Музей военной техники Новороссийска: стальные ветераны у Чёрного моря (фоторепортаж). Часть 1

Официально данный музей под открытым небом именуется как мемориальная экспозиция «Оружие и боевая техника периода ВОВ 1941-45 годов». Экспозиция является одним из объектов Новороссийского исторического музея-заповедника и находится по адресу проспект Ленина, район пляжа «Коса». Одновременно музей входит в состав мемориального комплекса «Малая Земля», официально открытого 16 сентября 1982 года. Но сам музей военной техники был открыт гораздо раньше. Более того располагался он на другом месте (правда, в этом же районе), да и выглядел совсем иначе. Поэтому приведу несколько архивных фотографий.Экспозиция год от года росла. Пополнение списка экспонатов шло в основном двумя путями: списание устаревшей военной техники или же благодаря находкам со дна Чёрного моря. Наша морская стихия по сей день более чем богата на различные находки. Кстати, именно поэтому далеко не все экспонаты относятся к периоду Великой Отечественной войны даже приблизительно.После начала строительства мемориального комплекса «Малая Земля», каким мы знаем его теперь, музей военной техники начал обретать свой современный вид. Сначала он переехал на ПМЖ по левый борт каменного корабля-памятника, составляющего основу всего «малоземельского» ансамбля. После этого музей обнесли металлической оградкой.К сожалению, вскоре грянули 90-е, и то, что собиралось годами, начало испытывать на себе обратную тенденцию. Что-то пытались отпилить, что-то ржавело в агрессивной приморской среде без должного ухода, а что-то в итоге убрали, опасаясь как бы кто-нибудь, из желающих тактильного контакта, не покалечил себя. Но это другая история.Приступим к осмотру. Фотографии авторские, сделаны в конце октября сего года, пока южное солнце ещё было щедрым.Первыми среди экспонатов по левую руку от входа нас встречают противотанковые надолбы, которые изготавливались на новороссийских цементных заводах в 1941-42 годах.А вот и первый «утопленник» - 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года, поднятая со дна моря в районе к/т «Нептун» в 1973 году.Как указано на табличке – 160-мм дивизионный миномёт М-160. Однако эксплуатация именно М-160 началась уже после войны.57-мм противотанковая пушка ЗиС-2 образца 1943 года.Знаменитая старушка «сорокопятка» - 45-мм противотанковая пушка М-42.76-мм дивизионная пушка ЗиС-3 образца 1942 года.37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года.85-мм автоматическая зенитная пушка 52-К (или КС-12) образца 1939 года.Спящие под солнцем гиганты – гаубицы Великой Отечественной. Слева – 203-мм гаубица БМ (Б-4 большей мощности) образца 1931 года с повозкой БР-10. Справа – 152-мм пушка БР-2 (на табличке указано БР-1) образца 1935 года.А вот и «маленький» диверсант затесался в ряды славной советской техники. 75-мм германская противотанковая пушка Раk 40. Дуло поникло, видимо, со стыда за такую «замечательную» покраску. Правды ради, надо отметить, что это трофейное орудие было захвачено "малоземельцами" и отправило не один снаряд в сторону бывших хозяев. Любопытная деталь, на шинах данного орудия красовались выпуклые буквы названия производителя этих резиновых изделий – французской компании Michelin.А вот и небольшая коллекция боеприпасов ВМФ. Советская якорная морская мина КБ (корабельная большая) «Краб». Общий вес в боевом сборе этого «шарика в коробочке» свыше тонны.Стянутые арматурой, единственное верно, что не даёт им развалиться, и в самом непрезентабельном виде – глубинные бомбы ББ-1.Советский бесшточный одноствольный бомбомёт калибра 433 мм БМБ-2 (большой морской бомбомёт). Был принят на вооружение уже после войны, но быстро устарел, потому, видимо, и оказался здесь.Бомбомёт кормовой газодинамический (однако, во всех доступных источниках указан как шточный) одноствольный калибра 107 мм БМБ-1.Авиационная 450-мм парогазовая неуправляемая торпеда 45-36 образца 1936 года.А тут притаилась целая компания корабельных артиллерийских установок. Это 45-мм полуавтоматические орудия 21-К (слева, поднята со дна) и его модернизированные версии 21-КМ (справа, их легко распознать по установленному щитовому прикрытию).Продолжение во второй части…