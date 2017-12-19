19:05 19 декабря

Наблюдатели РФ и Украины из СЦКК покинули территорию Донбасса

Все российские и украинские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня благополучно пересекли линию соприкосновения, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов.

Наблюдатели РФ и Украины из СЦКК покинули территорию Донбасса


Хотелось бы отметить, что выход российских офицеров был вынужденный, и по этой причине досрочный. Их смена должна была находиться тут еще полтора месяца
— приводит слова Якубова РИА Новости


Ранее Москва объявила о прекращении работы в рамках СЦКК и отзыве российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. В МИД заявили, что Киев создавал для российских военнослужащих "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовал работе. Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Киев отверг обвинения Москвы, расценив этот шаг как "провокацию". Украинская сторона сообщила, что тоже выведет своих наблюдателей с неподконтрольной ей территории, однако она готова продолжить работу в СЦКК, как и Донецкая народная республика.

СЦКК сформировали из офицеров Генштабов России и Украины по поручению президентов двух стран. Центр создали после заключения Минских соглашений, которые направлены на разрешение конфликта в Донбассе.

Использованы фотографии: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Комментарии 19

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:27
    Беде быть… не просто так наши выходят…
    Шура пермский
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:28
      Та уже, весь вечер и ночь украинский "Град" по нашим поселкам работал и по оккупированным ВСУ поселкам. Потом они вроде как бы давали ответку.
      Владыка Ситх
      1. хрыч Сегодня, 11:46
        Будем надеяться, что русской армии скажут: "Вперед!" В приграничных районах сформирована (в отличии от 2014 года) мощная армейская группировка, более полумиллиона человек с тысячами танков и под тысячу самолетов. НАТО также наращивает группировку, но заметно отстает. Киев надо брать однозначно. Также резкий выход частей из Сирии, удаление наших наблюдателей, может говорить о косвенных приготовлениях. Путин знал, что с наскока Украину не одолеть, поэтому основательно готовился, за одно пропустив спецов через реальные боевые действия на БВ.
        хрыч
        1. Идущий Сегодня, 12:04
          Неприятный подарок к Новому году , США опять пакостят.
          Идущий
          1. хрыч Сегодня, 12:08
            Цитата: Идущий
            Неприятный подарок к Новому году , США опять пакостят.

            Напакостили, нарушили нейтральный статус Украины они еще в 2014 году и эту проблему хочется, не хочется, а придется решать, Томагавки под Харьковом и в Мариуполе нас устроить не могут, поэтому развязка близка...
            хрыч
            1. Идущий Сегодня, 12:41
              Думается , под коверные торги идут во всю , будем посмотреть .
              Идущий
              1. хрыч Сегодня, 13:00
                Цитата: Идущий
                Думается , под коверные торги идут во всю , будем посмотреть .

                Начало удара было на Южном-Кавказском Фронте, когда Чечней и пр. не смогли отбросить русских от Большого Кавказского хребта, попытались его захватить Грузинскими событиями, но не срослось. Кавказ нужен для удара основного мяса - турецкой полумиллионной армии. Не срослось, неприступная крепость, со стенами в километры наша, а ныне Турция вырвана из НАТО, хотя формально там. Сейчас Южный Фронт спокоен, как никогда, наемная армия даишаков, предназначенная после Сирии для Кавказа и Средней Азии, благополучно утилизирована. Сейчас все на "замороженый" Западный Фронт. И у Пороша одна возможность продлить агонию, попытаться взять Донбасс. В Одессе присматриваются к американской базе, верней в Очакове. Короче назревает...
                хрыч
                1. Идущий Сегодня, 13:10
                  В Одессе присматриваются к американской базе, верней в Очакове. Короче назревает...


                  Может будет принято решение и закончим весь этот бардак , но это только может...
                  Идущий
                  1. хрыч Сегодня, 13:42
                    Цитата: Идущий
                    закончим весь этот бардак

                    Конечно, не хочется воевать, но придется и вопрос скорей не в том будем или нет, а вопрос "Когда?" Украина, как и Беларусь - русские государства, поэтому нападение на одно из них - война автоматически. На Украину напали, ее оккупировали бандеровцы, ее народ в опасности, который наш народ, рано или поздно, но ее надо освобождать. Будет ВВП давать шанс Михомайдану окончательно расшатать режим, неизвестно. Есть коспирологическая версия, что этот цирк с Михо именно для того, чтоб остановить возможную атаку России, он действует в сговоре с Порошенко и ЦРУ, они знают время атаки и пытаются ее отсрочить, дать возможность собрать адекватные силы НАТО.
                    хрыч
                    1. Идущий Сегодня, 14:11
                      Версий много и эта тоже имеет право на жизнь.
                      Идущий
    2. Кроу Сегодня, 11:29
      Теперь Остаётся только ждать, что предложит Донбасс! Потому что складывается впечатление, что Россия защищать его не будет.
      Хотя может и замануха для ukr Вермахта what
      Кроу
    3. Мар.Тира Сегодня, 11:50
      У укров Осетинский синдром, мандражируют.
      Мар.Тира
    4. 79807420129 Сегодня, 11:51
      Да уж хорошего ничего не ждем. what
      79807420129
    5. Владыка Ситх Сегодня, 12:02
      ВСУ применили по территории Республики 656 единиц боеприпасов, повреждена инфраструктура, есть раненые — СЦКК

      Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет, что за прошедшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 33 раза. По территории ДНР, в нарушение Минских договоренностей, а также «школьного» перемирия применялось следующее вооружение:

      — на Горловском направлении: гаубицы калибра 152 мм – 3 раза (13 снарядов), гаубицы калибра 122 мм – 2 раза (30 снарядов), минометы калибра 120 мм – 3 раза (57 мин), минометы калибра 82 мм – 4 раза (81 мина), БМП/БТР – 1 раз (5 выстрелов), РПГ/СПГ – 21 граната, АГС – 2 раза (39 гранат), крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз, легкое стрелковое оружие – 1 раз;

      — на Донецком направлении: минометы калибра 120 мм – 1 раз (2 мины), минометы калибра 82 мм – 4 раза (31 мина), БМП/БТР – 1 раз (30 выстрелов), РПГ/СПГ – 17 гранат, АГС – 4 раза (151 граната), крупнокалиберное стрелковое оружие – 9 раз, снайперское оружие – 1 раз, легкое стрелковое оружие – 9 раз;

      — на Мариупольском направлении: минометы калибра 120 мм – 2 раз (20 мин), минометы калибра 82 мм – 2 раза (12 мины), БМП/БТР – 1 раза (10 выстрелов), РПГ/СПГ – 11 гранат, АГС – 3 раза (116 гранат), крупнокалиберное стрелковое оружие – 3 раза, снайперское оружие – 1 раз, легкое стрелковое оружие – 3 раза.

      В результате обстрелов ВСУ населенного пункта Гольмовский, по ул. Загородняя, 2/2, ранение получила гражданка 1996 г. р. (баротравма).

      Также во время обстрела ВСУ в 20:40 Горловки черепно-мозговую травму получила гражданка 1957 г. р, проживающая по адресу: ул. Молодежная, 9. От госпитализации отказалась.
      Владыка Ситх
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:34
    ... ну и ладненько вышли живые и здоровые... дальше - время покажет, но хорошего мало...
    a.s.zzz888
    1. Sergey53 Сегодня, 12:10
      Вроде уже всё согласовали и остаются.
      Sergey53
  3. Zomanus Сегодня, 12:26
    1. Наши выходят.
    2. Укровермахт окончательно теряет берега и переходит в наступление.
    3. Наши дают им трындулей, возможно окончательно.
    4. Новый Минский договор, с учетом сделанных выводов.
    Местных конечно жалко...
    Zomanus
  4. Romka47 Сегодня, 12:55
    Ввиду того что у нас скоро выборы, будут провокации, а офицеров вывели потому-что смысла уже нет их там держать (а может и правда что-то грядет) . А на провокации Путин или совсем не ответит до выборов (что бы не раздражать "партнеров" и либералов), или ответит так что поставит точку( что бы патриоты дали ему поддержку). 3 варианта не дано, развязывание конфликта без логического завершения вызовет негативную реакцию "и наших и ваших".
    Romka47
  5. koshmarik Сегодня, 14:28
    Цитата: Кроу
    Теперь Остаётся только ждать, что предложит Донбасс! Потому что складывается впечатление, что Россия защищать его не будет.

    Есть четкое заявление Путина, что Донбасс мы не отдадим. Оно и понятно, столько в него вложено сил и средств, да и престиж страны не последнее дело. Что касается ЕС и НАТО не думаю, чтобы французы или там итальянцы горели желанием умирать за вшивую Украину.
    koshmarik
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