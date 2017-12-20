Не покричишь – не победишь: Макрон готов одержать виртуальную победу над ИГ

Международная коалиция победит ИГИЛ до конца 2018 года, а президент Сирии Асад обязательно предстанет перед судом как враг своего народа. Автор этих строк отнюдь не какой-нибудь псевдоэксперт, не владеющий обстановкой на сирийском театре, а президент Франции – лицо сугубо «компетентное», поскольку возглавляемое им государство участвует в военной операции в САР в составе международной коалиции.Беда лишь в том, что общие усилия западных союзников в Сирии в борьбе с международным террором выглядят довольно блекло. Что уж говорить о результатах одной Франции, которая в последнее время проявляет себя лишь там, где ей это позволено. Пока что бурную деятельность французов можно отметить только на медийной пространстве.Громкие, и в тоже время ничем не подкрепленные тезисы о ситуации в Сирийской Арабской Республике были произнесены господином Макроном в эфире телеканала «France 2». По мнению лидера Пятой республики, боевики запрещенного во многих странах «Исламского государства» будут окончательно повержены международной коалицией уже скоро, в феврале следующего года. Что же касается действующей власти, то Асад обязательно должен предстать перед судом, поскольку является «врагом собственного народа».Довольно смелое заявление, если вспомнить, что действия в том числе Парижа привели сначала к свержению и убийству главы Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммара Каддафи, а в дальнейшем появлению бесконтрольного пространства на севере Африки.Не позабыты и итоги операции «Иракская свобода» (официальное название операции ВС США по вторжению в Ирак). Мало кто из организаторов иракского вторжения сегодня публично признает, что стремление создать демократию в этой республике провалилось и привело не к «свободе», а зарождению «Исламского государства», боеспособные подразделения которого первоначально включали в себя кадровых военных Хусейна.Но разве об этом сообщает Макрон? Разумеется, нет: «Мы только что совместно с коалицией выиграли войну в Ираке. И я думаю, что до середины, до конца февраля мы выиграем войну в Сирии».В последней фразе сомневаться не приходится, учитывая, что разгром ИГИЛ уже обеспечен. Игнорируя этот факт, западные союзники продолжают наращивать потенциалы, итак незаконно находящиеся в Сирии. Речь в первую очередь о военных базах США, модернизации которых сегодня уделяется первостепенное значение западными союзниками. При желании в социальных сетях можно найти достаточное количество фотоснимков в подтверждение этого.В конце октября американцы завершили работы по реконструкции одного из таких форпостов в провинции Хасеке возле населенного пункта Джиср-эш-Шаддади. По окончании строительства у американской базы появилась возможность принимать вертолеты различного типа, а саму территорию окружили защитным рвом, что отчетливо видно на снимке.Предполагается, что данные меры безопасности неспроста появились в районе Эш-Шаддади. Согласно сообщениям СМИ, эта местность уже активно используется американцами для подготовки боевиков «Исламского государства» и постепенно превращается базу в Эт-Танфе, где сосредоточено по разным оценкам от полутора до трех тысяч ярких представителей «умеренной оппозиции».Сама же тематика обучения вооруженных групп зарубежными спецслужбами – непопулярна среди зарубежных СМИ. Неохотно озвучивают подробности о создании «Новой сирийской армии» в эш-Шаддади и правящие элиты Запада. Не поднимает тему подготовки боевиков и Макрон. Он до сих пор преисполнен уверенности, что в сирийском кризисе виновен только один человек.