов долларов. В день, конечно. Не можете? А вот те, кто сегодня контролирует «мировые» криптовалюты, может. Кто бы это мог быть? Ума не приложу. Видно, никому не известные программисты. Кто же еще.

По сути, чем сегодня является любая криптовалюта мира? Это такой себе виртуальный мировой банк, в котором оборачивается условная валюта. У этого банка есть связи с реальными мировыми валютами (причем реальные живые связи), позволяющие конвертировать выдуманные пустышки в деньги. Идеальное средство для обогащения.

Много выгоднее, чем торговля наркотиками, проституция и что там еще.

И неудивительно, что новую валюту буквально сразу разделили на несколько. Ведь нельзя же таким богатством владеть кому-то одному или одной группе лиц. Одновременно появилось много желающих сделать на этом деньги, а потому биткоин распался на множество разнообразных «коинов». И, вероятно, процесс дробления еще не окончен.

Итак, в целом картина ясная. Можно приступать к выводам.



Кто бы ни изобрел биткоин, тот не имеет никакого отношения к тем, кто им владеет сегодня. По сути, это новейший финансовый инструмент, который много выгоднее американского доллара. Фактически это частная валюта, которую хозяин может сам поднимать и опускать, как ему заблагорассудится, постоянно получая при этом доход (так как он играет мечеными картами). При этом востребованность в криптовалютах достаточно велика, что позволяет их хозяевам надеяться не на одноразовый куш, как Мавроди с его МММ, а на долгое безбедное существование. В общем, хорошая кому-то в голову пришла идея с этими, как их там, «коинами».
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 16

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  1. Лесс Сегодня, 16:15
    Статья понравилась. По курсу на сегодняшний день биткоин для простого населения практически не доступен. Мне вот что интересно
    Я ни разу не верю в сказку, что криптовалюта эмитируется по определенному и очень честному алгоритму.
    что именно вычисляют майнеры для получения криптовалюты, ведь это наверное десятки тысяч компьютеров, которые круглые сутки заняты вычислением каких-то расчётов. Что это за расчёты? Или я чего-то не понимаю?
    Лесс
    1. Молот 75 Сегодня, 16:28
      На самом деле все еще проще "фермы"-это прикрытие для финансовой аферы, и работают они на серверы АНБ, потому что им проще платить "фермерам", чем создавать очередной аналитический центр в каком-то регионе! Убиваются два зайца сразу можно долларовые долги под списать и инфу из сети пообрабатывать!
      Молот 75
      1. dsk Сегодня, 17:08
        Цитата: Молот 75
        финансовой аферы,

        Глобальная пирамида. Мавроди отдыхает, помню продавали квартиры - покупали "мавродики", потом штурмовали офисы МММ. Сейчас и штурмовать не кого.
        dsk
        1. dsk Сегодня, 17:31
          " Люди, стоящие за ФРС США, понимают, что эпоха глобальной гегемонии американской валюты подходит к концу. В современном мире валюта — это в первую очередь репутация эмитента, а она у США с каждым годом всё хуже и хуже. Нужен запасной аэродром. Блокчейн позволяет отследить судьбу каждого биткойна с момента его создания. Доподлинно неизвестно, кто именно стоит за созданием самого биткойна. Некоторые СМИ называют имя некоего японского программиста Сатоси Накамото, однако, как выяснилось, за таким псевдонимом скрывалась "анонимная группа программистов", написавшая протокол биткойна. Этот факт также говорит в пользу версии о том, что за созданием биткойна стоит отнюдь не анонимное онлайн-сообщество, а глобальные финансовые элиты." (Телеканал "Царьград" 16:48.,18.12.17)
          dsk
        2. Сергей-svs Сегодня, 19:03
          Цитата: dsk
          Глобальная пирамида. Мавроди отдыхает, помню продавали квартиры - покупали "мавродики", потом штурмовали офисы МММ. Сейчас и штурмовать не кого.

          Из сегодняшних новостей:- Занимающий пост технического директора и один из сооснователей ссайта "Bitcoin.com" Эмиль Ольденбург решил избавиться от всех накоплений в криптовалюте. По его словам: "подобные вложения рискованные". request
          Я подозреваю, что он знает что-то больше, чем говорит. yes
          P.S. А вот так выглядит - самый правильный майнинг! good Заметьте, даже электричества не надо. wink
          laughing laughing laughing
          Сергей-svs
    2. сорок восьмой Сегодня, 17:21
      По курсу на сегодняшний день биткоин для простого населения практически не доступен

      Читал, что биткоин хотят превратить в "цифровое золото". Также как и 1 биткоин, простому населению не доступен 1 слиток золота. При этом как у золота есть караты, мера для оценки маленьких частей, так и у биткоина есть сатоши. Сатоши - 1/100000000 часть биткоина. Лично я затрудняюсь давать оценку этой точке зрения. Мне это просто трудно осознать.
      С Вашего позволения процитирую кусочек из одной аналитической статьи, надеюсь поможет ответить на некоторые вопросы:
      "По идее у битков есть много фундаментальных черт золота. Бесполезность, вечность, ограниченность запаса, анонимность транзакций, возможность делить на маленькие кусочки (помните, как Каддафи пилил свои слитки), свойства клада. В то же время по некоторым позициям битки гораздо лучше золота. Их легче сберечь, несравнимо легче передавать с одного конца Земли на другой, цена транзакции ничтожна, делимость на части лучше, чем у золота.
      Золото битки точно побьют в дым. Если у вас есть золото, то золото точно надо менять на битки не задумываясь. Битки заполняют ту же практическую и/или психологическую потребность — глубокое недоверие к государствам и будущему — но делают это гораздо лучше. Во времена, когда на арене цирка без намордника Трамп, недоверие к государствам оправдано. "
      сорок восьмой
    3. RainDragon Сегодня, 17:26
      Если не ошибаюсь, курс где-то 1BTC =1 млн руб±15%? Тогда пока ещё биткоин доступен для купли/продажи. Вот когда эмиссия закончится, тогда все, а пока ещё не всё потеряно. Получить 100к сатоши может даже пенсионер.
      RainDragon
    4. RainDragon Сегодня, 17:35
      Ну расчеты банальные - перебор ключей, как при брутфорсе, только в больших масштабах. А насчёт "денег из ничего" - вычисление блока влетает в копеечку по затратам энергии и времени - есть расходы, значит есть и доходы. Ну и насчет валюты криминала - а доллары и евро? Их же тоже при желании не отследить. Так что с BTC вопрос сложный, но сама технология крайне полезна
      RainDragon
    5. purple Сегодня, 18:17
      Цитата: Лесс
      что именно вычисляют майнеры для получения криптовалюты, ведь это наверное десятки тысяч компьютеров, которые круглые сутки заняты вычислением каких-то расчётов. Что это за расчёты? Или я чего-то не понимаю?

      они вычисляют последовательность которая потом станет биткоином, причем чем больше людей вычисляет тем сложнее вычислить, если майнят 10 человек к примеру, то ноута достаточно чтоб биткойнов надыбать
      purple
  2. Spook Сегодня, 16:54
    Цитата: Молот 75
    На самом деле все еще проще "фермы"-это прикрытие для финансовой аферы, и работают они на серверы АНБ, потому что им проще платить "фермерам", чем создавать очередной аналитический центр в каком-то регионе! Убиваются два зайца сразу можно долларовые долги под списать и инфу из сети пообрабатывать!


    что вы как дети малые, врага в лицо надо знать, платформа открытая, жульничать в биткоине не получится.

    А рост стоимости исключительно спекулятивный, конкретный Вася видя что стоимость поднялась с 10 тыс до 20 тыс - вкладывается в биткоины, поскольку валюта не инфляционная то ее количество ограничено, чем этот Вася и увеличивает стоимость, на радость себе и другим Васям.

    так вот к вопросу чем обеспечен биткоин - биткоин обеспечен Васей, в этом и его проблема, когда критические моменты обращения дадут понять что дело гиблое, Вася выведет деньги и если их будет много может пойти волна вывода и цена рухнет
    Spook
  3. сорок восьмой Сегодня, 17:02
    Заголовок правильный, как впрочем и вывод. На мой взгляд. А вот аргументация представляет собой какой-то винегрет из невежества, помноженного популизм. Давайте попробуем по порядку.
    Я ни разу не верю в сказку, что криптовалюта эмитируется по определенному и очень честному алгоритму.

    Тут не верить надо, а изучать информатику в школе. Все, что входит в цифровой мир, либо неслучайно, либо случайно (рандомно, по-современному). Говорить о случайностях (о рандоме) в криптовалютах абсурдно. Тогда эмиссия (иначе, майнинг) была бы невозможна. Следовательно, эмиссия крипты подчиняется законам, иначе алгоритмам. Честные они или нет - вопрос другой, сомневаюсь, что кто-то в состоянии на него ответить.
    сорок восьмой
    1. сорок восьмой Сегодня, 17:03
      То есть мы получаем деньги из ничего. Мы вам «коины», вы нам деньги

      Замените в последнем предложении слово "коины" на "деньги", а "деньги" - на "товар". Мы получим тоже не вполне очевидную конструкцию. Только неочевидна она была около 5000 лет назад, на заре появления денег. Ну или когда доллар от золота отвязали. Тоже ситуация: мы вам "бумажку", вы нам "товар".
      Так что, то что в цитате - это вполне согласуется с современной экономической наукой.
      сорок восьмой
      1. сорок восьмой Сегодня, 17:06
        Это такой себе виртуальный мировой банк, в котором оборачивается условная валюта. У этого банка есть связи с реальными мировыми валютами (причем реальные живые связи), позволяющие конвертировать выдуманные пустышки в деньги.

        Начнем с того, что деньги - это тоже пустышка. И нет ничего удивительного, что пустышку второго порядка можно обменять на пустышку первого порядка. Да, действительно, биткоин - это по сути банк в себе.В блоках биткоина зашифрована информация о транзакциях, позволяющих подтвердить единоличность держателя. Но расшифровать эту информацию невозможно. Биткоин анонимен. Сделано это в первую очередь для безопасности, чтобы не скомпрометировать держателей, но как обычно на анонимность всплывают обитатели темных закоулков мира.
        И неудивительно, что новую валюту буквально сразу разделили на несколько.
        Далеко не сразу. Я бы даже сказал, что скорее недавно.
        биткоин распался на множество разнообразных «коинов»

        Распался, но большинство "альткоинов" это самостоятельные единицы. Тот же Эфириум от Виталика Бутерина - никак не может называться осколком биткоина. Он самостоятелен и тоже в свою очередь делится.
        Почему так происходит - не знаю. Но подозреваю, что вопрос желания сделать деньги стоит тут в последнюю очередь. Делать деньги вполне можно и на биткоине, зачем его для этого дробить?

        Действительно, сейчас криптовалюта интересна только проходимцам и спекулянтам, а это тупиковый путь развития инструмента, но зачем для этого довольно очевидного вывода притягивать за уши бредовые аргументы?
        сорок восьмой
        1. сорок восьмой Сегодня, 17:09
          P.S.
          Причем речь идет о десятках миллиардов долларов. В день, конечно.

          Оборот мосбиржи - миллиард долларов в день, нью-йоркской - 3 триллиона долларов в день, форекса - 5 триллионов. Так что до "традиционных" финансовых инструментов битку расти и расти.
          сорок восьмой
  4. Даос Сегодня, 17:22
    Биткоин вообще не валюта в классическом смысле. Это чистой воды "пирамида" абсолютно такая же как акции МММ. А с учётом анонимности и непроверяемости эмиссии идеальный криминальный инструмент.
    Даос
  5. Greenwood Сегодня, 18:20
    Автор просто бесится, что не купил пару тысяч биткоинов в 2009 году за несколько баксов. Сейчас бы был миллионером.
    Greenwood
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