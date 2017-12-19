19:11 19 декабря

Новейший британский авианосец дал течь через две недели после ввода в строй

Новейший, недавно введенный в строй самый большой британский авианосец Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности, сообщает газета Daily Mail.

Как отмечает издание, неполадка с уплотнением вала произошла спустя пару недель после начала службы авианосца в составе Королевского военно-морского флота. Сейчас на корабле приходится откачивать по 200 литров воды в час.

Новейший британский авианосец дал течь через две недели после ввода в строй



Была обнаружена проблема с уплотнением вала (работой насоса). Теперь авианосец отправится на ремонт, пока он находится вблизи Портсмута
- приводит газета слова представителя Королевского военно-морского флота.

В начале декабря сообщалось, что авианосец, стоимость которого превышает три миллиарда фунтов, начал службу в составе британского Королевского ВМФ после торжественной церемонии "крещения" на военно-морской базе в Портсмуте.

Корабль водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров способен развивать скорость до 25 узлов. На нем смогут разместиться до 1,6 тысячи человек экипажа, а стандартная авиагруппа корабля насчитывает до 40 самолетов и вертолетов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 52

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  1. Soho Сегодня, 11:37
    Королева дала течь... как то не эстетично звучит laughing
    Soho
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:42
      Английским морякам остается запастись терпением и "прокладками" wassat
      Соломон Кейн
      1. Идущий Сегодня, 11:52
        Константин , доброго времени ! hi там прокладками не обойтись и памперсы не помогут. lol
        Идущий
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:54
          Ничего, королева-мама посоветует, как быть... lol
          Виктор, Салют! hi
          Соломон Кейн
          1. Идущий Сегодня, 11:59
            Да , неудачные первые шаги её крестницы.
            Идущий
            1. хрыч Сегодня, 12:14
              Цитата: Идущий
              неудачные первые шаги её крестницы

              как и Лиза криволапая
              Цитата: Soho
              Королева дала течь...

              Англичанка гадит wassat
              хрыч
        2. 79807420129 Сегодня, 11:55
          Цитата: Soho
          Королева дала течь... как то не эстетично звучит laughing

          Ну тут можно посочувствовать только и предложить ее величевствуyes
          79807420129
          1. Соломон Кейн Сегодня, 11:57
            ...ага! Предварительно смазав их солидолом или пуш.салом, дабы не разбухало.... lol
            Соломон Кейн
            1. 79807420129 Сегодня, 12:02
              Цитата: Соломон Кейн
              ...ага! Предварительно смазав их солидолом или пуш.салом, дабы не разбухало.... lol

              Константин! hi Вы сам гуманизм,я бы еще и перчику красного подсыпал от души. laughing
              79807420129
              1. Соломон Кейн Сегодня, 12:04
                Таки жалко старушку.... wassat
                Влад! hi
                Соломон Кейн
                1. 79807420129 Сегодня, 12:14
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Таки жалко старушку....

                  Да конечно Костя hi Но уж ежиков подкладывать точно не надо yes Ежи пользу пользу природе приносят в отличие от ее величества. laughing hi
                  79807420129
        3. LSA57 Сегодня, 12:36
          Цитата: Идущий
          там прокладками не обойтись и памперсы не помогут.

          а если клизму поставить? feel
          LSA57
    2. maxim947 Сегодня, 11:43
      О всех происшествиях в министерстве обороны теперь необходимо сообщать СМИ? непонятно - зачем? это и нас кстати касается.
      maxim947
    3. AVA77 Сегодня, 11:45
      Зато естественно,физиология понимаеш,главное чтобы не залетела от подводной лодки laughing
      AVA77
      1. Michael67 Сегодня, 11:55
        Да и слава богу. Что ещё может произойти на пароходе, где гомосятина процветает? Только протечки.
        Michael67
    4. Burbon Сегодня, 12:10
      Цитата: Soho
      Королева дала течь... как то не эстетично звучит

      зато реалистично...ну или циклично))
      Burbon
    5. ЮБОРГ Сегодня, 12:43
      Я когда то сразу сказал, что это баржа которая потонет сама, на неё не понадобиться тратить не ракет, не даже времени.
      ЮБОРГ
      1. Alex777 Сегодня, 13:37
        Сейчас выяснится, что на ремонт денег нет... laughing
        Alex777
  2. Александр War Сегодня, 11:39
    Новейший британский авианосец корыто дал течь laughing ,они стоят друг-друга британский авианосец корыто и американский утюг замволт laughing
    Александр War
  3. Молот 75 Сегодня, 11:41
    Мелочь, а приятно! Больше течей у противника, меньше расход торпед.
    Молот 75
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:42
    Сейчас на корабле приходится откачивать по 200 литров воды в час.

    ... кружками отчерпают, подумаешь 4800 л. в сутки... laughing
    a.s.zzz888
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:47
      ....с таким водоизмещением есть шанс перекурить wink
      Соломон Кейн
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:50
        ... а куда им торопиться - черпай себе и черпай... wink
        a.s.zzz888
  5. Sierra Сегодня, 11:43
    Дай бог, чтобы месячные приходили вовремя... )))
    Sierra
  6. Галеон Сегодня, 11:43
    Для нового корабля - почти нормальная ситуация: вылезают какие-то косяки строителей при участии неосвоившегося экипажа. На нашем пароходе на ходовых испытаниях вообще оторвало самопроизвольно опустившееся носовое подруливающее устройство - приняли несколько десятков тонн балтийской водички за какую-то минуту. Еще была ситуация - якорь отдался на ходу и оторвал цепь. Злой комбриг только процедил тогда сквозь зубы: Ну посмотрите по бортам, может, всплывет...
    Галеон
    1. Железякин Сегодня, 11:50
      Часто на ходовых вылазят подобные "огрехи", однако не вяжутся они с " Великой морской державой"))) (жаль нет смайлика большого, жирного, зеленого троля). Первой на море и прочая и прочая...
      Железякин
      1. vredlo Сегодня, 12:14
        да у бриттов корабли особенным качеством и не отличались(в основном средненькие выходили поделки) вот количеством это да
        vredlo
        1. rocket757 Сегодня, 12:32
          У Бриттов всегда корабли классно выходили, не зря её называли "законодательницей мод" именно в этом. Подмочили они свою славу, но очень слегка.
          Не спорю, устранять сложно, накладно, но только потому что агрегаты ОЧЕНЬ массивные.
          Посмотрим, что дальше будет, либо всё плохо, либо нормально, тогда и оценим.
          rocket757
          1. vredlo Сегодня, 15:04
            корабли у них как раз были в основном средненькие(тот же ютланд не даст соврать немцев меньше и потерь у них меньше, совпадение не думаю ) нет конечно строили и очень удачные но в основном по немногу, а основа флота середнячки, просто их было нужно много и на выдающиеся не всегда хватало средств вот и строили чтобы везде хватило
            vredlo
            1. rocket757 Сегодня, 16:05
              Даж шедевры при массовом производстве усредняются, экономия однако.
              Такие все из себя красивые корабли, итальянцы строили, но мало.
              Англичане, немцы соперники конечно, в битве многие факторы на победу "работают"!
              Сейчас многие потеряли такое главное качество флота, армии. авиации - эффективность, впрочем где его проверить, тут один критерий оценки эт война.
              Так что лучше не надо, поверим в рекламу и всех делов, пусть потешат своё самолюбие!
              rocket757
  7. Slon_on Сегодня, 11:43
    Наверно какой-то пдр "крестил", вот и дал течь.
    Slon_on
  8. Балу Сегодня, 11:45
    Цитата: Галеон
    Злой комбриг только процедил тогда сквозь зубы: Ну посмотрите по бортам, может, всплывет...

    Ну, за здоровье комбрига drinks
    Балу
    1. Галеон Сегодня, 14:13
      О, это был Паганини командно-матерного языка! Мне даже не воспроизвести те пассажи. Бывает такое: встречаешь что-то у человека и понимаешь, что лучшего тебе уже не сделать. У одного моего Учителя, капитана 2 ранга Василия Степановича Осадчего, цыгана и нахимовца набора 1944 года, была такая наплечная татуировка (корабль под всеми парусами), что я понял - найти мастера, который смог бы повторить или создать подобное произведение искусства, я не смогу никогда, поэтому не стоит даже пытаться. Так и избежал дырок в шкуре. Почему я тогда с комбригом насчет командно-матерного так не решил?
      Галеон
  9. Витас Сегодня, 11:45
    Да пакли побольше, а сверху говнецом, не утонет!
    Витас
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 11:46
    по 200 литров воды в час. Кто-то поработал шуруповёртом с надмиевым сверлом.Опять ВВП виноват?
    ВЕРЕСК
    1. Александр War Сегодня, 11:50
      Это все новейшие технологии британцев laughing
      Александр War
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    Queen Elizabeth дал течь
    Символично. Интересно, а куда делась английская щепетильность, аккуратность, точность. Или корабелов это не касается? Что-то не клеится в английском флоте и армии. Наверное в результате этого накаты на Россию и ее армию.
    rotmistr60
  12. Rusland Сегодня, 11:48
    Не повезло, а ещё королеве с принцессой его показывали. Дырка наверное вкусных размеров, раз до прессы дошло.
    Rusland
  13. МЮД Сегодня, 11:50
    200 л/ч такую течь и тряпками можно вымакать, пусть личный состав делом занят, а то у них на флоте многие моряки сексуально озабочены, любят оргии. Что бы дурью не маялись, пусть отрабатывают норматив по борьбе за живучесть корабля.
    МЮД
  14. anjey Сегодня, 11:53
    Новейший, недавно введенный в строй самый большой британский авианосец Queen Elizabeth дал течь из-за неисправности, сообщает газета Daily Mail
    давно видимо королева английская Елизавета II не казнила своих европродажных поданных с европропиской в телявиве....,распилс сэр..,бабла...
    anjey
  15. Стройбат запаса Сегодня, 11:58
    Подгнило что-то в натовском королевстве... У матрасов зумволты текут, у мелкобритых королева протекает... Такое впечатление, что всё строили тяп-ляп, побыстрее и попонтовее.
    Стройбат запаса
  16. SOF Сегодня, 12:03
    ...дал течь? Так это ж не страшно...
    Главное - не ДЫМИТ!!! laughing Это важнее!!!
    SOF
  17. mavrus Сегодня, 12:03
    Цитата: a.s.zzz888
    Сейчас на корабле приходится откачивать по 200 литров воды в час.

    ... кружками отчерпают, подумаешь 4800 л. в сутки... laughing

    Это когда у деда в деревне Казанка течь дала 200 л в час, тогда критично... Там всего 400 литров... А тут корыто большое, вместительное...
    mavrus
  18. ВЕРЕСК Сегодня, 12:08
    Флаг на флашкот и барабан на корму! Хочется увидеть.
    ВЕРЕСК
  19. nnz226 Сегодня, 12:21
    Мельчает британия, так , глядишь, и придётся переименовать в Мелкобританию...
    nnz226
  20. Злой 55 Сегодня, 12:23
    укачало море Бабу Лизу.. не выдержала каналия, потекло из-под хвостика..
    Злой 55
  21. Немезида Сегодня, 12:32
    Рафшан и Джамшут иначе работать не могут...В Москве ,от ветра ,установленные ими крыши домов уходят в полет...В моем городе они закрепили 4 квадратных метра кровли одним дюпелем...В результате лист металла в 4 квадратных метра оказался на соседнем дереве от первого же порыва ветра...
    Немезида
  22. san4es Сегодня, 12:43
    Была обнаружена проблема с уплотнением вала (работой насоса).

    ...Видать сальник потёк...Фигня делов...

    ...Я уж думал дейдвуд recourse
    san4es
  23. НЕКСУС Сегодня, 13:14
    Сейчас на корабле приходится откачивать по 200 литров воды в час.

    Это немного...по 3,5 литра в минуту...но сколько "выпьет" данный корабль при шторме большой вопрос. А там цифра может увеличиться в десятки раз.
    НЕКСУС
  24. Дирижер Сегодня, 13:20
    Детские болезни, что вы хотите , описалась наоборот. Хотя может там тоже гастары работают , вот и начудили.
    Дирижер
  25. Topotun Сегодня, 15:29
    В данном случае трудно судить насколько и почему возникла данная проблема. Тем более что не совсем ясно что же вышло из строя. То ли сальники (или что там) гребного вала, то ли насос откачки воды (опять не понятно откуда). Посему не стоит спешить объявлять корабль дерьмом. Все-таки авианосец машина серьезная. Не стоит уподобляться тем же британцам - хаявшим нашего "Адмирала Кузнецова".
    Topotun
  26. Dedall Сегодня, 19:06
    Так 200 литров в час для корабля такого размера - это мелочь. Я как-то случайно был в трюме одного нашего сторожевика, так там вода по колено стояла. И мне сказали, что это вполне нормального явление. Особенно уж большие протечки лечат засыпкой цемента.
    Dedall
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