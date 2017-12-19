АЕК-971 – автомат, опередивший свое время

Автомат А-545 (6П67)

Источники информации:

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201706190827-v5t3.htm

http://oruzhie.info/avtomaty/288-aek-971

http://www.arms-expo.ru/armament/samples/1313/65462

https://defendingrussia.ru/enc/avtomaty/avtomat_a545-1540

По материалам из открытых источников

СССР во второй половине XX века отличался развитой оборонной промышленностью и большим количеством удачных разработок во всех сегментах, в том числе в области стрелкового оружия. Некоторые считали имеющуюся линейку армейского стрелкового оружия совершенной. Дело было не только в хороших характеристиках принятых на вооружении образцов, но и в уникальности данных комплексов. Благодаря широкой унификации сравнительно небольшое количество стрелковых систем закрывало основные потребности армии. К примеру, знаменитый на весь мир автомат Калашникова закрывал собой несколько ниш сразу – от компактного автоматического оружия самозащиты экипажей боевой техники (АКСУ) до легкого пулемета (РПК).У такого подхода имелись свои плюсы. В первую очередь можно выделить экономическую составляющую, а также быстрое освоение войсками стрелкового оружия, однако хватало и минусов. К основным можно было отнести нарастающую инертность восприятия перспективных схем. Развития конструкторская школа Советского Союза уже в 1960-80-е годы выдала массу интересных оружейных новинок, среди которых был и первый пистолет с пластиковой рамкой, созданный в ЦКИБ в Туле задолго до появления австрийского «Глока», и первый автомат, построенный в компоновке булл-пап, и даже безгильзовые системы. При этом многие перспективные разработки легли «под сукно», так и не попав в серийное производство.Такая судьба была и у ковровского автомата АЕК-971, который переживает второе рождение только в настоящее время. Оружие, которое было придумано еще в 1978 году, только сейчас проходит армейские испытания и конкурирует с АК-12 и АК-15 за право вхождения в состав экипировки солдата будущего «Ратник-2». По словам генерального директора ЦНИИточмаш Дмитрия Семизорова, войсковая эксплуатация автоматов АК-12 и АК-15 производства концерна «Калашников» и А-545 и А-762 (оба автомата дальнейшие развитие модели АЕК-971) производства «Дегтярева» завершится в декабре 2017 года. По ее итогам будет принято решение, какой именно автомат будет включен в состав экипировки «Ратник-2». Существует большая вероятность, что это будут автоматы и «Калашникова», и «Дегтярева».АЕК-971 (индекс ГРАУ – 6П67) – автомат, созданный в Коврове на заводе имени Дегтярева в 1978 году под руководством конструктора Станислава Ивановича Кокшарова на основе автомата системы Константинова (СА-006), который участвовал в конкурсе Минобороны 1974 года. Автомат АЕК-971 был разработан для участия в конкурсе на разработку нового автомата, обладающего кардинально лучшими показателями по точности и кучности стрельбы, объявленном Министерством обороны СССР в 1978 году в рамках ОКР «Абакан». В рамках данного конкурса победителем был признан автомат Никонова – АН-94, получивший впоследствии название «Абакан».При этом первоначальный вариант автомата АЕК-971 отличался от современных образцов. Так как многие новшества были восприняты военными как излишества, это стало причиной упрощения автомата. Автомат производился на Ковровском машиностроительном заводе мелкими партиями вплоть до 2006 года, когда его производство было передано на Ковровский завод имени Дегтярева (ЗиД), он состоял на вооружении ряда российских силовых структур.Автомат АЕК-971 (индекс ГРАУ 6П67) был выполнен по традиционной компоновочной схеме (с передним расположением магазина) и во многом являлся развитием идей, заложенных в автомате Калашникова – использовалась автоматика перезарядки на основе газового двигателя, который приводился в движение пороховыми газами, отводимыми через газоотводную трубку, расположенную над стволом, и поворотный затвор. Изначально автомат был спроектирован под патрон 5,45х39 мм, версия под патрон 7,62х39 мм получила обозначение АЕК-973 (индекс ГРАУ 6П68), имелся также вариант под натовский патрон 5,56х45 мм (АЕК-972). Для питания автомата применялись стандартные магазины от АК-74 (индексы 6Л20 и 6Л23) или от АКМ, в зависимости от калибра оружия.Схема автоматики АЕК-971 была переработана для устранения одного из основных недостатков автомата Калашникова – недостаточно высокой кучности автоматического огня, причиной которой была тряска оружия от перемещения затворной группы при перезарядке каждого патрона во время стрельбы. С этой целью в новом автомате была реализована схема со сбалансированной автоматикой на основе газового двигателя (аналогичная схема была использована затем в более поздних моделях автомата Калашникова – АК-107 и АК-108). В узел автоматики АЕК-971 был добавлен специальный балансир, по своей массе соответствующий затворной группе. Балансир и затворная рама были связаны между собой через зубчатые рейки и шестерню, ось которой была укреплена в ствольной коробке. Поршни рамы и балансира исполняли роль передней и задней стенок газовой камеры. При ведении огня под давлением пороховых газов они начинали одновременно двигаться в противоположных направлениях с равной скоростью, при этом импульсы их движения компенсировали друг друга. В результате смещение автомата при стрельбе, вызванное работой его автоматики, было минимальным. Кучность стрельбы очередями из АЕК-971 из неустойчивых положений существенно улучшалась, превосходя аналогичный показатель АК-74М в 1,5-2 раза.Корпус автомата АЕК-971 был металлическим, пистолетная рукоятка, цевье и ствольная накладка были изготовлены из высокопрочной пластмассы. Флажок предохранителя-переводчика режимов огня был выведен на обе стороны ствольной коробки (слева – только переводчик режимов огня). Реализованный механизм обеспечивал стрелку три возможных режима стрельбы: одиночными патронами, непрерывными очередями, очередями с отсечкой по 3 патрона (в раннем варианте отсечка была по 2 патрона). На автомате имелись посадочные месте для крепления штык-ножа, а также подствольных гранатометов (ГП-25 «Костер», ГП-30 «Обувка» или ГП-34). На автомате использовался обычный секторный прицел, аналогичный тому, что устанавливался на АК-74, прицельная колодка находилась перед крышкой ствольной коробки. На первоначальном варианте приклад можно было сложить влево, но затем его заменил постоянный приклад. На появившейся позднее версии приклад стал складываться в правую сторону. Также в первой модели автомата АЕК-971 имелся дульный тормоз-компенсатор с возможностью изменения отверстий (можно было увеличивать и уменьшать при ведении огня из устойчивых и неустойчивых положений соответственно), в позднем варианте его поменял компенсатор от АК-74М.Гарантийный ресурс работы автомата АЕК-971 соответствовал таковому у АК-74 и составлял 10 тысяч выстрелов. Боевая скорострельность при этом составляла 40 выстрелов в минуту при ведении огня одиночными патронами и до 100 выстрелов в минуту при стрельбе очередями. Темп стрельбы автомата составлял – 800-900 выстрелов в минуту. Специалисты отмечали, что несмотря на чуть больший вес по сравнению с АК-74М АЕК-971 казался легче, так как был более эргономичным – за счет более массивного цевья и удобной пистолетной рукоятки.Свое второе рождение автомат АЕК-971 обрел уже в XXI веке, когда российские военные наконец-то задумались над реальной заменой АК-74М. На базе АЕК-971 были созданы две новых модели автоматов со сбалансированной автоматикой А-545 (калибр 5,45х39 мм) и А-762 (калибр 7,62х39 мм), ставшие дальнейшим развитием своего предка. От предшественника они отличаются, в первую очередь, преломляющейся ствольной коробкой (в отличие от съемной крышки, которая использовалась на АЕК-971). Такое решение позволяет крепить на автомате планки типа Пикатинни, которые позволяют установить на нем различные варианты прицелов, переключатель режимов огня имеется с обеих сторон автомата.Эргономика А-545 была улучшена. Пистолетная рукоятка стала более удобной для стрелка, ее наклон был приведен к более естественному углу. Переводчик режимов огня стандартно бывает установлен справа над пистолетной рукояткой. Он имеет 4 положения: предохранитель, огонь одиночными патронами, огонь фиксированными очередями с отсечкой по два выстрела (судя по опубликованным фотографиям, на А-545 перешли от стрельбы с отсечкой в 3 выстрела к стрельбе с отсечкой в 2 выстрела), огонь непрерывными очередями. На автомате использован выдвижной приклад, его фиксатор расположен чуть выше пистолетной рукоятки. Приклад автомата не съемный, однако его можно почти полностью убрать. Форма пластикового затыльника приклада такова, что позволяет вести огонь и со сложенным прикладом.Автомат А-545 получил новые прицельные приспособления. Заимствованный в свое время у АК-74 секторный прицел с регулируемым целиком и подвижной колодкой был заменен на прицел с вращающимся диоптрическим целиком. Целик был перенесен на тыльную часть автомата, что облегчает стрелку процесс прицеливания и повышает точность стрельбы из оружия.Вторая молодость автомата АЕК-971 не является случайной. Автоматы А-545 и А-762 были созданы для участия в конкурсе на новый общевойсковой автомат для российской армии. Известно, что в 2014 году А-545 успешно показал себя во время государственных испытаний в качестве автомата для экипировки солдата будущего «Ратник», удовлетворив всем тактико-техническим требованиям Минобороны РФ. В ходе испытаний А-545 продемонстрировал лучшую кучность при ведении огня длинными очередями, однако уступил АК-12 по соотношению «цена-качество». Сбалансированная автоматика обеспечивает А-545 на 10-15 процентов лучшую кучность стрельбы, чем у ижевского АК-12.Согласно последним публикациям в средствах массовой информации можно говорить о том, что на вооружение, скорее всего, будут поставлены и ижевский, и ковровский автоматы. Об этом в частности в интервью агентству «Интерфакс» в 2017 году уже говорил Дмитрий Рогозин. По его словам, АК-12 может стать массовым армейским автоматом для вооружения мотострелков, а А-545 пойдет на вооружение сотрудников спецподразделений ВС, ФСБ и Национальной гвардии. В частности, в июле 2017 года о том, что спецназ ВДВ получит на вооружение новые автоматы завода имени Дегтярева, журналистам говорил Николай Анохин – начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ России.По словам Рогозина, более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Армии нужен дешевый, простой и при этом эффективный автомат, в этом плане все шансы есть у АК-12. В то же время А-545 более сложный автомат с большим количеством функций, более высокоточный. Он также может пригодиться, но не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения.