19:14 19 декабря

В США посчитали оскорблением проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму

Соединенные Штаты считают оскорблением проект резолюции СБ ООН по статусу Иерусалима и его поддержку со стороны абсолютного большинства его членов, передает РИА Новости заявление американского постпреда Никки Хейли.



То, что мы наблюдали сегодня в СБ, – это оскорбление, и оно не будет забыто. Это еще один пример того, как ООН делает больше вреда, чем добра относительно израильско-палестинского конфликта,
сказал Хейли после голосования по документу, принятие которого США заблокировали.


Документ получил поддержку 14-ти членов СБ и не был принят из-за вето США.

За простое решение о том, где размещать свое посольство, США были вынуждены защищать свой суверенитет. История покажет, что мы это с гордостью сделали,
подчеркнула постпред.

Напомним, Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
21

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Комментарии 68

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  1. Комментарий был удален.
    1. Шура пермский Сегодня, 11:06
      Они могилу евреям роют…
      Шура пермский
      1. Shurik70 Сегодня, 11:10
        Могилу-не могилу, а обострения они добились.
        На первый взгляд - косяк Трампа. Но если подумать, что целью было накалить обстановку - ЦРУ своего добились.
        Shurik70
        1. Topotun Сегодня, 15:32
          Скорее подляна Трампу, ведь по факту он несет за ВСЕ ответственность. Так что, крайний уже назначен. Американским сенаторам останется только правильно поднять кипишь....
          Topotun
      2. Chertt Сегодня, 11:27
        Цитата: Шура пермский
        Они могилу евреям роют

        А если отбросить эмоции, и посмотреть как довольны, расчетливые евреи, можно понять, что они готовы к обострению, А вот Мусульманский мир, раздроблен, как никогда. При желании Израиль может захватить столько территории, сколько захочет. Исламские страны даже договориться не смогут
        Chertt
        1. Монос Сегодня, 12:01
          То, что мы наблюдали сегодня в СБ, – это оскорбление, и оно не будет забыто.

          Как файно-то! "Мы будем мстить! И наша мстя будет ужасна!" Я так понимаю, это намёк французам и англичанам. Единый американский фронт в Совбезе затрещал по швам. smile
          Монос
        2. Topotun Сегодня, 15:36
          А вот хрен его знает. Знаете как иногда объединияет бывших врагов другой враг. Которого ненавидят ВСЕ.... Ведь тогда крови на БВ прольется - мама не горюй.
          Topotun
    2. 79807420129 Сегодня, 11:07
      Соединенные Штаты считают оскорблением проект резолюции СБ ООН по статусу Иерусалима и его поддержку со стороны абсолютного большинства его членов, передает РИА Новости заявление американского постпреда Никки Хейли.

      А то что делают США в Афганистане,Ираке,Сирии,Украине и других странах это не оскорбление всего мира?Лживые и убогие лицемеры,развязали еще один конфликт на Ближнем Востоке.
      79807420129
      1. роман66 Сегодня, 11:19
        нет ,ну обидно! они эту ООН . можно сказать, на помойке нашли, вымыли, накормили- а оно фигвамы рисует!
        роман66
        1. 79807420129 Сегодня, 11:21
          Цитата: роман66
          нет ,ну обидно! они эту ООН . можно сказать, на помойке нашли, вымыли, накормили- а оно фигвамы рисует!

          Просто Роман они не привыкли,что их могут послать в эротическое путешествие laughing Безнаказанность развращает. hi
          79807420129
          1. роман66 Сегодня, 11:23
            жаль, что не Саманта уже - она очень красиво психовала, этой еще учиться и учиться( надеюсь, материала будет предостаточно)
            роман66
            1. 79807420129 Сегодня, 11:25
              Цитата: роман66
              жаль, что не Саманта уже - она очень красиво психовала, этой еще учиться и учиться( надеюсь, материала будет предостаточно)

              Роман вот тоже очень надеюсь,что поводов устраивать истерики наподобие этой,у полосатых будет все больше и больше. hi
              79807420129
              1. роман66 Сегодня, 11:28
                Владимир, ждем с нетерпением hi
                роман66
            2. Orionvit Сегодня, 12:02
              Цитата: роман66
              жаль, что не Саманта уже - она очень красиво психовала

              Психовать для Саманты, это нормальное занятие. Такое ощущение, что у неё не прекращающиеся месячные. laughing
              Orionvit
    3. vkl.47 Сегодня, 11:26
      Опять эта женщина.... С лицом нассавшего щенка
      vkl.47
    4. МойВрач Сегодня, 12:04
      Цитата: BlombiRus
      Совсем берега потеряли, скоты убогие.

      Люблю читать такие комментарии.
      МойВрач
  2. 210окв Сегодня, 11:01
    Во как!Обиженные!Ну так валите из ООН..Штаб-квартиру перенесем в более подходящее место.И шавок своих прихватить.
    210окв
    1. Кроу Сегодня, 11:08
      Цитата: 210окв
      Штаб-квартиру перенесем в более подходящее место.

      В Пхеньян! Самое подходящее место, пожалуй.
      Кроу
      1. Рагнар лодброк Сегодня, 11:11
        Точно, а США разбомбят! Нет ООН - нет проблем. Вернемся к старым добрым временам, где сила решает всё! Возродим Российскую империю. Обложим Европу данью! И до Израиля доберемся.
        Рагнар лодброк
        1. GRF Сегодня, 11:27
          Мощно перепротиворечиво... Кто вы?
          GRF
          1. Рагнар лодброк Сегодня, 11:37
            Совесть!
            Не люблю когда кал конфетой называют! Будь то на западе, у нас в стране, где бы то ни было.
            Мир - значит мир! Ну а если воевать, Тогда нечего любезничать negative
            Рагнар лодброк
            1. Orionvit Сегодня, 12:07
              Цитата: Рагнар лодброк
              Не люблю когда кал конфетой называют

              Так это и называется политикой. Политик, это тот человек, который на простой вопрос- "Что вы сказали?", отвечает- "Мне нужно подумать".
              Orionvit
    2. МойВрач Сегодня, 12:17
      Цитата: 210окв
      о как!Обиженные!Ну так валите из ООН..Штаб-квартиру перенесем в более подходящее место.И шавок своих прихватить.

      Финансовый вклад в ООН России по сравнению с такими странами как США, Япония, Китай и Европы ничтожный. Я сам не понимаю с какой прихоти Россию держат в Совбезе? Я бумаю лет так через восемь Россию лишат членства в СовБезе. Сейчас кажется это невозможным, но и восемь лет назад казалось абсурдом что какой то стране (не говоря уже о России) могут отказать в участии в олимпийских играх.
      МойВрач
    3. Topotun Сегодня, 15:37
      Они бы и свалили из ООН, но тогда некому будет блокировать неудобные решения данной конторы...
      Topotun
  3. андрей юрьевич Сегодня, 11:02
    В США посчитали оскорблением проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму
    ну так разбомбите Манхеттен,к чёртовой бабушке,вы же так решаете вопросы...
    андрей юрьевич
    1. Комментарий был удален.
  4. svp67 Сегодня, 11:04
    В США посчитали оскорблением проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму
    Нет, для них оскорбление то, что НИ КТО их не поддержал. Это получается, что у кого то может быть иное мнение?????
    svp67
    1. Хагалаз Сегодня, 11:09
      Цитата: svp67
      В США посчитали оскорблением проект резолюции Совбеза ООН по Иерусалиму
      Нет, для них оскорбление то, что НИ КТО их не поддержал. Это получается, что у кого то может быть иное мнение?????

      Совместный труд, для моей пользы - обьединяет!! © Кот Матроскин.
      Видюшку вставлять не умею(
      Хагалаз
  5. Azazelo Сегодня, 11:06
    Обидятся или войнушку очередную где-нибудь затеют.
    Azazelo
  6. AST507 Сегодня, 11:06
    Не всё коту масленица-и США бывают недовольны резолюциями ООН,хотя,вероятно,уже дано считают эту организацию своей лужайкой перед Белым Домом.
    " Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это было позитивно встречено в Израиле, однако вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины."
    Ведь не могли не предугадать подобного развития событий,так что теперь губы обиженно надувать?
    AST507
  7. профессор Сегодня, 11:07
    Документ получил поддержку 14-ти членов СБ и не был принят из-за вето США.

    Мы и до этого не сомневались кто нам друг, а кто так. То-ли враг то-ли никак.
    профессор
    1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 11:15
      Цитата: профессор
      Документ получил поддержку 14-ти членов СБ и не был принят из-за вето США.

      Мы и до этого не сомневались кто нам друг, а кто так. То-ли враг то-ли никак.

      Лучше врага такого иметь, чем друга. Теперь вам не иметь, и долго, спокойных ночей. После некоторой консолидации Ирана, Турции на почве побед в Сирии- вам будет очень не сладко.
      dubovitskiy.1947
      1. профессор Сегодня, 11:26
        Цитата: dubovitskiy.1947
        Цитата: профессор
        Документ получил поддержку 14-ти членов СБ и не был принят из-за вето США.

        Мы и до этого не сомневались кто нам друг, а кто так. То-ли враг то-ли никак.

        Лучше врага такого иметь, чем друга. Теперь вам не иметь, и долго, спокойных ночей. После некоторой консолидации Ирана, Турции на почве побед в Сирии- вам будет очень не сладко.

        Ой... А до декларации Трампа здесь прям мир был и арабы не бузили?
        А что до консолидации Турции и Ирана (гипотетической так так ни Аятолам ни Эрдогану конкуренты в лице друг друга не нужны), так и не такие на нас наезжать пытались. Ну и где они сейчас? Те кто поумнее с нами мир заключили, а остальные в руинах, будь-то Сирия или Ирак. А патрон ихний вообще прекратил свое существование не смотря на обладание самым крупным ядерным арсеналом.

        Американская поддержка проявляется с 1969-го года. Именно они пришли к нам на помощь когда враги пытались нас сбросить в море. Мы не только злопамятные, но и добро помним. hi
        профессор
        1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 15:13
          Цитата: профессор
          Цитата: dubovitskiy.1947
          Цитата: профессор
          Документ получил поддержку 14-ти членов СБ и не был принят из-за вето США.

          Мы и до этого не сомневались кто нам друг, а кто так. То-ли враг то-ли никак.

          Лучше врага такого иметь, чем друга. Теперь вам не иметь, и долго, спокойных ночей. После некоторой консолидации Ирана, Турции на почве побед в Сирии- вам будет очень не сладко.

          Ой... А до декларации Трампа здесь прям мир был и арабы не бузили?
          А что до консолидации Турции и Ирана (гипотетической так так ни Аятолам ни Эрдогану конкуренты в лице друг друга не нужны), так и не такие на нас наезжать пытались. Ну и где они сейчас? Те кто поумнее с нами мир заключили, а остальные в руинах, будь-то Сирия или Ирак. А патрон ихний вообще прекратил свое существование не смотря на обладание самым крупным ядерным арсеналом.

          Американская поддержка проявляется с 1969-го года. Именно они пришли к нам на помощь когда враги пытались нас сбросить в море. Мы не только злопамятные, но и добро помним. hi

          Бузили. Но разрозненно и даже противоречиво одних другим. Сейчас ситуация меняется. Конференция 57 арабских стран по этому поводу вам ничего не говорит?
          dubovitskiy.1947
    2. dmmyak40 Сегодня, 11:18
      Профессор, ну какие могут быть друзья в таком щекотливом деле?! Ведь это же западные ценности: "джентльмен - хозяин своего слова, захотел дал его, захотел забрал". Или сентенция про союзников и интересы Британии. Вы боритесь за свои интересы, мы - за свои. Да и Америка вам не друг, просто они вас для своих целей используют, а если вдруг Израиль больше будет не нужен, они и вас кинут.
      Так что, боритесь амигос! wassat
      dmmyak40
    3. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:22
      Что значит "друг" или нет??
      Как на счёт справедливости??) Понятно,что каждый, трактует ее по разному) договариваться надо,всё же..
      Кто с кем? Это удел политиков,и если они не могут,то грош им цена
      Сибирский цирюльник
    4. Ren Сегодня, 12:43
      Цитата: профессор
      Мы и до этого не сомневались кто нам друг, а кто так. То-ли враг то-ли никак.

      Действующий (голосовавший) состав СБ ООН (15 членов) hi :
      Египет,￼ Сенегал,￼ Япония,￼ Уругвай, Украина, Эфиопия,￼ Казахстан, Боливия,￼ Швеция,￼ Италия
      Великобритания, КНР, Россия, Франция
      США.
      Как же верные вассалы супротив гегемона пошли? belay
      Ren
      1. профессор Сегодня, 13:07
        Цитата: Ren
        Как же верные вассалы супротив гегемона пошли?

        Разрыв шаблона? А может то что "верные вассалы" это пропагандистский штамп Киселева? wink
        профессор
        1. Ren Сегодня, 13:13
          Цитата: профессор
          Разрыв шаблона? А может то что "верные вассалы" это пропагандистский штамп Киселева?

          Да так и должно быть, США Украине только моральную поддержку оказывает, да печенки подбрасывает, а ЕС просто бабки платит. lol Ничего личного, просто, барышня с низкой планкой социальной ответственности (кстати барышня, барыга, барыш - однокоренные слова wassat )
          ЕС и мусульманским странам это не выгодно, а Россия просто последовательна. hi
          Ren
          1. профессор Сегодня, 13:34
            Цитата: Ren
            ЕС и мусульманским странам это не выгодно, а Россия просто последовательна.

            Последовательна. То помидорами не отделается, а то оружие ему продают. Здесь главное вовремя последовательность проследить, а запутаться легко. wassat
            профессор
            1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 15:03
              Цитата: профессор
              Цитата: Ren
              ЕС и мусульманским странам это не выгодно, а Россия просто последовательна.

              Последовательна. То помидорами не отделается, а то оружие ему продают. Здесь главное вовремя последовательность проследить, а запутаться легко. wassat

              Учение академика Павлова в действии. Двухразовое питание (два раза в месяц) и ошейник с колючками внутрь работают изумительно. Не верите?
              dubovitskiy.1947
              1. профессор Сегодня, 15:14
                Цитата: dubovitskiy.1947
                Цитата: профессор
                Цитата: Ren
                ЕС и мусульманским странам это не выгодно, а Россия просто последовательна.

                Последовательна. То помидорами не отделается, а то оружие ему продают. Здесь главное вовремя последовательность проследить, а запутаться легко. wassat

                Учение академика Павлова в действии. Двухразовое питание (два раза в месяц) и ошейник с колючками внутрь работают изумительно. Не верите?

                Осенняя подкормка преследует сразу несколько целей. Во-первых, так растения легче переносят губительные зимние заморозки. Во-вторых, это хороший задел на будущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах. В-третьих, удобрения способствуют белково-углеводному синтезу растений и другим процессам, происходящим внутри них. В-четвертых, у вас есть возможность внести комплексные удобрения и рассчитать их точную дозировку таким образом, чтобы каждое растение получило то конкретное вещество, в котором нуждается больше всего. Какие же удобрения и в каком объеме лучше всего вносить осенью?
                профессор
                1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 16:12
                  Цитата: профессор
                  Цитата: dubovitskiy.1947
                  Цитата: профессор
                  Цитата: Ren
                  ЕС и мусульманским странам это не выгодно, а Россия просто последовательна.

                  Последовательна. То помидорами не отделается, а то оружие ему продают. Здесь главное вовремя последовательность проследить, а запутаться легко. wassat

                  Учение академика Павлова в действии. Двухразовое питание (два раза в месяц) и ошейник с колючками внутрь работают изумительно. Не верите?

                  Осенняя подкормка преследует сразу несколько целей. Во-первых, так растения легче переносят губительные зимние заморозки. Во-вторых, это хороший задел на будущую весну, когда деревья и кустарники будут остро нуждаться в питательных веществах. В-третьих, удобрения способствуют белково-углеводному синтезу растений и другим процессам, происходящим внутри них. В-четвертых, у вас есть возможность внести комплексные удобрения и рассчитать их точную дозировку таким образом, чтобы каждое растение получило то конкретное вещество, в котором нуждается больше всего. Какие же удобрения и в каком объеме лучше всего вносить осенью?

                  Наивная душа!
                  Наш Павлов- не агроном. Он высказывал свои теории на воспитании собак. Двухразовым питанием и скальпелем, вивисектор чёртов. Условные рефлексы, сволота такая, вырабатывал у бедных животных. Ещё живых.
                  dubovitskiy.1947
  8. NKT Сегодня, 11:07
    Странно, что ни один из вассалов США не поддержал их, даже новый вассал с испытательным сроком - Украина.
    NKT
  9. Евродав Сегодня, 11:09
    Оскорбились звери! Отвыкли от того,что кто то может им перечить!!! Бездари- политики США сами свалили Матрасию с Олимпа теперь пожинают плоды своего безумия! Объявите санкции всему миру да и сдохните скорее! Мир будет намного лучше!
    Евродав
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    это оскорбление, и оно не будет забыто
    А это можно рассматривать как угрозу СБ ООН. Припухли уже окончательно и конца этому не будет пока некоторые крупные страны прогибаются под Сша и готовы на любых условиях прильнуть к ботинку хозяина.
    rotmistr60
  11. Керенский Сегодня, 11:12
    Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

    А наш-то чего молчит?! Объявил бы столицей США, ну, допустим, Салехард. И всё! Пакуйте чемоданы, чиновники Госдепа!
    Керенский
    1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 11:44
      Цитата: Керенский
      Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

      А наш-то чего молчит?! Объявил бы столицей США, ну, допустим, Салехард. И всё! Пакуйте чемоданы, чиновники Госдепа!

      Проказу завозить на наш Север? Тогда лучше и здоровее- на Луну. Пусть сами себе там выбирают место. Маск отвезёт. Он ракеты-супертяжи на конвейер поставил. Тысячами в месяц клянётся запускать.
      dubovitskiy.1947
  12. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:17
    Всегда возмущало умение американцев,представлять своё мнение,как истину в последней инстанции.
    Как будто, заявление Трампа,по Иерусалиму,принесло в этот регион мир и порядок. Югославия, Ирак,Ливия и др. ..
    Жители этих стран,просто "счастливы", после вмешательства добрых эльфов
    Сибирский цирюльник
    1. brigadir Сегодня, 13:09
      Жители этих стран,просто "счастливы"


      У нас практически да, счастливы. Нам ли быть в печали?!
      Иерусалим наша столица дефакто и деюре. Кое кому это не нравится, но это уже его проблемы.
      brigadir
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:33
        Предлагаю Вам представить ситуацию:)
        Когда то, я прихожу,к Вам,в дом, и объявляю,что буду тут жить,на основании, того,что мои предки, когда то,в нем жили)
        Будем жить по -ровну: 50/50 ,кухня общая... Через год я,Вам, объявляю,что жить будем, по моим законам... И вообще, нафиг Вам 50 %дома?? 25- самое то! При этом ору ,на весь Мир,что Вы, живёте в моем доме, и Вы бандит!))) И только ,я несу Вам счастье и цивилизацию)) ещё через год, я "на законных" основаниях ,оставлю Вам одну комнату))) Во имя Мира на Земле))
        А , вчера мой друг -гопник , объявил,что кухня , вообще моя)))
        Вы счастливы...
        Сибирский цирюльник
        1. brigadir Сегодня, 14:08
          Все гораздо проще. Есть пустырь и он ничей (он моей семье когда-то принадлежал, очень давно, но я на него весь не претендую - только на пустующие части и на те, которые я купил у тех у кого были документы на владения землёй пустыря (фонд Ротшильда - почитайте на досуге)). Я на нем разбил палатку в одном углу и Вы на нем разбили палатку в другом углу. Предлагается пустырь разделить и жить как соседи, но вам нужен весь пустырь. Вы собираете корешей и идете меня бить, но не прокатило и вы от меня серьезно огребли. Я вам предлагаю все закончить миром - поделить пустырь и жить как соседи (кстати с корешами так и случилось - договор и соседи). Но Вы опять против, опять ищите новых корешей меня побить, гадите мне где только можно, хотя и живёте на мои подачки, взываете к смотрящему .... но ему не до Вас как то да и надоели вы ему.
          Вот как-то так я смотрю на это дело.
          brigadir
          1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 15:08
            Цитата: brigadir
            Все гораздо проще. Есть пустырь и он ничей (он моей семье когда-то принадлежал, очень давно, но я на него весь не претендую - только на пустующие части и на те, которые я купил у тех у кого были документы на владения землёй пустыря (фонд Ротшильда - почитайте на досуге)). Я на нем разбил палатку в одном углу и Вы на нем разбили палатку в другом углу. Предлагается пустырь разделить и жить как соседи, но вам нужен весь пустырь. Вы собираете корешей и идете меня бить, но не прокатило и вы от меня серьезно огребли. Я вам предлагаю все закончить миром - поделить пустырь и жить как соседи (кстати с корешами так и случилось - договор и соседи). Но Вы опять против, опять ищите новых корешей меня побить, гадите мне где только можно, хотя и живёте на мои подачки, взываете к смотрящему .... но ему не до Вас как то да и надоели вы ему.
            Вот как-то так я смотрю на это дело.

            С палатками не прокатило, тем более- с Конференцией, на которую собрались 57 Арабских стран, осуждающих строительство палатки на ничейной земле. Послушайте Якова Кедми. Весьма уравновешенный и информированный господин. Что-то в его словах восторга по поводу палатки в углу (подарку в виде СТОЛИЦЫ) не слышал.
            dubovitskiy.1947
            1. brigadir Сегодня, 15:56
              Послушайте Якова Кедми.

              Вот это никак не аргумент. Он у Соловьева на зарплате - поёт-заливается о том что попросят. В Израиле о нем слыхом не слыхивали

              собрались 57 Арабских стран, осуждающих строительство палатки на ничейной земле

              Клянусь, чесное слово!
              Из этих 57 стран арабских сколько вообще Израиль признают государством?
              (С цинизмом): Кстати, а Сидор Никанорович из Мухос р а н с ка что вообще по этому поводу думает? Если он против - то надо уважить, прислушаться к мнению.
              brigadir
              1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 16:18
                Цитата: brigadir
                Послушайте Якова Кедми.

                Вот это никак не аргумент. Он у Соловьева на зарплате - поёт-заливается о том что попросят. В Израиле о нем слыхом не слыхивали

                собрались 57 Арабских стран, осуждающих строительство палатки на ничейной земле

                Клянусь, чесное слово!
                Из этих 57 стран арабских сколько вообще Израиль признают государством?
                (С цинизмом): Кстати, а Сидор Никанорович из Мухос р а н с ка что вообще по этому поводу думает? Если он против - то надо уважить, прислушаться к мнению.

                Разве деньги Соловьёва на вашем Итон ТВ тоже работают? Вы переоцениваете.
                А то, что не слышали, стало быть его спецслужба "Натив", работала хорошо. Чем меньше о ней знают- тем.....

                Почитайте, лучше поздно, чем никогда:
                https://guide-israel.ru/country/44195-nativ/
                dubovitskiy.1947
              2. dubovitskiy.1947 Сегодня, 16:26
                Цитата: brigadir
                Послушайте Якова Кедми.

                Вот это никак не аргумент. Он у Соловьева на зарплате - поёт-заливается о том что попросят. В Израиле о нем слыхом не слыхивали

                собрались 57 Арабских стран, осуждающих строительство палатки на ничейной земле

                Клянусь, чесное слово!
                Из этих 57 стран арабских сколько вообще Израиль признают государством?
                (С цинизмом): Кстати, а Сидор Никанорович из Мухос р а н с ка что вообще по этому поводу думает? Если он против - то надо уважить, прислушаться к мнению.

                Да дело то в том, что у Сидора Никаноровича из Мухос р а н с ка нет миномёта и он, даже при всём желании не достанет из того, что есть у него- рогатки до Тель-Авива. Вам бы
                начать опасаться ближайших своих соплеменников. И последне. Гордиться тем, что из 57 стан некоторые не видят в Израиле государства, не нужно. Это плохой признак.
                dubovitskiy.1947
                1. brigadir Сегодня, 16:38
                  Цитата: dubovitskiy.1947
                  Гордиться тем, что из 57 стан некоторые не видят в Израиле государства, не нужно.

                  Да кто-ж гордится? Это просто медицинский факт. С этим ничего не поделаешь.

                  Посмотрите на видео ИтонТВ сколько там просмотров у роликов и сколько из них приходится на Израиль. Кедми безусловный чемпион, но аудитория у него не израильтяне, а россияне.

                  А "натив" (большие разведчики) добился того, что штаты перестали принимать бывших советских евреев, что-бы те ехали не в США, а в Израиль. Ведь как было в 1989 году например? Еврей с семьёй выезжает по израильской визе из СССР - через Вену обычно, а там, в Вене, с помощью Джоинта, меняет билет - вместо Тель Авива на Нью Йорк. Вот такие были все сионисты!
                  brigadir
                  1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 18:29
                    Цитата: brigadir
                    Цитата: dubovitskiy.1947
                    Гордиться тем, что из 57 стан некоторые не видят в Израиле государства, не нужно.

                    Да кто-ж гордится? Это просто медицинский факт. С этим ничего не поделаешь.

                    Посмотрите на видео ИтонТВ сколько там просмотров у роликов и сколько из них приходится на Израиль. Кедми безусловный чемпион, но аудитория у него не израильтяне, а россияне.

                    А "натив" (большие разведчики) добился того, что штаты перестали принимать бывших советских евреев, что-бы те ехали не в США, а в Израиль. Ведь как было в 1989 году например? Еврей с семьёй выезжает по израильской визе из СССР - через Вену обычно, а там, в Вене, с помощью Джоинта, меняет билет - вместо Тель Авива на Нью Йорк. Вот такие были все сионисты!

                    Да, уж. Бороться с "любовью" к праматери--Родине у настоящих евреев, стремящихся на свободный выпас в капитализм, думая, что там можно жулить без всяких ограничений (не все, ведь среди ваших- Ойстрахи и Канторовичи), и разочаровавшись в ней из-за необходимости воевать за её границы, и, тем не менее, накачать несколько миллионов, это не рак на горе свистел. Это нужно СИЛЬНО потрудиться. Есть несколько настоящих евреев, перед которыми я готов стоять в почтении. Но, мало таковых.
                    dubovitskiy.1947
          2. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:36
            Мил человек, про что читать,я разберусь,на досуге,сам))
            Ваша позиция,это позиция одного из участников конфликта)) причём необъективная,хотя бы потому,что пытаетесь выдать ,в качестве "абсолютной инстанцией" записки в книжках, людей хоть и влиятельных,но нечестных( читайте историю)
            Хотя... Понятие "честность" , трактуется, теперь, по-разному,увы
            Отсюда и всё горе,на земле
            Сибирский цирюльник
            1. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:43
              Кстати, примерный образец мысли!!))
              Ссылка на запись в книге "какого то дядьки")))
              Золотой телец рулит,да???)))
              Счастья Вам!)
              Сибирский цирюльник
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 11:18
    ... какая напыщенность! ... какие угрозы!... bully laughing bully
    a.s.zzz888
  14. Geisenberg Сегодня, 11:41
    Надо лишить американистан права вето в СБ ООН.
    Geisenberg
  15. brigadir Сегодня, 11:48
    Кто-то может указывать США где им открывать СВОЁ посольство?!
    Кто-то может указывать России где покрывать СВОЁ посольство?!

    Сенегал или Эфиопия или Украина или Казахстан будут указывать США где открыть своё посольство?!
    brigadir
    1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 12:03
      Цитата: brigadir
      Кто-то может указывать США где им открывать СВОЁ посольство?!
      Кто-то может указывать России где покрывать СВОЁ посольство?!

      Сенегал или Эфиопия или Украина или Казахстан будут указывать США где открыть своё посольство?!

      Штаты могут открыть своё посольство в Эфиопии, и назвать его Посольством Израиля. Они могут жениться и на корове. Но вот бегать от хвоста с одним делом до морды, с другим делом- пустая трата времени. Точно так же, как бегать из Эфиопии до Министерства Иностранных Дел Израиля в Израиле, чтобы делать присущие МЕСТУ дела. Америка- свободная страна и свободна делать любые глупости.
      dubovitskiy.1947
      1. brigadir Сегодня, 12:10
        Набор слов, лишенный смысла. Ничего не могу ответить. Пардон.
        brigadir
        1. dubovitskiy.1947 Сегодня, 15:11
          Цитата: brigadir
          Набор слов, лишенный смысла. Ничего не могу ответить. Пардон.

          Жаль. Думаю, скоро поймёте. Принимать подарки от личности, дарящего то, что ему не принадлежало. Это в высшей степени наивно. Не обидно не иметь. Обидно- потерять.
          dubovitskiy.1947
    2. Керенский Сегодня, 15:32
      Кто-то может указывать США где им открывать СВОЁ посольство?!

      Да. Принимающая сторона.
      Керенский
  16. Комментарий был удален.
    1. brigadir Сегодня, 12:09
      А чо? С Вашим мнением не совпадает? А должно?
      brigadir
  17. gafarovsafar Сегодня, 14:46
    дура вам дали шанс по тихому выпутаться из этой истории но ты наоборот всё усложнила теперь арабы тебе этого точно не забудут (а выглядит как страшно даже боюсь-боюсь)
    gafarovsafar
  18. razved Сегодня, 18:20
    Обиделись мерикосы, что СБ ООН не поддержал их решение...
    razved
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