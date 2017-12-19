В США посчитали оскорблением проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму

То, что мы наблюдали сегодня в СБ, – это оскорбление, и оно не будет забыто. Это еще один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта,

За простое решение о том, где размещать свое посольство, США были вынуждены защищать свой суверенитет. История покажет, что мы это с гордостью сделали,