Наблюдатели РФ и Украины из СЦКК покинули территорию Донбасса

Хотелось бы отметить, что выход российских офицеров был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца

Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня благополучно пересекли линию соприкосновения, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.— приводит слова Якубова РИА Новости Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД заявили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.Киев отверг обвинения Москвы, расценив этот шаг как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и Донецкая народная республика.СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.