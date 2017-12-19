Мировое сообщество сплотилось против США, а США считают, что от ООН «больше вреда, чем добра»

«То, что мы наблюдали сегодня в СБ, — это оскорбление, и оно не будет забыто. Это ещё один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта».

* * *

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru