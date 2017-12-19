Биткоин – валюта криминального мира

18 декабря на старейшей сырьевой бирже мира, Чикагской товарной бирже, была запущена торговля биткоиновыми фьючерсами. Неделей ранее аналогичные торги прошли на Чикагской сырьевой бирже. Таким образом, биржи США официально включились в работу с этой величайшей криминальной денежной единицей мира.Сегодня криптовалюты стали неотъемлемой частью современного мира. Еще недавно они были баловством кучки оригиналов, а сегодня потребность в них выросла настолько, что рост курса первой такой валюты биткоина превысил все воображаемые пределы.В чем секрет такого роста и чем все это может окончиться? Чтобы ответить на эти вопросы, надо разобраться, а почему криптовалюты стали такими популярными именно сегодня.Все «теневики» и преступники любят нал. С налом все просто. Отдал товар, получил деньги, и никто у тебя не спрашивает, откуда ты их получил. Главное — не получить меченые деньги, и дело в шляпе. Все стало много труднее, когда мир стал переходить с нала на безнал. Постепенно основные денежные потоки стали переходить именно в безналичное обращение, что позволяло государственным структурам контролировать значительную их часть.Пока доллар стоил дорого (к золоту), а доходы от преступной деятельности исчислялись миллионами «баксов», все было просто. Курьеры могли перевозить чемоданы денег и расплачиваться ими с клиентами. Все стало много сложнее, когда объемы преступного бизнеса выросли, да и сам он трансформировался и занял новые ниши, где без услуг банков стало уже невозможно обходиться.Банкиры очень любили «отмывать» деньги для преступного мира. Это было выгодно, и не просто выгодно, а очень выгодно. И это вызывало настоящую ревность у любого государства, которое очень не любило, когда кто-то зарабатывает много и при этом не делится своими доходами.Именно потому любое государство всегда старалось поставить под свой полный контроль теневые денежные потоки. Причем чем сильнее развивался прогресс в области информационной техники, тем больше у государств становилось способов для такого контроля. Дошло до того, что ведущие мировые страны почти полностью вытеснили нал из оборота, чем сильно затруднили жизнь своим не в меру предприимчивым согражданам.В общем, причин для появления неподконтрольного никакому государству денежного средства было предостаточно. А потому оно не могло не появиться. Причем вначале это было похоже именно на баловство.Я ни разу не верю в сказку, что криптовалюта эмитируется по определенному и очень честному алгоритму. Это все басни для тех, кто должен верить в честность этой структуры и вкладывать туда деньги. Как и в любой денежной системе мира, в ней есть свой эмиссионный центр, который генерирует «коины» и готов менять их на привычные нам валюты. То есть мы получаем деньги из ничего. Мы вам «коины», вы нам деньги, а мы гарантируем, что… В общем, кому надо, мы все гарантируем. Причем гарантируем полную анонимность ваших вкладов и переводов.Это основная фишка всех криптовалют. Есть отправитель и есть получатель, и между ними нет никакого посредника в лице центробанка.Да, между прочим, именно криптовалюты и практически бесконтрольный их оборот помогают сегодня чиновникам избежать подозрений в коррупции. Откуда взял миллион, спрашиваете? Да просто вовремя купил биткоины.И нет тут ничего смешного. Например, некоторые украинские чиновники уже воспользовались этой возможностью легализовать свои нечестно заработанные капиталы.В общем, как мы уже поняли, биткоин и прочие криптовалюты стали такими популярными отнюдь не случайно. «Мировой» рынок уже созрел для их появления и даже перезрел, а потому они заняли отведенную им нишу.Кем отведенную… Очень хороший вопрос. Давайте рассуждать логически. Вот вы способны договориться с мировыми биржами и финансовыми структурами, чтобы обменять пустышку на деньги?Причем речь идет о десятках миллиардов долларов. В день, конечно. Не можете? А вот те, кто сегодня контролирует «мировые» криптовалюты, может. Кто бы это мог быть? Ума не приложу. Видно, никому не известные программисты. Кто же еще.По сути, чем сегодня является любая криптовалюта мира? Это такой себе виртуальный мировой банк, в котором оборачивается условная валюта. У этого банка есть связи с реальными мировыми валютами (причем реальные живые связи), позволяющие конвертировать выдуманные пустышки в деньги. Идеальное средство для обогащения.И неудивительно, что новую валюту буквально сразу разделили на несколько. Ведь нельзя же таким богатством владеть кому-то одному или одной группе лиц. Одновременно появилось много желающих сделать на этом деньги, а потому биткоин распался на множество разнообразных «коинов». И, вероятно, процесс дробления еще не окончен.Итак, в целом картина ясная. Можно приступать к выводам.Кто бы ни изобрел биткоин, тот не имеет никакого отношения к тем, кто им владеет сегодня. По сути, это новейший финансовый инструмент, который много выгоднее американского доллара. Фактически это частная валюта, которую хозяин может сам поднимать и опускать, как ему заблагорассудится, постоянно получая при этом доход (так как он играет мечеными картами). При этом востребованность в криптовалютах достаточно велика, что позволяет их хозяевам надеяться не на одноразовый куш, как Мавроди с его МММ, а на долгое безбедное существование. В общем, хорошая кому-то в голову пришла идея с этими, как их там, «коинами».