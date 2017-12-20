16:23 20 декабря

Вторжение Канады на Украину

За океаном принято решение поставлять оружие на Украину, однако не США, как ожидалось, а Канадой. Помнится, Россия обещала жестко отреагировать на поставки летального оружия на Украину из США, но канадские оружейные поставки бандеровскому режиму для России ничего не меняют, разве что подтверждают американское двуличие: Канада – ближайший союзник США. Можно предположить, что оружие из США будет идти транзитом через Канаду.

Вторжение Канады на Украину


Россия оперативно отреагировала на этот заокеанский «ход конём»: выводит своих офицеров из СЦКК – Совместного центра по контролю и координации на Донбассе при миссии ОБСЕ. Официально об этом не говорится, но все согласны, что это серьёзное решение России, а последовало оно вслед за серьёзным решением Канады/США. Формальным поводом стала невозможность для русских офицеров в СЦКК осуществлять свою миссию, и новые правила въезда на Украину россиян с 1 января 2018 года, для которых Киев водит, фактически, визовый режим. Хотя бесполезность СЦКК, выполнявшего роль «фигового листка» ОБСЕ, была давно очевидна, только сейчас этим поводом Россия воспользовались.


По данным Франца Клинцевича, председателя комитета по обороне Совета Федерации, бандеровский режим готовит наступление на Донбассе, для него и будут поставлять оружие якобы из Канады. Россия выводит свой контингент из СЦКК для того, чтобы он не стал жертвой провокации ВСУ по юго-осетинскому сценарию, и подготавливает ответные меры.

Кончина СЦКК означает и фактическую кончину миссии ОБСЕ на Донбассе: он был её рабочим органом. Видимо, последует ограничение деятельности ОБСЕ в Донецке и в Луганске, в качестве зеркального шага, а это значит, что ВС Новороссии смогут более активно и жёстко подавлять огневые позиции ВСУ. Собственно, в этом состоит практический смысл выхода России из СЦКК в преддверии анонсированных законопроектом о «реинтеграции Донбасса» бандеровских «жабьих прыжков».

Во-вторых, конец СЦКК – это следствие саботажа Киевом Минских соглашений, и попустительства этому западных гарантов «Минска». Минская комедия Киева надоела Москве. Фактически, Минские соглашения и даже «нормандский формат», прекратили своё существование. Когда мы последний раз слышали о «нормандском формате»? Его место занял саммит Волкер – Сурков.

В-третьих, конец СЦКК – это и конец саммита Волкер – Сурков. Обещанная встреча спецпредставителей в конце декабря, казалось, просто зависла, а теперь похоронена. О каких миротворцах на Донбассе можно говорить, когда нет условий для работы СЦКК? (Когда возникла эта идея, я отмечал в своих статьях, что никаких миротворцев на Донбассе не будет: это противоречит политическим планам и Киева, и Вашингтона.)

В-четвёртых, в Киеве начался не только Михомайдан, но и второй этап красно-чёрной, бандеровской интегральной революции, о которой её идеологи всегда мечтали. Об этом говорит обилие красно-чёрных знамён «Правого сектора» на протестных акциях Михо Саакашвили. «Правый сектор» использует Саакашвили как прикрытие, и кинет его при первой же возможности, если не сделает «сакральной жертвой» своей наци-революции. Если Саакашвили «посадют» сбушники Порошенко, или он как-нибудь самоубьётся, это будет только на руку бандеровским неонацистам, они уже сейчас заявляют, что продолжат свою «революцию» и без Михо.

Отметим, что Россия выходит из СЦКК весьма оперативно, без предварительного выставления требований. Поэтому ОБСЕ и западные столицы молчат, а Киев впал в истерику, кричит о скором наступлении ВС Новороссии. Это не умно: очень скоро эта ложь вскроется. По отношению к Западу – это, конечно, демарш России, и серьёзное предупреждение, потому что сделано оно без слов, но конкретными действиями.

Выход русских офицеров из СЦКК развязывает России руки для реакции на возможные провокации ВСУ или наци-батальонов на линии фронта в Донбассе. Фактически, Москва предупреждает: не вздумайте обострять ситуацию на Донбассе! Подготавливая одновременно условия для контрудара ВС Новороссии в случае бандеровского наступления. Заметим, что ВКС, очень кстати, частично выведены из Сирии.

Порошенко начало припекать в Киеве. Михомайдан перерастает в новую «революцию гидности», в него плотно впрягся «Правый сектор». Большинство экспертов согласны, что остановить неонацистский майдан в Киеве Порошенко может только наступлением ВСУ на Донбассе. Под лозунгами: «Бандера в опасности! Все на Донбасский фронт!» Пойдёт ли на это начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко? Есть ли для этого достаточные резервы, или всё сведётся к новым «жабьим прыжкам»? Поможет ли реально ВСУ оружие из-за океана? Скоро мы это узнаем…

Единственной преградой на пути новой авантюры Киева выглядит Дональд Трамп. В том числе и поэтому Путин на пресс-конференции обласкал Дональда. Однако, «доброжелатели» нашли ведь способ поставок оружия на Украину через Канаду в обход Трампа, и войну могут начать в обход Трампа. Бандеровская Краина же «независимая страна»! Вот как стремительно закрутились события после решение Канады разрешить поставки оружия Бандере.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 4

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  1. solzh Сегодня, 15:11
    саботажа Киевом Минских соглашений

    Киевской хунте минские соглашения нужны были в качестве передышки для новой войны на Донбассе. Насчёт поставки Канадой оружия на Украину, так в Канаде, очень хорошее про украинское лобби. В Канаде большая украинская диаспора.
    solzh
    1. Татьяна Сегодня, 15:54
      Цитата: solzh
      Насчёт поставки Канадой оружия на Украину, так в Канаде, очень хорошее про украинское лобби. В Канаде большая украинская диаспора.
      Кроме этого, Вашингтону нужно манипулятивно соблюсти лицо "миротворца" в глазах всего человечества!
      Поэтому Вашингтон и играет Канадой, как кроплёной картой в своих прокси-войнах в мире - в том числе с передачей американского летального оружия Украине через третьи страны!
      В истории США так делали всегда!
      Татьяна
    2. трассер Сегодня, 16:06
      Не просто украинская а именно ортодоксально бандеровская, ненавидящяя все русское и это было всегда. Это не случилось в 2014 .. Ненависть ко всему русскому это и есть самоидентификатор местных укропов. Которые тащят законы поддержки бандеровцам.
      трассер
  2. Mik13 Сегодня, 16:17
    Кончина СЦКК означает и фактическую кончину миссии ОБСЕ на Донбассе: он был её рабочим органом.

    Рабочим органом СММ ОБСЕ являются наблюдатели и патрули Миссии. СЦКК никогда таким рабочим органом не был и никогда не должен был им быть. Это, простите, полная ерунда.
    СЦКК служил удобной площадкой именно для координации действий ВСУ и ВС ЛДНР. Например, если нужно было договориться о перемирии для ремонта инфраструктуры, вывоза убитых, доставки гумманитарной помощи в серую зону и т.п.

    Видимо, последует ограничение деятельности ОБСЕ в Донецке и в Луганске, в качестве зеркального шага, а это значит, что ВС Новороссии смогут более активно и жёстко подавлять огневые позиции ВСУ.
    Ограничение не последует, поскольку наличие наблюдателей ОБСЕ было прописано еще в первом Минском соглашении от 5 сентября 2014 года. Во втором Минском соглашении от 12 февраля 2015 года также определено, что разведение сторон будут контролировать наблюдатели ОБСЕ.
    Ни в первое, ни второе Минские соглашения не предусматривают наличия СЦКК. Этот орган был создан именно для координации действий сторон по инициативе военных.
    И уж тем более ДНР и ЛНР не могут ответить на решение России о выводе своих наблюдателей ограничением деятельности СММ ОБСЕ. Поскольку в этом случае Украина вместе с партнерами из США обвинят ЛДНР в нарушении соглашений и вообще перестанут их выполнять.
    Mik13
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