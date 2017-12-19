19:02 19 декабря

Мировое сообщество сплотилось против США, а США считают, что от ООН «больше вреда, чем добра»

Арабский мир настаивает на созыве экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне США в Совете безопасности ООН наложили вето на резолюцию, требующую от Дональда Трампа аннулировать решение о признании Иерусалима столицей Израиля. На сессии ГА снова будет рассматриваться соответствующая резолюция в скорректированном виде. Международное сообщество дружно выступает против «гегемона», однако «гегемон» заявляет, что от ООН «больше вреда, чем добра».



Напомним коротко о столкновении США и мирового сообщества на заседании в Совбезе ООН.


Дело было в понедельник.

США, как это и предсказывалось наблюдателями, наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая не признаёт столичного статуса Иерусалима, «присвоенного» ей решением администрации Д. Трампа. Решение Белого дома резолюция призывала отменить.

Резолюцию, устанавливавшую непризнание Иерусалима столицей Израиля, накануне подал в Совбез ООН Египет. Документ осуждал «недавние решения, касающиеся статуса Иерусалима».

Четырнадцать голосов было подано в поддержку документа. Соединённые Штаты, постоянный член СБ, применили право вето.

Мало того, Вашингтон рассердился на тех, кто выступил против его решения. С высокой трибуны было публично заявлено об «оскорблении» и «вреде».

Проект резолюции Совета безопасности ООН по статусу Иерусалима и его поддержку абсолютным большинством его членов США считают оскорблением, заявила постоянный представитель США Никки Хейли после голосования.

«То, что мы наблюдали сегодня в СБ, — это оскорбление, и оно не будет забыто. Это ещё один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта».


Она добавила: «За простое решение о том, где размещать своё посольство, США были вынуждены защищать свой суверенитет. История покажет, что мы это с гордостью сделали».

За такие слова Никки Хейли получила благодарность от самого господина Нетаньяху. Тот даже сравнил её с «настоящим маккавеем».

«Спасибо, Никки Хейли. В Хануку вы говорили как настоящий маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь. Спасибо, президент Трамп», — написал Нетаньяху в «Твиттере».

Иное мнение насчёт «история покажет» сложилось у постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура.

Он считает, что решение Вашингтона по признанию Иерусалима столицей Израиля и вето по резолюции станет «историческим грехом» Вашингтона.

«С этим вето США упустили возможность исправить своё незаконное решение по Иерусалиму и оставили за собой свой исторический грех. Мы вновь подтверждаем, что это решение США не будет иметь никакого правового эффекта, который должен был изменить характер и статус Иерусалима. Резолюция скажется на статусе США как мирного брокера, говорит об их предвзятости и подрывает роль в любом дальнейшем мирном процессе», — сказал дипломат.

Американское вето не означает, что точку в споре поставит Вашингтон. Сплотившееся против американских «единоличников» международное сообщество готово пойти в своём протесте дальше. Арабские государства уже обратились в Генеральную Ассамблею для рассмотрения соответствующей резолюции на экстренной сессии.

Предполагается, что на Генассамблею ООН будет вынесен схожий с предыдущей резолюцией документ (скорректированный).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура.

«Мы подготовим текст, который, скорее всего, будет аналогичен проекту резолюции Совета безопасности, но скорректирован под Генеральную Ассамблею», — отметил дипломат, выразивший надежду на то, что документ получит широкую поддержку.

«Это будет означать, что Генеральная Ассамблея, не опасаясь вето, продемонстрирует отказ международного сообщества принимать одностороннюю позицию Америки, а также нарушения международного права и резолюций Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи», — сказал Мансур.

Председатель 72-й сессии Генассамблеи Мирослав Лайчак уже сообщил журналистам, что запрос о созыве экстренной сессии он удовлетворит. Что касается даты, то она будет объявлена позже. Палестинский посол предположил, что сессия может состояться «в среду вечером или в четверг утром».

Речь идёт, заметим, об экстренной сессии, которая может быть проведена под девизом «Единство в пользу мира». Действуя по такой формуле, ГА ООН вправе рекомендовать странам-членам ООН принять коллективные меры для поддержания мира и безопасности. Если на ГА будет принято коллективное решение, США окажутся государством-изгоем, попирающим международные нормы ради собственных интересов, которые Н. Хейли и ей подобные цинично именуют «защитой суверенитета».

Создалось довольно сложное положение. С одной стороны, совершенно ясно, что США будут настаивать на своём: отступиться значит признать конец авторитета Трампа, который и без того весьма шаток. Кроме того, это будет означать крупную ссору США с Израилем. Наконец, мистер Трамп вовсе не из тех людей, что отступают или уступают. Именно поэтому крутиться в бизнесе ему было много легче, нежели действовать в политике, где важнейшую роль играет искусство компромисса.

Участие в геополитической дилемме принимает и Россия. Москва стремится использовать своё укрепившееся положение на Ближнем Востоке с тем, чтобы сгладить острые углы назревающего политического конфликта.

Россия готова стать «честным посредником» в палестино-израильском урегулировании, заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета безопасности.

Как передаёт ТАСС, он подтвердил готовность Москвы организовать встречу Махмуда Аббаса (президента Палестины) с Биньямином Нетаньяху: «Мы готовы быть честными посредниками. Россия поддерживает доверительные, дружественные отношения со всеми без исключения народами Ближнего Востока: израильтянами, палестинцами, арабами. Наши связи не обременены негативным наследием прошлого, в российской политической практике никогда не использовались методы колониализма или вмешательства во внутренние дела, которые, надо честно признать, стали причиной того плачевного состояния, которое мы сегодня имеем в регионе». Говоря о провале попытки принять резолюцию на Совбезе ООН, дипломат призвал коллег не опускать руки.

Своё сожаление по поводу неудачи с резолюцией высказал и Франсуа Делаттр, французский постпред. К нему присоединился и британский коллега Мэттью Райкрофт: он призвал США выйти с конкретными предложениями о дальнейших шагах по примирению палестинцев и израильтян. Турецкий президент Р. Т. Эрдоган поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Оба лидера согласны с тем, что международное сообщество должно приложить «значительные усилия» для разрешения конфликта вокруг Иерусалима. И Эрдоган, и Мэй полагают, что инициатива США по признанию Иерусалима израильской столицей вызывает серьёзные опасения с точки зрения региональной безопасности.

На заседании Совбеза, о котором идёт речь, Израиль оказался единственным государством, которое положительно оценило политику США. Данни Данон, постпред Израиля, заявил, что в Вашингтоне «не отступают от правды». Государства же, проголосовавшие за проект предложенной резолюции, Данон обвинил в «грубом лицемерии», а ООН — в двойных стандартах: «Они лишь подтвердили существовавшие в ООН на протяжении десятилетий двойные стандарты в отношении Израиля. Каждая другая страна в мире имеет право определять свою столицу, но, когда речь заходит об Израиле, каким-то образом это основополагающее право ставится под вопрос и осуждается».

* * *


Послушаешь горячих евреев и пылких американцев и начинаешь верить: ООН и международное сообщество — сборище лицемеров, идеологов двойных стандартов, оскорбителей и вредителей. Да таких ещё вредителей, которые готовы ущемить суверенитет США! Но вот США и Израиль — искатели и проводники «правды».

Похоже, у ООН остался последний шанс уцелеть, сохраниться в роли подлинно международной организации, стремящейся к миру и безопасности на всей планете. В конце концов, кто главный хищник, который разоряет страну за страной, скидывает правительства и всюду лезет со своей ракетной демократией? И ежели этому хищнику не найдётся достойного коллективного отпора, ООН, вероятно, ждёт судьба Лиги Наций.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 22

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    однако «гегемон» заявляет, что от ООН «больше вреда, чем добра»
    "Гегемон" перенасытившись своей безнаказанностью теперь посчитал, что имеет право угрожать
    это оскорбление, и оно не будет забыто
    и ставить вопрос о самом существовании ООН, которое не подчинилось его воли. Это еще нужно уметь одним заявлением поднять против себя весь мусульманский мир.
    rotmistr60
    1. Венд Сегодня, 12:54
      Как только ООН начала выходить из повиновения, сразу стали ненужной. Предсказуемо.
      Венд
      1. Татьяна Сегодня, 14:09
        это оскорбление, и оно не будет забыто

        Вот так и держится "американская демократия" - на прокси-войнах во всём мире! feel
        Вашингтон обнажил своё истинное лицо в ООН! А сионистский Израиль с благодарностью будет называть именами главных американских фашистов улицы своих городов и ставить им памятники!

        Татьяна
      2. Starover_Z Сегодня, 15:15
        Цитата: Венд
        Как только ООН начала выходить из повиновения, сразу стали ненужной. Предсказуемо.

        Давно мы тут обсуждали, что расположение генеральной миссии ООН нужно менять !
        На какие-нибудь острова в Мировом Океане. Построить там всем миром нужную инфраструктуру и покинуть центр НЬЮ-ЙОРКА !
        Starover_Z
  2. 32363 Сегодня, 12:17
    а США считают, что от ООН «больше вреда, чем добра


    читается как "евреи против ООН"
    32363
  3. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:21
    Умеют, "богоизбранные" , оттяпать что-нибудь,у кого-нибудь,и сделать, при этом,обиженное лицо. Действительно,нужно обладать талантом..
    Сибирский цирюльник
  4. Познающий Сегодня, 12:24
    А "за лужей" говорили что Россия в изоляции, а получается что изолируют саму США , и кто,- бывшие "друзья".. feel
    Познающий
    1. Hard Rock Сегодня, 13:50
      Причём уже давно! Только им тяжело это осознать!
      Hard Rock
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
    ... забили мерикатосы и на Ассамблею в том числе...рулят свой велосипед - куда хотят... angry
    a.s.zzz888
  6. коноправ Сегодня, 12:28
    Бродяга - Трамп что-то мне сильно напоминает плясуна - Ельцина. Или мне одному так кажется?
    коноправ
  7. Anyone Сегодня, 12:36
    Мировое сообщество сплотилось против США...

    ... а теперь переходим к другим новостям из нашей параллельной вселенной.
    Anyone
    1. rotmistr60 Сегодня, 13:00
      Мировое сообщество сплотилось против США... ...из нашей параллельной вселенной.
      А вы вообще-то в курсе какая численность мусульманского населения на планете? Или вы считаете, что Сша - "пуп земли", вокруг которого концентрируются остальные?
      rotmistr60
      1. Anyone Сегодня, 13:11
        Послушайте, это не детский сад - здесь не дружат против в прямом понимании этого. И если, к примеру, Азербайджан и Армения высказались против переноса столицы Израиля в Палестину, это ни разу не говорит, что они "сплотились".
        P.S. Кроме того, поинтересуйтесь на досуге позицией нашего внешнеполитического ведомства относительно того, где расположена столица Израиля. Думаете в Тель-Авиве? ))
        Anyone
  8. Ren Сегодня, 13:00
    Действующий (голосовавший) состав СБ ООН (15 членов) :
    Египет,￼ Сенегал,￼ Япония,￼ Уругвай, Украина, Эфиопия,￼ Казахстан, Боливия,￼ Швеция,￼ Италия, Великобритания, КНР, Россия, Франция - За
    США - вето.
    Как же верные вассалы супротив гегемона пошли? recourse
    Ren
    1. Бо Ярий Сегодня, 13:36
      Цитата: Ren
      Действующий (голосовавший) состав СБ ООН (15 членов) :
      Египет,￼ Сенегал,￼ Япония,￼ Уругвай, Украина, Эфиопия,￼ Казахстан, Боливия,￼ Швеция,￼ Италия, Великобритания, КНР, Россия, Франция - За
      США - вето.
      Как же верные вассалы супротив гегемона пошли? recourse
      Бо Ярий
  9. mih_sergeev92 Сегодня, 13:33
    США себе в очередной раз яму роет на ближнем востоке. Арабы их итак ненавидят, а теперь, когда они заняли однозначную позицию.. Будет им совсем туго.
    mih_sergeev92
  10. imugn Сегодня, 13:34
    Никки Хейли тексты в Голливуде пишут?
    imugn
  11. рус-5819 Сегодня, 13:38
    Но вот США и Израиль — искатели и проводники «правды».

    И из-за таких вот идио..."искателей" начинаются войны
    рус-5819
  12. Малый Сегодня, 13:44
    Все очень просто ....Проэкт игил потерпел поражение...Матрасники зажигают новую войну стравить хитрожопых с палестинцами...
    Малый
  13. Hard Rock Сегодня, 13:48
    .... Это не будет забыто.... Ух ты! Это угроза? Типа, мы вам всем припомним!? Смешно!
    Hard Rock
  14. Александр Абдрахманов Сегодня, 16:59
    Америка привыкла диктовать свои условия - кто против политики гегемонов , сразу для них становятся врагами . Против них сразу применяют силу или устраивают цветную революцию . К власти приводят тех политиков , кто без разрешения США не может открыть рот. Как заблокировали Американскую резолюцию - они сразу во весь голос показали всему миру , какой он стервятник для всего мира . Все союзники США держаться на страхе , кто против , всех могут наказать . Кто сегодня сможет сказать из Европейских стран , что они не под Американским каблуком . Они все заложники у этой страны , вот и натаскивают Европу против России . Прекрасно понимают , что это расходный материал , для Америки . Сегодня видим - как США втаптывает эти страны в грязь .
    Александр Абдрахманов
  15. Волька Сегодня, 19:01
    а штаб-квартиру ООН давно пора перенести из США в европейскую или среднеазиатскую нейтральную страну...
    Волька
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