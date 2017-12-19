Наблюдатели РФ и Украины из СЦКК покинули территорию Донбасса
Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня благополучно пересекли линию соприкосновения, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.
Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД заявили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.
Киев отверг обвинения Москвы, расценив этот шаг как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и Донецкая народная республика.
СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.
Хотелось бы отметить, что выход российских офицеров был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца— приводит слова Якубова РИА Новости
Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД заявили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.
Киев отверг обвинения Москвы, расценив этот шаг как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и Донецкая народная республика.
СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.
Использованы фотографии: ТАСС/Валерий Шарифулин
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