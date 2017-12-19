В США посчитали оскорблением проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму
Соединенные Штаты считают оскорблением проект резолюции СБ ООН по статусу Иерусалима и его поддержку со стороны абсолютного большинства его членов, передает РИА Новости заявление американского постпреда Никки Хейли.
Документ получил поддержку 14-ти членов СБ и не был принят из-за вето США.
Напомним, Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
То, что мы наблюдали сегодня в СБ, – это оскорбление, и оно не будет забыто. Это еще один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта,сказал Хейли после голосования по документу, принятие которого США заблокировали.
Документ получил поддержку 14-ти членов СБ и не был принят из-за вето США.
За простое решение о том, где размещать свое посольство, США были вынуждены защищать свой суверенитет. История покажет, что мы это с гордостью сделали,подчеркнула постпред.
Напомним, Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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