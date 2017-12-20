Записки Колорадского Таракана. Государственное дело - спасение души и остатков рассудка
Приветствую вас дорогие мои друзья! Соскучились по голосу из преиспод... из самой европейской страны Европы? А уж как этот "голос" соскучился. Не представляете. А все почему? Потому что понимаю, что скучно вам без нас. Живете вы точно так же, как жили ваши деды, прадеды и совсем уже прапрапрадеды. Дороги строите, мосты, дома, космодромы, террористов всяких бьёте. Скукота. А главное, ну никак не хотите становиться "цивилизованным" человечеством.
Вот намедни. Собрались мы у телевизора посмотреть, как наши друзья из Канадчины вашу хоккейную сборную по льду размажут. У Вышиванка аж хитин потемнел от волнения. И что? Разве так можно с гостями? Люди черт знает откуда летели к вам. Можно сказать, рисковали жизнями, хотя что там рисковать? Над Украиной же самолеты не летают. Но всё равно. Могли бы уважение проявить. Ну пытались канадцы ваших действительно размазать. И что? Они же это делали цивилизованно! А вы? Взяли и обидели их по самое... достоинство.
Наверное, как это сейчас модно, ваших хоккеистов накачали чем-то. Озверином. Иначе как объяснить? У нас вот в пример вашу футбольную сборную приводят. Вот кто на 146% без допинга играет…
А вообще, молодцы ваши хоккеисты! Такой хоккей и нам бы нужен был. Только вот у нас с этим сложно. Нам некогда ерундой заниматься. Это у вас всё по старинке. МВД преступников ловит, ФСБ всяких шпионов и террористов. А у нас...
НАБУ, ГПУ, СБУ... Вот попробуйте, как мы. Поймайте преступника и сделайте его Генеральным прокурором. Или возьмите дурачка из психиатрической больницы и сделайте его спикером Думы. Хотя, надо заметить, как я понял, смотря пресс-конференцию Путина, у вас нормальные такие шаги в этом направлении все-таки бывают. Это я про Родченко.
Кстати, да, олимпийские приколы не обойду. Вы спрашивали о нашем отношении к вашим олимпийским проблемам. Так вот. Бывает однозначное мнение. Бывает двоякое. А у нас многоякое какое-то.
Большинство за отстранение ваших спортсменов от ОИ. Санкции за агрессию против Украины. Следующая группа за отстранение России по причине гибридной войны с глобальным Западом. Ну и самая маленькая группа за то, чтобы за допинг наказывали конкретных людей, а не страну. Но этих совсем мало. Тем более, что про допинг у нас в большинстве СМИ только упоминают. Главное - санкции за агрессию против нас бедненьких.
Ну ладно. Понимаю, что вас больше интересуют новости нашей страны. Поэтому буду писать о нас правду и только правду. А для начала правду о ваших пропагандистских СМИ. Ну нереально пройти мимо этой пресс-конференции. Ваш президент опять плюнул в лицо всему прогрессивному человечеству в лице нашего корреспондента.
Ну разве так можно? Ладно нашего журналиста с навозом смешал. Это понятно. Роман же работает в Москве давно. Ещё при Януковиче начал. Обжился. Квартирку прикупил. Понятно, что возвращаться в Киев не хочет. Так в ваших СМИ так переврали некоторые моменты, что половина Украины на ушах стояла.
Помните журналистку из Татарстана с плакатиком "Путин бабай"? Ага. Потом она ещё где-то перевела, что мол это по-татарски «дедушка». Читайте редакционную статью в нашем "Апострофе"! На плакате было написано... "Путин бай бай"! Это так замглавреда написал. А мы ему верим. Телевизионную картинку просто исправили в прямом эфире. А вы и не знали...
Но вернемся к нашим борцам с... Как-то сложно сегодня стало определять, кто есть кто в украинской политике и жизни вообще. Вот честно. Половина политиков на Украине - путинские агенты. Так нам постоянно рассказывают. А другая половина - агенты Кремля. Это тоже нам рассказывают. А те, которые их ловят, сплошь коррупционеры. Это же надо придумать многоходовочку, к примеру, с Михо.
Путин помогает организовать михомайдан. Потом помогает власти бороться с этим самым майданом. Дальше вызывает представителей СБУ, службы безопасности Грузии в Минск. Якобы на празднование 100-летия белорусского КГБ. И тайно ведет со всеми ими переговоры о выдаче Саакашвили Грузии. Мда... Школа советского КГБ. Восхитительно! Скажете, дурь? Так-то оно так, но у нас во все это верят...
Но есть и позитивные моменты в нашей жизни. Я уже намекал вам о наступающем празднике. Вот скажите, ваше государство позаботилось о вашем культурном росте в период поедания салата оливье и селедки под шубой?
Опять будете смотреть "Иронию судьбы..."? Примитивно.
А вот у нас Госагентсво по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые мы будем смотреть обязательно. А выбор-то какой! 663 позиции. Смотри не хочу.
Привет, дуралеи!, Тихие омуты, Две судьбы, Под ливнем пуль, Ни шагу назад, Формула стихии, Сорокопятка, Колдовская любовь (1-62 сер.), Роман выходного дня, Веское основание для убийства, Услышь мое сердце, Зимнее танго, Идеальный брак, Ошибки любви, Братство десанта, Королева бандитов, 30 свиданий и Вечный отпуск (1-3 сез.). Вавилон нашей эры и 102 далматинца. Уравнение любви и Соло на саксофоне (оператор Игорь Клебанов), Дело о мертвых душах (режиссер Павел Лунгин), Дом с лилиями (актер Сергей Маховиков), Тебе настоящему (актер Дмитрий Харатьян), Притяжение (актер Валентин Гафт) и Гадание при свечах (актер Владимир Гостюхин). Незабудки, Француз, Кидалы, Кидалы в бегах, Кидалы в игре, Понаехали тут!, Олесь Бузина: жизнь вне времени, Бабушка легкого поведения, Любовь и разлука, Офицерские жены, Задание особой важности. Операция Тайфун, Ангел на дорогах (Одинокая женщина с ребенком), Большая прогулка, Ванька Грозный, Новогодняя засада, Время радости, 32 декабря, Фродя, Сердце не камень, И все-таки, я люблю и Тариф Счастливая семья.
Все перечислять не буду. А то вы тоже эти фильмы смотреть начнете. Должна же у цэевропейцев быть хоть какая-то привилегия. Правда, по украинской традиции, список опубликован как запрещенные к показу фильмы. Но мы-то с вами понимаем...
Кстати, у меня появился личный вопрос к этому списку. Почему не запретили польский сериал "Четыре танкиста и собака"? Там механик-водитель с очень подозрительной фамилией Саакашвили был... Недоработали. И второй вопрос. "Бобик в гостях у Барбоса"? Его-то почему "рекомендуют"?
Ну и ещё одна новость из области культуры. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил о новом приказе Госкомтелерадио о конфискации нелегально ввезенных из России книг.
"Она заключается в том, что когда на книжных рынках или книжных магазинах какая-то литература происхождением из страны-агрессора распространяется нелегально (то есть без официально полученного разрешения), то такая литература по закону будет изыматься, а распространитель такой литературы будет попадать под штрафные санкции и штраф этот 10 минимальных заработных плат - 32 тысячи гривен, а при повторных таких случаях тот же субъект предпринимательской деятельности получит штраф уже в 50 минимальных заработных плат (на сегодняшний день 160 тысяч гривен)".
Вот так. Где-то космический туризм, а где-то пещерный национализм. Но, с другой стороны, покрышки-то заканчиваются. Что жечь на майданах теперь? Да и американский уголь без газа не горит. А книги все-таки бумага. А, учитывая постоянное развитие нашего образования и науки, страна действительно должна избавляться от ненужного хлама. Нужны собственные книги. Чтобы было побольше картинок и поменьше букв.
Вот интересно, каким будет следующий шаг? Честно, интересно. Извините за интимные подробности, но мне кажется нам просто необходимо теперь поставить систему прослушки спален украинцев. Чтобы уже в момент зачатия определять кто родится. Сепаратист или украинец. На каком языке папа-мама общаются в момент этого самого зачатия...
А в это время несознательные актеры Киевского областного драматического театра им. Саксаганского вышли на митинг и объявили голодовку. Сепары однозначно. Зарплату им, видите ли, 3 месяца не выплачивают. И директора хотят снять с работы. Им же выделяли 24 миллиона гривен на художества. Ну сократили потом до 15. Так война же. Гибридная. Какие нафиг театры, когда "Джавелины" купить не на что? Да и продуктов к празднику. "Держопера" мокрица их... Нет у нас денег по театрам шастать.
Вон на 1 декабря задолженность только за горячую воду в Киеве составила 4 млрд. гривен. Из них, население должно 3 млрд. Ничего. Киев богатый город. Поднажмут и оплатим долги. Или...
Хотя, "Фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в инфляционном отчете за октябрь 2017 года, в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания. Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - сообщает НБУ.
У меня вот вертится в голове мысль. Сало подорожало вдвое. Про другие "достижения" я тоже писал. Какие 12%? Украинский процент теперь как гривна? Курсом 1 к 2? И другая мысль. В России отток капитала вырос в три раза и достигнута минимальная за все годы инфляция. А у нас непрерывно, как говорит Порошенко, растет ВВП и инфляция бьёт рекорды... Парадокс? Что-то тут не так.
Очень неожиданно для Украины за 10 месяцев этого года сократилась добыча угля! На 13%! Я конечно согласен с нашим мэром. Если полезные ископаемые не добывать, то они становятся бесполезными. Однако, чем печки-то топить? Дровами и углем получается дорого. А с газом... Хотя, про газ у нас появились удивительные новости. Вы, дорогие мои читатели, сейчас загрустите.
Частная компания ЭРУ Трейдинг, впервые, импортировала на Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США! На танкере-газовозе в Польшу привезли! А потом, якобы по ГТС доставили на Украину. Приплыли называется.
Газопровод из Украины в Польшу работает. И газ, соответственно, передается в том же направлении. Нет там второй ветки в обратном направлении. Мы тут малость подумали и пришли к выводу, что у нас появился ещё один "словацкий газ". Правильнее говорить так: Украина отобрала из ГТС газ, предназначенный для Польши за счет поставки в Польшу американского газа из США. Вспоминаются парочка русских поговорок по этому поводу. За семь верст киселя хлебать и для бешеной собаки семь верст не крюк...
Опять приходится вспомнить об институте национальной памяти. Очередную перемогу нам приготовили. Речь о выходных днях для украинцев. Слишком мы много отдыхаем. Новый закон согласовывают...
"Если он будет принят в такой редакции, со следующего года будет введено девять нерабочих дней, в частности, четыре нерабочих дня – государственные праздники: День Конституции, День Независимости, День Защитника и День памяти и примирения – 8 мая. Один выходной – это Международный день труда, и еще четыре выходных – это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха", – отметила представитель Украинского института национальной памяти Анна Байкенич.
Ничего не заметили? Дня Победы у нас уже не будет... И православного Рождества тоже. С учетом того, что совсем недавно Порох подписал закон о праздновании Рождества 25 декабря... Мы проиграли войну и отказываемся от православия. Не больше и не меньше.
Хочу рассказать об одном случае для сведения некоторых читателей, у которых ещё сохранилась жажда к майданам в Москве. Случай рядовой, но подумайте.
В Днепропетровской области неизвестные сожгли автомобиль гражданина России Алексея Шумака, который покинул родину из-за проукраинских взглядов.
"Соседи говорят, что незадолго до этого какая-то чужая машина ездила по деревне, будто что-то искала… У меня была такая мысль: а вдруг сама загорелась? Но она не могла сама загореться, ведь аккумулятор был отключен, она не ездила уже полгода. Минут через 50 приехали пожарные, но тушить уже было нечего", – рассказал мужчина. По словам пострадавшего, на этой самой машине в родном Санкт-Петербурге он ездил с надписью "Я требую вывести войска из Украины".
Рука Темнейшего дотянулась? Или что-то ещё? В страшном Мордоре раскатывал на авто и всем было по барабану, а в оплоте демократии...
Ну вот не хочется мне заканчивать записки на такой ноте. Нужна реальная перемога. Читатели же последнее запоминают. Чтобы вы позавидовали украинцам. Есть у меня такая "заначка". Итак, перемога!
Наш мэр, неугомонный Виталя, затеял строить в Киеве гигантский флагшток! Всего за 47-50 миллионов гривен.
"Я бы хотел, чтобы люди не спекулировали на эту тему. За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на Востоке страны. Мы должны установить в Киеве главный государственный флаг страны".
Флагшток сделают из стали выстой 75 метров общим весом 85 тонн. На нем повесят флаг 12,5 на 19 метров. Торжественное открытие запланировали на День флага Украины – 23 августа 2018 года.
Завидуете? А вот мы думаем. Что это за жлобство такое? Даешь флагшток высотой 150 метров! Нужно набрать кредитов и построить. А на самом верху, на вилку ещё и огромную галушку нацепить. Чтобы национальный колорит усилить!
Правда, гложет нас один вопрос к мэру. В Днепре тоже затею с флагштоком одобрили. И тоже строить будут. На 3 метра ниже. А вот стоимость их строительства "всего" 8 миллионов гривен. Так вот, почему такими дорогими получаются последние 3 метра?
Ну ладно. Хватит на сегодня черного юмора нашей жизни. Как бы то ни было, но и мы когда-нибудь вслед за героем одной известной кинокомедии, названия упоминать не буду в целях конспирации, повторим красивую фразу: «Были демoны. Мы этoгo не oтрицаем. Нo oни самoликвидирoвались».
А пока до скорой встречи. Обязательно забегу с праздником поздравить. Не могу без друзей, понимаете ли. Лишний раз пожелать счастья и здоровья хорошему человеку всегда приятно. Так что, всем самых счастливых "канунов" наступающих праздников. Улыбайтесь и будьте приветливы со всеми!
Вот намедни. Собрались мы у телевизора посмотреть, как наши друзья из Канадчины вашу хоккейную сборную по льду размажут. У Вышиванка аж хитин потемнел от волнения. И что? Разве так можно с гостями? Люди черт знает откуда летели к вам. Можно сказать, рисковали жизнями, хотя что там рисковать? Над Украиной же самолеты не летают. Но всё равно. Могли бы уважение проявить. Ну пытались канадцы ваших действительно размазать. И что? Они же это делали цивилизованно! А вы? Взяли и обидели их по самое... достоинство.
Наверное, как это сейчас модно, ваших хоккеистов накачали чем-то. Озверином. Иначе как объяснить? У нас вот в пример вашу футбольную сборную приводят. Вот кто на 146% без допинга играет…
А вообще, молодцы ваши хоккеисты! Такой хоккей и нам бы нужен был. Только вот у нас с этим сложно. Нам некогда ерундой заниматься. Это у вас всё по старинке. МВД преступников ловит, ФСБ всяких шпионов и террористов. А у нас...
НАБУ, ГПУ, СБУ... Вот попробуйте, как мы. Поймайте преступника и сделайте его Генеральным прокурором. Или возьмите дурачка из психиатрической больницы и сделайте его спикером Думы. Хотя, надо заметить, как я понял, смотря пресс-конференцию Путина, у вас нормальные такие шаги в этом направлении все-таки бывают. Это я про Родченко.
Кстати, да, олимпийские приколы не обойду. Вы спрашивали о нашем отношении к вашим олимпийским проблемам. Так вот. Бывает однозначное мнение. Бывает двоякое. А у нас многоякое какое-то.
Большинство за отстранение ваших спортсменов от ОИ. Санкции за агрессию против Украины. Следующая группа за отстранение России по причине гибридной войны с глобальным Западом. Ну и самая маленькая группа за то, чтобы за допинг наказывали конкретных людей, а не страну. Но этих совсем мало. Тем более, что про допинг у нас в большинстве СМИ только упоминают. Главное - санкции за агрессию против нас бедненьких.
Ну ладно. Понимаю, что вас больше интересуют новости нашей страны. Поэтому буду писать о нас правду и только правду. А для начала правду о ваших пропагандистских СМИ. Ну нереально пройти мимо этой пресс-конференции. Ваш президент опять плюнул в лицо всему прогрессивному человечеству в лице нашего корреспондента.
Ну разве так можно? Ладно нашего журналиста с навозом смешал. Это понятно. Роман же работает в Москве давно. Ещё при Януковиче начал. Обжился. Квартирку прикупил. Понятно, что возвращаться в Киев не хочет. Так в ваших СМИ так переврали некоторые моменты, что половина Украины на ушах стояла.
Помните журналистку из Татарстана с плакатиком "Путин бабай"? Ага. Потом она ещё где-то перевела, что мол это по-татарски «дедушка». Читайте редакционную статью в нашем "Апострофе"! На плакате было написано... "Путин бай бай"! Это так замглавреда написал. А мы ему верим. Телевизионную картинку просто исправили в прямом эфире. А вы и не знали...
Но вернемся к нашим борцам с... Как-то сложно сегодня стало определять, кто есть кто в украинской политике и жизни вообще. Вот честно. Половина политиков на Украине - путинские агенты. Так нам постоянно рассказывают. А другая половина - агенты Кремля. Это тоже нам рассказывают. А те, которые их ловят, сплошь коррупционеры. Это же надо придумать многоходовочку, к примеру, с Михо.
Путин помогает организовать михомайдан. Потом помогает власти бороться с этим самым майданом. Дальше вызывает представителей СБУ, службы безопасности Грузии в Минск. Якобы на празднование 100-летия белорусского КГБ. И тайно ведет со всеми ими переговоры о выдаче Саакашвили Грузии. Мда... Школа советского КГБ. Восхитительно! Скажете, дурь? Так-то оно так, но у нас во все это верят...
Но есть и позитивные моменты в нашей жизни. Я уже намекал вам о наступающем празднике. Вот скажите, ваше государство позаботилось о вашем культурном росте в период поедания салата оливье и селедки под шубой?
Опять будете смотреть "Иронию судьбы..."? Примитивно.
А вот у нас Госагентсво по вопросам кино предоставило список фильмов и сериалов, которые мы будем смотреть обязательно. А выбор-то какой! 663 позиции. Смотри не хочу.
Привет, дуралеи!, Тихие омуты, Две судьбы, Под ливнем пуль, Ни шагу назад, Формула стихии, Сорокопятка, Колдовская любовь (1-62 сер.), Роман выходного дня, Веское основание для убийства, Услышь мое сердце, Зимнее танго, Идеальный брак, Ошибки любви, Братство десанта, Королева бандитов, 30 свиданий и Вечный отпуск (1-3 сез.). Вавилон нашей эры и 102 далматинца. Уравнение любви и Соло на саксофоне (оператор Игорь Клебанов), Дело о мертвых душах (режиссер Павел Лунгин), Дом с лилиями (актер Сергей Маховиков), Тебе настоящему (актер Дмитрий Харатьян), Притяжение (актер Валентин Гафт) и Гадание при свечах (актер Владимир Гостюхин). Незабудки, Француз, Кидалы, Кидалы в бегах, Кидалы в игре, Понаехали тут!, Олесь Бузина: жизнь вне времени, Бабушка легкого поведения, Любовь и разлука, Офицерские жены, Задание особой важности. Операция Тайфун, Ангел на дорогах (Одинокая женщина с ребенком), Большая прогулка, Ванька Грозный, Новогодняя засада, Время радости, 32 декабря, Фродя, Сердце не камень, И все-таки, я люблю и Тариф Счастливая семья.
Все перечислять не буду. А то вы тоже эти фильмы смотреть начнете. Должна же у цэевропейцев быть хоть какая-то привилегия. Правда, по украинской традиции, список опубликован как запрещенные к показу фильмы. Но мы-то с вами понимаем...
Кстати, у меня появился личный вопрос к этому списку. Почему не запретили польский сериал "Четыре танкиста и собака"? Там механик-водитель с очень подозрительной фамилией Саакашвили был... Недоработали. И второй вопрос. "Бобик в гостях у Барбоса"? Его-то почему "рекомендуют"?
Ну и ещё одна новость из области культуры. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил о новом приказе Госкомтелерадио о конфискации нелегально ввезенных из России книг.
"Она заключается в том, что когда на книжных рынках или книжных магазинах какая-то литература происхождением из страны-агрессора распространяется нелегально (то есть без официально полученного разрешения), то такая литература по закону будет изыматься, а распространитель такой литературы будет попадать под штрафные санкции и штраф этот 10 минимальных заработных плат - 32 тысячи гривен, а при повторных таких случаях тот же субъект предпринимательской деятельности получит штраф уже в 50 минимальных заработных плат (на сегодняшний день 160 тысяч гривен)".
Вот так. Где-то космический туризм, а где-то пещерный национализм. Но, с другой стороны, покрышки-то заканчиваются. Что жечь на майданах теперь? Да и американский уголь без газа не горит. А книги все-таки бумага. А, учитывая постоянное развитие нашего образования и науки, страна действительно должна избавляться от ненужного хлама. Нужны собственные книги. Чтобы было побольше картинок и поменьше букв.
Вот интересно, каким будет следующий шаг? Честно, интересно. Извините за интимные подробности, но мне кажется нам просто необходимо теперь поставить систему прослушки спален украинцев. Чтобы уже в момент зачатия определять кто родится. Сепаратист или украинец. На каком языке папа-мама общаются в момент этого самого зачатия...
А в это время несознательные актеры Киевского областного драматического театра им. Саксаганского вышли на митинг и объявили голодовку. Сепары однозначно. Зарплату им, видите ли, 3 месяца не выплачивают. И директора хотят снять с работы. Им же выделяли 24 миллиона гривен на художества. Ну сократили потом до 15. Так война же. Гибридная. Какие нафиг театры, когда "Джавелины" купить не на что? Да и продуктов к празднику. "Держопера" мокрица их... Нет у нас денег по театрам шастать.
Вон на 1 декабря задолженность только за горячую воду в Киеве составила 4 млрд. гривен. Из них, население должно 3 млрд. Ничего. Киев богатый город. Поднажмут и оплатим долги. Или...
Хотя, "Фактическая инфляция превысила прогноз, опубликованный в инфляционном отчете за октябрь 2017 года, в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания. Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - сообщает НБУ.
У меня вот вертится в голове мысль. Сало подорожало вдвое. Про другие "достижения" я тоже писал. Какие 12%? Украинский процент теперь как гривна? Курсом 1 к 2? И другая мысль. В России отток капитала вырос в три раза и достигнута минимальная за все годы инфляция. А у нас непрерывно, как говорит Порошенко, растет ВВП и инфляция бьёт рекорды... Парадокс? Что-то тут не так.
Очень неожиданно для Украины за 10 месяцев этого года сократилась добыча угля! На 13%! Я конечно согласен с нашим мэром. Если полезные ископаемые не добывать, то они становятся бесполезными. Однако, чем печки-то топить? Дровами и углем получается дорого. А с газом... Хотя, про газ у нас появились удивительные новости. Вы, дорогие мои читатели, сейчас загрустите.
Частная компания ЭРУ Трейдинг, впервые, импортировала на Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США! На танкере-газовозе в Польшу привезли! А потом, якобы по ГТС доставили на Украину. Приплыли называется.
Газопровод из Украины в Польшу работает. И газ, соответственно, передается в том же направлении. Нет там второй ветки в обратном направлении. Мы тут малость подумали и пришли к выводу, что у нас появился ещё один "словацкий газ". Правильнее говорить так: Украина отобрала из ГТС газ, предназначенный для Польши за счет поставки в Польшу американского газа из США. Вспоминаются парочка русских поговорок по этому поводу. За семь верст киселя хлебать и для бешеной собаки семь верст не крюк...
Опять приходится вспомнить об институте национальной памяти. Очередную перемогу нам приготовили. Речь о выходных днях для украинцев. Слишком мы много отдыхаем. Новый закон согласовывают...
"Если он будет принят в такой редакции, со следующего года будет введено девять нерабочих дней, в частности, четыре нерабочих дня – государственные праздники: День Конституции, День Независимости, День Защитника и День памяти и примирения – 8 мая. Один выходной – это Международный день труда, и еще четыре выходных – это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха", – отметила представитель Украинского института национальной памяти Анна Байкенич.
Ничего не заметили? Дня Победы у нас уже не будет... И православного Рождества тоже. С учетом того, что совсем недавно Порох подписал закон о праздновании Рождества 25 декабря... Мы проиграли войну и отказываемся от православия. Не больше и не меньше.
Хочу рассказать об одном случае для сведения некоторых читателей, у которых ещё сохранилась жажда к майданам в Москве. Случай рядовой, но подумайте.
В Днепропетровской области неизвестные сожгли автомобиль гражданина России Алексея Шумака, который покинул родину из-за проукраинских взглядов.
"Соседи говорят, что незадолго до этого какая-то чужая машина ездила по деревне, будто что-то искала… У меня была такая мысль: а вдруг сама загорелась? Но она не могла сама загореться, ведь аккумулятор был отключен, она не ездила уже полгода. Минут через 50 приехали пожарные, но тушить уже было нечего", – рассказал мужчина. По словам пострадавшего, на этой самой машине в родном Санкт-Петербурге он ездил с надписью "Я требую вывести войска из Украины".
Рука Темнейшего дотянулась? Или что-то ещё? В страшном Мордоре раскатывал на авто и всем было по барабану, а в оплоте демократии...
Ну вот не хочется мне заканчивать записки на такой ноте. Нужна реальная перемога. Читатели же последнее запоминают. Чтобы вы позавидовали украинцам. Есть у меня такая "заначка". Итак, перемога!
Наш мэр, неугомонный Виталя, затеял строить в Киеве гигантский флагшток! Всего за 47-50 миллионов гривен.
"Я бы хотел, чтобы люди не спекулировали на эту тему. За государственный флаг и наше государство защитники Украины отдают свою жизнь сегодня на Востоке страны. Мы должны установить в Киеве главный государственный флаг страны".
Флагшток сделают из стали выстой 75 метров общим весом 85 тонн. На нем повесят флаг 12,5 на 19 метров. Торжественное открытие запланировали на День флага Украины – 23 августа 2018 года.
Завидуете? А вот мы думаем. Что это за жлобство такое? Даешь флагшток высотой 150 метров! Нужно набрать кредитов и построить. А на самом верху, на вилку ещё и огромную галушку нацепить. Чтобы национальный колорит усилить!
Правда, гложет нас один вопрос к мэру. В Днепре тоже затею с флагштоком одобрили. И тоже строить будут. На 3 метра ниже. А вот стоимость их строительства "всего" 8 миллионов гривен. Так вот, почему такими дорогими получаются последние 3 метра?
Ну ладно. Хватит на сегодня черного юмора нашей жизни. Как бы то ни было, но и мы когда-нибудь вслед за героем одной известной кинокомедии, названия упоминать не буду в целях конспирации, повторим красивую фразу: «Были демoны. Мы этoгo не oтрицаем. Нo oни самoликвидирoвались».
А пока до скорой встречи. Обязательно забегу с праздником поздравить. Не могу без друзей, понимаете ли. Лишний раз пожелать счастья и здоровья хорошему человеку всегда приятно. Так что, всем самых счастливых "канунов" наступающих праздников. Улыбайтесь и будьте приветливы со всеми!
Автор: Таракан Околорадский
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